Из дневника Геббельса: “Русские поставляют нам даже больше, чем мы хотим иметь”

За несколько дней до заключения пакта о ненападении, 19 августа 1939 года, между СССР и Германией было подписано Торгово-кредитное соглашение. Оно было как бы прелюдией к заключению 11 февраля 1940 года Хозяйственного соглашения. В одном из документов, подготовленных Наркомвнешторгом для опубликования, значение Хозяйственного соглашения расценивалось как “не имеющее по своему объему и значению прецедента в истории мировой торговли”.

“Если Германия попадет в тяжелое положение, то она может быть уверена, что советский народ придет Германии на помощь и не допустит, чтобы Германию задушили. Советский Союз заинтересован в сильной Германии и не допустит, чтобы Германию повергли на землю.” И.Сталин, 28.09.1939 г. “Русские (СССР) поставляют нам даже больше, чем мы хотим иметь. Сталин не жалеет труда, чтобы нравиться нам. У него, видимо, достаточно причин для этого.” Из дневника Геббельса.

Согласно соглашения Германия предоставляла Советскому Союзу товарный кредит на сумму 200 миллионов рейхсмарок. Кредит должен был использоваться для финансирования Советских заказов в Германии по поставкам станков, оборудования, различных товаров, вооружения и для предоставления СССР конвертируемой валюты. Кредит погашался СССР путем поставки сырья. Поставки сырья начинались с момента подписания соглашения и продолжались до 23 июня 1941 года включительно.

Подписание данного соглашения значительно уменьшило для Германии последствия Британской морской блокады, которая была установлена после вторжения Германии в Польшу.

В течение 17 месяцев, прошедших между подписанием советско-германского пакта и нападением на СССР, Германия получила от Советского Союза 865 тыс. т нефти, 140 тыс. т марганцевой руды, 14 тыс. т меди, 3 тыс. т никеля, 101 тыс. т хлопка-сырца, более 1 млн т лесоматериалов, 11 тыс. т льна, 26 тыс. т хромовой руды, 15 тыс. т асбеста, 184 тыс. т фосфата, 2736 кг платины и 1 млн 463 тыс. т зерна. Через советскую территорию осуществлялся транзит стратегического сырья и продовольствия из стран Тихоокеанского бассейна, Ближнего Востока и др.

В начале октября 1939 года в 35 км северо-западнее Мурманска была создана немецкая военно-морская база для заправки и ремонта германских военных судов и подводных лодок. Немцы использовали базу во время кампании в Норвегии, с которой, как известно, у Советского Союза долгие годы были нормальные дипломатические отношения. (После оккупации Норвегии и Дании весной 1940 г. СССР закрыл их представительства в Москве.)

Командующий военно-морским флотом Германии адмирал Редер письменно выразил благодарность Советскому правительству после того как “База Норд” была оставлена немцами в сентябре того же года в связи с прекращением военных операций в Норвегии.

Когда началась война, советские власти задержали в гавани Мурманска суда Англии и ее союзников, чтобы дать возможность немецким судам благополучно добраться до своих портов в Германии. Германские корабли пользовались укрытием в гавани Мурманска и в ходе операций германского военно-морского флота.

В Мурманске же заправлялись продовольствием и горючим немецкие вспомогательные крейсеры, ведущие военные операции против Англии. СССР снабжал немцев метеорологическими сводками, которые затем использовались “Люфтваффе” при бомбежке Англии.

Источник: Бессмертный барак