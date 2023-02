Несколько мыслей о зимнем наступлении путинской армии

Руководитель программы исследования России в американском Аналитическом центре военно-морских сил (Center For Naval Analyses, CNA) Майкл Кофман анализирует текущее состояние войны, куда она может двигаться, какие есть ограничения, с которыми каждая сторона может столкнуться в ближайшие месяцы, и может ли этот год стать решающим поворотом.

Свои мысли после разговора с Николасом Денфортом он оформил в виде треда в своем Твиттере.

Несколько мыслей о российском зимнем наступлении, которое началось три с лишним недели назад и которое до сих пор практически не принесло никакого успеха. Низкое качество подготовки, страшные потери потери младших офицеров, нехватка боеприпасов и техники значительно ограничивают наступательный потенциал российских захватчиков.

Наступление путинской армии состоит примерно из 5-6 направлений на Донбассе. Вместо крупного наступления на одном участке фронта, оно представляет собой серию распределенных боев с севера на юг от Луганска до Бахмута и южного Донецка.

Российские войска наступают на Угледар, Марьинку, Авдеевку, Бахмут (и Белогоровку), Кременную -> Лиман, с попытками продвинуться под Купянск. Наступление началось в последнюю неделю января с массированной российской атаки на Угледар.

В боях за Угледар участвовали две бригады 155-я, 40-я, и их атаки не увенчались успехом. Похоже, что эти части, пополненные мобилизованными, потеряли изрядную долю своего наступательного преимущества, но я не уверен, что это из-за “неспособности к обучению”, как утверждали Z-паблики.

Местность за пределами Угледара очень открытая, сильно заминированная и прикрытая группами ПТРК украинских войск. Это оставляет войскам Путина мало вариантов для штурма. Я также задаюсь вопросом, может ли российским военным не хватать специализированного оборудования для таких задач, как разминирование.

На Кременной российским войскам удалось достичь незначительного успеха. В зависимости от того, как будет развиваться это сражение, оно может заставить ВСУ отказаться от кампании в Кременной или привести к боям в лесу к западу от города.

Растет вероятность того, что ВСУ отступят из Бахмута на другую оборонительную линию к востоку от Словянска/Краматорска. Затем российские военные могут повернуть на север и попытаться закрепить контроль до реки Донец (включая Белогоровку).

Российские войска не добились большого успеха в Авдеевке и Марьинке. Это еще один район, где уже несколько месяцев идут бои. Российское наступление не очень похоже на наступление, потому что оно происходит в районах, которые и ранее были отмечены неудачными российскими атаками.

На данном этапе не похоже, чтобы оккупанты использовали резервы, и, вероятно, использует эти подразделения для восполнения потерь, или, возможно, ждут прорыва, чтобы воспользоваться им. Тем не менее, нет особых доказательств того, что дополнительные силы российской армии находятся в ожидании.

Я скептически отношусь к тому, что назревает дополнительное “весеннее наступление”. Для проведения такой операции путинской армии, скорее всего, понадобилась бы вторая волна мобилизации, проведенная заранее, которая так и не состоялась. Прогнозы о том, что в середине января будет мобилизовано 500 тысяч военнослужащих, оказались неверными.

Высокопоставленные военные чиновники США и НАТО в последние дни стали говорить примерно то же самое. Существует относительный консенсус, что российское наступление с целью захвата Донбасса началось некоторое время назад, и оно идет примерно так, как и ожидалось, учитывая состояние сил – то есть никак.

Я думаю, что Кремль подождет, чтобы увидеть, что получится из этого наступления, прежде чем приступить ко второй волне мобилизации. Я бы не стал ничего сбрасывать со счетов, но сейчас наступление армии агрессора выглядит так, что оно принесет в основном незначительные успехи, которые будут достигнуты за счет огромного количества техники и боеприпасов.

Одна из возможностей заключается в том, что после того, как ВСУ начнут свое наступление весной, Кремль решит провести мобилизацию летом, а затем попытается провести еще одну наступательную операцию. Надеясь, на то что у ВСУ больше не будет преимущества в живой силе, стратегия путинских военачальников в 2023 году может заключаться в сокращении численности ВСУ.

Хотя в ходе этого наступления российские войска уже значительно расходуют артиллерийские боеприпасы, которых им будет не хватать весной. Ближайшие месяцы покажут реальную ситуацию с доступностью боеприпасов для российской артиллерии, которая, как я ожидаю, будет весьма проблематичной, что вынудит их подходить более рационально к их расходу.

Тем не менее, у украинских сил также могут возникнуть проблемы с артиллерийскими боеприпасами и стволами. Это остается проблемой в ближайшей и среднесрочной перспективе. Радужные оценки потенциала западного производства боеприпасов в долгосрочной перспективе могут не совпадать с потребностями ВСУ на ближайшие 6-12 месяцев.

Для украинской армии лучше поглотить нынешнюю атаку россиян и максимально исчерпать их наступательный потенциал а затем перехватить инициативу позднее этой весной. Потратив кучу боеприпасов, лучшие войска и технику, силы захватчиков значительно ослабят свои оборонительные возможности.

Мое впечатление, что Суровикин, который стабилизировал линии ВС РФ, предпочел оборонительную стратегию, восстанавливая силы и предпочитая защищаться от украинского наступления на юге. Затем, чтобы позже летом накопив сил начать наступление, чтобы попытаться захватить весь Донбасс.

Вместо этого Герасимов изматывает российские вооруженные силы бесплодной серией наступательных операций, которые могут принести некоторые успехи, как Бахмут, но вряд ли изменят стратегическую картину. Вторая битва за Донбасс может вновь оставить силы оккупантов в уязвимом положении.

Весеннее наступление все еще будет сложной операцией для ВСУ. У российских военных сейчас достаточно живой силы и резервов, чтобы избежать истощения фронта, как это случилось в Харьковской области. Освобождение Херсона – несовершенный, но, возможно, лучший пример того, как может развиваться будущее наступление ВСУ.

Будут ли западные поставки иметь большое значение, зависит от занятости и времени наступления ВСУ. Это возможно, если украинская армия подождет, пока силы будут поглощать их в количестве, но я подозреваю, что эта техника в основном будет служить для восполнения потерь в следующей операции.

