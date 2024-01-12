Росія горить: Що палало у агресора у 2023 році — детальна статистика

П’ять кілометрів вогняного фронту, знищені склади “бояришнику”, палива та інших легкозаймистих матеріалів — це далеко не весь перелік феєричних подій в росії за 2023 рік. Кількість пожеж у росії зовсім трохи не дотягнула до тисячі. Разом з тим, загальна кількість на 125% перевищує минулорічний показник. Пожежі вразили не лише кількістю, але й унікальністю об’єктів, які вогонь нищив в росії.

Аналітики аґенції Molfar аналізують пожежі, котрі були в росії наприкінці 2023 року. В публікації також підібʼємо підсумки не лише за останній квартал, а й проаналізуємо загальну картину пожеж у рф за 2023 рік загалом, а й як змінилася ситуація з минулим роком.

Тенденції пожеж у росії. Порівнюємо 2022 та 2023 роки

Загалом у 2023 році було 939 пожеж у рф, тоді як у 2022 — 416. Тобто у 2023 році кількість пожеж у росії зросла на 125,7% у порівнянні з попереднім. А на 24,5% зросли пожежі у 2022 році, порівняно з 2021.

З січня 2022 по грудень 2023 року відомо про 1355 пожеж в рф. Найбільше їх було на заводах (майже 38%), складах (так само – 38%) та ТРЦ (12.6%).

У першій трійці обʼєктів які горять найчастіше – трц, склади, фабрики

Найбільша кількість пожеж сталася у московській області (162 інциденти). Решта регіонів, як от Лєнінградська, Свєрдловська області та Краснодарський край також відзначились у рейтингу за кількістю пожеж у рф.

Кількість пожеж на різних обʼєктах в росії – статистика по областях за 2023 рік

Якщо крім пожеж на підприємствах враховувати побутові загоряння та відкритий вогонь у лісах, у росії було 100 тисяч пожеж. Згідно зі статистикою російського мчс, ця цифра виходить на 15% більшою за попередній рік. Через вогонь російська економіка зазнала збитків приблизно у 1 млрд рублів, що складає приблизно 16 млн доларів станом на початок січня 2024 року.

Для порівняння — у 2022 році у росії було зафіксовано 416 пожеж (без урахування побутових і лісових). Найчастіше горіли заводи – 157 випадків та склади – 156. Значно менше пожеж на газопроводах та логістичних центрах усього 7 і 5 випадків.

Розподіл пожеж на різних обʼєктах — порівняння 2022-2023

Тоді як 2023 року загальна кількість пожеж у росії зросла удвічі — 939 випадків. Існує помітне збільшення пожеж у торгових центрах (+89).

Та найбільше кількість пожеж зросла на заводах (357) та складських приміщеннях (357). Зростання кількості займань було зафіксовано в торгових центрах (130).

Аналізуючи дані поквартально, бачимо як протягом року зростала кількість пожеж на фабриках. Тут також можна відзначити, що склади постійно залишаються найактуальнішими обʼєктами для вогню.

Статистика пожеж у росії: підсумки четвертого кварталу 2023

Наприкінці 2023 року найбільше пожеж у росії було на заводах і складах. Ця тенденція зберігається протягом усього року. У жовтні було 27 інцидентів на заводах та 11 — у торгових центрах. У листопаді кількість пожеж на заводах ще більше зросла до 40. Згоріло також 27 складів. У грудні пожежі охопили 30 заводів та 35 складів.

У четвертому кварталі найбільше горіли склади і фабрики

226 різних обʼєктів горіло у рф упродовж жовтня-грудня 2023 року. У попередньому кварталі у росіян було таких 211 пожеж.

Порівняння двох останніх кварталів 2023 року

У вересні та листопаді 2023 року в росії зросла кількість пожеж, особливо на промислових об’єктах, складах і в ТРЦ. Пожежі були не лише численними на виробничих територіях, а й охопили військові бази та електростанції. Така тенденція зберігалася до кінця року. Пожежі на військових обʼєктах хоча і не численні, та все ж періодично трапляються. Останню зафіксували у грудні.

Ці графіки показують тенденції пожеж на різних обʼєктах росії протягом 2022-2023 рр.

Цікаво що протягом трьох останніх місяців року зберігається однакова кількість пожеж у торгових центрах — близько 10.

Тренд на зростання кількості пожеж на фабриках фіксувався протягом усього року. Пікові місяці — травень, вересень та листопад 2023 року. Зафіксовано 43, 42 та 40 пожеж відповідно. Але і грудень приніс не менше вогню фабрикам росії — зафіксовано 30.

Тенденції пожеж на фабриках росії починаючи з 2022 року

Деякі пожежі в росії на кінець 2023 року

Розглянемо випадки, які найкраще ілюструють кінець 2023 року в росії. Наведемо декілька конкретних кейсів.

Вагоноремонтний цех

14 одиниць техніки гасять пожежу на вагоноремонтному заводі — джерело фото: мчс росії

Залізниця є однією з основних артерій, якою росія постачає зброю і військо на війну проти України. Саме тому ця невелика, на перший погляд, пожежа має направду велике значення. Пожежа сталася у місті Волоґда, близько 10 вечора, 6 листопада. Горів цех, де ремонтують вагони. 14 одиниць техніки та 48 росіян гасили вогонь.

Тракторний завод у Челябінську, який робить танкові двигуни

Момент вибуху на тракторному заводі у Челябінську. Джерело фото: російський сайт

Момент вибуху було зафільмовано й опубліковано у соцмережах. Ввечері 26 листопада на території Челябінського тракторного заводу пролунав вибух. Почалася пожежа. Згідно із повідомленнями росіян, в околицях заводу після вибуху зникла електрика. На місці вибуху працювали дві швидкі та шість пожежних автівок. ЧТЗ активно займається виробництвом танкових деталей. На початок 2023 року писали що ЧТЗ “перегнав рекорд совєцького союзу” за обʼємом виробництва двигунів для танків. Також є інформація про те, що там нещодавно модернізували виробництво та збільшили кількість працівників. (1, 2)

Нижній Новгород — “Політ”

17 листопада сталася пожежа у будівлі Науково-виробничого підприємства “Політ” у Нижньому Новгороді. Це підприємство займається розробкою та виробництвом техніки для авіаційного звʼязку. Згідно з інформацією на сайті підприємства, вони виробляють радіоприймачі, апаратуру внутрішнього звʼязку, медичну техніку. На місці пожежі працювали 55 росіян і 14 одиниць техніки. Пожежу, схоже, швидко ліквідували, але довелося евакуювати майже 300 працівників з будівлі.

Кінець 2023 року приніс росії декілька особливо масштабних пожеж. Серед них — пожежа в торгово-розважальному центрі в Улан-Уде та у закладі під назвою “Жар-Птиця”. Далі проаналізуємо найбільші серед них.

Торговельний центр в Улан-Уде

Пожежа сталась у торговому центрі “Гвоздь”. Як повідомляють російські ЗМІ, там горіло 22 тис. кв. метрів. Обвалився дах приміщення. 126 людей гасили пожежу. росіянам довелося залучити 32 одиниці техніки. Про причини пожежі не пишуть, але, ймовірно, вона почалась ззовні будівлі.

Пожежа вплинула на транспортну ситуацію в районі, (1, 2) де було перекрито рух для автомобілів та трамваїв (1, 2). Утворились затори у місті. Цей ТЦ відомий як найбільший в Улан-Уде як, нібито, спеціалізований меблевий магазин. У його приміщеннях працювало 130 компаній.

Набережні Чєлни. Згорів склад

Скриншот з відео мчс росії – пожежа на складі в Набережних Чєлнах

Загальна площа пожежі становила 6800 кв.м. Ймовірно, горіло на авторинку “Гараж-500” Але пожежа була настільки складною, що росіянам довелось залучити техніки навіть більше, ніж у попередньому випадку — тут гасили полумʼя 130 пожежників і 40 одиниць техніки.

Пожежа на продуктовому складі в Тольятті

15 листопада, близько 5 ранку у місті Тольятті спалахнув склад продуктів. Вогонь швидко охопив площу у 1200 кв.м. Горів дах будівлі. Цю пожежу гасили 55 росіян і 18 одиниць техніки — вони не могли погасити її упродовж 4 з половиною годин. Повністю ліквідували вогонь лише до 10 години ранку.

Пожежа в Тольятті повністю знищила склад продуктів. Джерело – мчс росії

А також були пожежі на складах, де зберігали ліки. Вогонь знищив 2000 кв.м. Пожежу намагались ліквідувати 90 росіян і 29 одиниць техніки. А потім жителі москви залишились без штанів. Про потужну пожежу на одному з московських ринків писали російські ЗМІ. Вигоріло 350 кв.м. Щоб загасити вогонь залучили 170 пожежників. Повідомляють, що вогонь охопив приміщення, де зберігались джинси.

Село з типовою для росії назвою — Кошкіно — теж зазнало руйнівної пожежі. У цьому населеному пункті згорів склад деревʼяних палет. Вогонь знищив 1800 кв.м приміщень.

“Жар-Птіца” підгоріла у Нижньому Новгороді

3000 відвідувачів торговельного центру було евакуйовано. Це сталося 24 листопада у Нижньому Новгороді у ТРЦ “Жар-Птіца”. Пожежна сигналізація спрацювала через пригорілу їжу на фудкорті закладу.

Пожежі на електростанціях = блекаути у росії

Шість пожеж протягом листопада сталося на електростанціях росії й одна у грудні. Деякі з них спричинили тимчасові блекаути у російських містах. В Астрахані, скажімо, пожежа на трансформаторі залишила без світла 130 помешкань. У Великому Новгороді загорілася трансформаторна підстанція і тоді без електрики залишилось близько 30 помешкань. У Нижньогородській області невідомі підпалили релейні шафи на залізничній станції – рух потягів було призупинено.

Статистика пожеж на електростанціях протягом року

Згідно зі статистикою за весь рік, найбільше пожеж на енергетичних об’єктах відбулося у лютому 2023 року — 9 пожеж.

Прочитати публікацію з аналізом за попередній, третій, квартал ви можете за посиланням.

Динаміка пожеж в росії за весь 2023 рік

З початку 2023 року спостерігалося значне зростання пожеж у росії. Попри спроби влади та ЗМІ приховати повну картину, доступні відкриті джерела дозволяють сформувати уявлення про масштаби. Усього за два роки (2022 та 2023) кількість пожеж на різних обʼєктах у росії сягнула 1355 випадків. У травні 2023 року, наприклад, відбулася одна з найбільших пожеж року, охопивши понад 5 гектарів — горіло сміття. Саме цей період характеризувався найбільшими пожежами за площею. Наприклад, у Томську стихія знищила підприємство площею 30 тис. кв. м, вогонь був приборканий лише через добу.

У третьому кварталі 2023 року відбулося зростання кількості пожеж на 14%. Хоча вони не досягли таких масштабів, як у літні місяці, вплив на інфраструктуру та військові об’єкти залишався високим.

Значне зростання кількості пожеж було особливо відчутним у промисловому секторі та на військових об’єктах. Ці пожежі завдали росії мільйонні збитки й серйозно вплинули на економіку країни, порушивши звичний хід виробничих процесів та комерційної діяльності. Внаслідок — знищено важливу інфраструктуру, зокрема — промислові об’єкти та складські приміщення, що призвело до втрат у виробництві та логістиці.

Цікаво, яким буде 2024 рік для росії. Чи збільшиться кількість пожеж, зважаючи на постійне зростання?

Джерело: Molfar