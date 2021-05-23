Откуда взялись 15.000 ракет, которые летят по Тель-Авиву — уроки для Украины

В Украине есть популярное заблуждение, что достаточно провести реформы и добиться роста уровня жизни, дабы отгородиться стеной от “русского мира”. К сожалению в реальном мире это так не работает. Примеров немало. От лайтовой Эстонии, отличающейся по медианной зарплате от Ленобласти в 2.5 раза. До терминальной Южной Кореи, которая живет в разных вселенных со своими собратьями с Севера.

Между ними десятки Ливанов, различных Южных Осетий, Йеменов — не тысячи их, но десятки точно. Во всех случаях противник продолжает шатать интересующие их государства при помощи телевизора, ручных партий, экономики, кибернетической войны, перестановки границ или старого доброго обострения в демилитаризованной зоне.

И вот как раз один особо яркий штрих у нас в Палестине. Пример того, как уступки приводят иногда к бесконечному нарастанию напряжения. И что никакая экономика, свобода религии, выборы и свобода слова на деле почти ничего не значат для мирного процесса. Если нет политической воли его проводить.

Знаете откуда взялись 15.000 ракет, которые сейчас летят по Тель-Авиву? А ведь это достаточно интересная история.

Назад в прошлое

До 2000 года или второй интифады (Аль-Аксы) Израиль активно сотрудничал с Палестинской автономией экономически. Соглашения в Осло в 1994 году превратили сектор Газы из расколотых армией анклавов в единое целое. Экономика росла на 6% в год — на секундочку в Украине это было считанное число раз.

250.000 рабочих с территорий ездило в Израиль на стройки, в сферу обслуживания и сельское хозяйство. Это пятая часть трудовых ресурсов сектора Газы. И они зарабатывали в среднем 1400 долларов, а не жили на 2 доллара в день как палестинцы или египтяне по обе стороны Синайского полуострова.

Плюс фермы и кибуцы Израиля в Газе.

Плюс программа UNRWA — вакцинация, обеды в школе, бесплатное обучение. 1.3 млрд. долларов в год и 13.000 рабочих мест для палестинцев. За деньги в основном США и ЕС — 40% средств.

Торговля между Израилем и палестинскими территориями не только в Газе, но и на Западном Берегу, оценивалось в 18-21 млрд. долларов. Началось строительство глубоководного порта, позволяющего Газе принимать туристические суда, переваливать грузы и трудоустроить тысячи человек.

От интифады до интифады.

Интифада и размежевание

Что в итоге сделали палестинцы в ходе очередной интифады? Линчевали двух солдат резервистов в Рамле, которые повернули не туда на машине. Их просто забили насмерть в полицейском участке. Фото людей с окровавленными руками, весело машущих из окон, облетели все мировые СМИ. Причем есть данные, что к этому приложила руку местная полиция из ПНА, а не только ФАТХ и ХАМАС.

В ответ Израиль нанес удары по строящемуся порту, а инвесторы придержали свои деньги. Финита ля комедия, до сих пор палестинцы не провели дноуглубление, чтобы принимать суда с низкой осадкой. В 2005 году произошло размежевание — Израиль вывел войска из Филадельфийского коридора, чуть позже были проведены выборы на которых победил “ХАМАС”, поигравший со своими политическими конкурентами в веселую войнушку.

Знаете, какое первое решение приняли победители? Снести все синагоги. Теплицы Гуш-Катифа, которые экспортировали овощей в ЕС на 100 млн. были разбиты и разграблены. 8.000 еврейских поселенцев лишилось всего, что они строили годами, чтобы палестинцы гадили посреди крупного тепличного комплекса. Его потом восстанавливали за деньги Билла Гейтса.

В общем, списки США и ЕС как террористическая организация с 2005 года, блокада сектора, санкции против банков автономии от США. Но ребята не унывали, хотя теперь экономика выросла всего на 5% за 15 лет, а безработица выросла вдвое.

Половина сектора молодежь без перспектив найти сумму на выкуп для невесты и купить дом?

Тем легче привлечь их копать тоннели и вертеть в них “Касамы” и “Саджили”.

Привет от короля Георга

И вот мы подходим к 15.000 ракет. Если твердое топливо можно изготавливать из удобрений и доставляемых через «тоннели контрабанды» на Синае химических прекурсоров, то стабильную и мощную взрывчатку делать тяжело. Нужна химическая промышленность. Строить ее долго, производство нарастает медленно, особенно когда ВВС Израиля посылают время от времени приветы. И тут помогла арабская смекалочка.

Давным-давно, в Первую мировую войну, немецкая подлодка потопила у берегов Газы британский монитор и эсминец. Вот он, красавчик, HMS M15. В его погребах лежали сотни 170-кг снарядов к орудию главного калибра в 9.2 дюйма. В свое время он обрабатывал Газу в ходе третьей битвы за город, выбивая оттуда Османскую империю. Достаточно тяжелое орудие для такого небольшого монитора — от него могло поплохеть даже тяжелому крейсеру. Но HMS M15 не был бронирован, получил торпеду и утонул. Покоился на дне Средиземного моря на глубине 33 метра у поселка Дир эль Балах.

Арабская смекалочка

Нашел его не “ХАМАС”, но придумал как использовать именно он. Израильтяне знали про место где лежит монитор, но по словам отставников спецназа ВМС — туда было не подойти по соображениям безопасности. Одна из лучших в мире спецслужб не рискует проводить операции у побережья Газы — вот куда иногда приводит сотый раунд переговоров.

Зато палестинцы организовали периметр безопасности вокруг корпуса, подняли арсенал и произвели ракеты “Саджиль”. Были данные, что снаряды испортились за век под водой, но нет, вот есть фото — это 14 кг. четырехдюймовые снаряды с эсминца «Staunch». По словам палестинцев из рекламных роликов они могут пробивать 40 см. железобетона. Использовали ли в них родную взрывчатку или нет, но корпуса родные.

Плюс контрабанда через Синайские тоннели. Плюс технологии и мощности Ирана. Плюс создание подземных фабрик — тоннели “Хамас” с видео это сложные системы с тяжелым водостойким бетоном, анкерными крепежами, кондиционерами в казармах и кабельным интернетом внутри. И на выходе — 15.000 ракет за поколение жизни.

Титаническая работа

Вот эта войнушка, которая идет сейчас только от ущерба по прилетам и работы ЖК, уже подходит для Израиля к 90 млн. долларов. Эту бы энергию Палестине, да в русло обустройства Газы. Но зачем? Дети учатся, в школе кормят, пособия за счет Запада и стран Залива платятся. Можно рожать, продолжать использовать энергию демографического взрыва, чтобы бесконечно бороться с “сионистской оккупацией”. Сидя на потоках помощи со всего мира. А для ведения войны используя 100 лет пролежавшие у побережья останки британского монитора. Несомненно есть и блокада, и ограничения для палестинцев в Израиле. Но тому есть причины.

В общем, каждый кто надеется при помощи экономики и свободы слова защититься от поехавших должен не забывать только один факт. На территории где сотни тысяч людей живут на пару долларов в день, где электричество в 2020 году давали в среднем на 11 часов в сутки, вытащенную с 33 метров глубины пушку поставили стволом на север. В сторону Тель-Авива.

Автор: Кирилл Данильченко; site.ua