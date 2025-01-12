Чи стане операція ЗСУ на Курщині козирною картою України у ймовірних перемовах про закінчення війни

Оглядачі The Washington Post, Business Insider, The Hill та низки інших медіа аналізують припущення про те, що цінність українського захоплення Курщини полягає у ймовірному використанні цієї ситуації на потенційних мирних перемовинах між Росією та Україною.

The Washington Post назвала серпневе вторгнення ЗСУ на Курщину “єдиним чітким просуванням України на полі бою за минулий рік” та наголошує, що боротьба за те, щоб відстояти захоплені території, демонструє важливість цього питання для України напередодні інавгурації новообраного президента США.

Якщо Дональд Трамп наполягатиме на зведенні обидвох сторін за столом переговорів, ти ситуація на Курщині “стане ключовим пунктом”, пише WP.

The Washington Post нагадує, що українські війська розпочали контратаку в регіоні минулих вихідних, намагаючись повернути частину території, яку вони спочатку захопили минулого літа, а потім втратили.

Як повідомляв Голос Америки інформацію від української розвідки, минулого місяця Росія спрямувала на підкріплення своїм солдатам на Курщині тисячі північнокорейських військових.

Упродовж останнього тижня, за інформацією WP, Україна досягла “дуже скромних успіхів”, а Росія “стабільно просувається лівим флангом і бере полонених”.

Тим часом президент України заявив, що українцям вдалося взяти двох полонених з Північної Кореї.

“Для України є чіткий стимул намагатися утримати Курськ якомога довше, тому має сенс проводити невеликі операції, щоб покращити свої позиції… і спробувати продемонструвати, що у них все ще є наступальні можливості у цій війні”, — цитує WP Майкла Кофмана, військового аналітика Центру військово-морського аналізу штату Вірджинія.

Кофман також наголосив, що Трамп повідомив про готовність російського лідера Путіна зустрітися з ним, але “це не слід плутати з готовністю до переговорів”.

“Незрозуміло, чому Москва вела б переговори саме зараз, враховуючи траєкторію війни”, – каже аналітик.

Видання Business Insider констатує, що Україна “вдалася до великого ризику у своєму сміливому наступі на російський Курськ”.

“Чи був цей крок доцільним, ще належить побачити”, – вважають у виданні та припускають, що, ймовірно, “військові історики довго сперечатимуться про те, чи була ця авантюра того варта”.

Утім зазначають, що штурм Курщини “дав українцям шанс вирватися з повільної та жорстокої оборонної ситуації вдома та піти в наступ, а також відвернути російські ресурси”.

Business Insider сходиться у поглядах із оглядачами WP у тому, що це може допомогти Києву у потенційних мирних переговорах.

“Важко сказати, поки все не станеться, але я б все одно сказав, що це був хороший крок”, — каже про українське захоплення Курщини Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Business Insider нагадує, що, перехоплення ініціативи, як у випадку російської війни та українського вторгнення на її власну територію, “давно вважалося ключем до перемоги у війнах”.

“Без цього, як у шахах, ви постійно захищаєтеся, а противник заганяє вас у кут”, — сказав Джордж Баррос, експерт із військових питань з Інституту вивчення війни (ISW).

Бої під Курськом “поглинули досить велику частину української бронетехніки із західних країн-партнерів”, наголошуж Метью Севілл, колишній аналітик розвідки Міністерства оборони Великої Британії, який зараз є експертом з військової стратегії в Королівському інституті об’єднаних служб (RUSI).

У той же час Майкл Бонерт, експерт з військових питань корпорації RAND, сказав, що спрямування танків до Курська, можливо, було “найоптимальнішим способом їх використання”.

Видання The Hill пише про Курщину: “Регіон може бути цінною картою в потенційних переговорах з Москвою”.

“Менш ніж за два тижні до того, як новообраний президент Трамп вступить на посаду з обіцянкою домовитися про припинення війни, український президент Володимир Зеленський, схоже, посилює дії на Курщині як стратегічну необхідність”, – додає видання.

Але разом з тим The Hill цитує Сергія Грабського, полковника запасу українських військ, який сказав, що новий штурм на російській території стосувався “більше військової стратегії, ніж переговорів”, і був зосереджений на тому, щоб спантеличити Росію та завдати їй додаткової роботи.

Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці сказав, що Україна “виграє від утримання будь-якої території, яку зможе, коли і якщо почнуться переговори”.

Як повідомило російське опозиційне видання Медуза, російські політичні та бізнесові еліти сподівались на швидку перемогу Росії та зняття санкцій, але надії на швидкий мир на умовах Росії з фіксацією тогочасної лінії фронту поховав український наступ на російські території в районі Курська.

“Співрозмовники Медузи сходяться на думці, що «надії на швидкий мир» та ослаблення санкцій у 2024 році згасли після літнього вторгнення ЗСУ до Курської області”, – мовиться у російській публікації, яку аналізували дослідники ISW.

Джерело: Голос Америки