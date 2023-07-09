Боевые комары и другие насекомые против “русского мира”. Ученый развенчивает мифы российской шизопропаганды о биологическом оружии Украины

Биолаборатории в Украине – то, о чем с начала полномасштабного вторжения России в Украину пишут российские государственные СМИ и говорят чиновники в том числе на брифингах Минобороны. Например, российский генерал-полковник Игорь Кириллов рассказывал о том, что США изучали на территории Украины возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц.

Но главным мемом в социальных сетях стали боевые комары. О них в ноябре 2022 года в ООН докладывал постпред России Василий Небензя. Он говорил, что в Украине по заказу США ищут способы, как доставлять болезнетворные организмы в Россию, причем не только при помощи птиц.

А не так давно РИА Новости показали, что Украина использовала саранчу для уничтожения посевов на оккупированной территории Луганской области или в России.

Энтомолог, старший научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины Григорий Попов развенчал мифы об использовании насекомых в военных целях.

– Давайте по порядку разберем все, что использует российская пропаганда. Возможно ли как-то использовать саранчу в саперном деле – то, о чем говорила женщина в видео РИА Новости?

– Это очень хороший вопрос. Можно использовать все. Но проблема в том, что, когда такие сюжеты смотрят специалисты, они сильно смеются. Особенно сильно смеются энтомологи, потому что в этом сюжете вместо саранчи эта женщина показывает остатки кузнечиков. На этом можно сразу остановиться. Это постановочный сюжет, не имеющий никакого отношения даже к потенциальным возможностям использования саранчи.

– Можно ли как-то искусственно использовать саранчу, чтобы ее заставить уничтожать посевы?

– Если забежать вперед, потенциально можно, но никому еще этого не удавалось. Например, массово сбрасывать саранчу на территорию вероятного противника. Но история изучения энтомологического оружия, то есть насекомых как оружия, имеет очень давнюю историю. И она показала, с одной стороны, свою слабую эффективность.

А с другой стороны, работы по изучению биологического оружия были приостановлены в связи с конвенцией еще в 1972 году. И сейчас все ученые мира, в том числе и военные специалисты, изучают это не как оружие, а как противодействие возможным террористическим атакам.

Дело в том, что наиболее известным случаем, когда успешно использовалось биологическое оружие, а именно насекомые, – это были 30-е годы, когда Япония, воюя в Китае сбрасывала в керамических бомбах с самолетов на территорию Китая чумных блох и мух, которые были специально заражены холерой. То есть это были специально подготовленные насекомые. И, по некоторым данным, в Китае от этого погибло примерно полмиллиона человек. То есть больше, чем после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

Тут проблема в том, что очень сложно подсчитать. Эта операция была успешной. Все остальные операции были или неуспешными, или было больше дезинформации, чем какой-то реальной картины. Например, в Северной Корее или в других странах.

– В РИА Новости говорится о том, что саранча сама летела, куда ей указали, сама занималась тем, чем ей сказали. А можно ли вообще саранче указать куда-то лететь и делать то, что ей скажут?

– Нет, нельзя. Не существует таких разновидностей биологического оружия, которым можно было бы объяснить, чтобы они летели именно в том направлении и поражали посевы именно той страны, которая является целью. Это выдумка от начала и до конца.

– То есть даже если предположить, что кто-то мог использовать саранчу в саперном деле, то это нужно было бы использовать самолет и бомбы, которые были бы начинены этой саранчой?

– Даже еще хуже. Дело в том, что не существует средств доставки, чтобы перенести саранчу в какую-то страну в таком количестве, чтобы она там поселилась именно в этот момент и начала есть какие-то посевы. Дело в том, что саранча распространяется сама абсолютно успешно. Для этого не нужно ничего делать.

Она залетает и в Южную Европу из Африки, есть и на юге Украины – она там живет – и на юге России. Кстати, одним из очагов саранчи является Краснодарский край России, где она живет в плавнях, тростниках и активно вредит сельскохозяйственным культурам каждый год. И существуют специальные гражданские центры и в Украине, и в России, которые контролируют. Они отслеживают саранчу и уничтожают ее. И так каждый год.

– А что касается боевых комаров? Вообще вы слышали такое понятие, как “боевые комары”? И кто-либо вообще в истории человечества их применял?

– Были попытки. Как я уже сказал, в середине XX века очень много стран – США, Канада, Великобритания, Советский Союз – рассматривали комаров как один из курьезных и экзотических способов ведения войны. И проводились эксперименты в очень многих странах по сбрасыванию незараженных комаров, просто чтобы посмотреть, как они распространяются, насколько они сильно кусают людей. Но эти эксперименты не вышли за рамки каких-то научных исследований. Теоретически – да, это возможно, как и использование марсиан в войне.

– А вообще, если комаров где-то сбрасывать, они могут распространять биологические патогены?

– Давайте мы определимся, что является основой российской лжи по поводу комаров. Дело в том, что они активно используют неосведомленность населения и настаивают на том, что, например, биолаборатории, которые есть во всех развитых странах, якобы разрабатывают биологическое оружие. На самом деле эти биолаборатории, которые действительно есть, как и химические, физические лаборатории, во многих странах, как раз разрабатывают средства против возбудителей болезней.

Комары являются переносчиками возбудителей очень многих опасных болезней, например малярии, или лихорадки Западного Нила, или желтой лихорадки. И это проблема для многих стран и в западном полушарии, и в восточном. И разрабатываются методы противодействия распространению таких инфекций. Например, в США разработаны уже и используются технологии по искусственному распылению стерилизованных самцов комаров для уменьшения численности популяции этих комаров в США, чтобы они не распространяли инфекцию.

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Источник: Настоящее время