Оцінка обстановки на фронті російсько-української війни: тиждень від 26 квітня до 1 травня

«Війни п’ятого покоління вестимуться найкращою зброєю третього покоління, яку можна купити за гроші.» Допис Еріка Белоу – військового аналітика, випускника Військової академії США, який вивчав оперативний і системний аналіз. Протягом 9 років служив на різних офіцерських посадах у сухопутних військах армії США.

ОГЛЯД

Пропоную вашій увазі останній аналіз від Інституту вивчення війни (ISW) від 1 травня 2022 р.

Левова доля боїв досі зосереджена довкола Донбасу, Маріуполя та Херсона; довкола Харкова також спостерігаємо затяжну присутність російських військ. Удар українців по командному пункту біля Ізюма (в районі Донбасу) прийшовся у яблучко: зняли голову російських кібервійськ і начальника штабу ВДВ. Ходять чутки, що російський начальник генштабу – генерал герасімов – гастролював у тих краях, але [на жаль – перекл.] встиг поїхати перед ударом.

Вже починається третій місяць першої у світі війни П’ятого покоління – і вже тепер ми дізнаємося дещо цікаве про майбутні кофлікти П’ятого покоління. Війни п’ятого покоління вестимуться найкращою зброєю Третього покоління, яку можна купити за гроші.

У цьому звіті ми з вами продовжимо копирсання у історії з членством Швеції та Фінляндії у НАТО, військовій економіці та західних системах, які тепер прямують на підмогу українським підрозділам.

НАЗЕМНИЙ КОРДОН МІЖ НАТО І РФ

Ми за цим спостерігаємо вже кілька тижнів, але зараз видається, що членство фінів та шведів у НАТО – буквально за рогом.

Тепер це вже не спекуляції, і навіть не НАТО, яке видає бажане за реальність. Графік прискорюється, і генсек Альянсу Єнс Столтенберг вже чітко вказав, що ці країни швидко візьмуть до НАТО, щойно їхні заявки надійдуть на офіційному рівні.

Маючи досвід роботи у НАТО, можу вам сказати, що це – кволий, незграбний звір, який не здатен на швидкі дії… допоки він не починає діяти швидко. Отримати згоду 30 держав по якомусь серйозному питанню – щонайменше непросто. Однак, коли вони сповнені рішучості та розуміють, що кожен голос “за” підтримує консенсус, то все рухається дуже швидко.

Навіть пропутінський угорський уряд планує затвердити членство у НАТО Фінляндії та Швеції. Ой, а що це трясеться у вас під ногами? Та це ж ми бачимо на власні очі, як змінюється баланс сил у дійсно об’єднаній Європі.

Тепер путін матиме додаткову купу проблем, адже НАТО планує збільшити свій сукупний ВВП на 750 млрд. дол., прийнявши до своїх лав дві армії, що входять до 50 найсильніших військових сил у світі. Швеція та Ізраїль – два найбільших новатори у військовій сфері, якщо говорити про поєднання технологій та доктрини. І тоді, як Європа викидає зі своїх збройних сил останні залишки озброєнь радянських часів, ці країни шукатимуть замінників у США, Великобританії, Франції, Німеччині та Швеції.

ЕКОНОМІКА ВІЙНИ

Як я вже казав у звіті за минулий тиждень ( https://www.facebook.com/rostyslav.semkiv/posts/10160212296548746 ), зараз різні держави дізнаються, чи вони мають змогу мобілізувати свої економіки та пристосувати їх до умов війни. У дуже взаємозалежній світовій економіці, виробництво високотехнологічної зброї складно організувати навіть за ідеальних умов..

ЗАКЛИК ДО ЗБРОЇ: РОСІЯ

Почнемо з росіян. У них усе погано, і це ще дуже мʼяко сказано. Вони собі думали, що просто пограбують худорлявого малюка на дитячому майданчику, аж раптом виявляється, що це четвертий раунд в рингу із Флойдом Мейвезером. Ой-ой.

Розпочинається третій місяць майже безперервних боїв, і за цей час росія зазнала важких утрат, їхні військові резерви майже вичерпано. Тож путіну потрібно знайти їм заміну, щоб живити цю війну, а Захід уже відрізав постачання високих технологій і технологій подвійного призначення, потрібних для виробництва просунутої зброї.

Проте можливо, що путін має ще одного туза у рукаві: ОДКБ — Організація договору про колективну безпеку, такий собі Варшавський договір для бідних.

ОДКБ — це блок колишніх совєтських республік, котрим не вдалося зійти з орбіти російського впливу, хоча є свідчення, що деякі зійшли б, якби могли.

ОДКБ дозволяє обійти санкції Заходу чорним ходом, який не залежить від Китаю. Крім того, деякі країни можуть забезпечувати збут російських товарів, що теж допомагає уникати санкцій.

Ключове питання в тому, чи постачатимуть ці країни технології подвійного використання, щоб путін міг і далі забезпечувати армію. Час покаже, але принаймні одна країна, Казахстан, сказала: «Дідька лисого!». Інші країни, як-от Грузія, Вірменія та Азербайджан, можуть не мати іншого вибору, ніж скоритися вимогам росії. Доки росія з труднощами намагається захопити країну розміром із Техас, Вірменія, Азербайджан та Грузія навряд чи захочуть ризикувати власним суверенітетом. (І хто їм дорікатиме? Он Грузії вже й так вистачає проблем із росією.)

Ще один варіант для росії — здути пилюку, підлатати креслення набагато старіших моделей і знов розкочегарити виробництво Т55, Т64 й Т72. Танки, збудовані з гідравліки, сталі та електродротів виробляти набагато простіше, аніж високотехнологічні танки з мікрочіпами.

Зрештою, єдине, чого в росії ніколи не бракувало, — це люди. Зараз точиться чимало припущень, чи оголосить путін загальну мобілізацію російського народу 9 травня, на дєнь побєди. Не забувайте, що наступ нацистів на росію під час Другої світової війни зупинила не російська зброя, а гори російської молоді.

ЗАКЛИК ДО ЗБРОЇ: УКРАЇНА

Доки російська військова сила тане, українське військо продовжує посилюватися. Але запаси високотехнологічних «Джавелінів» виснажуються й тому західні нації починають діставати з дальніх комор старі запаси, щоб надіслати їх в Україну.

Що ж Захід посилає? Радий, що ви спитали!

Німеччина, отже, надішле чи не найкращі головні бойові танки станом на 60-70-ті роки – «Леопарди 1А5»:

Бо єдина річ гірша, ніж мати танк, це не мати танка.

Тим часом Штати здмухнули пилюку з постійно модернізовуваних ще від 50-их рр. тихих робочих конячок мехпіхоти – бронемашин М113:

Вони не такі живучі, як танки, проте М113-ті й досі залишаються надійним хребтом будь-якої американської мотопіхотної частини. До того як з’явилися «Бредлі» [новіше сімейство бронемашин від середини 80-их – перекл.], М113 слугувала і головним бойовим таксі, і медичною, і розвідувальною машиною, нею підвозили протитанкові ракети, тягали гармати і т. д. Це легка й маневрова бронемашина, котра цими своїми характеристиками заткне за пояс багато які новіші моделі.

Список озброєння, яке передають Україні, довгий і продовжує зростати. Як ми вже зазначали раніше, колишні країни варшавського договору пруть в Україну давнішу радянську машинерію, готуючись отримати, натомість, новіші зразки.

Це не зупиняє росію, яка невтомно лупить по складах, проте навіть якщо й було поцілено в окремі вантажі, потік зброї, що наповнює новий «Арсенал демократії», вже не спинити (росія хотіла відсилок до Другої світової – що ж… вона їх отримала) [«Арсенал демократії» – це ініціатива підтримки британської армії технікою, започаткована в США у 1940 р. – перекл.].

ПІДСУМОВУЮЧИ

У підсумку… маємо новий тип російського генерал-майора (мертвий), росія продовжує полювати за рогатками та стрілами, а члени НАТО шукають нагоди модернізувати свій військовий потенціал, позбавившись радянського брухту, а сам Альянс планує зростати.

Автор: ЕРІК БЕЛОУ

Оригінал статті: https://diary-of-a-nerdy-kid.medium.com/russo-ukraine-war…

Переклад: Rostyslav Semkiv, Микола Ковальчук і Anton Shygimaga; «Аналітика: переклади і першоджерела»