Что ВСУ уничтожили на складе российских войск в Чернобаевке

Появились спутниковые фото самого свежего ракетного удара ВСУ по российским складам у Чернобаевки — того, который произошел в ночь на 9 июля, с мощным пожаром на горизонте, а детонации происходят до сих пор.

Итак, что мы имеем? Есть (уже был) склад оперативного уровня прямо посреди международного аэропорта «Херсон». Он прикрыт обваловкой, деревьями, вокруг него огромное количество заезженных колей — значит используется регулярно. На полосе в 200 на 50 метров довольно характерные ящики для ракет к РСЗО, несколько укупорок стоит прямо на грунте непосредственно под погрузкой.

Особых средств механизации, вроде кранов стропальщиков, лебедок и прочего не замечено — подгоняют машину задом и кидают, от забора и до обеда. Потому, что вторая армия мира ведет «специальную военную операцию» в 21 веке и еще «не начинала воевать», ага.

Только на спутниковом фото больше трех десятков грузовых машин, также среди них хорошо различимы трехосные грузовики, это означает, что за одну ходку переваливается до 200 тонн снабжения. Если там присутствуют «КАМАЗ» 53501 то может и больше.

Обычный трехдневный запас боепитания на подобного уровня складе плюс неприкосновенный запас — до 1000 тонн в наличии. Было до прилета наших подарков. Тут даже трудно сказать чем его поразили — от Посад-Покровского вполне доработает даже 152-мм пушка-гаубица Д-20, не говоря уже о «трех топорах» (M777 — буксируемая гаубица калибром 155-мм) и «М-270».

Держать несколько дневных норм, а это уровень оперативного тыла, на таком мизерном расстоянии от линии боевого соприкосновения — слабоумие и отвага.

Мы конечно понимаем, что бутылочные горла двух мостов и желание любой ценой уцепиться за Правобережье играют злую шутку с кремлевскими «воителями», но такими темпами не хватит никаких закромов, которые наполняли деды, душа в перерывах друг друга в очередях за супнаборами из костей.

Минимум третий склад 1000 тонн за неделю улетел в космос. Один снаряд к 152 мм. орудию, не «умный», не корректируемый, не «Краснополь» — стоит 1000 долларов.

В одном вагоне на 16 тонн, по моему их было 280 штук.

Есть такой термин — Единый Расчетный Боеприпас (ЕРБ), 152 мм. Потом их пересчитывают в вагоны, боекомплекты, другие калибры, под тактические задачи спуская с уровня фронта и армии в дневные нормы бригад и батальонов.

Но вы поняли, да? 1000 тонн — примерно 62 стандартных вагона на 16 тонн. Потому что укупорка, предельная высота ящиков, крепеж. И влазит боекомплекта в вагон не так много, как селитры навалом.

В штуках снарядов — 17.500. В деньгах — почти 18 млн. долларов. Это чугун, болванки, а там были реактивные снаряды, уверен что были ПТУР, ПЗРК, потерянные машины, топливо, люди.

Если учесть, что один залп «Химарса» из 6 ракет М-31 900 тысяч долларов — такая бухгалтерия скоро будет давать плоды на оперативном уровне. И потому, что возможности логистики Альянса несоизмеримы с Москвой и потому, что в США есть частные компании, чей ВВП больше всего РФ.

Поэтому в новом пакете помощи от американцев 1000 «Экскалибуров» M982 и очередные 4 машины «Химарсов», которые идут пока по графику раз в две недели. Западная долгосрочная стратегия по выносу оперативного тыла российских войск начинает набирать обороты, в ней активно участвует Британия.

За счет высокоточного оружия и западного банка целей, нам не нужно 45 тысяч снарядов в сутки и сотни ракет для РСЗО — если россияне попробуют искать «центры снабжения» М-270, то их не существует в природе, это возимый боезапас на колесах и гусеницах.

Найти на подобную стратегию ответ не так и просто. Распределить эти оперативного уровня склады по всему ТВД мелкими «точками подскока», это означает распределение ремонтных мощностей, пунктов заправки, дробление рот охраны и тактического ПВО. В любом местная убитая дорожная сеть и малые группы украинских ДРГ, партизан и бойцов ССО, скажут спасибо автомобильному ресурсу, а он у РФ под санкциями не бесконечный.

Только в Шахтерске, Хрустальном и Чернобаевке уничтожено свыше 3000 тонн боеприпасов путинской армии, вместе с транспортом и людскими потерями это сотни миллионов долларов. Мы же продолжаем кинжальные удары по противнику — пока писалась эта статья в Херсоне ударили по штабу и расположению Росгвардии, 3 часа ночью детонировал склад на пивзаводе в Алчевске. Вкусно и точка, как говорят наши лишнехромосомные соседи.

Автор: Кирилл Данильченко; SITE.ua