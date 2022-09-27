Третий армейский корпус ВС РФ: какой человеческий мусор соглашается воевать против Украины

История 3-го армейского корпуса показывает, в насколько отчаянном положении сегодня Кремль. Создание нового 3 АК в армии РФ обсуждалось в СМИ с начала августа. Соединения из его состава появились в Харьковской области в сентябре. Они были смяты наступающими ВСУ, как и другие войска противника.

В распоряжении журналистов издания Реальная газета оказались документы, которые касаются формирования 54-го мотострелкового полка, входящего в 3 АК. Из них, а также из сообщений в открытых источниках видно, какой человеческий мусор соглашается воевать против Украины.

В конце августа 3-й армейский корпус, «или по крайней мере та его часть, которая считается боеготовой», была переброшена в Ростовскую область. Расследователи Conflict Intelligence Team зафиксировали составы с большим количеством военной техники, которые двигались на станцию Неклиново в Ростовской области у границы с Донецкой областью Украины. Дислокация позволяла направить подкрепление на Донецкий либо на Запорожский участок фронта.

Стремительное наступление украинских войск в Харьковской области заставило оккупантов бросить на прорыв вновь прибывшие части. Это не помогло удержать фронт, который посыпался буквально за неделю. Боеспособность 3 АК оказалась крайне низкой.

Поврежденная БМП-2 с тактическими знаками 3 АК в Харьковской области. Фото – Андрей Платонов

Такие результаты вряд ли удивили жителей поселка Мулино Нижегородской области, где новобранцы перед отправкой на фронт проходили подготовку, если можно так сказать. Но обо всем по порядку.

Имена всех убийц известны

Уникальные документы одного из полков 3-го армейского корпуса попали в распоряжение РГ. Начиная от списков личного состава 54 мотострелкового полка (войсковой части 31831) и схемы закрепления территории военного городка (за подписями командира в/ч подполковника Леганькова и зампотылу майора Сидоренко) и заканчивая планом погрузки во время отправки эшелона со станции Ильино (в 11 километрах от пос. Мулино) в Ростовскую область.

На 11 таких листах – список из 845 военных 54 мсп с номерами СКС – специальных карточных счетов, на которые они планируют получать деньги за убийство украинцев

Идентификация участников преступной войны РФ против Украины – одна из важнейших задач и для правоохранительных органов, и для журналистов. Банковские счета позволят безошибочно установить массу личных данных российских боевиков. Впрочем, по многим уже сейчас есть и другие установочные данные, такие как дата рождения, личный номер и проч. (В качестве приложения мы публикуем весь список в конце статьи.)

Из документов видно: единственной целью создания 3 АК была отправка его в Украину. На это указывает то, что подписавшиеся служить в нем прибывали из других воинских частей без семей. Как иносказательно отмечается, «в связи с условиями службы». Об этом идет речь в бумаге для служебного пользования из Главного управления кадров Минобороны РФ. Мол, по последнему месту службы члены семей не выселяются, на это есть решение замминистра обороны РФ Иванова.

Семьи убийц «обеспечиваются … жилыми помещениями в установленном порядке»

Среди личного состава велась идеологическая работа. Специально для тех, кого планировали отправлять на украинский фронт, Главное военно-политическое управление ВС РФ выпускает «Ежедневный информационный бюллетень».

Сделан он топорно. На четырех полосах формата А4 – бравурные сводки об успехах росармии, вымышленные цитаты президента Зеленского («мы не можем переломить преимущество российской армии»), истории «героев Специальной военной операции»… Ну, и «юмор», конечно. Как водится у российских военных, с анальной фиксацией.

Ну, и, наконец, среди прочих материалов нам достались документы, о совершении преступлений контрактниками 54 мотострелкового полка. Мародерить они начали, даже не доехав до Украины.

Мародерить начали, не доезжая до Украины

Жизнь военного поселка превратилась в ад

Поселок Мулино в Нижегородской области – довольно большой, население более 11 тысяч. В нем дислоцируются 47-я танковая дивизия, 288-я артиллерийская бригада, два учебных центра – 681-й региональный учебный центр боевой подготовки ракетных войск и артиллерии и 333-й Центр боевой подготовки. Последние – при Гороховецком полигоне, самом большом в Европе. Да, еще тут находится 28-й отдельный дисциплинарный батальон – зона для военных уголовников.

На карте видно, что поселок окружен военными частями, складами боеприпасов и полигонами. Жители поселка привыкли видеть военных, в том числе и в самоволке. Но к тому, что началось с июля 2022, они готовы не были.

Тихие ночи Мулино огласили пьяные вопли «добровольцев». Скриншот

По ночам стало опасно появляться на улице. Пьяные «резервисты» могут избить и отжать телефон. Детей страшно отпускать на улицу, тем более – дочерей-тинейджерок: «на женский пол смотрят, как дикари». В 7 утра они уже настолько пьяные, что не держатся не то что на ногах – на четвереньках!

«Возможно, просто целовали землю русскую, сил набирались». Скриншот

Отдельные командиры формирующегося 54-го мотострелкового полка 3 АК пытались хоть как-то наладить дисциплину, но без особого успеха. В распоряжении РГ есть аудиозаписи разносов за самоволки личного состава:

– Вы не командиры подразделения, вы лохи педальные, блядь. Вы… Еще 18-ти нет, а контропуперы, блядь, пошли в город, блядь, толпами блядь. Вы, блядь, лохи, нахуй, просто, блядь. И не дай бог мне, сука, блядь, че-то хуйня какая-то по типу роты управления прилетит, блядь! – это было 15 августа.

– Слышите, бля, я не знаю, сука, как с вами разговаривать, блядь, ебаные утырки! Какого хуя уже стая контрабасов по гражданке, бля, на КПП идет, блядь?! Вы, дебилы ебаные, блядь, у которых, нахуй, ни время, ни людей нету, блядь, потому что они, сука, все в городе, блядь! – а это 20 августа.

Однако фото коматозных алканавтов в форме продолжают фиксировать вплоть до отправки к фронту в самом конце августа.

Слева – 7.00 утра 22 августа, справа – 9 утра 25 августа

Как следствие – регулярные и массовые сообщения о потерянных военных билетах, найденных паспортах с военниками, банковских картах с лого «Армия России». Скриншот

Как сопутствующее явление – кражи, иногда грабежи. Причем кое-кто из местных начинает задумываться: если на родине эти «добровольцы» так себя ведут, то что же происходит на оккупированной территории, где их вовсе ничто не сдерживает?

Когда 6 сентября в группе появилось сообщение о том, как у педофила отбили ребенка, многие сразу же записали это на счет «добровольцев». Неизвестно, были ли это действительно упыри из 54 мсп 3 АК, но факт, что первая мысль у местных была именно о них.

Что же это за «добровольцы-резервисты»? Откуда они взялись?

Как набирали упырей в мотострелки

Численность личного состава в 3-м армейском корпусе планировалась до 15 тысяч человек. С июня стало очевидно, что с комплектацией корпуса личным составом – беда. И тогда корпус стали комплектовать кем попало, в том числе неблагонадежными элементами.

Агитация «добровольцев» шла, например, по линии военкоматов. Главное военно-политическое управление ВС РФ подготовило и распространило так называемый «Социальный справочник участника специальной военной операции». В нем перечисляются все льготы и выплаты, которые РФ обещает своим боевикам.

Российские «политруки» заманивают боевиков огромными выплатами и небывалыми льготами

Даже рядовому «политруки» обещают от 200 до 452 тысяч рублей в месяц, в составе которых только «суточных» 104 тысячи рублей. Такие деньги и до 24 февраля 2014 были большими, а уж теперь-то, когда экономика России уходит все глубже на дно, – и подавно.

Суммы выплат из «Социального справочника» крупным планом

Свои памятки разрабатывали и на местах, в округах. В распоряжении РГ есть три варианта подобных памяток Центрального военного округа со штабом в Екатеринбурге. Как раз ЦВО подчиняются военные части в поселке Мулино.

К вербовке подключили и действующих боевиков из оккупационных сил в ОРДЛО. Например, набор проводил один из полевых командиров группировки «ДНР» Роман Высоцкий (позывной «Болгарин»). В распоряжении РГ есть текст его призыва вступать в «добровольческий батальон», который распространялся по соответствующим закрытым группам в соцсетях. Этот батальон впоследствии вошел в упомянутый 54-й мотострелковый полк 3 АК и проходил подготовку на полигоне 288-й артбригады в Мулино.

Низкое качество подготовки видно не только из отсутствия дисциплины. Командиры подразделений долго игнорировали требования сдать отчеты по стрельбам, несмотря на то, что их пугают высоким начальством. Дело в том, что из-за пьянства и самоволок на стрельбы у многих просто не оставалось сил.

– Товарищи офицеры стреляющих подразделений, начиная с 6-го числа. Приказ генерала-майора Золотухина. Или ЗолотА… Я не ебу, как его, нахуй. Короче, каждое подразделение с начала со своей стрельбы должно подать данные, сколько подразделение отстреляло 5.45 в количестве, 7.62, 12.7, 30-ка либо 125 мм, подствольники, гранатометы. Вот. За каждое подразделение пишется рапорт, то есть с такого числа по сегодняшний день отстреляли: 3000 там 30-ки, 300 штук осколочно-фугасных блядь… И это подается в форме рапорта блядь, это все обобщается и потом докладывается в округ, – требовал замкомполка.

Имеется в виду генерал-майор Владимир Золотухин, начальник управления боевой подготовки Западного военного округа (в его состав вошел 3 АК). Затем командирам, не сдавшим ведомости, грозят ответом перед генерал-полковником Бувальцевым (начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Российской Федерации):

– …он лично будет их смотреть. Сделайте, чтобы их было хорошее количество. И пиздец! Больше, нахуй, никто ничего не просит от вас! Все ведомости сдайте, нахуй!

Вероятно, какие-то отчеты генералам таки «сделали в хорошем количестве». И, возможно, те даже сказали «сойдет», раз соединения из состава 3 АК таки оказались на фронте. А может, генералов и не особо волновали результаты подготовки «добровольцев». Поскольку результат участия их в боевых действиях на территории Харьковской области налицо.

Поврежденная БМП-2 с тактическими знаками 3 АК на территории Харьковской области. Фото – Андрей Платонов

В распоряжении редакции РГ есть и другие фото техники 3 АК, которую везут на рембазы на оккупированной территории Луганской области. В целях безопасности источников мы отказались публикации этих фото.

Шаги к развалу РФ?

Сейчас военно-политическое руководство РФ близко к панике. Свежие, казалось бы, силы 3 АК не способны сдерживать наступающие ВСУ точно так же, как и разгромленные соединения, стоявшие на передовой до них, – это объясняется низкой моралью, слабой мотивацией и плохой подготовкой (что понятно из ситуации в Мулино).

Не рассматриваются на нынешнем этапе как фактор в создании боеспособных частей и казачьи формирования. (Несмотря на попытки сделать их реальной силой в последние несколько лет).

В последние дни началась новая волна принудительной мобилизации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Однако низкие боевые качества «мобиков» уже стали очевидны, и тут скорее преследуются «сопутствующие» задачи – чтобы в каждой семье были погибшие и покалеченные, чтобы на оккупированных территориях ненавидели Украину.

Поэтому Кремль идет на отчаянные шаги. Несмотря на заранее понятные результаты мобилизации внутри РФ, всеобщий призыв вовсю обсуждается. Также в Госдуме зарегистрирован законопроект, позволяющий призывать многодетных отцов – тех, у кого три и более детей. До сих пор они были исключены из мобилизационного резерва. По сообщению

Руководитель расследовательсткого сообщества Bellingcat Христо Грозев сообщил, что президент РФ Путин якобы отдал команду «каждой государственной корпорации и олигарху предписано создать собственный ЧВК для «нового этапа в октябре».

В то же время есть опыт 3 АК, для которого удалось собрать лишь две трети личного состава (10 тысяч из запланированных 15) – и это под государственные социальные гарантии! При этом пришлось ставить в строй настоящие отбросы. С набором в ЧВК предстоят те же сложности. Собственно, столкнувшись с ними, владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин уже отправился рекрутировать уголовников.

Параллельно глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с заявлением, что каждый регион должен заняться «самомобилизацией», не дожидаясь объявления военного положения по всей стране. Мол, «каждый руководитель региона вполне может подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

На фоне нарастающих проблем в экономике, падения уровня доверия к Кремлю, появление вооруженных формирований, не контролируемых (в перспективе) центром – это крайне рискованная для Москвы авантюра. Все это – частные военные компании, которые подчиняются прежде всего своим руководителям, региональные «армии», к созданию которых фактически призывает Кадыров – вполне может стать первым шагом к гражданской войне.

Приложение

В помощь другим расследователям публикуем, как и обещали в начале статьи, список личного состава 54 мсп 3 АК с номерами специальных карточных счетов.

Автор: Александр Белокобыльский, Реальная газета