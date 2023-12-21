10 стран Запада которые помогают России делать танки «Армата» и «Прорыв»
Западный бизнес продолжает снабжать российских оборонных поставщиков необходимой для работы продукцией. Журналисты издания The Insider выяснили, как импортируют станки компании, связанные с производством танков, и фирмы из каких стран помогают российской военной машине чаще других. В процессе поиска также выяснилось, что крупный российский оборонный господрядчик получил гражданство Великобритании.
Италия
«Уралвагонзавод», который является крупнейшим в России разработчиком и производителем бронетанкового вооружения и техники, последние шесть лет возглавляет бывший чиновник и член «Единой России» Александр Потапов. До того как занять пост гендиректора, он работал в правительстве и Рособоронзаказе.
Александр Потапов
Пока Потапов в Белом доме в качестве замглавы Минпромторга курировал оборонно-промышленный комплекс, его дочь Полина, как выяснил The Insider, изучала модный бизнес в итальянском Istituto Marangoni. Как Полина Потапова указала на своей странице в Facebook, из этого заведения она выпустилась в 2016 году.
Полина Потапова
По совпадению, именно компании из Италии зачастую выступают поставщиками подрядчиков предприятий «Уралвагонзавода», занятых в производстве танков.
Главный танк, который сходит с конвейера «Уралвагонзавода», — Т-90М «Прорыв». Владимир Путин даже называл его «лучшим танком в мире». На «Прорыве» установлен прицел «Сосна-У» — разработка белорусских конструкторов. Однако вследствие разных договоренностей прицел выпускает в России «Вологодский оптико-механический завод» (ВОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»).
Еще одним оборонным поставщиком станков для металлообработки как ВОМЗ, так и корпорации «Тактическое ракетное вооружение» является ООО «Пумори-северо-запад» из Санкт-Петербурга. В январе этого года компания импортировала дробеструйную установку. Продавцом выступила компания Norblast S.R.L. из Болоньи.
У C.M.S. S.P.A. из Дзоньо (Бергамо) «Пумори-северо-запад» закупает во время войны стальные иглы, фильтровальные картриджи, запорные клапаны, полимерные кольца и другие комплектующие. У Devco S.R.L. (Падерно-Дуньяно, Милан) — фрезерные станки для обработки металла (сумма поставки в декабре 2022 года составила 50 тысяч евро). У Magido Group из Треццано-суль-Навильо российский оборонный подрядчик приобрел автоматическую машину для мойки металлических изделий.
Magido Group
Эстония
Балтийские фирмы часто оказывают логистические и транспортные услуги, поставляя российским оборонным подрядчикам продукцию европейских производителей. Так, Gold Solution OU и Leolart.com возят из Таллинна итальянские товары для «Пумори-северо-запад», а Alekon OU оказывает складские услуги.
Sumar Tools OU поставляет литейные модели и стержневые ящики собственного производства для ООО «Инвест-Станко» из Химок. Эта подмосковная компания обеспечивает станками АО «Завод № 9» — входящее в «Ростех» предприятие, которое как раз отвечает за производство ствольных артиллерийских систем. Среди ключевых продуктов — пушки для танков Т-72 и Т-90. Сообщалось и о производстве на этом заводе пушек для «Арматы», однако пока этот широко разрекламированный отечественный танк остается больше пиар-проектом, чем реальной силой.
Кадр из репортажа про «Завод № 9»
Elsorel OU поставляет клей, стеклотекстолит, лампы разложения органики, азотнокислый алюминий и серебро в полуобработанном виде орловской компании «Протон-Электротекс». Она аффилированна с АО «Протон» — крупным производителем оптоэлектроники в России. Чтобы понять, что «Протон» работает на военную промышленность, достаточно зайти на его сайт. Среди партнеров указаны корпорации «Ростех», «Алмаз-Антей» и «Тактическое ракетное вооружение». Гендиректор «Протона» Вячеслав Меньшов даже получил медаль «За помощь в СВО». Но эстонских бизнесменов все это не останавливало, они продолжали торговать с «Протоном» во время войны.
Германия
Немецкая компания WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH — поставщик нескольких российских оборонных подрядчиков. Екатеринбургскому ООО «ОТС-Технологии» она отправляет детали для токарных станков, а «ОТС-Технологии» продает инструменты «Заводу № 9» и «Уралвагонзаводу».
Еще один импортер продукции WTO Werkzeug-Einrichtungen — компания «Униматик», тоже подрядчик «Завода № 9». Подробнее об «Униматике» и бенефициарах этого бизнеса речь пойдет ниже.
WTO Werkzeug-Einrichtungen снабжает инструментальными блоками и пензенское ООО «ТД „СМС“», которое аффилированно с ООО «Станкомашстрой», поставляющим станки «Ростеху». Владелец предприятия — депутат Законодательного собрания Пензенской области от «Единой России» Олег Кочетков.
Олег Кочетков
Фирма Oxapa GmbH из города Йена в ноябре прошлого года поставила заготовки из оптически обработанного стекла ООО «НПК „Макрооптика“» из Рязани. Это один из ведущих российских производителей оптико-механических систем для авиационной и военной техники, подрядчик ВОМЗ, других структур «Ростеха», а также ФСБ, Минобороны и «Тактического ракетного вооружения». Несмотря на такой послужной список, «НПК „Макрооптика“» санкционирована только Украиной.
Владельцы Oxapa GmbH — Владислав Матусевич и Андрей Матусевич. Владислав на своей странице в Facebook указал, что родом из Беларуси.
Rudi Gebel Gmbh & Co. Kg из Хельмбрехтса поставляет части для сборки силовых полупроводниковых приборов тому самому орловскому «Протону», который импортирует продукцию и из Эстонии, затем снабжая оптоэлектроникой военные предприятия.
Южная Корея
Сеульская Mabuchi Korea Corporation поставляет масло для станков, станки для шлифовки линз, полировальный порошок и прочие товары упомянутой выше рязанской «НПК „Макрооптика“». Причем поставки начались уже в январе 2023 года.
Seolin Industry Inc. из Сеула снабжает растворами, красками и прочими товарами удмуртское АО «Элеконд». Это одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России по разработке и производству электролитических конденсаторов. Есть у него и контракты с ВОМЗ.
Япония
«Элеконду» же поставляют товары и японские фирмы Japan Industrial Trading (уплотнительные резиновые прокладки, катодная фольга) и Kaga Electronics (готовый электролит для производства электролитических конденсаторов).
«Мы строго соблюдаем все торговые правила и санкции, введенные правительством Японии. Мы также не имеем дела ни с одной компанией, упомянутой в санкционном списке OFAC США», — сообщили The Insider представители Japan Industrial Trading. Единственная страна, которая санкционировала «Элеконд», это Украина. Поэтому японские компании действительно могут торговать с российским оборонным подрядчиком.
Анатолий Наумов
Сербия
Сербская фирма Grindex D.O.O. изготавливает высокоточные шлифовальные станки для шлифовки цилиндрических поверхностей. Ее российские покупатели — помогающий производить пушки для танков «Униматик» и рязанское ООО «Крона», выступавшее подрядчиком «Уралвагонзавода».
Компания Virtus Zemun из Белграда в январе поставила четырехвалковую гидравлическую листогибочную машину ранее упомянутому ООО «Пумори-северо-запад».
Литва и Латвия
Рижская Baltic Machinery поставляла, пока недавно не была ликвидирована, екаберинбургскому «Униматику» (о нем речь ниже) уплотнительные кольца, муфты и другие товары. При этом использовался таможенный склад в Вильнюсе литовской UAB Didneriai.
Склад на окраине Вильнюса
Литовская же UAB Elfanta участвует в экспорте в адрес «Униматика» шайб и заглушек для токарных станков австрийского происхождения. «Мы компания по складированию и оформлению таможенной документации. Мы не собираем данные о том, кто является получателем товара», — пояснили The Insider в Elfanta.
Австрия
Один из главных поставщиков «Униматика» (а через него — и производителя танковых пушек «Завод № 9») — EMCO GmbH из Халлайна. Компания снабжает российского оборонного подрядчика токарными шкифами и кронштейнами, зажимными кольцами, зубчатыми ремнями и собственно станками.
Игорь Фишелев
Как обнаружил The Insider, Фишелев-старший владеет в Лондоне компанией Arpack UK Limited. В 2022 году, уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, он получил гражданство Великобритании.
Австрийская EMCO и «Униматик» — давние партнеры. Они даже запускали совместное производство. Компания «Эмко-Рус», в которой у EMCO GmbH — 65% в капитале, а у «Униматика» — 35%, до сих действует в Екатеринбурге.
США
Universal Photonics из Нью-Йорка экспортирует в адрес «НПК „Макрооптика“» и ООО «ТПК „РЗМ“» оксид алюминия и полировальные порошки. Эти российские фирмы, в свою очередь, являются подрядчиками «Вологодского оптико-механического завода», выпускающего прицелы для танков.
Еще один импортер продукции американской Universal Photonics — АО «Морион», которое снабжает российскую оборонку кварцевыми генераторами.
Финляндия
Финская компания Meconet OY во время войны снабжала медной лентой и частями полупроводниковых приборов АО «ТД Протон-Электротекс». Эта компания аффилирована с «Протоном», который, помимо господрядов у ВОМЗ, работает на «Ростех», «Алмаз-Антей» и «Тактическое ракетное вооружение» и не скрывает этого.
Автор: Сергей Ежов
Источник: The Insider