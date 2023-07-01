Уроки истории. Какие походы на Москву были более успешными, чем у Пригожина?

23 июня глава российской частной военной компании Евгений Пригожин вывел свои войска из Украины, ночью захватил Ростов-на-Дону, а на следующий день двинулся маршем на Москву. Весь мир замер в ожидании возможного захвата столицы России самими же россиянами, но в итоге наемники даже не дошли до города.

«Белсат» вспоминает прежние попытки захвата Москвы, включая и гораздо более удачные.

Снимок иллюстративного характера. Ростов-на-Дону, Россия. 24 июня 2023 года. Фото: Reuters / Forum Главные выводы по итогам внезапно кончившегося цирка-мятежа в РФ: «Путин кончился»

Жгли и свои, и чужие

Жечь Москву начали уже вскоре после ее первого упоминания в 1147 году. Например, осенью 1176 года во время междоусобной войны «пожже городъ весь и села» рязанский князь Глеб Ростиславич. В 1213 году Москву захватил еще один князь – Владимир Всеволодович, отнявший город у родного брата Юрия.

В 1238 году под стены Москвы подошли монгольские войска. Город держал оборону пять дней, но все же был взят и сожжен. А его жителей либо убили, либо взяли в плен. Был убит и воевода Филипп Нянька, руководивший обороной города. А взятого в плен князя Владимира Юрьевича вскоре убили под стенами города Владимира на глазах у его родителей.

В 1293 году Москву сжег ордынский царевич Тудан, которому помогали, а по мнению некоторых историков, которого даже и позвали, соседние князья. Татары Москву и еще 13 городов в «пусту сътвориша».

Три похода Ольгерда

В XIV веке сразу три похода совершил великий князь литовский Ольгерд, бывший союзником враждебного Москве Тверского княжества. В 1368 году он стремительным маршем осадил город, опустошил окрестности и взял множество пленных. Ольгерд не сумел захватить Кремль, однако заставил местного князя Дмитрия Ивановича (будущего Донского) отказаться от вмешательства в дела Тверского княжества.

Но уже в 1370 году московиты снова напали на Тверь и даже пообещали напасть на ВКЛ «po krasnoy wesne, po tychomu letu». Но вместо этого получили очередной поход Ольгерда. Когда московский князь увидел литвинское войско, он «wpade w strach welik y użasesia» и стал просить мира. После получения большого выкупа Ольгерд «sożalisia» и прислал свое копье к московским стенам в знак победы, чтобы там помнили, «szto kopije litowskoie stoiało pod Moskowoiu». В 1372 году войско ВКЛ снова ходило на Москву, но до самого города не дошло.

Татарские походы и бегство князей

В августе 1382 года на Москву походом пошел золотоордынский хан Тохтамыш, чтобы отомстить за отказ платить дань. Дмитрий Донской, за два года до того разбивший татар на Куликовом поле, бежал из города, бросив в нем даже жену с детьми. Защищать Москву остался литовский княжич Остей, внук Ольгерда, а в самом городе началось восстание. Под стенами Москвы Тохтамыш появился 23 августа, а уже 26-го город был взят с помощью владимирских князей. Татары сожгли Москву и уничтожили тысячи местных жителей.

Пытались татары взять Москву и в 1408, 1439 и 1451 годах, но кроме грабежа окрестностей и определенного выкупа никаких успехов не имели. Каждый раз московские князья сбегали из города. Защищать город оставались другие, в 1439 году это был еще один Гедиминович – князь Юрий Патрикеевич.

Летом 1521 года к Москве пришли крымские и казанские татары братьев Мехмеда и Сахиба Гераев (Гиреев) и казаки из ВКЛ во главе с Остафеем Дашковичем. Московский князь Василий III по традиции покинул город, в котором началась паника. В давке погибли несколько тысяч человек. Объединенное татарско-литвинское войско вошло в город 30 июля и расположилось на Воробьевых горах. А уже в начале августа в Кремле был подписан договор, по которому Василий III признавал себя данником Крымского ханства и соглашался ему платить.

Через 50 лет, в 1571 году, на Москву, чтобы отомстить за захват Казани и Астрахани, вновь напал крымский хан – Девлет Герай, племянник организаторов предыдущего похода. Московский царь Иван IV Грозный так испугался неожиданного наступления, что уехал в Ростов. Татары не смогли взять Кремль, но 24 мая начался столь сильный пожар, что в городе сгорели все деревянные постройки. Во время пожара погиб очередной Гедиминович, руководивший обороной Москвы – князь Иван Бельский. Число жертв шло на десятки тысяч, и, как писал инфлянтский хронист, «здесь московцу было отплачено за все, что он сделал с бедными Инфлянтами и Финляндией прошлой зимой». За свой гнев и страх царь отомстил своим же.

Большая смута

Доведенное бесконечными войнами и репрессиями Ивана IV до коллапса, Московское царство в начале XVII века вошло в период Смуты. Ситуация усугублялась голодом и отсутствием законных преемников на царство. В этих условиях в беларусском Брагине в 1603 году появляется человек, в котором наша шляхта признала российского царевича Дмитрия, сына Ивана IV, якобы не убитого в 1591 году, а чудом спасшегося. В российской историографии он получил имя Лжедмитрия І.

В октябре 1604 года Лжедмитрий с войском из поляков, литвинов и запорожских казаков выступил на Москву, где тогда правил царь из новой династии Борис Годунов. Поход шел с переменным успехом, но в апреле 1605 года Борис умер, а его сын Фёдор не имел популярности в народе. В июне его свергли с трона и вскоре убили сами же москвичи. 20 июня 1605 года уже коронованный Лжедмитрий торжественно въехал в Кремль под колокола и радостные крики толпы. Правда, спустя год его убили в результате заговора и восстания.

После убийства Лжедмитрия І новым царем стал боярин Василий Шуйский. Но народ будоражили тем, что царевич Дмитрий выжил и на этот раз. В октябре 1606 года Москву неудачно пытался захватить Иван Болотников, пожелавший вернуть трон «законному хозяину».

Князь Михаил Скопин-Шуйский встречает шведского воеводу де ла Гарди около Новгорода (1609 год). Источник: runivers.ru

В 1607 году на Москву из Беларуси двинулся Лжедмитрий II, к которому со своими отрядами присоединились в том числе литвинские шляхтичи Ян Пётр Сапега и Александр Лисовский и казачий атаман князь Роман Ружинский. Взять Кремль они не смогли, но стали лагерем в Тушино – в 19 верстах от него. Из этого лагеря тушинцы фактически управляли Московским царством, тогда как Шуйский был заперт в Кремле. Осада Москвы длилась полтора года.

В январе 1610 года Тушинский лагерь был уничтожен с помощью шведов, но в ответ в войну уже вступила собственно Речь Посполитая. Войско возглавил польный коронный гетман Станислав Жолкевский. Его победы вызвали протесты и восстание в Москве, и в июле Шуйский был свергнут. Тогда же к Москве, чтобы опередить войска Речи Посполитой, вновь пришел Лжедмитрий II. Но боярское правительство, управлявшее тогда городом, пошло на соглашение с Жолкевским, согласно которому новым российским царем избирался Владислав – сын короля польского и великого князя литовского Сигизмунда Вазы. Осенью 1610 года Жолкевский без боя ввел свои войска в Москву.

Руководить московским гарнизоном был назначен шляхтич из ВКЛ Александр Гонсевский. В 1611 году он отразил первую попытку российского ополчения вернуть контроль над Москвой и подавил восстание в самом городе. При этом ополченцы сумели взять контроль над большей частью Москвы. Осада вызвала голод в польско-литвинском гарнизоне, который, по словам очевидцев, был причастен даже к каннибализму. Прорвать осаду удавалось крайне редко. И в ноябре 1612 года гарнизон сложил оружие, но, несмотря на обещания московитов, был в значительной степени вырезан.

«Москва, спаленная пожаром»

В 1812 году российский фельдмаршал Михаил Кутузов проиграл Бородинскую битву и без боя сдал Москву французскому императору Наполеону І Бонапарту. 14 сентября в город начали входить французские войска, включая выходцев из уже несуществующей Речи Посполитой. Был среди них и племянник последнего польского короля и великого князя литовского генерал Юзеф Понятовский.

Одновременно с захватом французскими войсками Москвы в городе начались поджоги. Такое «скифское» поведение смутило даже Наполеона. Свою резиденцию он разместил в Кремле, откуда не только управлял своей империей, но и стремился примириться с российским императором Александром I. Пытался Наполеон выстроить в городе и администрацию на французский манер, основал местный муниципалитет и полицию. Однако уже в октябре французы покинули город, а перед выходом подорвали (в основном, неудачно) Кремль.

ХХ век

Во время гражданской войны свою попытку похода на Москву провели «белые». В июле 1919 года началось наступление Вооруженных сил Юга России во главе с генералом Антоном Деникиным. По его мнению, захват города должен был стать решающим в разгроме большевиков. Но против успешной сначала операции сыграли имперские амбиции «белых», мечтавших о единой и неделимой России. В результате большевики сумели примириться с Польшей и Украиной и освободить войска для разгрома деникинцев еще в Орловской области.

Наиболее близко к Москве за последние 200 лет подошли нацисты осенью 1941 году. Уже в октябре бои шли за 60–100 км от Москвы. Самой дальней точкой продвижения нацистов под Москвой стали Химки, откуда до Кремля оставалось около 30 км. Но 5 декабря 1941 года началось советское контрнаступление, в результате чего удалось все же отбросить немецкие войска от столицы СССР.

Последний ли?

24 июня 2023 года свой марш на Москву начали и российские наемники из ЧВК Вагнера. Почти не встречая сопротивления, подчиненные Евгения Пригожина прошли несколько сотен километров. В результате чего самолет Путина, по традиции московских князей, покинул столицу и улетел в Санкт-Петербург. Но в 200 км от Москвы вагнеровцы остановились и в результате переговоров согласились отвести свои силы.

Снимок иллюстративного характера. Фото: Boris Alekseev / Anadolu Agency / ABACA / Abaca Press / Forum

Последний ли это был поход на Москву, покажет время. Нельзя исключать, что покажет довольно скоро.

Автор: Макар Мыш / Авер

Источник: belsat.eu