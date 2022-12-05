«Не посылайте сюда людей, хватит. Они хотят всех убить». Русских зеков, мобилизованых Пригожиным, расстреливают свои

Осужденный Виктор Севальнев, командовавший 7-й мотострелковой ротой так называемой народной милиции «ЛНР», 20 ноября позвонил жене Лилии и рассказал, что его собираются увезти из больницы, где он восстанавливался после ранения на фронте, и расстрелять за то, что солдаты его роты дезертировали.

Запись этого разговора Севальнева с женой и другие материалы предоставил The Insider глава Gulagu.net Владимир Осечкин, пишет издание The Insider.

«Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы у них убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы двухсотые и им похеру. Я бы хотел назад, где я был, а они мне не дают. Если бы я знал, что это такая война. Я Севальнев Виктор Анатольевич, 27 сентября 1979 года рождения. Не посылайте сюда людей, хватит. Они хотят всех убить», — это последнее сообщение, которое Севальнев передал через жену.

Уже 1 декабря представитель Минобороны РФ сообщил Лилии, что ее муж погиб в ДНР 25 ноября от осколочных ранений и мощного удара по голове. Он пообещал, что скоро ей в Москву пришлют цинковый гроб с телом и документами. И добавил: «Соболезную, извините».

Представители ЧВК Вагнера несколько раз приезжали в ИК-3 в Калужской области, где отбывал наказание Севальнев. Сначала они завербовали на войну его сына Олега, сидевшего в той же колонии. Когда сын погиб в ходе боевых действий, Севальнев решил сам отправиться воевать. Он подписал контракт с Минобороны и в ночь с 3 на 4 октября его этапировали из колонии в «лагерь слаживания» Луганской области.

Севальнева прикрепили к военной части 08807. Он воевал в 7-ой мотострелковой роте и когда командира роты убили, его назначили командиром, потому что у него был боевой опыт в Чечне. Вскоре Севальнева даже наградили орденом за то, что рота под его командованием вышла из окружения. В ноябре его рота понесла большие потери, часть бойцов погибла, остальные разбежались.

По мнению Владимира Осечкина, Севальнева за дезертирство подчиненных могли «казнить», так же как «казнили» другого бывшего заключенного Евгения Нужина за интервью из плена.

В середине ноября связанный с ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone опубликовал видео, на котором бывший наемник Евгений Нужин говорит, что его похитили в Киеве и сейчас будут «судить». После этого ему разбивают голову кувалдой. В конце видео появляется надпись «ликвидирован».

В Кремле убийство Нужина вагнеровцами комментировать не стали. «Это не наше дело», – сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин публично одобрил убийство Нужина и тем самым фактически признал свою причастность к нему. «Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется „Собаке — собачья смерть“. Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало», — так он прокомментировал видео.

От сообщений об убийстве Севальнева Пригожин открестился. «В рядах ЧВК «Вагнер» никогда не было этого человека, он никогда не прибывал ни в какие лагеря подготовки и никогда не работал в ЧВК «Вагнер», – такое сообщение опубликовано в его Telegram-канале в ответ на просьбу прокомментировать историю Севальнева, рассказанную проектом Gulagu.net.

Если верить словам представителя Минобороны, который осматривал погибшего Севальнева, травмы на его теле могут быть результатом удара кувалдой. «Осколочное ранение по телу, и в голову ударило сильно, поломало череп», — рассказал он.

По мнению Осечкина, к убийству Севальнева могут быть причастны «аналоги ЧВК Вагнера» из «ЛДНР», а ответственность за его убийство, также как и за убийство Нужина, несет Минобороны РФ. Руководитель Gulagu.Net отмечает, что военная часть №08807, к которой был прикомандирован Севальнев, не имеет отношения к ЧВК Вагнера. «В его мотострелковой роте были как заключенные, так и мобилизованные из ДНР и ЛНР», – пояснил он The Insider.

«Пригожин — это продавец Гербалайфа, который ездит по колониям и разговаривает с зэками на одной волне. На самом деле, это чистой воды контрактно-документальная система между Министерством обороны, ФСИН и заключенными, и они подписывают это с какой-то ООО «Рога и копыта», эти документы подписываются уполномоченными от ФСИН и Министерства обороны, так что вся эта история — чистой воды ответственность министра обороны Шойгу и главнокомандующего Путина, а Пригожин здесь для отвлечения внимания», – считает Осечкин.

Gulagu.net предоставил The Insider фото контрактов, которые подписывают заключенные в ходе вербовки на войну. Эти контракты заключаются не с Пригожиным и его военной компанией, а напрямую с Министерством обороны России.

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Правозащитница Ольга Романова сообщила ранее в интервью изданию «Можем объяснить», что лично ей известно о 40 случаях «казней» осужденных, завербованных на войну. Романова сослалась на родственников заключенных, которые обратились в правозащитную организацию «Русь Сидящая». «На нашей памяти более-менее как-то подтвердилось 40 человек [казненных]. У них это называется “обнулить”», — рассказала правозащитница. — И ничего ему за это не будет. Любой ФСИН на любые запросы о том, где заключенные, отвечает, что это государственная тайна».

В середине сентября в СМИ распространилось видео, как Пригожин вербует заключенных и предупреждает их о расстрелах. Главный «грех», по словам Пригожина, — это дезертирство: «Никто не дает заднюю, никто не отступает, никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться при сдаче в плен, вам расскажут про две гранаты, которые вы должны иметь с собой. <…> Тем, кто приезжает и в первый день говорит: „Куда-то я не туда попал“, мы делаем отметку „дезертир“, и после этого следует расстрел».

Помимо «казни» Нужина в соцсетях был опубликован еще один видеоролик, где вагнеровцы в Сирии расправляются с дезертиром из сирийской армии при помощи кувалды. Фрагмент этого видео появился еще в 2017 году. В ноябре 2019 года в сети появилась полная версия этого ролика. На видео человек, которого избивали кувалдой, лежит на земле, ему отрезают голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги, обливают бензином и сжигают. Все это сопровождается оскорбительными шутками и смехом. После появления полного видео «Новой газете» удалось установить личность одного из участников — им оказался боец ЧВК Вагнера.

Слухи о «казнях» вагнеровцев, вероятно, используют также для запугивания родственников и вымогательства. В конце октября жена завербованного на войну осужденного Сергея Сербезова рассказала The Insider, что получила смс о том, что ее мужа расстреляли как дезертира. Они с сестрой Сербезова отправили сообщение на этот номер с вопросом, где можно опознать и забрать тело. В ответ у них потребовали деньги за информацию о месте захоронения и контакты людей, которым о нем известно. Когда эта история появилась в СМИ, пригожинское агентство РИА ФАН опубликовало видео с живым Сербезовым, заверявшим жену, что у него все в порядке.

Согласно отчету аналитической компании NewsGuard, за время войны в TikTok появилось около 160 роликов, которые показывали или восхваляли акты насилия, совершаемые наемниками ЧВК Вагнера. Видео с русскоязычными хэштегами «чвк» или «чвквагнера» набрали в общей сложности миллиард просмотров. В четырнадцати видеороликах были показаны фрагменты или полное видео казни Нужина. Одно из таких видео набрало 900 тысяч просмотров, прежде чем администрация соцсети удалила его. По запросу «Вагнер» алгоритмы соцсети сразу же выдавали видео с тегами «Кувалда Вагнера» или «Казнь Вагнера». Среди этих видео были и ролики с убийством сирийца. Одно из таких видео посмотрели около миллиона человек.

Ранее депутаты Европарламента от разных партий призвали Евросоюз включить «ЧВК Вагнера» в список террористических организаций. В ответ на это Пригожин передал в Европарламент кувалду с гравировкой ЧВК «Вагнер» и бутафорской кровью. Bloomberg писал, что администрация президента США рассматривает вопрос о признании ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. Если это произойдет, США смогут открыть уголовные дела на ЧВК и ее участников, а также преследовать их активы по всему миру.

Еще один заключенный из ЧВК Вагнера попал в плен в Украине и попросил не возвращать его в Россию, опасаясь расправы