10 стран Запада которые помогают России делать танки «Армата» и «Прорыв»

Фирма Oxapa GmbH из города Йена в ноябре прошлого года поставила заготовки из оптически обработанного стекла ООО «НПК „Макрооптика“» из Рязани. Это один из ведущих российских производителей оптико-механических систем для авиационной и военной техники, подрядчик ВОМЗ, других структур «Ростеха», а также ФСБ, Минобороны и «Тактического ракетного вооружения». Несмотря на такой послужной список, «НПК „Макрооптика“» санкционирована только Украиной.

Владельцы Oxapa GmbH — Владислав Матусевич и Андрей Матусевич. Владислав на своей странице в Facebook указал, что родом из Беларуси.

Rudi Gebel Gmbh & Co. Kg из Хельмбрехтса поставляет части для сборки силовых полупроводниковых приборов тому самому орловскому «Протону», который импортирует продукцию и из Эстонии, затем снабжая оптоэлектроникой военные предприятия.

Южная Корея

Сеульская Mabuchi Korea Corporation поставляет масло для станков, станки для шлифовки линз, полировальный порошок и прочие товары упомянутой выше рязанской «НПК „Макрооптика“». Причем поставки начались уже в январе 2023 года.

Seolin Industry Inc. из Сеула снабжает растворами, красками и прочими товарами удмуртское АО «Элеконд». Это одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России по разработке и производству электролитических конденсаторов. Есть у него и контракты с ВОМЗ.