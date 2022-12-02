Наркотики, убийства и дебош. Русскую армию в Украине пополнили уголовники из Осетии

Уроженцы Северной Осетии могут быть причастны к нескольким преступлениям во время войны в Украине. Об этом сообщают не только независимые телеграм-каналы – некоторые факты признал и глава республики Сергей Меняйло. Издание Кавказ.Реалии выяснило, в каких преступлениях были замешаны участники и командиры добровольческих батальонов “Осетия” и “Алания” на родине.

29 октября в Украине убили заместителя командира батальона “Осетия” Виктора Жидаева с позывным “Витос”. В некрологе телеграм-канала добровольческих батальонов “Алания” и “Осетия” сказано, что Жидаев был награжден двумя орденами Мужества, а уже в октябре глава республики Сергей Меняйло вручил ему медаль “Во славу Осетии”.

Международный расследовательский проект InformNapalm в 2018 году указывал Виктора Жидаева среди воюющих в Сирии наемников “ЧВК Вагнера”. По его данным, у уроженца Северной Осетии была должность старшего стрелка-зенитчика.

Кавказ.Реалии удалось подтвердить, что Жидаев действительно был вагнеровцем, – он имеет несколько наград от частной военной компании. Это три черных креста и орден “За победу над ИГИЛ” и крест “За отвагу и мужество”. Кроме того, у Жидаева была медаль и от Сирийской Арабской Республики. В удостоверении к ней сказано, что ее вручили “За достижения русских и сирийских братьев”.

В 2012 году некий В.Ф. Жидаев (отчество убитого замкома батальона – Феликсович. – Прим. ред.), родившийся в североосетинском Мизуре, был осужден за хранение наркотиков в крупном размере. Убитый в Украине Виктор Жидаев на одном из снятых в батальоне видео рассказывает, что его дед был в Украине в 1943 году, “с гор мизурских, с Тамиска он спустился”.

Подсудимый признал свою вину – Кировский районный суд Северной Осетии приговорил его к году исправительных работ и удержанию 10% заработной платы в пользу государства.

“Габуевские”

В начале сентября командир батальона “Алания” Игорь Габуев в интервью одноименному телеканалу заявил, что в его отряде воюют опытные бойцы, “многие из них – ЧВК-шники”. Сам Габуев также имеет боевой опыт – его связывают с деятельностью местной ОПГ.

Российская поисковая система “Яндекс” предлагает продолжить фразу “Игорь Габуев” словами “бандит”, “криминал”, “задержан”. В его родном селе Верхний Бирагзанг сайту Кавказ.Реалии рассказали, что до войны Габуев руководил преступной группой.

“Официально он бизнесмен, птицеферма у него, рыб разводит, а по факту он бандюган номер один в республике. У него есть своя команда, которую он давно обучает, обеспечивает оружием. Страшный тип”, – рассказал один из соседей Габуева (в целях безопасности мы не раскрываем имя спикера. – Прим. ред.).

Один из местных депутатов сообщил Кавказ.Реалии, что разговор о Габуеве поднимался несколько лет назад на собрании представителей района – тогда чиновники жаловались, что “габуевские” ходят по селу с оружием, заходят с ним в кабинеты, пугают людей.

О другом подобном разговоре сообщали и журналисты местного сайта “15-й регион”. Излагая свою позицию по криминальным разборкам между жителями села Верхний Бирагзанг и молодежью селения Црау, Игорь Габуев сказал, что конфликт произошел не случайно, а назревал давно, а также “отверг слухи о причастности к преступным разборкам, сказав, что открыт для любого разговора”.

“У меня есть рыбное хозяйство и птицеферма, где и работают все мои помощники. Никаких группировок у меня нет, и рэкетом мы никогда не занимались”, – цитирует Габуева издание.

При этом источник Кавказ.Реалии в правоохранительных органах на условиях анонимности рассказал, что “Габуевские” напрямую связаны с перестрелкой на автостанции в Алагире, в результате которой один человек был убит, трое получили ранения. Однако руководителю группировки тогда удалось уйти от ответственности – непосредственно в убийстве он участия не принимал.

Также в 2017 году в отношении Габуева возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия – у него дома нашли автомат и боеприпасы. Он тогда вину не признал и заявил, что оружие ему подбросили. Суд вернул дело в прокуратуру, т.к. в материалах не было информации о том, как Габуев приобрел оружие. Обратно в суд оно уже не поступило.

Распространение наркотиков

17 ноября на оккупированной территории Украины задержали экс-полицейского из Владикавказа Вадима Техова, приговоренного в прошлом году к 16 годам колонии строгого режима за жестокое убийство бывшей супруги, сообщил руководитель российской правозащитной организации “Агора” Павел Чиков. Эту информацию подтверждает также телеграм-канал Baza.

Где именно задержали Техова, неизвестно, но в сети появилась видеозапись, на которой он, будучи в военной форме, отвечает на вопросы неизвестных людей, вероятно, правоохранителей. Техов рассказал, что был задержан в нетрезвом состоянии – его обыскали и нашли пакет с неизвестными таблетками. Он отрицал, что имеет к этому какое-либо отношение. По данным Baza, наркотики экс-полицейский якобы планировал передать военным.

Техов должен был находиться в колонии до 2035 года. По словам Чикова, в сентябре 2022 года он записался в “ЧВК Вагнера”, которая активно вербует заключенных в России, и отправился на войну.

18 сентября 2019 года Вадим Техов убил свою бывшую жену Регину Гагиеву. Находясь под домашним арестом за поножовщину в одном из баров Владикавказа, Техов покинул квартиру и пришел на работу к Гагиевой, где напал на нее с ножом. Он нанес ей 21 колото-резаную рану. Регина умерла, не приходя в сознание, спустя неделю.

“Мы пока ждем ответа от УФСИН. В шоке все. Но я надеюсь, ему сейчас уже не избежать наказания”, – рассказала сестра Регины Гагиевой Роксана в беседе с редакцией.

Ссылаясь на информацию от адвоката, она сообщила, что несмотря на то, что Техов – не первый, кого отпустили на свободу задолго до окончания срока, никому из потерпевших об этом не говорят.

“В первую очередь, это опасно для нашей семьи. Меня поразило, что мы об этом ничего не знали. Он прежде всего мог прийти в наш дом, потому что его ребенок здесь. Что мешало ему здесь оказаться и снова убить кого-то? Выпустили? Ну покажи себя человеком! Тебе дадут амнистию, хоть сына своего одним глазом увидишь. Но он в очередной раз доказал, что не может жить по-другому”, – рассуждает Роксана Гагиева.

Она утверждает, что Техов и сам принимал наркотики – в начале семейной жизни с ее сестрой он якобы эпизодически курил марихуану, а ближе к разводу перешел на другие, более тяжелые наркотики.

Убийство мирных жителей

Еще один военнослужащий российской армии из Северной Осетии, Батраз Сланов, может быть причастен к убийству двух мирных жителей оккупированного села Новомихайловка Запорожской области Украины. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает новостной телеграм-канал ASTRA.

По его данным, 40-летний Сергей Голубенко и 32-летний Николай Хомников были убиты 23 ноября – их вывезли в лесополосу и застрелили. По подозрению в убийстве задержан 32-летний рядовой Батраз Сланов, который служил водителем в 503-м гвардейском мотострелковом полку из Северной Осетии. Он якобы дал признательные показания, после чего был помещен в изолятор в оккупированном поселке Черниговка.

Позднее информацию о задержании военного из Северной Осетии подтвердил связанный с правоохранительными органами телеграм-канал “Букет из черемши”. Он приводит слова местной жительницы, которая утверждает, что Голубенко и Хомников – ее родственники. В сообщении также указано, что задержанный был судим по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

На сайте оккупационной администрации Запорожской области о задержании российского военного не сообщается. В украинских официальных источниках сведений об этом также нет. В добровольческих батальонах Северной Осетии на вопрос о Сланове Кавказ.Реалии ответили, что не знают этого бойца и о его причастности к убийству не слышали.

“У нас такого нету и не было, о преступлении не в курсе. В любом случае мы придерживаемся позиции наказания в рамках закона, если преступление действительно имело место быть”, – заявил собеседник.

В 2017 году житель Северной Осетии по имени Батраз Сланов был приговорен к шести месяцам в колонии-поселении за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. До этого его трижды судили за аналогичные нарушения закона.

Мародерство

4 ноября четверо мобилизованных из Северной Осетии – Хетаг Бердиев, Руслан Хостикоев и двое братьев Авлоховых – в оккупированном российскими войсками городе Васильевка Запорожской области Украины зарезали 13 коров на ферме, где располагались, и выгнали из дома ее хозяина. У одного из работников они украли автомобиль, сообщает телеграм-канал Baza. Военных пытались остановить на блокпосте, но они открыли огонь и ранили российского сержанта. Когда их задержали, все четверо оказались сильно пьяны.

Факт этого преступления подтвердил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. “Сказать, что стыдно за этих людей, – не сказать ничего!” – написал он в своем телеграм-канале. Он пообещал, что виновные понесут наказание, и отметил, что “после того, как они были мобилизованы и попали в конкретные воинские соединения, прямую ответственность за них несут командиры”.

Персональные данные подозреваемых в преступлении Baza, за исключением имен, не назвала. Однако Кавказ.Реалии выяснил, что человек по имени Хетаг Бердиев 23 июня 2021 года был признан виновным в хранении наркотиков. Назначенное ему наказание на сайте Промышленного районного суда Владикавказа не указано, но по ч.1 ст.228 ему грозило до трех лет лишения свободы.

За неделю до этого Пригородный районный суд вынес приговор по той же статье жителю селения Октябрьское Руслану Хостикоеву – у него нашли 50 граммов конопли, которые он якобы сорвал с дикорастущего куста. Ему назначили штраф в 10 тысяч рублей, т.к. он полностью признал свою вину.

Возможность заработать

Обещанное добровольцам денежное довольствие привлекает людей, которые не могут хорошо зарабатывать в своем регионе в мирное время, в том числе речь идет и о ранее судимых людях, указывает политический журналист Руслан Тотров.

“Военные действия, очень щедро оплачиваемые по российским меркам, конечно, привлекают пассионарных, авантюрных, неустроенных. И когда мы смотрим на размер средней или даже медианной зарплаты в бедных, дотационных, глубоко депрессивных регионах России, как Осетия или другие близлежащие кавказские республики, становится понятно, почему не только для молодых, но и для почти что пожилых мужчин отправиться воевать – это едва ли не социальный лифт. Жизнь жизнью, но 200 тысяч рублей никто не отменял при средней зарплате, которая в 9–10 раз ниже этой”, – говорит собеседник.

Тотров категорически не согласен с формулировкой, что военнослужащие и добровольцы из Северной Осетии ведут себя хуже других.

“Конечно же, это не так, хотя бы потому что никакой статистики и никакого глубокого исследования, подтверждающего этот постулат, не было, – объясняет эксперт. – Тут понтифик на днях, наоборот, пенял бурятам и чеченцам, а не осетинам. Истина, пусть кривая, в глазах смотрящего. Другое дело, что такие эпизоды всплывают и находятся на виду, потому что информационное поле в Осетии достаточно сконцентрированное и, конечно, такие новости попадают в топ. Тем не менее это не дает права говорить о том, что люди, отправленные из Осетии, отличаются какой-то особой жестокостью. Хороши все”.

Автор: ; Кавказ.Реалии