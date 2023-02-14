Військовий ЗСУ про знищену колону російських загарбників: “Розмотали цю колону, і ніхто до Вугледара не дійшов”

За даними нідерландського розслідувального проекту Oryx, при наступі на Вугледар та Авдіївку за три дні – з 8 по 10 лютого – російська армія втратила 103 одиниці техніки, включаючи 36 танків. Україна за цей же період, за підрахунками аналітиків, втратила вп’ятеро менше – 20 одиниць техніки, зокрема два танки.

Журнал Politico з посиланням на українських військових пише , що в боях за Вугледар Росія могла втратити елітну 155 бригаду морської піхоти. Міноборони РФ настання російської армії та її можливі втрати під Вугледаром не коментувало, зазначає телеканал “Настоящее время“.

Прес-офіцер 68-ї окремої єгерської бригади Євген Назаренко розповів в ефірі телеканалу, як армія РФ штурмувала місто і що сталося з колоною російської техніки, яка туди прямувала.

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– Ваша бригада зараз захищає українські позиції поряд із Вугледаром. Ви можете нам розповісти про відео, яке облетіло інтернет наприкінці минулого тижня із цією підбитою російською колоною? Де це відбувається? Що на цьому відео?

– Ця колона – це заслуга 72-ї бригади, яка безпосередньо тримає Вугледар. Так, справді, російська армія пішла на них саме такою кількістю. Але це одна з атак – це не всі атаки на Вугледар у ті дні. Просто ця атака потрапила на відео з дрону.

Так, вони справді пішли полями. І треба розуміти, що біля Вугледара навпроти позицій 72-ї бригади та навпроти наших позицій така місцевість: там відкрите поле, ріденька лісосмуга. І ми на висоті, а вони внизу.

Тобто їх чудово видно. І ось вони вирішили полізти серед білого дня ось такою колоною техніки. Звичайно, вони були помічені та знищені завдяки вогню нашої [протитанкової оборони], яка діяла з високих забудов у самому Вугледарі, і завдяки нашим артилеристам, які точним вогнем 155 калібру просто розмотали цю всю колону. І ніхто до Вугледара не дійшов. Навіть ніхто не втік.

– Чи можете ви нам розповісти про те, що тактика російських військових змінилася? Ми протягом кількох місяців розповідали про те, що на Бахмут наступає піхота “ЧВК Вагнера”, йдуть величезними піхотними рядами. А зараз ми бачимо картинку із колонами техніки. Мені здається, давно таких відео не було протягом кількох останніх місяців. Щось справді змінилося у тактиці?

– Нічого у тактиці росіян не змінилося. Просто треба розуміти, що “ЧВК Вагнера” ​​та регулярна російська армія діють абсолютно по-різному. “ЧВК Вагнера” ​​діє за тактикою, яку їм заповів Жуков. Це піхотні хвилі: із першої хвилі не доходить ніхто, з другої хвилі доходить 20%. Тобто вони абсолютно не шкодують людей: кидають їх на м’ясо, закидають трупами та продавлюють по 50-100 метрів на день.

Регулярна російська армія, яка діє на нашому напрямку, – їхня морська піхота, їх повітряно-десантні війська – вони діють зовсім не так. Вони діють за радянським підручником: на танках, на БМП із підтримкою артилерії, з підтримкою авіації, бойовими порядками. Усі як навчають у військових інститутах. Тож особливо нічого не змінилося. Просто різні війська. Їхня регулярна армія все-таки людей трошки цінує. Хоча, звісно, ​​і тут їх лягло чимало.

– Зараз ми бачимо ще одне відео, наскільки я розумію, із Вугледару. Там йдеться про те, що колона рухається якоюсь польовою дорогою, перший танк підривається, наскільки я розумію, на міні, інші починають його об’їжджати і теж підриваються на мінах. Ви якось це можете пояснити?

– Що тут пояснювати? Звичайно, у нас в українській армії чудові інженери, сапери, які роблять загороджувальні мінні поля. Ми ж розуміємо, з яких напрямків нас можуть атакувати. Але російська армія абсолютно тупо зробила. Замість того, щоб ці мінні загородження спробувати якимось чином зняти – послати своїх саперів чи кидати спеціальні міни для розмінування, є машини для розмінування – вони вирішили піти мінними полями колоною. Звичайно, результат був очевидний. На що вони сподівалися – не дуже зрозуміло.

Чи то їхні сапери пройшли і не помітили. Але тоді великі питання до їхньої кваліфікації. Чи вони вирішили просто йти вперед, і там як буде – так буде. Але сталося, як сталося.

– Ці відео з колонами – це взагалі, напевно, така історія про цю війну, яка зараз триває. Минулої весни ми розповідали про багатокілометрову колону, яка рухалася до Києва. Вона так і не доїхала до Києва. Колона теж тоді була розбита. Чи можете ви пояснити, в чому сенс цього колонного пересування? Чому російські військові так атакують українські позиції?

– Я за званням солдат, тому я не можу оцінити їхню тактику з погляду офіцера чи генерала. Але з погляду громадянина та колишнього журналіста, спочатку вони хотіли просто нас злякати цими величезними колонами. Нині вони все-таки менше – тоді було по 60-100 одиниць техніки у колоні на 50 кілометрів. Вони думали, що ми всі злякаємося, побачивши ці колони, і розбіжимося.

Нині вони просто діють за радянським підручником. Тактика така: вони відкривають шквальний вогонь із артилерії за підтримки авіації. Вони сподіваються, що придушать усі наші вогневі точки, що ми всі сховаємось по норах. І поки що ми по норах – вони почнуть рухатися цими колонами у бік наших позицій. А як по-іншому рухатись? Якось треба особовий склад і вогневі засоби пересунути до наших позицій, щоб їх захопити. Тому така тактика, так навчає підручник.

– Журнал Politico із посиланням на представників ЗСУ пише сьогодні, що 155-а бригада російських морпіхів, можливо, перестала існувати у боях за Вугледар. Чи можете про це розповісти?

– [Ну ось навіть на відео – це 155-та бригада.] Насправді вона вже не вперше страждає. Ще восени у боях за Павлівку вони тоді взяли її, але тоді 155-та бригада втратила 70% особового складу та бойової техніки. Туди, мабуть, докинули мобілізованих, минуло три-чотири місяці – і знову ця “нещасна” тихоокеанська піхота пішла штурмувати Вугледар та довколишні позиції. Я не зарікатимусь, але думаю, що вона втратила боєздатність – це точно. Чи перестала існувати – це питання таке: мобілізованих докинуть – і існуватиме. Але те, що вона зараз уже небоєздатна – це сто відсотків.

– Штурм Вугледара зараз російські військові продовжують?

– Ні. Там немає ким і нічим. Вони затихли. Ситуація заспокоїлася вже третій-четвертий день. Обстріл є, але не дуже значні. Штурмових дій з їхнього боку немає.