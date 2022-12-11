Крым без моста – ловушка для российских оккупационных войск

Российские власти заявили о частичном восстановлении автомобильной полосы моста через Керченский пролив, поврежденной взрывом 8 октября. Полностью восстановить его обещают через несколько месяцев.

Что сейчас происходит на Керченском мосту, и каковы его шансы уцелеть в условиях военных действий России против Украины, выясняли в издании Крым.Реалии.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Керченский мост начал выполнять ключевую военную роль – через него оккупанты регулярно перебрасывали в захваченный Крым свою военную технику и личный военный состав для захвата южных областей Украины.

Взрыв на мосту 8 октября отразился как на военном потенциале России, так и на многих сферах жизни Крыма: от продуктового рынка и логистики до строительства и туризма. Поэтому российские власти стремятся быстрее восстановить его.

Ранее они заявляли, что планируют завершить восстановительные работы к 1 июля 2023 года. Но в ноябре работы начали форсировать, и уже в начале декабря заявили о восстановлении одной из пострадавших автомобильных мостовых полос.

«Спите, жители Крыма, спокойно»

Для восстановления Керченского моста используют 1,2 тысячи тонн металлоконструкций, доставленных из российских регионов ‒ Тюмени, Кургана и Воронежа, сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Он заявил, что работам на мосту мешает погода ‒ в Керченском проливе сейчас сезон штормов. Поэтому, по его словам, пришлось «применить новые уникальные технологии». Но какие именно это технологии, Марат Хуснуллин не уточнил.

На месте работ на мосту российские власти и СМИ показали президента России Путина.

Смонтированное видео у многих вызвало вопросы в подлинности локации и самого Путина. Политический публицист и журналист Матвей Ганапольский считает, что демонстрация российского президента на Керченском мосту призвана успокоить жителей полуострова.

«Помните, как это все открывалось (открытие движения по Керченскому мосту в 2018 году ‒ КР)? Торжественно Путин едет, двадцать камер, гигантский концерт. И вдруг сейчас по-воровски, непонятно где и как человек, не говорящий ни слова, обозначает, что все в порядке, что даже он сюда приехал, поэтому спите, жители Крыма, спокойно. Нет! Посмотрите это видео и ужаснитесь. Перед вами президент России, который не говорит ни слова. Что он может сказать? Что восстановили разрушенный украинцами мост (власти Украины отрицают причастность к взрыву на Керченском мосту 8 октября ‒ КР)? Да у него язык отсохнет», ‒ заявил он.

Пролеты «восстановлены» или «монтируются»?

Несмотря на громкие заголовки в российских СМИ о восстановлении Керченского моста, он по-прежнему, функционирует в ограниченном режиме.

В Росавтодоре еще в конце ноября заявляли, что все четыре поврежденных пролета моста восстановлены.

Но после того, как Путина показали на месте работ, российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что работы по сборке пролетных мостовых строений все еще продолжаются.

«В настоящее время организована поставка и сборка пролетных строений на стапельные площадки. Из 1200 тонн поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема. Одновременно идет демонтаж пролетов, снятие асфальтобетонного покрытия», ‒ заявил он 7 декабря.

Завершение основных работ, которые позволят открыть рабочее движение по мосту, планируется в марте 2023 года, говорит Сергей Аксенов.

После взрыва 8 октября на Керченском мосту значительно ужесточились правила досмотра транспорта, из-за чего процесс пересечения этого транспортного перехода затягивается.

В каком состоянии сейчас Керченский мост, достоверно неизвестно. Российские власти в Крыму ограничили фото- и видеосъемку транспортной инфраструктуры, а из отчетов российских ведомств изменения на месте взрыва оценить сложно.

Штормы мешают грузам

Движение для фур и крупнотоннажного транспорта по Керченскому мосту останется закрытым до конца года, заявил врио министра транспорта российского правительства Крыма Николай Лукашенко.

Вопрос о пропуске через мост грузовиков, когда по погодным условиям Керченская паромная переправа останавливается, по его словам, пока не обсуждается.

Керченская паромная переправа, которая связывает полуостров с соседней Россией, в сезон штормов работает с серьезными перебоями. Она может не функционировать по несколько дней. Из-за этого формируются километровые очереди из грузовиков в Крыму и российской Кубани.

В таких условиях резко увеличилась нагрузка на «сухопутный коридор» из Крыма в Россию, пробитый российской армией через оккупированную территорию Украины.

По словам Марата Хуснуллина, нагрузка на КПП в Ростовской области России в последнее время выросла в восемь-десять раз, сохраняются очереди из грузовиков.

О том, каким проблемным для России и Крыма оказался этот «сухопутный коридор», Крым.Реалии сообщали ранее.

«Мост для поддержки боевого духа российских войск»

Заявления российских властей о восстановлении Керченского моста является информационной операцией для поддержки боевого духа российских военных, считает полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Олег Жданов.

«Для российских властей восстановление Крымского моста очень важно, потому что он обеспечивает войска, находящиеся на юге Украины, ‒ в Запорожской, Херсонской и части Донецкой областей. Но не очень верится в оперативное решение этого вопроса. Начался сезон штормов в Керченском проливе. Там такие ветра, что невозможно осуществлять ремонтные работы.

В ноябре россияне успели заменить один мостовой пролет, когда к месту повреждения можно было подойти на плавучих кранах. Еще два пролета они не смогли заменить, потому что с воды невозможно подойти к этому мосту. Заявления о восстановлении моста могут быть информационной операцией, чтобы поддержать боевой дух российских войск и показать, что Россия может все и в любые сроки», ‒ заявил он Крым.Реалии.

Ограниченная функциональность Керченского моста после взрыва 8 октября, по словам Олега Жданова, существенно влияет на ситуацию на фронте во время полномасштабного вторжения России в Украину.

«После подрыва моста в разы снизилось обеспечение российских войск на юге Украины, особенно в Херсонской области, когда стоял вопрос их вытеснения с правого берега Днепра. Если мост поврежден и по нему нет полноценного движения, то полуостров фактически становится островом. Российским войскам не будет смысла отступать в Крым, если ВСУ начнут контрнаступление на левом берегу Херсонской области, потому что они там окажутся в ловушке», ‒ считает военный эксперт.

Повторное повреждение Керченского моста возможно, если по нему «снова пойдут эшелоны с военной техникой и вооружением», считает Олег Жданов. Пока же мост действует в ограниченном режиме, он, по мнению военного эксперта, существенного не влияет на военные действия.

Автор: ; Крым.Реалии