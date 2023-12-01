Кремлевский десант в ОБСЕ: «полковник» и переводчица Путина

За два дня до начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко выступил в Госдуме с докладом в связи с “ратификацией Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” между Россией и самопровозглашенными “народными республиками” Донбасса.

Он обвинил Украину в саботировании переговоров в рамках трехсторонней Контактной группы, состоящей из России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эта организация, включающая 57 стран со штаб-квартирой в Вене, пребывает в кризисе из-за накладываемых Россией вето на ее решения накануне очередного, запланированного на 30 ноября заседания совета министров ОБСЕ.

Руденко ранее был представителем России в ОБСЕ, которая осудила российское вторжение в Украину в первые же дни войны. Все это время супруга Руденко работала в генеральном секретариате ОБСЕ старшим политическим и административным помощником, что давало ей право присутствовать на заседаниях ОБСЕ высокого уровня и иметь доступ к различной информации, как сообщил нам дипломат одной из стран ЕС.

Жену Руденко зовут Салтанат Сакембаева. Как выяснило Радио Свобода, ее работа в ОБСЕ вызвала ряд вопросов в связи с тем, что Кремль таким образом мог влиять на деятельность организации, которая играет ключевую роль в наблюдении за российской агрессией в Украине и пытается выступить посредником между Москвой и Киевом.

Российские вето парализуют работу ОБСЕ Решения в ОБСЕ принимаются единогласным решением всех 57 членов. Российские вето парализуют работу организации. Из-за позиции России специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине была свернута после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го. Эта миссия работала в течение восьми лет с момента захвата Россией Крыма и поддержки ей вооруженных сепаратистов на востоке Украины. Накануне предстоящего 30 ноября заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ в столице Северной Македонии Скопье Россия в очередной раз отказалась утвердить Эстонию на посту страны – председателя организации в 2024 году на фоне давних конфликтных отношений с этой страной. Западные официальные лица обвиняли Россию в саботаже работы ОБСЕ и злоупотреблении принятой в ней политикой единогласия.

Аналогичные вопросы возникали вокруг Антона Вушкарника, который ранее работал в российском посольстве в Вашингтоне и давал объяснения американским властям относительно поддержки Москвой сирийского диктатора Башара Асада, а сейчас является старшим стратегическим советником секретариата ОБСЕ. В распоряжении Радио Свобода имеется письмо, отправленное Вушкарником по электронной почте сотруднику Конгресса США со ссылкой на опубликованное на YouTube видео, в котором украинские политики уподобляются нацистам, а также говорится, что Америке угрожает “гомосексуальный авторитаризм”, при этом используется гомофобная лексика. Еще одна героиня этого расследования, Дарья Боярская, работала переводчицей российского президента Владимира Путина на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, сейчас является сотрудницей международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По версии бывшего чиновника Белого дома, она была назначена переводчицей на этих переговорах, чтобы отвлекать внимание Трампа.

Назначение близких к Кремлю фигур на высокие должности в ОБСЕ вызвало беспокойство, так как это может дать Кремлю возможность саботировать работу нейтрального по замыслу международного органа.

Сакембаева, вернувшаяся в Россию через пять месяцев после вторжения России в Украину в феврале 2022-го, “имела доступ к большому количеству материалов для служебного пользования, которые она могла без проблем передать своему мужу [Руденко]”, рассказал Радио Свобода один из ее бывших коллег по секретариату ОБСЕ, который, как и иные источники в ОБСЕ и дипломатических кругах, согласился говорить на условиях анонимности из соображений безопасности.

Офис генерального секретаря ОБСЕ, который с 2020 года возглавляет немка Хельга Шмидт, сообщил Радио Свобода, что все должностные лица организации, “независимо от их национальности или типа контракта, обязаны представлять исключительно интересы ОБСЕ и подчиняться Кодексу поведения сотрудников организации, который находится в открытом доступе”.

“Хотя мы не можем обсуждать отдельные случаи, мы заверяем вас, что ОБСЕ чрезвычайно серьезно относится к любому потенциальному нарушению Кодекса поведения и последовательно применяет надлежащие внутренние процедуры при рассмотрении предполагаемых нарушений”, – заявил официальный представитель ОБСЕ Дэвид Дэдж в заявлении, отправленном Радио Свобода по электронной почте.

Жена дипломата

В июне 2022 года Салтанат Сакембаева посетила торжественный вечер в российском посольстве в Вене по случаю Дня независимости России. На фотографиях с этого мероприятия она запечатлена рядом с постоянным представителем России в ОБСЕ Александром Лукашевичем, который ранее в качестве пресс-секретаря МИДа оправдывал российскую агрессию и обвинял США и их союзников в попытке “узурпировать” функции секретариата ОБСЕ.

Сакембаева на тот момент проработала в генеральном секретариате ОБСЕ в Вене почти 15 лет. Она начала свою карьеру в организации в 2009 году, будучи еще гражданкой Кыргызстана. Коллега по ОБСЕ называет ее очень дружелюбной и общительной: “Все хотели иметь друзей в генеральном секретариате ОБСЕ из соображений карьеры. Она же активно общалась со множеством людей на разных должностях. У нее была прекрасная возможность оказываться в гуще любой ситуации и собирать любую информацию”.

Будущий муж Сакембаевой Руденко прибыл в австрийскую столицу в 2011 году как заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ. У них завязались отношения: на странице Сакембаевой в фейсбуке до сих пор можно найти упоминания об их совместных походах в рестораны.

В мае 2014 года Сакембаева приобрела 92-метровую квартиру на тихой улице в Вене недалеко от центра (у Радио Свобода есть документы, подтверждающие это). В качестве адреса проживания на момент покупки она указала одно из зданий постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене.

Сакембаева получила гражданство России в августе 2014 года, а спустя месяц они с Руденко поженились в посольстве РФ в Вене. В июле Сакембаева отказалась от гражданства Кыргызстана. Люди, работавшие с ней, говорят, что она не рассказывала о своем браке и смене гражданства.

Накануне праздника Дня Победы 9 мая 2020 года Сакембаева украсила свой фейсбук георгиевской лентой и лозунгом “75 лет Победы”. После 2014 года эти символы стали связываться с поддержкой российской агрессии в отношении Украины.

В 2016 году Руденко вернулся на работу в Россию, а его жена осталась в Вене. Руденко стал директором департамента Министерства иностранных дел, в ведении которого находились Беларусь, Молдова и Украина – все эти страны были важной частью повестки ОБСЕ в то время.

“Так как Салтанат являлась сотрудницей ОБСЕ, налицо конфликт интересов. У нее был доступ к ключевым чиновникам в секретариате, включая нескольких генеральных секретарей и председателей, а также руководство Центра по предотвращению конфликтов”, – рассказал работавший в ОБСЕ дипломат.

К чему был доступ у Сакембаевой в ОБСЕ? Дипломат одной из европейских стран рассказал Радио Свобода, что у Сакембаевой был доступ к информации о деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы, сформированной для поиска дипломатического разрешения вооруженного конфликта между поддерживаемыми Россией вооруженными сепаратистами и украинской армией в Донбассе. Группа состояла из представителей Украины и России, а ОБСЕ выступала модератором диалога. “Сакембаева также присутствовала на заседаниях, посвященных другим конфликтам с участием России – в Молдове, Грузии и Закавказье”, – отметил дипломат. По его словам, Сакембаева также входила в официальные делегации, посещала заседания совета министров стран – членов ОБСЕ, а также “Дни безопасности ОБСЕ”, которые являются площадкой для встреч высокопоставленных представителей ОБСЕ и министерств иностранных дел. “Все сотрудники ОБСЕ подписывают соглашение о конфиденциальности, которое запрещает копировать значимую информацию из компьютерной сети ОБСЕ”, – рассказывает бывший коллега Сакембаевой. По его словам, 80 процентов работы в ОБСЕ – это разговоры и Сакембаева “имела возможность передать информацию своему супругу по телефону после работы”. На фоне эскалации отношений между Украиной и Россией Сакембаева сохраняла свою позицию в секретариате ОБСЕ, руководство которого не видело в этом проблемы.

“Работа Салтанат состояла в том, чтобы организовывать встречи, командировки, распечатывать документы, – рассказал Радио Свобода ее бывший коллега. – Это административная должность, но она всегда относилась к ней как к чему-то большему… Поскольку Россия последовательно блокировала принятие многих важных решений, в ОБСЕ, вероятно, ценили возможность иметь человека, у которого есть доступ к руководству российского МИДа”.

Согласно внутренним правилам ОБСЕ, сотрудникам запрещено “использовать, распространять и/или публиковать информацию, полученную благодаря занимаемой должности, если это не связано с исполнением рабочих обязанностей”.

Бывший коллега Сакембаевой считает, что она, скорее всего, уведомила свое руководство о новых обстоятельствах своей жизни, как того требуют правила для сотрудников ОБСЕ, добавляя: “Непонятно, почему ее не перевели на другую работу, не связанную с доступом к конфиденциальным данным?”

Сакембаева работала в руководстве ОБСЕ до июля 2022 года, то есть в первые пять месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину. Журналист-расследователь Андрей Солдатов, специализирующийся на деятельности российских спецслужб, рассказал Радио Свобода, что оперативники департамента контрразведки ФСБ “совершенно точно знали о выдающейся карьере Сакембаевой и не упустили бы шанса использовать ее в своих целях”. “Даже если она не была агентом, ее вполне могли “попросить” сделать что-нибудь, например, поделиться конфиденциальной информацией, и возможности отказаться у нее бы не было”, – считает Солдатов.

Ни Сакембаева, ни Руденко не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию, как и кто-либо из представителей МИД РФ или постоянного представительства России при ОБСЕ.

“Полковник”

Российский дипломат Антон Вушкарник уже несколько лет является высокопоставленным экспертом и советником в канцелярии генерального секретаря ОБСЕ. При этом в коридорах старинного здания в центре Вены, где располагается секретариат, некоторые коллеги называют его “Полковник”, намекая на связь с российскими спецслужбами.

Согласно совместному расследованию журнала “Шпигель”, телеканала ZDF и австрийской газеты “Дер Штандарт”, опубликованному в сентябре 2023 года, многочисленные источники среди дипломатов и сотрудников спецслужб разных стран считают, что Вушкарник (хотя в статье он не назван по имени) работает на российскую разведку.

Радио Свобода не располагает прямыми доказательствами этого. Однако наш источник в правительственных кругах в Вашингтоне сообщил, что американская разведка интересовалась Вушкарником не просто как рядовым сотрудником посольства России в США. В 2017 году генеральный секретарь ОБСЕ швейцарец Томас Гремингер решил создать Группу экспертов по стратегическим вопросам (Strategic Policy Support Unit, SPSU), в которой бы сотрудничали эксперты из России, США, ЕС и Швейцарии. МИД РФ предложил в качестве своего кандидата 52-летнего Вушкарника; Гремингер согласился.

Многие члены ОБСЕ не до конца поняли цели и задачи SPSU, поскольку сама ее идея противоречила инклюзивному принципу организации, рассказали Радио Свобода два европейских дипломата, работающих в ОБСЕ.

Вушкарника на пост старшего советника выдвинуло российское Министерство иностранных дел, оно же и оплачивает его работу. Критики этого назначения недовольны тем, что Россия, на тот момент уже оккупировавшая территории в Грузии, Украине и удерживающая Приднестровье, вообще была допущена к участию в работе группы. Кроме того, они указывают на непрозрачную процедуру подбора экспертов.

До назначения в SPSU Вушкарник долгое время работал в российском МИДе. В 2011–2015 годах он был директором по делам Конгресса в посольстве РФ в Вашингтоне при Сергее Кисляке. Во время работы в посольстве Вушкарник оправдывал продажу российского оружия сирийскому президенту Башару Асаду во время брифинга на Капитолийском холме. Кроме того, он отправил сотруднику Конгресса имейлы с гомофобной лексикой, а также ссылки на видео, поддерживающие российскую аннексию Крыма в 2014 году, и длинную цитату из Достоевского о том, что у России нет больших “ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена”.

“Им просто надо пое*аться”: письма Вушкарника В распоряжении Радио Свобода оказались имейлы, которые Антон Вушкарник посылал Кайлу Паркеру, сотруднику хельсинкской комиссии США в 2012–2014 годах. В одном из писем он пишет, что участницы феминистской панк-рок-группы Pussy Riot, получившие тюремные сроки за антипутинскую акцию в московском храме, “просто недовольны своей сексуальной жизнью” и “им просто надо пое*аться”. Однако “такого приговора в нашем уголовном кодексе, увы, нет”, добавляет Вушкарник. В другом письме он сообщает о том, что “думает о гомосексуальном авторитаризме, который угрожает Америке”. Кроме того, он принижает значимость принимаемых в России гомофобных законов, отмечая, что в некоторых странах законы вообще позволяют “убивать пи*оров или сажать их в тюрьмы”. В 2012 году Вушкарник писал Паркеру, что российская “Новая газета” “должна подумать о переезде в Варшаву”, отмечая, что “так будет лучше для них и для всех остальных”. “Новая газета” приостановила свою деятельность из-за давления властей с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Некоторые ее журналисты переехали в Латвию, где начали выпускать “Новую газету. Европа”, которую российские власти объявили “нежелательной организацией” в июне 2023 года. Писал Вушкарник Паркеру и о Сталине: “При Сталине российское государство достигло небывалых вершин. Я убежден, что без него мы бы не отправили Гагарина в космос, пусть даже это случилось уже потом. Сталин, конечно, вые*ал Россию, но у русской души женская природа”. Паркер отказался прокомментировать эти письма в ответ на просьбу Радио Свобода.

В 2018 году Вушкарник занимал пост в отделе планирования МИДа и проводил межминистерские консультации в Минске с представителями МИД Беларуси. Через некоторое время после этого он занял свой пост в ОБСЕ.

Из-за пандемии COVID-19 заседания в ОБСЕ стали проводиться онлайн. Вушкарник пытался участвовать в дискуссиях о вооруженном конфликте между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими правительственными силами, в том числе во встречах со специальной мониторинговой миссией в Украине и заседаниях трехсторонней контактной группы, сообщил Радио Свобода дипломат, постоянно работающий в ОБСЕ в Вене: “Он регулярно появлялся в Zoom на мероприятиях, на которых ему быть не полагалось”.

Вушкарник также участвовал в проекте “Инициатива безопасности, основанной на сотрудничестве” (The Community Security Initiative, CSI), созданном Гремингером в середине 2019 года. На сайте CSI говорится, что это инициатива исходит от “группы политических аналитиков, чувствующих необходимость более кооперативного подхода к вопросам безопасности и обеспокоенных неспособностью государств эффективно использовать организации безопасности, например ОБСЕ, для разрешения конфликтов и совместной проработки общих проблем”.

В августе в интервью швейцарской газете “Нойер цюрихер цайтунг” Гремингер сказал, что в качестве возможного решения войны в Украине Киев мог бы “временно уступить оккупированные территории России”. Во время подготовки этого расследования его пресс-секретарь передал журналистам Радио Свобода, что Гремингер “недоступен для комментариев”.

В декабре 2020 года генеральным секретарем ОБСЕ стала Хельга Шмид, которая распустила SPSU, но Вушкарник сохранил свой пост и продолжает получать зарплату от Министерства иностранных дел России.

Вушкарник в Эстонии По данным МИД Эстонии, Антон Вушкарник работал в посольстве РФ в Таллинне в 2001–2005 годах. Именно в этот период Эстония стала членом НАТО (2004). Россия выступала резко против вхождения в НАТО бывших республик СССР и стран Варшавского договора. Штат посольства в Таллинне в период, когда там работал Вушкарник, был серьезно увеличен. Разведчики, работающие под дипломатическим прикрытием, получали четкие указания поддерживать прокремлевские организации русскоговорящего меньшинства, говорится в ежегодных докладах эстонской полиции безопасности (КАПО) того времени. Также были попытки повлиять на результаты выборов в стране. В докладе КАПО за 2004 год сказано, что в первой половине 2003 и 2004 годов наблюдалась повышенная и систематическая активность российской разведки, в результате чего из страны были высланы два офицера российской разведки, работавшие под дипломатическим прикрытием. Также указывается, что вхождение Эстонии в НАТО “только усилило интерес к Эстонии со стороны российской военной разведки”. Бывший сотрудник Эстонской разведки рассказал Радио Свобода, что в годы, когда Вушкарник работал в Таллинне, примерно четверть персонала российского посольства могли быть связаны с российской разведкой.

Связь Вушкарника с российской миссией в ОБСЕ вызывает и другие вопросы. В распоряжении Радио Свобода имеются фотографии, подтверждающие, что Вушкарник неоднократно пользовался автомобилем BMW 5-й серии с номером серии WD-54. Этот код означает принадлежность машины к российским дипломатическим миссиям в Австрии. Согласно источнику в ОБСЕ, Вушкарник обычно паркуется у дворца Хофбург, где располагается ОБСЕ, и в 10 минутах ходьбы от здания секретариата ОБСЕ. На фотографиях видно и самого Вушкарника, и его автомобиль.

Вушкарник был командирован МИД РФ, однако он аккредитован не при российской дипломатической миссии в Австрии, а как сотрудник ОБСЕ. В таком случае он должен следовать кодексу поведения сотрудника ОБСЕ, хотя статус высокопоставленного лица при международной организации дает ему определенные привилегии и неприкосновенность.

Зарплата от государства, командировавшего своего представителя в ОБСЕ, выплачивается не напрямую. Сотрудники ОБСЕ должны декларировать все рабочие контакты со своим правительством, а также же любые подарки или услуги стоимостью более 40 евро. “Автомобиль – это существенный актив, если человек не платит за его использование, так что налицо конфликт интересов, – считает дипломат, работающий в ОБСЕ. – Возможно, автомобиль прописан в командировочном контракте, но опять же это указывает на близкие отношения с российской миссией”.

В июле этого года австрийское министерство европейских и иностранных дел направило официальное письмо в канцелярию ОБСЕ, в котором сообщалось, что австрийская полиция неоднократно фиксировала, как Вушкарник нарушает правила дорожного движения. Он ехал со скоростью более 130 км/ч в зонах с ограничением скорости 80 и 100 км/ч, согласно документам, имеющимся в распоряжении Радио Свобода. Кроме того, полиция подозревала его в вождении в нетрезвом состоянии, однако он отказался от теста, несмотря на “отчетливый запах алкоголя”.

Министерство напоминало ОБСЕ, что “все лица, обладающие дипломатическими привилегиями и неприкосновенностью”, обязаны соблюдать законы страны, а “в данном случае речь идет о серьезных нарушениях, создающих крайнюю опасность на дороге”. Вушкарник сохраняет свой пост в ОБСЕ на протяжении 21 месяца полномасштабного российского вторжения в Украину. На просьбы прокомментировать ситуацию он не ответил.

Переводчица Путина

Уроженка Калининграда Дарья Боярская обратила на себя внимание международной общественности в июне 2019 года, когда она выступала переводчицей Путина на встрече с президентом США Дональдом Трампом во время саммита “Большой двадцатки” в Японии.

Фиона Хилл, советница Трампа по национальной безопасности, потом публично заявляла, что Кремль пытался отвлечь внимание Трампа и поэтому специально выбрал Боярскую, которая выкладывала свои гламурные фотографии в социальных сетях.

“Мы знаем, что это было так, потому что изначально переводить эти переговоры должен был другой человек, мужчина. Но в последнюю минуту россияне поменяли переводчика, – сказала Хилл в октябре 2012-го в интервью программе Good Morning America, отметив, что Боярская переводила прекрасно. – Это была очевидная попытка отвлечения внимания, потому что президент Путин специально представил переводчицу Дональду Трампу, чего он обычно не делает”.

Боярская работала в МИДе и часто сопровождала Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в заграничных поездках, в том числе во время переговоров Путина с бывшим советником национальной безопасности Джоном Болтоном в 2018 году.

Переводила Боярская и на встрече Путина с президентом Бараком Обамой в Китае в 2016 году. Начиная с июня 2010 года она периодически работала переводчиком с русского на английский на ежегодных сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Через год после встречи Путина и Трампа в Японии на сайте парламентской ассамблеи ОБСЕ появилось объявление о вакансии “советника в бюро по связям”. От соискателей требовалось “свободное владение русским языком, многолетний опыт работы переводчиком, опыт в двухсторонней и многосторонней дипломатической работе”, а также опыт работы с официальными лицами из стран – членов ОБСЕ из числа бывших республик СССР и не менее пяти лет опыта работы в национальном парламенте или правительстве. Объявление полностью соответствовало биографии Боярской, которая впоследствии и заняла эту должность.

Делегаты парламентской ассамблеи ОБСЕ в беседах с Радио Свобода заявляли, что назначение Боярской было непрозрачным, а ее послужной список скорее вызывает беспокойство, учитывая, что она была личной переводчицей Путина. После аннексии Крыма в 2014 году ПА ОБСЕ однозначно осудила российскую агрессию, и работа Боярской в МИД РФ рассматривается многими парламентариями как фактор риска.

Боярская заняла пост в ОБСЕ в феврале 2021 года. В ответ на письмо латвийского делегата в Парламентской ассамблее ОБСЕ, публично осудившего это назначение, генеральный секретарь ОБСЕ Роберто Монтелла написал: “Мы гордимся тем, что смогли нанять ее на работу, особенно до начала российской военной агрессии и вторжения в Украину”. Делегаты и дипломаты из нескольких восточноевропейских стран были возмущены тем, что Монтелла проигнорировал предшествующие семь лет агрессивных действий России в Украине.

В сентябре 2021 года Боярскую назначили главой венского бюро по связям ПА ОБСЕ. Она также стала “заместителем специального представителя”. В ее обязанности входит “установление дипломатических и рабочих контактов, сотрудничество и координация с постоянными представителями стран – членов ОБСЕ и остальными органами управления ОБСЕ”.

Вакансии в ОБСЕ обычно объявляется публично, чтобы избежать подозрений в нечестной конкуренции, однако о новой позиции Боярской объявили только во внутренней рассылке “Новости из Копенгагена” (в этом городе находится руководство парламентской ассамблеи). Источник Радио Свобода в канцелярии Монтеллы подтвердил, что публичного конкурса на пост главы бюро по связям и заместителя специального представителя не проводилось.

В архиве вакансий международного секретариата ОБСЕ на сайте организации до сих пор можно найти объявление о поиске советника, которым Боярскую изначально и взяли на работу в 2020 году, однако там нет объявления о вакансии на должность начальника бюро по связям, которую россиянка заняла впоследствии. Начальник отдела коммуникаций и прессы Парламентской ассамблеи ОБСЕ Нэт Пэрри, отвечая на вопросы Радио Свобода о процессе назначения Боярской на ее должность и ее карьере, написал в электронном письме от имени Роберто Монтеллы, что “эти вопросы уже обсуждались внутри организации с участием руководства Парламентской ассамблеи ОБСЕ”.

Делегаты из нескольких восточноевропейских стран по-прежнему осуждают ее назначение на этот пост. Глава польской делегации Барбара Бартус заявила Радио Свобода, что, по ее мнению, “Парламентская ассамблея ОБСЕ едва ли выигрывает от того, что в ее структурах на менеджерской позиции работает человек, который тесно сотрудничал с развязавшим войну в Украине путинским режимом”.

Глава литовской делегации Вилия Алекнайте-Абрамикиене называет Боярскую “очень неоднозначной личностью из ближайшего окружения Путина” и задается вопросом, на каком основании Роберто Монтелла выбрал главой венского бюро по связям ПА ОБСЕ “человека, который может быть связан с российскими спецслужбами”.

На данной должности у Боярской есть доступ к рабочим контактам ОБСЕ в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, а также в международном секретариате. Кроме того, она участвует в подготовке официальных визитов членов ПА ОБСЕ, также в подготовке миссий, осуществляющих наблюдение за выборами. “Наш генеральный секретарь самостоятельно принимает кадровые решения, не консультируясь с политиками”, – сказала Алекнайте-Абрамикиене в интервью Радио Свобода.

Работа Боярской как переводчика также подвергалась критике. Она отвечает за российскую версию сайта международного секретариата, а также “переводы внутренних и внешних материалов международного секретариата для обеспечения надлежащего качества и смыслового содержания”. Русскоговорящие делегаты ПА ОБСЕ отмечают, что в русских переводах Россия не упоминается в контексте войны в Украине.

В частности, было указано на несоответствие в англоязычной и русскоязычной версиях статьи, опубликованной на сайте ОБСЕ в феврале. В русскоязычном заголовке “В Вене парламентарии ОБСЕ обсудят войну России против Украины” слово “России” изначально было опущено. После того как австрийские журналисты обратили на это внимание Монтеллы, перевод был скорректирован, однако критики видят в изначальной редакции заголовка уступку России.

Польская сторона отдельно выразила обеспокоенность по поводу Боярской. Незадолго до заседания ПА ОБСЕ в Лодзи осенью 2022 года Боярская и еще одна русская сотрудница ОБСЕ Анжелика Иванищева были объявлены персонами нон грата польским министерством внутренних дел, которое заявило, что их присутствие на территории страны создает угрозу национальной безопасности, так как они являются сторонницами режима Владимира Путина.

16 февраля Боярская была задержана на литовско-российской границе при попытке навестить родственников в Калининграде. В распоряжении Радио Свобода имеются документы, показывающие, что немецкому адвокату и консультанту ПА ОБСЕ Андреасу Нотелле было поручено “от лица Монтеллы” потребовать от Польши снять санкции с Боярской. В письме Нотеллы в МИД Литвы содержится требование объяснить причину задержания Боярской. Андреас Нотелла отказался от комментариев для Радио Свобода, сославшись на “профессиональную тайну”.

Глава латвийской делегации Рихардс Кольс сравнил Боярскую с Анной Чапман, агентом российской разведки, арестованной ФБР в 2010 году. Другие делегаты из стран Балтии задавались вопросом о финансовом положении ПА ОБСЕ и требовали проведения аудита. Роберто Монтелла написал Кольсу гневное письмо, которое тот опубликовал: “Подобные высказывания во многих странах считаются клеветой и влекут за собой уголовную ответственность”. Монтелла заверил Кольса, что Боярская “приняла на себя обязанность следовать кодексу поведения сотрудника ОБСЕ, который запрещает принимать инструкции в любой форме от своей страны”.

Европейский дипломат, постоянно работающий в ОБСЕ, отметил в интервью Радио Свобода, что Боярская не обычная россиянка: “Как переводчица Путина, она проходила проверки российскими службами безопасности, которые, как известно, часто действуют в манере КГБ. Мы задаем в связи с этим вопросы и не получаем ответов”.

Через три недели после выхода совместного расследования журнала “Шпигель”, телеканала ZDF и австрийской газеты “Дер Штандарт” в сентябре, которое рассказывало о работе Боярской в ОБСЕ, не называя ее по имени, название ее должности на сайте ПА ОБСЕ было изменено на “старший советник”. Она больше не указана как глава венского бюро по связям. Заместителем спецпредставителя сейчас указан старший политический советник Франческо Пагани из Италии.

На просьбу о комментарии для этого расследования Дарья Боярская не ответила.

Автор: Карл Шрек, Майя Живанович, Рийн Альяс

Источник: Радио Свобода