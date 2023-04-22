Как российский истребитель мог “случайно” уронить бомбу на Белгород. Объясняет авиационный эксперт

20 апреля около 10 часов вечера на одной из центральных улиц российского города Белгорода произошел взрыв бомбы, на месте которого образовалась воронка радиусом 20 метров.

В Минобороны России заявили: бомбу сбросил российский истребитель Су-34, случайно. Никаких подробностей военное ведомство уточнять не стало.

На Белгород могла упасть планирующая фугасная бомба, которая сбилась с курса, об этом российскому изданию “Агентство” рассказал военный аналитик Кирилл Михайлов. Такие боеприпасы сейчас активно применяет Россия.

Примерно о том же пишут и российские провоенные телеграм-каналы. В частности, “Военный осведомитель” утверждает, что на Белгород могла упасть фугасная авиабомба ФАБ-500-М62. Авторы канала напоминают об инциденте с таким боеприпасом 12 марта, когда на одной из улиц оккупированного Россией Донецка была найдена такая же авиабомба.

Как российский истребитель мог случайно сбросить бомбу на Белгород и почему он летел над городом – рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

– Вы можете объяснить, это могла быть планирующая фугасная бомба, которая упала на Белгород? Что это за бомба?

– Это такой универсальный модуль планирования и коррекции. Судя по тому, что воронка 20 метров, тут не “пятисотка”. Скорее всего, бомба УПАБ-1500. Это оба варианта. Первый вариант – это как обычная бомба превращается в высокоточную. Второй – это специальные разработки: бомба, впервые продемонстрированная на выставке в 2019 году. И сейчас ее активно начали применять против Вооруженных сил Украины на востоке.

– Что такое 500 и 1500? Это вес этого боеприпаса?

– Да, это калибр бомбы, который в авиации измеряется в килограммах. Если говорят, что это бомба М62, то это бомба образца 1962 года весом примерно 480 килограмм, в которой находится около 300 килограмм взрывчатки. Если бомба 1500, то это уже вес близкий к полутора тоннам – и в этой бомбе находится 1010 килограмм взрывчатки.

Говорят, что воронка глубиной три метра и диаметром 20 метров – это похоже на 1500 килограмм.

– Как можно объяснить то, что говорят в российском Минобороны: “нештатный сход авиационного боеприпаса”? Как это разъясняется?

– Штатно россияне вначале бомбили Воронеж, правильно? А сейчас перешли на Белгород. Вы же помните эту шутку?

Был случай, когда внештатно во время учебного воздушного боя один российский истребитель расстрелял второй. Вместо того, чтобы включить фотопулемет, он включил реально пушку. Нештатно – это когда вместо того, чтобы просто осуществить проверку, летчик реально осуществил сброс бомбы. То есть он выполнил все эти операции, которые нужно выполнить перед сбросом бомбы – включил тумблер-сброс и нажал кнопку сброса бомб вместо того, чтобы просто произвести проверку этого боеприпаса.

– То есть случайно нажал кнопку и бомба упала на город?

– Неслучайно он пролетел над Белгородом. Вообще нормальные военно-воздушные силы стараются избегать полетов, в особенности с боеприпасами, над населенными пунктами, я уж не говорю про города. То, что они влетели почти в центр Белгорода, – это вообще в голове не укладывается. Никто нормальный не летает с бомбами над городом. Даже в Ейске был случай, когда упал истребитель на город, он был безо всяких бомб – там была только пушка заряжена, но это так, штатно. А здесь – явное пренебрежение жизнями собственных граждан. Белгород – не такой большой город. Вполне можно было его обойти. Нет, самолет полетел над густонаселенными районами города.

– Можно ли здесь по имеющейся информации определить: это были какие-то учения, тестовые полеты, реальный какой-то боевой вылет, чтобы эта бомба приземлилась не на Белгород, а уже в каком-либо украинском городе?

– Я успел просмотреть телеграм-каналы. На одном из них было сообщение, что вылетели самолеты Су-34, на подвесах у которых были ФАБ-1500. Если человек разбирается в этом вопросе и имеет какую-то информацию, тогда вариантов не остается: это были ФАБ-1500, которые летели сбрасывать на позиции украинских войск.

– То есть, предположительно, это был боевой вылет?

– Да, это был боевой вылет. Нет сомнений, что это никакой не учебный. На учебный подвешивают учебные бомбы, которые вместо взрывчатки заполнены бетоном.

– Фугасная авиабомба, о которой вы говорили – ФАБ-500-М62, – это не управляемая авиабомба, а бомба, которая упала туда, куда упала?

– Это управляемая авиабомба, которая переделана из обычной авиабомбы. Под нее подвешиваются крылья, которые раскрываются в полете после сброса. Она имеет модуль управления. Крылья позволяют этой бомбе планировать и падать не по баллистической траектории, а совершать полет как планер – то есть безмоторный самолет. И система наведения, если она реальная, потому что было три варианта этих универсальных модулей планирования и коррекции, которые превращают обычные бомбы в высокоточные.

Первый вариант – просто подвешиваются крылья. Бомба летит просто в направлении противника. Так можно бомбить только города. Там ни о какой точности речь не идет. Они сбрасываются на расстоянии до восьми километров – максимум 10 километров.

Второй вариант – с примитивной системой навигации, которая уже может четко выдержать направление, но достаточно груба, и точность падения до 50 метров.

И последний вариант – это с системой наведения по GPS. Там уже точность 10 метров.

Какая из этих бомб была сброшена – неизвестно. В принципе на ФАБ-500-М62 это не похоже, потому что слишком большая воронка и взрыв забросил автомобиль на крышу магазина. То есть мощность взрыва достаточно высокая. Это, скорее всего, та же ФАБ, но уже 1500.

– Российские провоенные телеграм-каналы пишут, что эта авиабомба из цикла “новая сырая разработка”. Можно ли об этом говорить?

– Однозначно. Вы бы видели эти крылья – вы бы ужаснулись. Это уровень машинно-тракторной станции советских времен или сельской кузницы. На эти крылья просто страшно смотреть. Кроме того, бомба с универсальным модулем планирования и коррекции после сброса совершает полубочку в воздухе, потому что крылья размещены под бомбой. И когда бомба совершает переворот после сброса, она вообще может потерять направление полета. То есть точно, если она не управляется по GPS, отклонится на несколько градусов.

– Вы говорите, что пилот нажал кнопку, скорее всего, случайно. Могла ли это быть техническая неисправность?

– В России возможно все что угодно.

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Источник: Настоящее время