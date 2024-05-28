45 справ щодо війни, за якими варто стежити цього тижня: син начальника охорони Януковича, полювання рашистів на дівчат

Комісар із Криму. Євгеній Сліпченко ― військовий комісар Красноперекопська та Красноперекопського району Республіки Крим. До окупації півострова був військовим комісаром Красноперекопського об’єднаного міського військового комісаріату, а у 2014 році зрадив присязі і перейшов на службу до російських окупантів. Як військовий комісар здійснював примусовий призов кримців на строкову службу до армії РФ. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 28 травня о 14:30 в Дніпровському районному суді Києва (in absentia).

Київський репер. Еміль Лам ― 25-річний репер, виступає під іменем Cloudy Joint. У березні 2024 року Лам опублікував відео, де сказав фрази “Слава Росії” та “Україна має понести втрати”. Ці вислови спричинили скандал у соцмережах. За це Ламі інкримінують виправдовування збройної агресії РФ. Засідання призначене на 27 травня о 15:30 у Печерському районному суді міста Києва.

Суд над українськими моряками. Віктор Можелянський — колишній суддя Київського районного суду Сімферополя, який перейшов на службу до окупантів. Він обирав запобіжний захід українським морякам, яких захопили російські військові у нейтральних водах у районі Керченської протоки. Чоловіка обвинувачують у державній зраді. Засідання призначене на 29 травня о 16:00 у Подільському районному суді Києва.

Вбивство Решата Аметова. Євген Скрипнік, Олександр Багнюк, Олександр Руденко — учасники “самооборони Криму”. Вони, як стверджує слідство, причетні до вбивства Решата Аметова — він став першою жертвою російської агресії в Україні. У 2014 році чоловік вийшов із дому і більше не повернувся. На відео з камер спостереження видно, як його під час одиночного пікету проти російської окупації Криму на площі Леніна перед будівлею уряду Криму затримують кілька представників “самооборони Криму” — Аметову скручують руки і саджають в автомобіль.

За два тижні його знайшли мертвим. На тілі були численні сліди тортур. Обвинувачених судитимуть за скоєння низки тяжких злочинів: позбавлення волі або викрадення людини, зазіхання на територіальну цілісність України, участь у незаконному збройному формуванні. Дії Багнюка та Руденка, які є громадянами України, також кваліфікували як державну зраду. Засідання призначено на 27 травня о 15:40 у Солом’янському районному суді Києва (in absentia).

Справа Мураєва. Євгеній Мураєв ― колишній український проросійський політик і власник закритого телеканалу НАШ. Колишній голова політради партії “За життя”, з листопада 2018 — керівник забороненої проросійської партії “Наші”. Народний депутат України VII і VIII скликань. Слідство встановило, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він почав активно допомагати Росії у підривній діяльності проти України.

Екснардеп створив і поширював на підконтрольному йому телеканалі та YouTube тези російської пропаганди. Він заявляв, що в Україні йде “культурна війна та переслідування інакомислячих”, пропагував ідеї, спрямовані на дискредитацію незалежності й курсу України та виконання домовленостей з РФ. Мураєву інкримінують державну зраду. Засідання призначене на 28 травня о 9:00 у Шевченківському районному суді міста Києва (in absentia).

Розстріл цивільного в лісі. Олександр Віселков ― російський сержант, який був серед окупантів на Київщині. За наказом командира Муссагалєєва він разом із іншим російським військовим викрав місцевого, який проїжджав на авто через блокпост. Чоловіка вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де довго та жорстоко катували, а потім, кажуть слідчі, за наказом Муссагалєєва розстріляли і покинули тіло. Під час розслідування СБУ отримала свідчення російського полоненого, який підтвердив це. Віселкова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 16 лютого о 14:00 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Вбивства у Бучі. Амангельде Бекентаєв, Ербол Абільхаіров і Зафар Собиров — російські військові 64-ої окремої мотострілецької бригади. Слідство вважає, що під час окупації Бучі вони вбили двох цивільних у їхньому будинку. Чоловіків обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 29 травня о 09:50 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Підрив будинку з тілами. Максим Краснощоков та Олександр Васильєв ― російські командир і заступник командира роти. Вони керували мотострілецькими підрозділами під час окупації села Перемога в Київській області. Там росіяни силоміць утримували місцевих жителів в одному з приміщень і, як каже слідство, катували їх. СБУ встановила, що обидва особисто допитували людей і намагалися вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та членів тероборони. Зрештою наказали підлеглим розстріляти людей із автоматів прямо на місці тортур і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати вчинене. Обох обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 30 травня о 15:30 у Броварському міськрайонному суді Київської області (in absentia).

Закопували в холодну землю. Олександр Борисов, Раян Мадяєв, Максим Сулайндзюга ― солдати 4-ї окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії ЗС РФ. За даними обвинувачення, вони катували мешканця села Гавронщина Макарівської ОТГ. Упродовж тижня чоловіка били, погрожували розстрілом, зв’язували руки та ноги мотузкою, роздягали, закопували у холодну землю, не давали їжу й одяг. Їх обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 31 травня об 11:00 у Макарівському районному суді Київської області (in absentia).

Полювання на дівчат. Магомет Ісаєв ― російський військовий, який брав участь в окупації села Жміївки, що на Київщині. Разом із побратимами він, як йдеться в матеріалах справи, переслідував дівчат, щоб зґвалтувати. Його обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначене на 29 травня об 11:00 в Іванківському районному суді Київської області (in absentia).

Побиття цивільного. Алєксєй Носков — командир відділення 83-ої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади армії РФ. Слідство встановило, що у березні 2022-го Носков разом з іншими військовими РФ приїхали до приватного будинку в селі Козаровичі Вишгородського району, де обшукали помешкання цивільного та знайшли бінокль. Росіяни звинуватили його в тому, що він коригувальник. Чоловіка били, зламали йому грудну клітку і ребра, покалічили ніс і щелепу. Носкова обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначене на 29 травня о 15:00 у Вишгородському районному суді Київської області (in absentia).

Мародерство під час окупації. Петро Маметьєв ― військовий 64-ої окремої мотострілецької бригади 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу РФ. У 2022 році його бригада опукувала Димер у Київській області. Слідство встановило, що 3 березня Маметьєв разом з іншими солдатами на бронетранспортері з символом “V” заїхали на територію підприємства “Гумка”, виламавши ворота. Там вони вкрали майна на понад 1 мільйон гривень. У списку краденого — гумова плитка, відбійний молоток, зварювальний апарат, бензоріз та відеореєстратор. Маметьєва обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначене на 29 травня о 15:30 3 Вишгородському районному суді Київської області (in absentia).

Розстріл автівок під час окупації. Павло Бабаліч — командир 3-ї парашутно-десантної роти ПДД, який у березні 2022 року окупував Київську область. Його позиції були в селі Микуличі. Разом із іншим російським військовим він, стверджує слідчі, розстріляв два автомобілі з цивільними. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 29 травня о 14:15 у Бородянському районному суді Київської області (in absentia).

Апеляція у справі Ягідного. П’ятнадцятьох військових РФ визнали визнали винними у воєнному злочині. За даними слідства, у 2022 році вони окупували село Ягідне на Чернігівщині та примусово зігнали цивільних у підвал місцевої школи. Майже місяць аж до звільнення села там у задусі й тісноті утримували 368 людей. Прокуратура наполягає, що школа була штабом окупантів, а людей вони використали як живий щит. Справу розглядають in absentia. Чернігівський районний суд засудив росіян до 12 років ув’язнення. Адвокати подали апеляцію. Засідання призначене на 28 травня о 14:00 у Чернігівському апеляційному суді (in absentia).

Розстріл через білизну. Сат Аржаан ― російський військовий із 55-ої окремої мотострілецької бригади. Слідство вважає, що він розстріляв двох українських військових у селі Слобода на Чернігівщині. Коли до села зайшли росіяни, місцевий сховав двох українських військових, що випадково там опинилися. Він дав їм цивільний одяг, але вони не переодягнули білизну. В один із днів росіяни вивели всіх із підвалу й наказали роздягнутися ― так зрозуміли, що серед цивільних двоє мають стосунок до ЗСУ. Їх розстріляли. Аржаана обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 29 травня о 10:00 у Деснянському районному суді Чернігова (in absentia).

Викрадення цивільного. Андрій Александров — військовий 90-ї гвардійської танкової дивізії РФ. Як встановило слідство, у березні 2022 року під час окупації Чернігівської області він й інші військові увірвалися до помешкання цивільних, затримали господаря, погрожували йому автоматом, викрали з гаража два автомобілі. Росіяни вивезли господаря будинку з собою, він зник безвісти. Засідання призначено на 28 травня об 11:00 у Менському районному суді Чернігівської області (in absentia).

Погрози розстрілом. Костянтин Озаєв ― командир 5-ї батареї реактивної системи залпового вогню “Ураган” 147-ї ОМС. У березні 2022 року підрозділ окупував село Боромля на Сумщині. Слідство встановило, що чоловік зупинив місцевого, коли той віз на машині тіло вбитої подруги. Озаєв запропонував чоловікові поховати тіло в найближчій воронці від вибуху або на узбіччі дороги, але той відмовився. Росіяни перевіряли документи й Озаєв наказав вистрелити чоловіку в коліно.

Коли той почав просити не робити цього, Озаєв наказав солдатам стратити його. У той час росіянам зателефонували і чоловік встиг сховатися. Озаєва обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 29 травня о 15:00 у Тростянецькому районному суді Сумської області (in absentia).

Гроші за неповнолітню. Айнур Шафіков ― російський військовий, чий підрозділ у 2022 році окупував село Первомайське Купʼянського району. Слідство встановило, що він побив батька дівчинки, який не захотів “продати” її. Росіяни зупинили чоловіка з дружиною і донькою на блокпосту. Сказали, що дівчинка занадто красива та запропонували батькові 200 тисяч рублів за неї. Після відмови і сварки росіяни знайшли будинок родини та побили чоловіка.

Шафіков разом із іншими окупантами повів чоловіка на розстріл до будинку культури, де облаштували катівню, його довго мучили, а потім зробили постріл у повітря та відпустили. Шафікова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 29 травня о 13:00 в Орджонікідзевському районному суді Харкова (in absentia).

Пропаганда про нацистів. Андрій Воронін працював у тролейбусному депо Харкова. Слідство виявило, що через Telegram він поширив допис, у якому українську владу і ЗСУ прирівнюють до нацистів. Чоловіка взяли під варту. Його обвинувачують у глорифікації збройної агресії РФ. Засідання призначено на 30 травня об 11:30 у Зміївський районний суд Харківської області.

Депутатка з Харківщини. Надія Антонова ― депутатка Вільхівської сільської ради від партії “Слуга народу”. За даними слідства, під час окупації села Кутузівка вона впустила військових РФ до жити у будівлі управління державного підприємства та будинків місцевих. Жінку затримали у 2022 році. Їй інкримінують держзраду. Засідання призначено на 30 травня о 10:30 у Харківському районному суді Харківської області.

Поліцейський-еколог. Максим Нестеров — до повномасштабного вторгнення РФ працював поліцейським відділу реагування патрульної поліції Ізюмського райуправління поліції. Після окупації міста, каже слідство, чоловік перейшов на бік ворога — став начальником відділу природних ресурсів та екології окупаційної адміністрації в Ізюмі. Чоловіка взяли під варту. Йому інкримінують держзраду. Засідання призначено на 29 травня о 15:45 у Харківському апеляційному суді.

Подвійний агент. Андрій Іванов — мешканець Донецької області. Як каже слідство, з 2014 року він приєднався до бойовиків “ЛНР”, а у 2020 році його завербувала ФСБ. Буцімто він мав втертися у довіру до українських спецслужб під приводом залучення до конфіденційного співробітництва та здачі інформації про підрозділи окупантів. Насправді ж мав вивідувати для ФСБ дані про агентуру СБУ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Чоловік перебуває під вартою, йому інкримінують держзраду. Засідання призначене на 28 травня о 12:30 у Вінницькому міському суді.

Лайка в кафе. Василь Андрух — мешканець Вінниці. Як каже слідство, він пиячив у привокзальному кафе та привселюдно лаявся, а також сказав фразу: “Да ви нікогда нє побєдітє, ви, когда вам дадут пєнсію по 10 тисяч, ви Путіна будєтє в с*аку цєловать”. У цих словах експертиза виявила ознаки виправдання збройної агресії РФ. Чоловіка обвинувачують у глорифікації дій Росії. Засідання призначене на 30 травня о 09:30 у Вінницькому міському суді.

“Лобзик”. Олхазур Юсупов — російський військовий із позивним “Лобзик”, який був серед окупантів села Макіївка у Луганській області. Слідство встановило, що з березня по квітень 2022 року він жорстоко поводився із цивільними, бив людей, привласнював майно. Разом з іншими росіянами він пограбував дім: забрав золоті прикраси, мобільні телефони, техніку на 50 тисяч гривень, готівкою 1000 євро, 100 доларів і 15000 гривень. Юсупов побив власницю квартири, звинувативши її в диверсії.

Жінку відвезли до місцевої школи, де били електричним струмом і металопластиковою трубою по руках, ногах і спині. У потерпілої вимагали сказати, куди вона заховала українські прапори. Цим керував Юсупов. Його обвинувачують у порушенні звичаїв і законів війни. Засідання призначене на 30 травня о 09:00 у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області (in absentia).

Херсонський депутат. Ілля Карамаліков — депутат Херсонської міської ради від Партії Ігоря Колихаєва “Нам тут жити”. За версією слідства, він передавав Росії дані щодо проукраїнських політиків, активістів і правоохоронців. Закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення військових РФ і допомагав їм ремонтувати техніку. Карамалікова взяли під варту. Його звинувачують у держзраді. Засідання призначене на 28 травня о 12:30 у Жовтневому районному суді Кривого Рогу.

Пропагандиський блогер. Василь Муравицький — антиукраїнський журналіст і блогер. Його заарештували в серпні 2017 року й обвинувачують у написанні замовних антиукраїнських статей за гроші російських кураторів для російських сайтів. Спочатку він перебував під вартою, проте надалі йому послабили запобіжний захід. У січні 2024-го у клопотанні до суду Муравицький поінформував, що перебуває на території Європейського Союзу. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначене на 27 травня о 10:30 у Корольовському районному суді Житомира (in absentia).

Посадовець “Мотор Січі”. Сергій Кусков — начальник конструкторського бюро ПрАТ “Мотор Січ”. Це підприємство екснардепа Вячеслава Богуслаєва фігурує у справі про колабораціонізм і пособництво Росії. За версією слідства, посадовці підприємства постачали двигуни для російської військової авіації. Кусков перебуває під вартою. Йому інкримінують держзраду. Засідання призначене на 28 травня о 12:30 у Жовтневому районному суді Запоріжжя.

Відібрав Volkswagen Touareg. Костянтин Лисенко до 2014 року працював оперуповноваженим управління МВС у Запорізькій області. Його звільнили, коли він не пройшов переатестацію. Під час окупації частини Запорізької області у 2022 році він, стверджує слідство, погодився на співпрацю з окупантами й очолив Дніпрорудненський відділ міліції. Ця структура займалася фільтрацією місцевих. Слідство встановило, що під час однієї з перевірок Лисенко наказав відібрати авто Volkswagen Touareg у чоловіка, який намагався виїхати з окупації. Лисенку інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 31 травня о 10:00 у Заводському районному суді Запорізької області (in absentia).

Замголови Бердянської РДА. Ольга Галаніна працювала заступницею голови Бердянської РДА Запорізької області з гуманітарних питань, обрана депутаткою Приморської міської ради Бердянського району від ОПЗЖ. Як каже обвинувачення, після захоплення росіянами Бердянська вона з власної ініціативи допомагала окупаційній адміністрації.

Зокрема, збирала інформацію про соціально-гуманітарний стан міста. У матеріалах справи є і свідчення сина депутатки про те, що його мати повідомила: працюватиме на своєму ж робочому місці, лише на стороні РФ. Жінка натомість провину відкидає та збирається доводити невинуватість. Її обвинувачують у державній зраді. Засідання призначене на 31 травня о 10:00 у Комунарському районному суді Запоріжжя.

“Кадирівець”. Зелімхан Агмерзоєв ― командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці. Слідство вважає, що в окупованому Мелітополі саме він організовує репресії. За його наказом катували полонених, а він вимагав від їхніх рідних гроші. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 28 травня об 11:30 у Комунарському районному суді Запоріжжя (in absentia).

Син начальника охорони Януковича. Ян Заневський — співробітник ФСБ, син колишнього начальника охорони президента-втікача Віктора Януковича. Слідство встановило, що Заневський бере участь у фільтрації людей на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей. Люди, які змогли виїхати з окупації, розповідали, що він їх катував. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 28 травня о 14:30 в Орджонікідзевському районному суді Кривого Рогу (in absentia).

Відео руху техніки. Андрій Галацан — мешканець Миколаївщини. Як каже слідство, з ідеологічних мотивів чоловік зняв на відео переміщення військової техніки залізницею та відправив до одного з Telegram-каналів. Його затримали та звинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначене на 27 травня о 14:00 у Ленінському районному суді Миколаєва.

Глорифікація Росії. Олександр Дудниченко — мешканець Миколаївщини. Його звинувачують у неодноразовому виправданні збройної агресії Росії. Він уклав зі слідством угоду про винуватість. Проте суд її не затвердив та призначив слухання справи у повноцінному процесі. Засідання призначене на 29 травня о 12:00 у Ленінському районному суді Миколаєва.

Коригування в Миколаєві. Анатолій Середа — мешканець Миколаєва. За версією слідства, через ідеологічні мотиви й незгоду з діями української влади він поширював у миколаївський Telegram-канал інформацію про розташування ЗСУ з проросійського Telegram-каналу. А також меседжі російської пропаганди про “СВО”. Чоловіку інкримінують поширення інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначене на 29 травня о 10:00 у Центральному районному суді Миколаєва.

“Війна братніх народів”. Павло Ярош — мешканець Одеси. Як каже слідство, він звертався від імені своєї ГО “Ярош “Україна” понад усе” до СБУ з проханням порушити справу проти президента Володимира Зеленського через “державну зраду”. За час повномасштабної війни Росії проти України Ярош поширював заяви про війну “братніх слов’янських народів” і “тотальне знищення українських і російських чоловіків”. Його обвинувачують у виправдовуванні російської агресії. Судове засідання призначено на 27 травня о 14:00 у Київському районному суді Одеси.

Працівник херсонської колонії. Дмитро Пащенко – мешканець Снігурівського району Миколаївщини. Під час окупації Херсона, каже слідство, він працював у колонії, яку росіяни підпорядкували собі. Захисник Пащенка натомість доводить, що чоловіка примусили. Пащенку інкримінують держзраду. Судове засідання призначено на 27 травня об 11:00 в Малиновському районному суді Одеси.

Тюремник. Кирило Рашин — співзасновник громадської організації “Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Херсонській області”. На момент окупації Херсона він працював начальником відділення соціально-психологічної служби колонії № 90. За даними слідства, після захоплення міста росіянами чоловік співпрацював з ними. Спершу став заступником начальника відділу охорони колонії, яку росіяни підпорядкували собі. Згодом — начальником відділу. Він нібито наказав співробітникам покинути робочі місця та здати ключі від камер і службових приміщень, через що втекло багато в’язнів. Рашину інкримінують держзраду. Засідання призначено на 30 травня об 11:00 у Малиновському районному суді Одеси.

Допомога окупантам у Чорнобаївці. Віталій Білінський — мешканець Чорнобаївки. Як встановило слідство, під час окупації він очолив комунальне підприємство, яке росіяни підпорядкували собі. Відтак розміщував військових та техніку на території комунального підприємства, роздавав гуманітарку та російську агітацію, виправдовував окупантів. Чоловіку інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначено на 30 травня о 14:00 у Малиновському районному суді Одеси.

Знищив боєприпаси ЗСУ. Сергій Куннов — мешканець Посад-Покровського Херсонської області. Чоловік має низку судимостей, був на обліку Центру реінтегрованих бездомних. Як каже слідство, у липні 2022 року від невстановленого росіянина він отримав пропозицію — 30 тисяч гривень за підривну діяльність проти ЗСУ. Виконуючи завдання, чоловік підпалив сухостій біля будинку, де базувався підрозділ ЗСУ. Через вогонь детонували та згоріли боєприпаси військових. Чоловіка затримали, йому інкримінують держзраду. Засідання призначено на 27 травня о 12:00 у Приморському районному суді Одеси.

Дані силовиків. Володимир Меланьїн — колишній керівник кримінальної розвідки Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. Як каже слідство, його завербували російські спецслужби. За їхнім завданням він нібито передав особисті дані українських правоохоронців. Чоловіку інкримінують держзраду. Засідання призначено на 27 травня о 15:30 у Приморському районному суді Одеси.

Апеляція на поетичний вирок. Євгеній Пащенко — правоохоронець зі Снігурівського району Миколаївщини. На момент повномасштабного вторгнення РФ працював у херсонській виправній колонії. Під час окупації, каже слідство, він продовжив працювати у виправному закладі. На суді чоловік провину спершу не визнавав, згодом змінив покази. Суд першої інстанції засудив його за держзраду до 15 років позбавлення волі, процитувавши Римське право, патріотичну поезію та Литовський статут, присвячений держзрадникам. Чоловік оскаржує вирок. Засідання призначено на 28 травня о 12:30 в Одеському апеляційному суді.

Катування у Новій Каховці. Лайков Дмитро — співробітнику другої служби управління захисту конституційного ладу ФСБ РФ. За даними слідства, під час окупації Нової Каховки він ув’язнював місцевих, катував їх та позбавляв медичної допомоги. Засідання призначено на 27 травня о 13:00 у Нововоронцовському районному суді (in absentia).

Катування в підвалі в Херсоні. Віктор Бедрик та Олександр Чичкан — заступник і військовий 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту ВМФ РФ. Як встановила прокуратура, у Херсоні 2022 року Бедрик і Чичкан тримали щонайменше 11 людей у підвалі апеляційного суду. Їх били руками, ногами, палицями та іншими предметами, катували електричним струмом. Слідство встановило, що Чичкан особисто застосовував фізичне насильство до потерпілих. Затримання і допити тривали від 3 до 10 днів. У червні 2022 року від численних травм загинуло двоє чоловіків. Росіян обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначене на 28 травня о 10:00 у Херсонському міському суді (in absentia).

Викрадення очільника Голої Пристані. Пилип Квартник — начальник інженерно-технічного відділення ОМОН “Беркут” управління Росгвардії по Криму та Севастополю. Як встановило слідство, він наказав викрасти міського голову Голої Пристані Херсонської області Олександра Бабича. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 30 травня о 13:00 у Херсонському міському суді (in absentia).

Вивезення в’язнів до Росії. Олексій Сорока до окупації працював начальником відділу “Голопристанської виправної колонії № 7”. Після повномасштабного вторгнення РФ перейшов на бік ворога та очолив колонію. На своїй “посаді” організовував депортацію, зокрема, підписував наряди на вивіз засуджених до РФ. Сороку звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 30 травня о 13:00 у Херсонському міському суді (in absentia).

Джерело: Медійна ініціатива за права людини