Агрофюрер Лукашенко знав, що Путін нападе на Україну з Білорусі й допомагав йому у цьому

Об’ємний звіт, підготовлений організацією BELPOL на основі численних документальних доказів з відкритих та закритих джерел, розкриває всебічну та беззаперечну участь режиму Олександра Лукашенка в повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

Цей документ є не просто аналізом подій, а ретельно зібраною доказовою базою, яка покликана стати основою для майбутнього міжнародного трибуналу над Лукашенком та іншими високопоставленими білоруськими чиновниками. Звіт охоплює військову, логістичну, медичну та пропагандистську підтримку, а також деталізує репресії проти власних громадян, які виступають проти війни, та примусове переміщення й індоктринацію українських дітей.

Частина 1: сприяння вторгненню – від підготовки до оперативного маскування

Звіт BELPOL рішуче стверджує, що режим Лукашенка не був пасивним спостерігачем, а активно сприяв підготовці до вторгнення Росії. Білорусь дозволила формування російського наступального угруповання на своїй території, забезпечуючи його логістичну життєздатність ще на етапі підготовки. Це включало допомогу в переміщенні військових ешелонів до станцій розвантаження та супровід бойової техніки, особового складу, боєприпасів та майна до районів зосередження військ.

Генеральний штаб Збройних Сил Республіки Білорусь (ГШ ЗС РБ) був повністю обізнаний про характер цих переміщень, знаючи, що кожна бойова одиниця перевозить повний комплект боєприпасів, і що планувалося постачання додаткової кількості боєприпасів, що перевищувало місткість бойової техніки та підрозділів забезпечення.

Крім того, звіт викриває роль Білорусі в заходах оперативного маскування. Офіційні навчання “Союзна рішучість 2022” розкриваються як навмисна димова завіса для приховування справжніх намірів російських військ.

Незважаючи на заяви, включаючи “слово офіцера” міністра оборони Білорусі В.Г. Хреніна про відсутність наступу з білоруської території, звіт надає докази, що російські війська були зосереджені в районі навчань, який збігався з формуванням ключового російського ударного угруповання. Білоруське військове командування та керівництво активно вводили в оману Україну та міжнародне співтовариство, щоб приховати підготовку до агресії.

Лукашенко та Хрінін – мерзотники які все знали і свідомо допомагали російським загарбникам

Особливо важливо, що Білорусь активно вела розвідку на території України в інтересах ЗС РФ. Сам Лукашенко, у телевізійному репортажі, відкрито визнав, що білоруські спецслужби за допомогою своєї агентурної мережі визначали цілі для ударів на території України і передавали цю розвідувальну інформацію російській розвідці.

Це включало ідентифікацію позицій оперативно-тактичних ракет “Точка-У”, координати яких потім були використані Росією для нанесення ракетних ударів з білоруської території. Звіт також деталізує, як білоруські війська забезпечували флангове прикриття для російських ударних груп та прикривали аеродроми базування Повітряно-космічних Сил РФ (ВКС РФ).

Частина 2: початок вторгнення – пряма підтримка бойових дій

З початком повномасштабних бойових дій, роль Білорусі змінилася з підготовки на пряму бойову та логістичну підтримку російських військ. Хоча білоруські підрозділи не перетинали кордон України, вони виконували ключові функції з охорони та радіотехнічного забезпечення російських військ вторгнення.

Це включало охорону маршрутів пересування російських військ, запобігання викриттю білоруськими громадянами переміщень військ та придушення дій “рейкових партизанів”, які намагалися перешкодити логістиці. Звіт підкреслює, що режим з особливим завзяттям виконував цю функцію та з особливою жорстокістю ставився до білорусів, які намагалися запобігти агресії.

Білоруський режим надав Росії повний доступ до свого повітряного простору, авіаційних баз та аеродромів. Це дозволило безперервну роботу російської бойової авіації, включаючи удари проти України. Радарні установки та системи збору інформації білоруського Міністерства оборони та авіаційних баз активно підтримували російські повітряні операції.

Звіт підкреслює критичну роль 61-ї винищувальної авіаційної бази (Барановичі) та 116-ї штурмової авіаційної бази (Ліда) в цих операціях, зазначаючи, що без залучення командирів баз та різних підрозділів підтримки повний цикл бойового застосування ВКС РФ був би неможливим.

Крім того, Білорусь надала свій повітряний простір для другої хвилі російського вторгнення, включаючи транспортні літаки Іл-76, призначені для аеропорту Гостомель під Києвом. Коли українські сили повернули контроль над Гостомелем, Білорусь запропонувала свій аеродром у Бобруйську для посадки літаків з десантом на борту.

Поставки боєприпасів та палива російським військам продовжувалися протягом усього періоду активних бойових дій. Звіт фіксує перевезення бойової техніки та боєприпасів другого ешелону вторгнення. Зокрема, 288-ма база резерву автомобілів Міністерства оборони Білорусі активно залучалася до перевезення гусеничної бронетехніки, що підтверджує пряму участь білоруського МО в забезпеченні ЗС РФ. Залізничні станції Хойники, Єльськ та Речиця стали ключовими пунктами для розвантаження та подальшого перевезення російських військових вантажів.

Медичне забезпечення російських військ

Звіт викриває, що медична інфраструктура Білорусі була задіяна для підтримки російських військ ще до початку повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року в Республіканському науково-практичному центрі трансфузіології та медичних біотехнологій (Мінськ) спостерігалася аномальна активність, включаючи збільшення кількості донорських крісел та позапланові виклики донорів, що свідчить про підготовку до масового прийому поранених.

Після 24 лютого 2022 року численні медичні установи Гомельської області, такі як Мозирська та Наровлянська районні лікарні, а також Гомельська обласна лікарня, почали приймати поранених російських військовослужбовців. З кінця лютого – початку березня система охорони здоров’я Гомельської області зіткнулася з перевантаженням, а медичні заклади, такі як Мозирська районна лікарня, фактично перетворилися на військові госпіталі. Лукашенко особисто визнав, що Міністр охорони здоров’я щоранку доповідав йому про стан поранених, підтверджуючи свідому участь режиму.

Звіт також зазначає, що Міністерство охорони здоров’я Білорусі намагалося приховати фінансування війни, надаючи негласні вказівки, посилаючись на угоду 1992 року про медичне забезпечення країн СНД. Крім того, фіксувалися випадки перебоїв у забезпеченні основними медичними засобами, що свідчить про пріоритетний перерозподіл ресурсів на користь російських збройних сил.

Особливо шокуючим є факт виявлення у березні 2022 року маршрутів транспортування тіл загиблих російських військовослужбовців через Гомель, де тіла зберігалися в ангарі без холодильного обладнання, що вказує на масштаб втрат та неналежні умови.

Репресії проти громадян та примусове переміщення дітей

Режим Лукашенка розгорнув жорстокі репресії проти власних громадян, які виступали проти війни або надавали підтримку Україні. Тисячі білорусів були затримані за участь в антивоєнних акціях, а багато з них отримали тривалі терміни ув’язнення за такі дії, як “рейкова війна” проти логістики РФ. Проект “Беларускі Гаюн”, що відстежував пересування військ, був визнаний “екстремістським”, а його користувачі зазнають переслідувань.

Окремим розділом звіту є викриття участі режиму Лукашенка у викраденні та індоктринації українських дітей. З 2021 року до середини 2024 року щонайменше 2219 українських дітей були переміщені до Білорусі, часто через Ростовську область Росії.

Ці діти, багато з яких були сиротами або дітьми з інвалідністю, потрапляли до так званих “реабілітаційних” таборів, які насправді були центрами індоктринації. У цих таборах дітям нав’язували російські пропагандистські наративи, демонізували Україну та її народ, а також залучали до воєнізованих заходів. Деякі діти навіть з’являлися в білоруських ЗМІ, повторюючи пропагандистські тези та закликаючи до насильства проти України. Ці дії кваліфікуються як порушення прав дітей та злочин проти людяності.

Частина 3: позиційна війна – підтримка військово-промислового комплексу РФ

Звіт детально документує, як режим Лукашенка активно нав’язував Росії постачання білоруського озброєння, військової та спеціальної техніки. З початком повномасштабного вторгнення обсяги виробництва та експорту продукції Державного військово-промислового комітету (ДВПК) Білорусі значно зросли. Вищі посадові особи, включаючи заступника міністра промисловості А.А. Козлова та міністра оборони В.Г. Хреніна, особисто лобіювали ці постачання.

Білоруські підприємства, такі як ВАТ “Пеленг”, “БелОМО” та “Мінський завод колісних тягачів” (МЗКТ), стали ключовими постачальниками для російського військово-промислового комплексу. “Пеленг” різко збільшив виробництво прицілів для танків Т-72Б3, Т-80У та Т-90М, а також для бойових машин підтримки танків “Термінатор”, які не стоять на озброєнні ЗС РБ. “БелОМО” також постачав оптико-механічні прилади, нічні окуляри та коліматорні приціли для російських компаній. Для обходу санкцій “Пеленг” створив компанію-прокладку в Китаї, через яку поставлялися деталі для виробництва прицілів.

Крім того, Білорусь активізувала виробництво та постачання частин боєприпасів, включаючи комплектуючі для реактивних снарядів калібру 122 мм та артилерійських снарядів калібру 152 мм. Підприємства, такі як “Завод точної електромеханіки” та “БАЗтьюб”, були залучені до виробництва та постачання цих компонентів, що дозволило РФ виробляти тисячі снарядів щомісяця. Деякі білоруські підприємства, які раніше займалися виключно цивільним виробництвом, були перепрофільовані під військові потреби.

МЗКТ відіграє значну роль у забезпеченні російської армії шасі для ракетних комплексів “Іскандер”, РСЗВ “Смерч” та систем ППО. МЗКТ також ремонтує та відновлює шасі для російських військових частин, які були залучені до обстрілів українських міст, включаючи 112-ту гвардійську ракетну бригаду, яка завдала удару по дитячому майданчику в Сумах. Звіт зазначає, що у 2024 році виробництво продукції МЗКТ для державних оборонних замовлень зросло на 69% у грошовому еквіваленті та на 50% у кількісному.

Холдинг “ІНТЕГРАЛ” з лютого 2022 року замістив імпорт понад 65 типів виробів спеціального (військового) призначення та постачає свою продукцію 45 підприємствам оборонно-промислового комплексу Росії. Білоруські мікросхеми “ІНТЕГРАЛ” були знайдені у збитій російській крилатій ракеті Х-69, причому частина з них була вироблена вже після початку війни.

Крім того, білоруські підприємства постачають широкий спектр іншої продукції для потреб військової промисловості РФ, включаючи гумовотехнічні вироби для ремонту бронетехніки, підшипники, лінзи та призми для прицілів, автомобільні шини та ящики для боєприпасів. Звіт також викриває використання примусової праці ув’язнених у виправних колоніях Білорусі для пошиття військового обмундирування, рюкзаків, нош та іншого майна для російської армії.

Висновок

Представлені у звіті документи, відео, фотографії та матеріали розслідувань є неспростовними доказами того, що режим Лукашенка заздалегідь знав про підготовку нападу РФ на Україну та брав активну участь у формуванні російського угруповання вторгнення на території Білорусі.

Білоруські війська та силові структури проводили розвідку та передавали відомості РФ, забезпечували зв’язок та управління російських військ, надавали матеріально-технічне та медичне забезпечення. Режим Лукашенка надав у повне розпорядження РФ повітряний простір Білорусі для здійснення агресії та ударів дронами й авіаційними ракетами.

Крім того, білоруський режим постачав боєприпаси та бойову техніку з власних складів, а також перепрофілював підприємства для виробництва військової продукції на замовлення РФ. Він також організував жорстокі репресії проти громадян Білорусі, які намагалися перешкодити російській агресії або підтримували Україну. Найбільш кричущим злочином є пряма участь Мінського режиму в незаконному вивезенні українських дітей з окупованих РФ територій з метою їх подальшої індоктринації.

Таким чином, звіт BELPOL однозначно доводить, що режим Лукашенка є повноцінним співучасником агресії Росії проти України. З огляду на те, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, BELPOL заявляє про готовність ініціювати процедуру притягнення до кримінальної відповідальності диктатора Лукашенка, керівництва збройних сил РБ, силових структур, ДВПК та інших осіб за їхню співучасть у російській агресії проти України, надавши для цього неспростовні докази.

Джерело: «Аргумент»