Агония из всех пушек. 5 причин, по которым путинская мобилизация обречена на провал

Объявление частичной мобилизации без открыто задокументированного количества и сроков ознаменовало переход Кремля к сценарию эскалации — и его вероятность лишь возрастала по мере ослабления России на поле боя. Интересно, что закон о мобилизационной подготовке и мобилизации от 1997 года, эдакий атавизм советской эпохи, четко формулирует:

«Президент <…> в случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации, объявляет общую или частичную мобилизацию с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе».

Разумеется, агрессию проводит сама Российская Федерация. Это значит, что мобилизация призвана если и не реализовать замысел Кремля — в виде уничтожения Украины как государства и украинской культуры (это невозможно), — то хотя бы улучшить внешнеполитические позиции России в сложившейся критической ситуации.

И здесь Кремль может предпринять попытку выбить из Киева и его союзников приемлемые условия прекращения огня с последующими многосторонними переговорами — продолжая войну, пытаясь спасти терпящие поражение российские войска и даже вовлекая в войну страны НАТО.

Продолжение войны, мобилизация и эскалация — это попытка выбить из Киева и его союзников приемлемые условия прекращения огня

Тем не менее мобилизация порождает целый спектр проблем, внушающих уверенность в ее же провале и неспособности ни на что серьезно повлиять.

Во-первых, «резиновая мобилизация» без сроков и явных параметров неизбежно подрывает доверие к российской власти — причем даже со стороны тех, кто на словах был не против войны. Другими словами, мобилизация делегитимизирует Кремль.

Во-вторых, в России с ее авторитарным правлением попросту невозможен республиканский тип мобилизации, который мы видим в Украине и которые видели ранее в истории — например, в эпоху Великой Французской революции или Гражданской войны в США. Этот тип мобилизации основывается на взаимном доверии между властями (на всех уровнях) и гражданским обществом. Помимо этого, он нуждается в самом гражданском обществе с его горизонтальными связями и консолидацией, на которую опирается, среди прочего, и снабжение республиканской армии.

В авторитарной системе все это невозможно. В ней возможна только насильственная мобилизация, причем в том виде, как мы это видели у Ленина с Троцким, у Сталина, Гитлера, Мао, Хо Ши Мина и Пол Пота. Более того, для успеха такой тип мобилизации нуждается в огромном сельском населении, которое представляет собой ресурс для мобилизационных волн. При этом оно должно быть достаточно разрознено в пространстве, чтобы было как можно сложнее оказывать властям организованное сопротивление.

«Резиновая мобилизация» без сроков и явных параметров неизбежно подрывает доверие к российской власти — причем даже со стороны тех, кто на словах был не против войны

Россия ушла от аграрного общества, поэтому невозможность успешной массовой насильственной мобилизации и, более того, ее ненужность и даже вредность для успеха в современной войне стали очевидны еще советскому командованию в 1980-х годах. Чуть позже, уже в перестройку, начала обсуждаться естественная проблема аморальности такой мобилизации с ее принципиально античеловеческим и антикультурным характером. Тем не менее создать вооруженные силы демократической республики, равно как и саму эту республику, Россия оказалась неспособна. В итоге ей придется проводить насильственную мобилизацию в реальности, непригодной для массового безнаказанного насилия. Российские граждане, державшиеся все месяцы войны за расползающиеся остатки прежней жизни и застигнутые мобилизацией врасплох, будут все больше сопротивляться. И в первую очередь это сопротивление будет нарастать в рамках развитой культуры саботажа, а не открытого протеста. А рост насилия неизбежно начнет порождать ответное насилие: этот вектор в минувшие выходные подтвердил Дагестан.

Сопротивление в первую очередь будет нарастать в рамках развитой культуры саботажа

Здесь, правда, есть одно критически важное, но почему-то мало замечаемое противоречие. Власти вынуждают мобилизуемых граждан подписывать контракт, — который де-юре означает их «самомобилизацию» — с помощью психологического давления, угроз и использования правовой неграмотности (при этом, согласно статье 421 Гражданского кодекса о свободе договора, это дело априори добровольное). Так Кремль пытается оставить себе лазейку: «Парень, мы тебя на эту войну идти не заставляли, ты же сам подписал контракт». Тем самым снимается вопрос того самого пункта закона о мобилизации, который обуславливает его проведение фактом агрессии или угрозы агрессии против России. Кроме того, ни нынешние, ни новые «мобилизованные контрактники» в условиях даже частичной мобилизации расторгнуть свой контракт уже не в состоянии. Получается даже не мобилизационная армия в стиле XIX–XX веков, а разновидность «военного холопства». По сути, Кремль этим шагом перекладывает свою ответственность за войну на мобилизуемых граждан. Он, по-видимому, пытается заранее купировать угрозу политизации прежде аполитичных россиян, поскольку каждого из них можно ткнуть носом в статус контрактника. И более того — пытается заранее выстроить защитную линию на случай будущего международного трибунала: «Виноваты не только мы, конкретные руководители, виноваты те многие тысячи российских граждан, подписавшие контракт на убийство украинцев, — по большому счету, весь российский народ». Третий армейский корпус ВС РФ: какой человеческий мусор соглашается воевать против Украины