Самый загадочный узник в истории Франции: кто скрывался под железной маской

19 ноября 1703 года в Бастилии скончался самый загадочный узник в истории Франции — «человек в железной маске». Кто он: брат короля, пропавший герцог или иностранец-авантюрист?

В 1669 году Бенинь Доверн де Сен-Мар служил комендантом французской тюрьмы для государственных преступников Пиньероль. Однажды он получил письмо — в нем говорилось о скором прибытии нового узника под именем Эсташ Доже. Для нового заключенного в тюрьме специально оборудовали звуконепроницаемую камеру, а де Сен-Мару было поручено выполнять его требования, пишет Вокруг света.

И вот, спустя месяц после получения письма в Пиньероль привезли человека: лицо его было скрыто под бархатной маской с железными застежками, которая в ходе формирования легенды превратилась в «железную». С этого момента и до самой своей смерти в 1703 году загадочный узник будет связан с де Сен-Маром: он будет переезжать за комендантом на новые места его службы, пока в 1698 году они оба — и заключенный, и тюремщик — не окажутся в Бастилии.

Споры о том, кто же скрывался под маской, не утихают по сей день: всего насчитывается более пятидесяти версий. Разберем самые популярные из них.

Брат короля

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Без сомнения самой известной является версия, согласно которой человек в железной маске был братом французского короля Людовика XIV, «короля-солнце». Свою популярность она получила после публикации исторического труда писателя Вольтера «Век Людовика XIV»: в своем сочинении он предполагает, что «Железная Маска» мог быть незаконнорожденным сыном матери короля Анны Австрийской.

Версий, так или иначе приписывающих узнику родство с «королем-солнце», множество: одни разделяют мнение Вольтера, другие утверждают, что «Железная Маска» — незаконный сын Людовика XIII, третьи полагают, что таинственный заключенный был родным братом и даже близнецом Людовика XIV, и они либо оба были законными, либо оба — бастардами, просто одному повезло больше.

Особенно оригинальным является предположение о том, что под маской на самом деле скрывался вовсе не брат, а отец Людовика XIV: дело в том, что на момент рождения наследника Людовик XIII и Анна Австрийская состояли в браке уже 23 года и никак не могли завести детей. По этой версии, король был бесплоден и разрешил своей супруге зачать дитя от дальнего родственника, после чего настоящего отца «наследника» отправили в заточение.

Легенда о принадлежности узника к королевской династии сыграла на руку и Наполеону Бонапарту в период Первой империи: в это время популярным было мнение о том, что «Железная Маска» все же незаконный сын Людовика XIII, который в ссылке на остров Сент-Маргерит вступил в связь с дочерью тюремщика. От этого союза родился ребенок, которого впоследствии отправили на Корсику и дали ему фамилию Буонапарте — этот миф устанавливал связь между императором Наполеоном и монархической династией, добавляя легитимности его власти.

Современные историки, впрочем, к версии «родства» относятся скептически: нет никаких документов, подтверждающих наличие у Людовика XIV какого-то другого брата кроме законного герцога Орлеанского Филиппа.

Итальянский авантюрист

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Во второй половине XVII века в историческом итальянском государстве — Мантуе — правил герцог Карл IV. Он вел весьма разгульный образ жизни и мало участвовал в государственных делах, полагаясь на фаворитов. Герцог с легкостью растратил казенные средства, но прекращать свои развлечения не желал, поэтому отчаянно нуждался в источнике дохода. Такая ситуация заинтересовала французского посла в Венеции аббата Эстрада, который задумал уговорить Карла IV продать Франции стратегически важный город Казале-Монферрато, однако подобная сделка могла вызвать политический скандал и должна была совершаться тайно.

За помощью Эстрад обратился к приближенному герцога — графу Эрколь Антонио Маттиоли, который был заинтересован в дальнейшем продвижении по карьерной лестнице и хотел оказать Карлу IV значительную услугу. Маттиоли организовал встречу французского посла и герцога на маскараде, где они условились о продаже города. В дальнейшем Маттиоли выступал посредником в этой сделке, был принят при французском дворе и имел доступ к самому тексту договора. Переговоры шли как по маслу, пока в какой-то момент все государства, от которых факт такого вопиющего соглашения нужно было скрыть, не узнали в мельчайших деталях все подробности обсуждаемого Францией и Мантуей вопроса. Сделка сорвалась.

Эстрад обвинил в предательстве Маттиоли. Кроме того, у мантуанского графа оставались экземпляры документов с подписью французского короля: дело грозило международным скандалом. Тогда-то Людовик XIV и решился захватить неудачливого посредника и поместить его в Пиньероль — отсюда и начинается легенда о том, что именно Маттиоли скрывался под железной маской. Впрочем, граф был помещен в Пиньероль в 1679 году — через десять лет после первого упоминания «Эсташа Доже», а скончался он, по сохранившимся свидетельствам, в 1687 году на острове Сент-Маргерит, куда был переведен вместе с комендантом Сен-Маром. Впрочем, загадочного узника в маске похоронили в 1703 году под именем «Машиоли», что ряд историков рассматривает как доказательство связи между «Железной Маской» и графом.

Таинственно пропавший герцог

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До Людовика XIV во Франции правил его отец Людовик XIII, а до него — его отец, Генрих IV. И был у Генриха внебрачный сын от связи с фавориткой, а у этого сына — тоже сын, герцог Франсуа де Бофор. Этот «побочный» родственник королевской династии был активным заговорщиком: сначала он выступал против кардинала Ришельё, первого министра при Людовике XIII, а потом и против его преемника — кардинала Мазарини. Необразованный, но смелый, де Бофор снискал благосклонность в военных кругах и среди простого народа, получив прозвище «король рынков».

Впрочем, свою «оппозиционную» деятельность де Бофор свернул с воцарением Людовика XIV: примирился с короной, сделался примерным подданным и посвятил себя армейской службе. В 1669 году герцога назначили главнокомандующим экспедиционным корпусом и отправили на остров Крит — отбить крепость Кандия у осадивших ее сил Османской империи. Поначалу все шло хорошо: удача была на стороне французов, турки отступали, де Бофор справлялся со своими обязанностями — пока не взорвался склад с порохом. Взрыв не только уничтожил целый батальон французских войск, но и посеял панику: уже французы обратились в хаотичное бегство, совсем позабыв про своего командующего. Когда все утихло, выяснилось, что никто понятия не имеет, куда подевался герцог. Его тело так и не было найдено, и это таинственное исчезновение послужило основой для версии о де Боворе как «Железной Маске».

Сторонники этой версии предполагали, что герцога «выкрал» брат Жана-Батиста Кольбера, который на тот момент фактически руководил французским правительством и испытывал к де Бофору явную неприязнь. Впрочем, доказательств этой легенды историки тоже не обнаружили.

Все дело в Англии

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Не только французским монархам приписывали незаконнорожденных детей: по одной из версий, под маской скрывался бастард английского короля Карла II Джейм Монмаут. Правитель Англии любил своего сына, однако его существование угрожало амбициям младшего брата Карла II, Якова, который в отсутствие законных детей у монарха являлся наследником престола, но вот популярностью среди подданных не пользовался.

Дядя вынудил Монмаута покинуть Англию. За время его отсутствия скончался Карл II — на престол взошел Яков II, тот самый непопулярный герцог Йоркский. В год его коронации незаконнорожденный сын предыдущего короля вернулся на родину: он собрал под свои знамена военных и простой народ, который относился к Джеймсу с большей симпатией, чем к своему новому монарху. Впрочем, аристократия и парламент восторгов не разделяли — они отказались признать бастарда королем, его силы не справлялись с мощью армии, находившейся под контролем Якова II. В конечном итоге Монмаут бежал с поля боя, через некоторое время был задержан и сдался. По официальным документам, король настаивал на смертной казни для своего нерадивого племянника и 16 июля 1685 года бастард был лишен жизни на глазах у толпы.

Где же здесь связь с «Железной Маской» и Францией, спросите вы, — и будете правы. Предположение о том, что загадочным узником французской тюрем был Монмаут, выдвинул писатель Пуллен де Сен-Фуа. По его мнению, королевское происхождение Джеймса должно было надежно защитить его от смертной казни, и публично убит был вовсе не он, а его двойник. Самого английского бастарда, утверждал Сен-Фуа, отправили во Францию, где поместили под стражу в железной маске. Как вы могли догадаться, убедительной эту версию мало кто назовет.

Другие претенденты

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Как мы уже упомянули, всего с «Железной Маской» ассоциируют более чем пятьдесят исторических личностей. Кроме уже перечисленных, в их числе: кардинал Мазарини, сын кардинала Мазарини, темнокожий любовник первой жены Людовика XIV, незаконный ребенок от связи первой жены Людовика XIV с темнокожим любовником, четвертый сын английского лорда-протектора Оливера Кромвеля, писатель Мольер, неизвестная женщина или просто анонимный преступник с раком кожи.

Свои версии выдвигали и ученые, и писатели, и светские деятели, однако достоверно установить, кем же был таинственный заключенный в маске историкам до сих пор так и не удалось. В любом случае каждая из версий послужит хорошей основой для захватывающей легенды.

Автор: Аристарх Конюхов; Вокруг света