Адвокати-диверсанти підбурюють до саботажу. Хто з-за кордону радить українцям тікати від мобілізації

Українські адвокати, які під час повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, заробляють гроші консультаціями, як ухилятися від мобілізації в Україні під час війни. Журналісти видання «Слідство.Інфо» разом з колегами з «Армії TV» під виглядом клієнтів проконсультувалися у трьох таких правників та отримали поради, деякі з яких відверто порушують закон.

Наприклад, адвокат Тарас Никифорчук радив під час навчання викинути військову форму та перестрибнути через паркан навчального центру. Юрій Демченко казав, що має «своїх людей», які можуть забрати людину, яку мобілізують, прямо з ТЦК. Адвокати, які працюють в Україні, вважають, що такі поради підштовхують українців порушувати закон.

Про це йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо».

ЮРІЙ ДЕМЧЕНКО

Юрій Демченко має найбільш «спокусливу» пропозицію для охочих ухилитися від мобілізації. У його пакеті послуг і виїзд адвокатів на місце, і «свої люди», котрі, за словами чоловіка, можуть витягти людину з будь-якого ТЦК у Києві. Разова консультація коштує 100 євро.

За легендою, Юрію Демченку телефонувала дружина військовозобовʼязаного, який ігнорує необхідність оновлювати дані, однак жінка хоче і вміти поговорити з ТЦК, і витягнути чоловіка у разі чого. Спершу Демченко радить бути ввічливим, проте й нічого не підписувати. Далі зʼявляються вже суперечливіші поради.

«Можна симулювати хворобу, ніби напад серця: нехай падає на землю, лежить, кричить: «Швидку викликайте!». І нехай швидка приїжджає і його забирає», — радить адвокат.

Якщо це не спрацює, Демченко радить викликати адвокатів. Сам він за кордоном, проте пропонує послуги колег з його юридичної фірми. Ціна коливається від 500 до 1000 доларів США та залежить від часу, який фахівцю доведеться провести з «клієнтом».

Та і це ще не все. Якщо справи геть кепські, то Демченко радить телефонувати йому, а він вже «своїм людям».

«Є в мене люди, які їздять та окремо забирають. Просто дорожче, ніж виїзд адвоката. Це випадок, коли прям взагалі «по-бєзпрєдєлу» його забрали, якісь прям придурошні ТЦКшники», — пропонує Юрій.

Хто ці люди та яка точна сума послуги адвокат так і не каже. Каже, це інформація не для телефонної розмови.

Уже після консультації «Слідство.Інфо» надіслало запит адвокату вже як від журналістів — запитували, як він виїхав з України та чи не вважає свої консультації неетичними. Юрій Демченко проігнорував запитання.

ТАРАС НИКИФОРЧУК

Тарас Никифорчук — успішний блогер з понад 900 тисячами підписників та сотнями тисяч переглядів відео. Щонайменше останні 2 роки усі вони про мобілізацію, ТЦК, погану владу та відверто неправдиві залякування.

Консультація у Тараса Никифорчука коштує 2000 гривень.

«Слідство.Інфо» попросило військовослужбовця з «Армії TV» Леоніда Мацієвського зателефонувати цьому адвокату під виглядом клієнта.

Леонід розповідає, що хоче виїхати з України й обовʼязково це зробить після того, як оформить інвалідність для мами. Адвокат у відповідь надсилає йому документи для самостійного опрацювання.

Згодом Леонід ділиться, що вирішив подзвонити, бо хвилюється — нещодавно просто з вулиці мобілізували його друга. І адвокат вирішує дати порад ще й товаришу клієнта.

– Узяв через забор переліз, форму викинув…

– А так, а так можна? Ну, типу, якісь наслідки будуть?

– Так можна, якби усі так робили, то тоді війна скінчилась би.

За інформацією від джерел «Слідства.Інфо», Тарас Никифорчук виїхав з України наприкінці 2022 року — як батько трьох неповнолітніх дітей, однак, за даними журналістів, у нього лише одна неповнолітня дитина.

«Слідство.Інфо» запитало Никифорчука, як він виїхав з України та чи не вважає свої консультації неетичними. Запитання журналістів адвокат проігнорував.

КАТЕРИНА КОЛПАКОВА

Ще одна адвокатка, на консультацію до якої потрапили журналісти під виглядом клієнтів, — Катерина Колпакова. Або «Інстамама в законі», як вона себе називає.

За легендою, до неї звертається таксист Андрій, який хотів би «порішати» собі виїзд за кордон. Чоловік запевняє, що потрібних знайомих має і може «потрапити» до системи «Шлях», однак не дуже розуміє, як все має бути з документами.

«Інстамама» значно обережніша за попередніх співрозмовників. Грубо порушувати закон — втікати, прикидатися хворим — Катерина не радить. Однак каже, що можна відмовитися від мобілізаційного розпорядження і використати час, поки відкриють провадження, щоб втекти за кордон. Це кримінальна відповідальність, між іншим попереджає адвокатка.

Вона, до речі, теж здебільшого мешкає за кордоном — у своїх соцмережах публікує фотографії та відео з прогулянок вулканом на Тенеріфе (Канарські острови), відпустці у Грузії чи життя в Польщі.

Інстамама також не відповіла на запитання журналістів щодо правомірності та етичності її консультацій.

ШКОДА ВІД ПОРАД

Усі консультації згаданих адвокатів містили поради, як ухилитися від призову, а це кримінальне правопорушення (стаття 336 КК України «Ухилення від призову на військову службу»).

«Слідство.Інфо» звернулось з проханням прокоментувати такі дії фахівців до двох регуляторних органів: Національної спілки адвокатів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України. У обох структурах звернення журналістів проігнорували, тож агенція попросила інших адвокатів дати оцінку діям колег.

«Порада ухилитися від мобілізації шляхом перестрибування паркану і втечі прямо порушує закони, правила адвокатської етики, які забороняють радити вчиняти злочин. Такі адвокати не думають, по-перше, про наслідки для клієнтів і не діють в інтересах клієнтів, а по-друге, що вони дуже шкодять авторитету адвокатури», — пояснює Артем Крикун-Труш, адвокат, партнер юридичної компанії «Міллер».

Автор: Настя Горпінченко

Джерело: «Слідство.Інфо»