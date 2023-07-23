Опыт подпольщиков Варшавы 1939-1944 гг. может пригодиться украинцам на оккупированных РФ территориях

В издательстве фонда Ośrodek Karta увидела свет книга Konspiracja warszawska 1939–1944. Historie mówione («Варшавское подполье. 1939–1944 гг. Рассказы очевидцев»). 1 августа будет отмечаться очередная годовщина начала Варшавского восстания 1944 года жителей столицы Польши против немецких оккупантов. Книга посвящена периоду до самого начала восстания.

Фрагмент обложки книги Konspiracja warszawska 1939–1944. Historie mówione. https://ksiegarnia.karta.org.pl/produkt/konspiracja-warszawska/

Воспоминания участников варшавского подполья записаны сотрудниками Архива устной истории фонда Ośrodek Karta и Дома встреч с историей (Dom Spotkań z Historią). Герои книги рассказывают о своих мотивах участия в подполье, обстоятельствах присоединения к нему, буднях подполья, о стоявших перед ними задачах и их осуществлении (распространение подпольной печати, ликвидация осведомителей и функционеров германского репрессивного аппарата, диверсионная деятельность, медпомощь), опасностях, которым они подвергались в противостоянии с немецкими оккупантами.

Своими свидетельствами успели поделиться с потомками Ежи Хлистунофф, Халина Цешковская, Зофья Русецкая, Зофья Шух-Никель, Ежи Сенкевич, Войцех Свёнтковский.

О том, что поведали исследователям варшавские подпольщики, рассказывает сотрудник фонда Ośrodek Karta, составитель книги Konspiracja warszawska 1939–1944.

Historie mówione Доминик Чапиго:

Мы хотели показать будни конспиративной кухни, обычную жизнь тех людей, которые шли в подполье. Поскольку все, что опубликовано в книге, было записано на диктофон, то каждый желающий может не только прочесть книгу, но и прослушать записи бесед с подпольщиками, которые хранятся в нашем архиве, услышать голоса наших собеседников.

Доминик Чапиго отмечает, что варшавские подпольщики не составляли единого целого. Это были зачастую люди разных взглядов:

Но было и то, что их объединяло — это готовность к борьбе, защите определенных ценностей, в которые они верили, и не только с оружием в руках. И еще их объединяло то, что они каждый день подвергали свою жизнь опасности тем, что участвовали в подпольной работе. Всем им за это угрожала смертная казнь.

Увы, сотрудники фонда Ośrodek Karta и Дома встреч с историей были, судя по всему, последними, кто записал воспоминания подпольщиков. Продолжает Доминик Чапиго:

В живых осталась лишь одна героиня этой книги — г-жа Халина Цешковская. Она родилась в 1921 г., и 13 мая мы отмечали ее 102-й день рождения. К слову, пани Халя была на протяжении многих лет волонтером архива фонда Ośrodek Karta. Она приходила к нам с 1992 г. Еще в 2018 г. она у нас бывала: приезжала, читала документы. Героем этой книги также является ее родной брат Ежи, или Юрек Хлистунофф, который знал, что книга готовится к изданию, но не дожил буквально два месяца до выхода ее в свет.

Сейчас уже такое время, когда мы перешагнули тот критический рубеж, который позволял еще пообщаться с людьми, рожденными в 1920-е гг. Когда я еще начинал работу в Архиве устной истории фонда Ośrodek Karta, то еще мог записать воспоминания человека, родившегося в 1902 г., которому в тот момент было 104 года, т.е. это было в 2006 г. А сейчас уже ни у кого нет шанса получить, так сказать, доступ к памяти людей, родившихся в то время.

Именно поэтому Архив устной истории собирает свидетельства и голоса этих людей, чтобы сохранить их для следующих поколений. В каком-то смысле эти люди хотя и ушли из жизни, но продолжают жить. Мы можем слушать их голоса, их рассказы. Но, конечно, мы уже не можем задать им вопросы и не получим ответы. Но то, что удалось записать, это остается.

Но вернемся в лето 1944 года, когда герои книги Konspiracja warszawska 1939–1944. Historie mówione участвовали в подполье, а 1 августа включились в бои с немецкими оккупантами во время Варшавского восстания. Доминик Чапиго рассказывает:

Все герои этой книги сознательно приняли участие в Варшавском восстании. И поэтому мы не исключаем, что очередная книга будет содержать воспоминания участников восстания. Восстание интересует многих людей на протяжении многих лет. Однако, как нам казалось, в тени восстания оказалось как раз подполье предыдущего периода. А ведь это было своего рода преддверием восстания. Поэтому мы обратились к этой теме.

Подполье было чем-то иным, чем восстание, потому что это была деятельность скрытая. А борьба в восстании уже была явной, с оружием в руках (хотя не у каждого оно было): это был выход из подполья.

В качестве малоизвестного эпизода Варшавского восстания Доминик Чапиго приводит историю, рассказанную уже упоминавшимся Ежи Хлистуноффом:

Спустя семь дней после капитуляции восстания объединенные подразделения Армии Крайовой и немцев должны были охранять город. Были организованы совместные патрули. Пан Юрек вспоминает, что это было психологически трудно, ведь перед тем 63 дня восстания он стрелял в немцев, а они в него. И вдруг нужно было идти плечом к плечу с немцами. Это не была безопасная и приятная служба.

Но этого эпизода нет в книге Konspiracja warszawska 1939–1944. Historie mówione, т.к. это уже другая история.

А переносясь в наше время, думая о том, как украинские подпольщики сражаются с российскими оккупантами на юго-востоке Украины, Доминик Чапиго поделился своими соображениями в более широкой исторической перспективе:

Мне вспоминается встреча с Богданом Борусевичем, который рассказывал о периоде ПНР, когда молодые оппозиционеры коммунистическому режиму знакомились со своими старшими коллегами, подпольщиками периода немецкой оккупации. Борусевич свидетельствовал, что опыт предыдущего поколения был для них, молодых подпольщиков, очень ценным.

Сегодня война иная, в ней используются другие технологии, в т.ч. в возможностях общения. Но мне кажется, что существуют универсальные принципы конспирации, А современные технологии даже могут сыграть против тех, кто действует в подполье и скрывается.

Автор: Виктор Корбут

Источник: Polskie Radio