Аналіз подій на лінії бойового зіткнення з російським агресором: є вогник надії, що змінилося зараз

Важка оперативна ситуація практично вздовж всієї лінії бойового зіткнення довгий час не дає українському суспільству підняти голови та побачити світло на обрії. Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій пробує трошки запалити вогника надії.

Почнемо з прохолодного душу, щоб потім вогник не залило. Новий міністр оборони США виступив в Рамштайні і заявив, що «як і ви, ми хочемо суверенну та процвітаючу Україну. Але ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України до 2014 року є нереалістично метою». Тобто піднімається питання розміну територій, що може радикально впливати на поведінку сторін на полі бою.

ОСУ «Хортиця»

26 січня командувача Сухопутних військ генерал Михайла Драпатого призначили командувачем оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця», він очолив боротьбу на ділянці від Харкова (війна в Курській області та на півночі Харківської – не його зона відповідальності) до кордону Донецької і Запорізької областей (Запорізька і Херсоньска області – також не його).

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий

Зміна лідера завжди призводить до зміни стилю керівництва, а на війні – і до поведінки військ. По собі скажу: був начальником штабу АТО один генерал і ми при ньому переважно писали пояснення, чому війська ОТУ «Луганськ» обстрілюють бідних-нещасних «сепарів». Змінився НШ і змінився погляд на ці події: наші агресивно відповідали на провокації, як і раніше, але старший штаб на це дивився спокійно і пояснень не вимагав.

Якось зателефонував начальник Спільного центру координації і контролю і спитав, чого артилерія ОТУ «Луганськ» стріляє серед ночі, і вимагав припинити обстріл. 10 хвилин розбиралися з черговою зміною КП ОТУ – вся арта спить в районах відведення і режиму припинення вогню не порушує.

Хвилин за 15 знову зателефонував начальник СЦКК: «Ось можете ж навести порядок, коли хочете!». Років з 10 як не зрозуміло, що це було. Ранком НШ АТО цей інцидент оцінив, як провокацію сепарів, на котру ОТУ «Луганськ» не відповіло. Наша арта зробила висновки і чергові її сили, скажемо так, стали нагадувати про себе влучним вогнем у потрібні моменти, пояснюючи порушникам режиму припинення вогню, що не варто стріляти в наш бік навіть з рогаток.

Що змінилося зараз?

9 лютого на Покровському напрямку підрозділи ОСУВ «Хортиця» раптовою контратакою вибили підрозділи 35-ї бригади противника з північних околиць Даченського на ділянці десь 800 м по фронту та до 1 км в глибину.

10 лютого з позицій в Звіровому інші підрозділи «Хортиці» атакували в напрямку Піщаного і на фронті до 1 км вклинилися на 1,5 км в бойові порядки 74-ї бригади ворога, просунувшись поблизу шахти №3. Також вдалою була атака в районі Успенівки. Підрозділи «Хортиці» атакували цього дня поблизу Котлиного, в напрямку Надіївки та Срібного.

Фото: https://deepstatemap.live/

Звісно, це все виглядає як успіхи декількох підрозділів рівня «рота». Але тут важлива тенденція. Противник намагається обійти Покровськ максимально глибоко з заходу і зараз ця клешня дотягнулася до рубежу Котлине – Удачне і має розміри 7 км по фронту та 12-13 км в глибину.

Якщо підрозділи «Хортиці» проб’ються від Піщаного та Успенівки на Солоне, то в оточенні опиняться передові підрозділи 15-ї та 74-ї бригад противника. Такий розвиток подій ставить перед командування УВ противника «Центр» питання – просуватися далі на захід чи приділити увагу своїм все більше уразливим флангам? На тлі уповільнення бойових дій на Покровському напрямку активні дії «Хортиці» – добрий знак.

10 лютого підрозділи ОСУВ «Хортиця» контратакували на північний захід від Іванівки на Лиманському напрямку позиції 144-ї дивізії ворога, яка намагається закріпитися на плацдармі на західному березі Сіверського Дінця. Контратаку повторили 12 лютого. Ці атаки ускладнюють просування противника в напрямку Лиману і в такий спосіб сповільнюють рух ворога до Слов’янсько-Краматорської агломерації з півночі, унеможливлюючи повну окупацію Донецької області.

12 лютого підрозділи ОСУВ «Хортиця» атакували під Торецьком, просунулися на північній околиці Торецька, на північний схід від села Дружба і в центрі Леонідівки.

Фото: https://deepstatemap.live/

Ці дії уповільнюють формування противником південного флангу для подальшого наступу на Костянтинівку. Чим довше противник не вийде на рубіж Яблунівка – Олександро-Калинове на Торецькому напрямку, тим довше він не зможе почати штурм поясу фортець з південного його флангу. Цьому сприяє і стійка оборона біля Часового Яру та в інших поселеннях на Краматорському напрямку.

Цього ж дня підрозділи «Хортиці» звільнили Піщане, атакували поблизу Звірового та Даченського.

13 лютого підрозділи «Хортиці» очистили промзону у Водяному Другому та витіснили російські війська з Даченського, просунулися на південно-західній околиці Піщаного, контратакували на західній околиці Лисівки, біля Покровська, Котлиного, Преображенки. В районі ферми на хуторі Водяне Друге підрозділи «Хортиці» контратакували та відсунули ворога на південь у бік раніше захопленої ним Баранівки.

Безумовно, всім цим діям сприяло і ущільнення наших військ через їх поступовий відхід, і відновлення боєздатності окремих підрозділів, і прибуття резервів, і виснаження противника, але ж одночасна зміна поведінки «Хортиці» на декількох напрямках впродовж чотирьох діб багато каже про зміни в управлінні військами.

Північ Харківської області, оперативно-тактичне угруповання «Харків»

Фото: https://deepstatemap.live/

Впродовж тижня ми бачили атаки наших військ як під Липцями, так і у Вовчанську. На обох напрямках «Харків» мав невеличке просування. УВ противника «Север» перебуває в тактичному тупику, його командувач генерал Лапін отримує по голові вдвічі більше, бо раптом став відповідальним за звільнення Курської області, де штаб КТО якось тихесенько «пішов у ліс».

Курська область

Підрозділи ОТУВ «Сіверськ» знайшли стик флангів 177-го полку морської піхоти та 11-ї одшбр противника, куди раптово і атакували. В результаті наші захопили Махнівку, просунулися через Черкаську Конопельку, вийшли до Фанасіївки, за котру почали бої, та вийшли до Уланка. Щоб 11-й бригаді служба медом не вважалася, «Сіверськ» атакував в напрямку Руської Конопельки. 11-а бригада, штаб котрої весь січень приховував реальний рівень втрат та надавав брехливі бойові донесення, зараз має пояснювати, чому бригаді не вдається утриматися на рубежі в 5 км між двома Конопельками, як то – задача для батальйону?! Є інформація, що комбригу вдягли кайданки та відправили в тил писати пояснення.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Завдяки діям «Сіверська» в Курській області застрягло угруповання високомобільних військ противника (більшість ПДВ та морської піхоти), залишається перерізаною залізниця Льгов – Білгород (вантажі тягають в обхід, через Курськ), під контролем наших – дорога Курськ – Суджа – Суми, газовимірювальна станція «Суджа» на магістральному газогоні в Європу. Все це сталося після того, як «Сіверськ» впродовж січня знищував ворога всіма наявними засобами і в лютому атакував найбільш послаблені ділянки. Так виглядає «активна оборона». Така ж дистрофічна ділянка оборони у ворога є біля Малої Локні по напрямку на Кругленьке. Спостерігаємо.

Згадаємо також, що присутність «Сіверська» дуже сильно псує картинку кремлівським на 9 травня, на 80-у річницю завершення Другої світової війни. Дуже буде перед товаришем Кімом незручно впарювати «Велику Перемогу», як власної території не контролюєш.

Ось така на сьогодні є цукерочка. Хоча трішки лимонна, кисленька. Поки з шоколадними – проблема.