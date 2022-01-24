Почему люди в это верят: 7 самых абсурдных теорий заговора

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Почему люди в это верят: 7 самых абсурдных теорий заговора

Луны не существует, Большой адронный коллайдер призывает Шиву, а пирамиды построили динозавры? В журнале «Вокруг Света»  разбирали самые невероятные и абсурдные теории заговора. Но предупреждаем: все нижеизложенное — всего лишь фантазия конспирологов, не имеющая никакого отношения к реальности!

Луны не существует

Фото №1 - Почему люди в это верят: 7 самых абсурдных теорий заговора

Фото: Getty Images

Если бы теории заговора были собраны в одну книгу, космосу в ней был бы посвящен отдельный раздел — настолько много различных абсурдных предположений касаются устройства Вселенной в целом и нашей Солнечной системы в частности. Так, например, представьте на минутку, что Луны на самом деле не существует, а то, что мы каждую ночь видим в небе, — голограмма. Абсурд? Безусловно.

Как утверждают сторонники этой теории, Луну «проецируют» на небо. Кто и зачем это делает, неизвестно. По одному из «предположений», вся ответственность лежит на американском правительстве, а целью масштабного «обмана» является финансовая выгода: конспирологи считают, что деньги, выделяемые на лунные исследования, на самом деле тратятся на что-то другое, а «Луна» — лишь прикрытие.

Последователи теории о «несуществующей Луне» заявляют: доказательств существования естественного спутника Земли нет, все люди, побывавшие на его поверхности, работали на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), а сохранившиеся с древних времен изображения Луны «неправильно трактованы» — на самом деле на них запечатлено Солнце или «другое небесное тело». Особенно рьяные отрицатели существования Луны и вовсе считают, что древние изображения спутника подделало американское правительство.

Динозавры построили пирамиды

Фото №2 - Почему люди в это верят: 7 самых абсурдных теорий заговора
Фото: Getty Images

Динозавры вымерли около 65 млн лет назад, а комплекс пирамид на плато Гиза в Египте был построен в период с 2720 по 2560 год до нашей эры, то есть около пяти тысяч лет назад. Казалось бы, какая может быть связь между древними ящерами и пирамидами? Никакой, но на каждое событие найдется свой конспиролог.

Сторонники одной весьма странной теории полагают, что динозавры выжили после своего вымирания (что уже звучит интересно) и продолжили существовать на территории Древнего Египта. Там-то их и приручили египтяне, которые использовали гигантских ящериц для подъема и перемещения огромных камней, необходимых для строительства пирамид.

Приверженцы данной «версии» считают подтверждением своей правоты находку 2014 года: тогда в камере одной из комплекса пирамид Гизы были обнаружены кости динозавра. Впрочем, ученые, расшифровавшие записи на стенах камеры, утверждают: кости были обнаружены египтянами во время строительства, а в камеру пирамиды их поместили, потому что сочли находку ценной и интересной.

Заговор часовщиков

Фото №3 - Почему люди в это верят: 7 самых абсурдных теорий заговора
Фото: Getty Images

Конспирологическая теория может родиться практически из чего угодно. Так, легенда о «Всемирном заговоре часовщиков» появилась потому, что людей смутила реклама наручных часов: они заметили, что на каждом изображении стрелки часов всегда показывают время 10:10, и задумались.

У данной теории существует несколько трактовок. Одни полагают, что 10:10 — это время, в которое должно произойти нечто значительное, и часовщики, владеющие этим тайным знанием, посылают человечеству предупреждение. Другие уверены, что, пока в каждой рекламе на часах стоит время 10:10, все, наоборот, в порядке, но как только положение стрелок изменится — следует готовиться к беде.

Примечательна и авторская теория писателя Дэна Брауна, у которой тоже нашлись свои последователи. По его версии, положение стрелок часов на 10:10 — сигнал от старейшей антифашисткой организации о продолжении работы. Логика здесь весьма странная: при положении на 10:10 стрелки часов образуют угол в 115 градусов, что соответствует температуре замерзания антифриза, а слово «антифриз» созвучно слову «Анти-фриц» — названию организации.

Позволим себе отметить, что время 10:10 действительно часто используется в рекламе часов, но «часто» не значит «всегда»: встречаются и фотографии с совершенно другим положением стрелок.

Земля полая

Фото №4 - Почему люди в это верят: 7 самых абсурдных теорий заговора
Фото: Getty Images

Помните урок про внутреннее строение Земли из школьного курса географии? Если кратко, то наша планета состоит из нескольких слоев: земной коры, мантии и ядра. Но верят в это далеко не все.

Все вы знаете про «плоскоземельщиков», утверждающих, что Земля на самом деле плоская. В противовес им существуют «полоземельщики» — эти люди не отрицают факт шарообразности планеты, но они уверены, что под слоем земной коры — полость. Причем в это «полости», по их мнению, существует целый отдельный мир: тропический рай, населенный расой людей, гигантов или вовсе пришельцев.

Приверженцы этой теории считают, что живущие внутри Земли существа (кем бы они ни были) достигли высокого уровня развития науки, живут здоровой жизнью по сотни лет и обладают технологией летающих тарелок. А попасть в этот мир можно через два портала — на Северном и Южном полюсах Земли. Вот только незадача: существование порталов скрывают сильные мира сего.

Большой адронный коллайдер построили для призыва древнего бога

Фото №5 - Почему люди в это верят: 7 самых абсурдных теорий заговора
Фото: Getty Images

Большой адронный коллайдер был открыт в 2008 году. Построенный на границе Франции и Швейцарии коллайдер протяженностью более 26 км нужен ученым, чтобы изучить продукты соударений разогнанных заряженных частиц. Даже человек, далекий от науки, способен представить, насколько масштабен этот проект. Некоторых такой масштаб может напугать, а страх порождает теории заговора.

Итак, некоторые люди верят, что Большой адронный коллайдер был создан вовсе не для тех целей, которые заявлены учеными, а ни много ни мало для призыва древнего бога, способного разрушить мир.

По мнению сторонников этой теории, при столкновении частиц в коллайдере может образоваться дыра в ткани пространства-времени, что станет порталом «в другую вселенную», из которой и придет «божество». Единого мнения, какой именно бог должен явиться на Землю, нет, но чаще всего среди адептов этого предположения упоминают индуистского бога Шиву, которого она характеризуют как «бога разрушения». Зачем создателям коллайдера нужно призывать Шиву и уничтожать Землю, никто, конечно, объяснить не может.

5G-излучение

Фото №6 - Почему люди в это верят: 7 самых абсурдных теорий заговора
Фото: Getty Images

5G — это технология беспроводных сетей следующего поколения, которая способна обеспечить более высокую скорость передачи данных и пропускную способность сети, чем использующаяся на данный момент технология 4G. Вот только люди не торопятся радоваться приближению новой эры: они выходят на протесты, нападают на 5G-вышки и покупают странные «защитные» устройств. А виной всему, как обычно, теория заговора.

Одни ее приверженцы полагают, что 5G — это якобы опасное для здоровья излучение, будто бы способное вызвать рак и аутизм. Другие считают, что правительства используют эту технологию, чтобы «шпионить» за людьми и «предотвратить» перенаселение. Это все, конечно, неправда.

Примечательно, что в погоне за «защитой» сторонники теории заговора могут нанести своему здоровью больший вред, чем когда-либо сможет сама технология 5G: так, в декабре 2021 года Управление по ядерной безопасности и радиационной защите Нидерландов объявило, что популярные в стране «обереги» от излучения на самом деле радиоактивны, и их использование на самом деле может негативно повлиять на здоровье.

Рептилоиды

Фото №7 - Почему люди в это верят: 7 самых абсурдных теорий заговора
Фото: LUNA / Alamy

Без преувеличения королева теорий заговора — история о рептилоидах. Эта теория оформилась в 1999 году с легкой руки профессионального конспиролога Дэвида Айка, который написал о ящероподобных пришельцах в своей книге. По его версии, эти гости из космоса создали людей в ходе генетических экспериментов и путем скрещивания со своими созданиями вывели гибридную расу, которая и правит Землей на самом деле.

Сторонники этой теории утверждают: рептилоиды способны маскироваться под человека и жить в человеческом обществе. Некоторые полагают, что для поддержания такого видом им необходимо пить человеческую кровь. Существуют даже целые инструкции, как отличить рептилоида от человека!

Автор: Аристарх Конюхов; Вокруг Света
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