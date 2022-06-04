Как работала западная разведка в преддверии широкомасштабного вторжения России в Украину

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Радиолокационное изображение российской военной техники возле Белгорода, Россия, 22 февраля, незадолго до вторжения в Украину.

О войне с Россией предупреждали заранее: публичная разведка дала толчок дискуссиям, фото наращивания военного потенциала РФ тоже привлекли внимание к надвигающемуся конфликту. Как меняется значение разведданных и способы их использования в современных войнах?

Перевод: Ольга Шевченко; ФОКУС

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