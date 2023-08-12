Нова битва за Куп’янськ: російські загабники істерично намагаються завадити наступу ЗСУ на Півдні

Надзвичайна інтенсивність Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, який нещодавно особисто інспектував оборону Куп’янська, розповів, що за його даними, росіяни створили на цій ділянці наступальне угруповання у складі восьми штурмових загонів «Шторм-Z». «Мета противника – прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо в Куп’янськ, – заявив Сирський. — Бойові дії зараз вирізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні кілька разів переходили з рук до рук». За словами Сирського, російська сторона настанням з району Новоселівське зробила безуспішну спробу розсікти українське угруповання ударом у фланг і оточити частину підрозділів, що обороняються.

При цьому українська влада розпочала обов’язкову евакуацію мешканців 37 населених пунктів Куп’янського району Харківської області. Відповідне розпорядження опубліковано на телеграм-каналі Куп’янської міської військової адміністрації. Виїхати зі своїх будинків мають мешканці лівого берега річки Оскол. Також під евакуацію потрапляє частина території міста Куп’янська, зокрема залізнична станція Куп’янськ-Вузлова, розташована на лівому березі Оскола. Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синегубов заявляв, що примусовій евакуації підлягають приблизно 11 тисяч осіб, зокрема 600 дітей. Проросійські телеграм-канали пишуть , що «підрозділи ЗС РФ під час наступу впритул наблизилися до Сіньківки — одного з останніх населених пунктів перед Куп’янськом у Харківській області. “Куп’янськ, до якого російській армії залишилося всього 7 км, як і об’єкти ЗСУ навколо нього, знаходиться в зоні поразки російської артилерії”, – стверджує російська пропаганда.

Касетні боєприпаси «Російські війська вже майже рік, після свого відступу з Ізюму, знаходяться неподалік Куп’янська, — каже «Новій-Європа» військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. — Будь-які атаки армії РФ на Куп’янськ чи на станцію Куп’янськ-Вузлова купіруються українською артилерією. На всьому луганському фронті у росіян сконцентровано близько 100 тисяч бійців. Але поки що їхні атаки не дають результату». За словами Романа Світана, українська сторона звела на цьому напрямі серйозну лінію укріплень. А болотиста місцевість, перетнута поспіль чотирма річками, виключає проведення широкомасштабних наступальних дій. Саме місто Куп’янськ поділено на дві частини річкою Оскол. У разі захоплення однією з них російською армією далі форсувати річку доведеться із низького східного берега на високий західний. «Загони «Шторм-Z», що складаються із ув’язнених, сьогодні дуже активно втрачають ресурс, — розповідає «Новій-Європа» голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

— Зараз Росія вводить у бій нові резерви. Можна припустити, що цією операцією російське командування мало на меті перехопити ініціативу та блокувати українські наступальні дії на півдні, а також під Бахмутом.

Планувалося, що для відбиття атак ЗСУ задіють стратегічні резерви». У випадку, якщо армія РФ зможе прорвати фронт і вийти на оперативний простір, то росіяни почнуть загрожувати українському угрупованню в районі Білогорівки і Бахмута. Тоді Москва отримає козир в інформаційній війні, адже можна буде заявити про те, що наступає вже не Україна, а Росія. Якщо бойові дії затягнуться до осінньо-зимового періоду, коли складніше використовуватиме техніку, українські атаки точно захлинуться. Однак, за словами Олександра Мусієнка, на даний момент в України вистачає ресурсів і на наступ у Запорізькій області, і на оборону у Харківській.

Куп’янський машинобудівний завод зруйнований російськими обстрілами. Фото: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

На думку Романа Світана, для того, щоб досягти успіхів у Харківській області, росіянам доведеться перекидати під Куп’янськ частини з інших напрямків, де сьогодні також ведуться активні бойові дії. Якщо Москві вдасться наростити значне угруповання, що включає велику кількість техніки, це справді може створити напругу для ЗСУ. Але тоді й українська сторона може застосувати стратегічні резерви чи перекинути війська із менш складних ділянок фронту. Наразі не зафіксовано участі в обороні Куп’янська з’єднань, підготовлених для українського наступу. «У цих місцях малими частинами можна утримати переважаючі сили супротивника, – каже Роман Світан. — Якщо своєчасно підвозитимуть боєприпаси — росіяни не зможуть просунутися. Сьогодні Україна отримала від союзників касетні боєприпаси, які є дуже ефективними проти атакуючого ворога».

Великі відстані війни «Незважаючи на «туман війни», який не дозволяє стверджувати про події на фронті з великою впевненістю, очевидно, що від місця сьогоднішніх боїв до Куп’янська поки що досить далеко, — заявляє ізраїльський військовий експерт Давид Шарп. — Росія мала на куп’янському напрямі певні успіхи. Але їх не можна назвати значними. На одній із ділянок біля річки Жеребець ЗСУ вдалося відкинути росіян назад. Для цієї війни відстань три чи сім кілометрів, які потрібно штурмувати, — це дуже багато. На східному березі річки Оскол розташована станція Куп’янськ-Вузлова та невелика частина міста. Якщо навіть росіянам вдасться вийти до води, форсувати річку буде вкрай складно». Давид Шарп згоден з тим, що основним завданням росіян, зважаючи на все, стало відволікання сил ЗСУ з-під Бахмута і з південного фронту, де дії українців зараз успішні. При цьому, за даними ізраїльського експерта, росіяни атакують не дуже великими силами за підтримки артилерії та авіації. Українському командуванню доведеться вирішувати, наскільки великою є загроза захоплення Куп’янська. За словами Давида Шарпа, російська сторона нерідко рапортує про свої успіхи на прикладі захоплення маленьких сіл, розташованих у сірій зоні.