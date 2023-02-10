Знищення колони російських морпіхів під Вугледаром: відлітають башти танків, а поряд бігають палаючі танкісти (відео)

З’явилися кадри розгрому російської танкової колони в районі міста Вугледар Донецької області, де російські загарбники намагались наступати силами морської піхоти. За підрахунками OSINT-дослідників, українські військові підбили на невеликій ділянці фронту понад 30 танків, бойових машин піхоти та іншої важкої техніки супротивника. На зйомках з дронів видно, як після вибухів відлітають башти танків, а поряд бігають палаючі танкісти. Цей випадок увійде до найбільших з відомих разових втрат у техніці російської армії в Україні.

Вже навіть Z-патріоти підтверджують факт величезних втрат у 155-й ОГБрМП ТОФ РФ (за оцінками з місць, до 50% особового складу та техніки), а також інших підрозділів.

Як мінімум 31 одиниця знищеної бронетехніки 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти ТОФ РФ підрахована на цьому полі бою під Вугледаром.



Було знищено 13 танків Т-72Б3, 12 БМП 1/2, 2 МТ-ЛБ та 1 ІМР. Це приблизно половину від танкового батальйону, що входить до складу бригади.

Повторюється розгром російських сил під Білогорівкою – російське командування, знову жене в бій колону за колоною за одним і тим же маршрутом, а українська артилерія з коригуванням по БПЛА раз по раз її розносить…