Почему люди в это верят: 7 самых абсурдных теорий заговора

Если бы теории заговора были собраны в одну книгу, космосу в ней был бы посвящен отдельный раздел — настолько много различных абсурдных предположений касаются устройства Вселенной в целом и нашей Солнечной системы в частности. Так, например, представьте на минутку, что Луны на самом деле не существует, а то, что мы каждую ночь видим в небе, — голограмма. Абсурд? Безусловно.

Как утверждают сторонники этой теории, Луну «проецируют» на небо. Кто и зачем это делает, неизвестно. По одному из «предположений», вся ответственность лежит на американском правительстве, а целью масштабного «обмана» является финансовая выгода: конспирологи считают, что деньги, выделяемые на лунные исследования, на самом деле тратятся на что-то другое, а «Луна» — лишь прикрытие.

Последователи теории о «несуществующей Луне» заявляют: доказательств существования естественного спутника Земли нет, все люди, побывавшие на его поверхности, работали на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), а сохранившиеся с древних времен изображения Луны «неправильно трактованы» — на самом деле на них запечатлено Солнце или «другое небесное тело». Особенно рьяные отрицатели существования Луны и вовсе считают, что древние изображения спутника подделало американское правительство.