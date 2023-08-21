Закривавлений Спас у Чернігові. Як сім годин шукали загиблих від ракети російських загарбників

О сьомій вечора 19 серпня рятувальники закінчили пошуково-рятувальні роботи в Чернігові. Внаслідок російського ракетного удару семеро людей загинули (серед них 6-річна дитина), 129 поранено. Серед поранених — 15 поліцейських.

Про виставку військових дронів у Чернігові знали усі дотичні до цієї теми, зазначає видання ТЕКСТИ. Довідалися й росіяни та надіслали туди ракету “Іскандер-М”. Всередині драмтеатру ніхто не загинув. В офісі Генпрокурора України повідомили, що вона була налаштована на підрив у повітрі.

Вибух чули в усьому Чернігові

Ракета “Іскандер-М” (за попередніми даними) вдарила в приміщення обласного музично-драматичного театру імені Шевченка в центрі Чернігова за кілька хвилин після 11 ранку. Це сталося через 9 хв після оголошення повітряної тривоги в Полтавській, Сумській і Чернігівській областях.

Місцеві пабліки повідомляли про ракетну небезпеку. Кажуть, “Іскандер” пролетів над Менщиною (один з районів Чернігівщини). Свист і вибух чули в усіх куточках міста. Вулиці та площа засипані склом. Від вибухової хвилі частина нової бруківки почорніла.

Чернігівський драмтеатр після російського удару

О десятій ранку того дня в приміщенні театру відкрилася виставка “Люті пташки летять у Чернігів”. На рекламі зображено дрон.

Реклама виставки в телеграм-каналі Victory Drones

В оголошенні не вказано місце проведення. Але зауважимо, що його текст відредаговано

За тиждень до заходу туди запрошували виробників, військових аерошколи та соціально відповідальні бізнеси. Від вибухової хвилі повилітали вікна з усіх приміщень у радіусі пів кілометра.

За повідомленням ОВА, постраждало 60 будівель, приміщення адміністративного та господарського судів, приміщення ОВА. Майже всі парковки площі було заставлено автомобілями, більшість з них побило уламками. Автівки, які проїжджали в момент вибуху, відкинуло в різні боки.

У магазині “Еко-маркет”, що поруч з театром, уламками від вітринного скла посікло спини касиркам, охоронцям супермаркету.

Рятувальники дістають тіла загиблих. Стоп-кадр з відео “Суспільне-Чернігів”

Церква, парк, перехрестя

Біля драмтеатру, від його заднього входу, — міський сквер Хмельницького, у якому розташована П’ятницька церква. Об 11:00 там саме закінчилася служба і почали освячення кошиків, у яких люди несли яблука й мед. Деякі прихожани проходили повз театр, повертаючись зі служби.

Рятувальник на місці події, поряд з ним — чоловік загиблої Наталі Торії

Серед тих, хто повертався з церкви, була й Наталя Торія, яка загинула від ракетного удару. Вона була співробітницею Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії НУ “Чернігівська політехніка”. Її донька потрапила до лікарні.

Вибухова хвиля була такої потужності, що загорілося приміщення на іншому боці площі. На камерах відеоспостереження, розташованих на площі, видно, як у мить вибуху по колу їхав мікроавтобус “Рено Трафік”. За кермом був Олександр Оніщенко, він загинув від вибухової хвилі.

Поряд з ним надворі загинув тероборонець Дмитро Магліч.

Допис друга Дмитра Маглича у фейсбуку

Темно-вишневий позашляховик “Тойота” відкинуло й ударило об стіну будинку, потім відкинуло на тротуар. В автівці спрацювали подушки безпеки, але водій, Володимир Василенко, від отриманих травм помер у машині. Він працював у благодійному фонді “Право на захист”. Без батька залишилося четверо дітей.

Розбитий автомобіль, у якому загинув водій. Стоп-кадр з репортажу “Суспільне-Чернігів”

Біля переднього лівого колеса його автівки лежала ще одна загибла — Світлана Кормільцина, старша викладачка кафедри іноземної філології НУ “Чернігівська політехніка”. Вона саме гуляла в парку з донькою.

Наймолодшою жертвою російської ракети стала 6-річна Софійка. Вона була єдиною довгоочікуваною дитиною Ольги й Олександра Голинських. Чоловік зараз воює. Кажуть, у мить вибуху, вони гуляли з мамою неподалік театру, на Алеї Героїв, поблизу сцени.

Софійка Голинська, яка загинула від російського ракетного удару. Фото оприлюднене близькими у соцмережах

“Моя сестра вперше за літо поїхала до подружки в центр гуляти, дівчата хотіли продавати браслети з бісеру для збору коштів на ЗСУ, — написана чернігівка Діана Борець. — У неї прилетів осколок, її з рваними ранами відвіз у лікарню перехожий. Весь день в операційних. Екстрено перевезли в реанімобілі в “Охмадит”, бо надто складна травма. Зараз триває ще одна операція, лікарі рятують їй життя”.

Одна з дівчаток, які постраждали від вибуху, її фото поширили рідні у соцмпережах

Вижили ті, хто пішов в укриття

Журналіст Арсен Чепурний, що також був у драмтеатрі під час прильоту ракети вижив, бо спустився в укриття. Йому склом посікло руку.

Журналіст Арсен Чепурний (ліворуч)

— Відчуття було, наче хтось сильно вдарив долонями одночасно по обох вухах — так оглушило, – розповідає він. – Хвилин через 15-20 нас вивели на вулицю і провели в інше найближче укриття. Усе було дуже швидко. Про те, що в драмтеатрі горить дах, я дізнався вже потім. Були парамедики з аптечками, вони надавали першу медичну допомогу. В театрі нас було до 50 осіб: поліція, медики, організатори, представники виробників дронів, гості. Усе відбувалося на першому поверсі. Почалося з невеличкої офіційної частини. Вшанували хвилиною мовчання загиблих. Виступили організатори і вже мав виступити хтось із представників військової адміністрації. Саме в цей час завила сирена. Організатори наполягли, щоб усі спустилися в укриття. На жаль, кілька людей вийшли на вулицю. В центрі, неподалік театру, живуть мої батьки — після закінчення тривоги я пішов допомагати їм вигрібати розбите скло з кімнат.”

Ймовірно, ракета розірвалася в повітрі, зачепивши дах театру, тому стіни будівлі вистояли, а все, що навколо накрило потужною вибуховою хвилею.

Одразу після вибуху чернігівці, які опинилися неподалік, почали надавали першу допомогу пораненим. Саджали у свої автівки і везли до лікарень, не чекаючи на медиків. “Швидкі” виїхали з усіх лікарень також виїхали. В дитячу обласну привезли 13 дітей. Через півтори години в Чернігів приїхав Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

У Чернігівській міськраді поспішили запевнити, що проведення цієї виставки з міською владою не погоджували. За цією заявою проглядається також протистояння обласної військової адміністрації і міської влади. Мера Чернігова кілька місяців тому відсторонили за рішенням суду, а потім узагалі звільнили. Ввели Чернігівську міську військову адміністрацію.

У соціальних мережах лунають звинувачення у необережності на адресу організаторів заходу, серед яких — відома волонтерка та керівниця ініціативи Victory Drones Марія Берлінська, та посадовці з обласної військової адміністрації (ОВА).

Марія написала на своїй фейсбук-сторінці, що попри публічні оголошення про місце проведення достеменно знали лише його учасники. Також вона зауважила, що це була не виставка, а зліт військових, волонтерів і фахівців з аеророзвідки, і що рганізатори закликали всіх піти в укриття, коли пролунав сигнал тривоги.

Місцеві активісти закликають голову Чернігівської ОВА подати у відставку.

Це вже друга виставка в Чернігові, що погано закінчилась. Перша була на Валу 3 вересня 2022 року. Тоді через недторимання правил безпеки постраждали діти.