Підрив Каховської ГЕС окупантами — як постріл собі у ногу, але це невигідно Україні та ЗСУ
Журналісти видання ТЕКСТИ поспілкувалися з приводу поточної ситуації на окупованому правобережжі Херсонщини із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Його інституція реалізувала низку освітніх і дослідницьких проєктів на Херсонщині, а зараз ретельно відслідковує ситуацію на окупованому українському Півдні.
— Окупанти говорять про евакуацію мирного населення, але мені здається тут більше підійшли б слова “виселення” чи “депортація”. Я правильно розумію те, що відбувається зараз на Херсонщині?
— Так, до цього, що зараз роблять росіяни на окупованих територіях, можна підібрати цілу множину термінів. Мені розповідали за випадок, коли люди сіли в “евакуаційний” автобус, аби просто виїхати на лівий берег Дніпра, де у них була дача. Домовилися, що вони вийдуть по дорозі, але попри домовленості та прохання з автобус їх так і не випустили, і завезли їх аж до Криму.
По факту їх депортували насильно. Знаю, також насильно вивозили комунальників, представників інших служб. Від людей вимагають виїхати, але люди не погоджуються, намагаються якось відмовитися. Є ціла історія з дітьми, яких нібито вивозять на відпочинок у російські регіони. Це розпочалося вже давно, але зараз теж продовжується, вивозять як окремо, так і з батьками, мотивуючи небезпекою. Хоча є і ті, хто виїжджає добровільно. Це колаборанти, які бояться наступу українських військ. Виїжджають також і ті, хто боїться можливих руйнувань через бої при звільнені.
Росіяни демонтують обладнання нещодавно відкритого відділення одного з російських банків у Херсоні
Херсонці неодноразово, поки це було можливо, проводили акції мирного спротиву окупантам.
— Скільки на сьогодні вже виселено/депортовано людей?
Окупанти називають різні цифри – від 900 до 6 тисяч, але я б цим цифрам не дуже довіряв. Якби там не було, сьогодні на правому берегу окупованої Херсонщини проживає менше половини від довоєнної кількості населення.
Зараз також у Херсоні, в регіоні загалом відбувається глобальне мародерство. Вивозять обладнання з торгових мереж, все включно до кабелів та розеток, вивезли сучасне медичне обладнання з онкодиспансера, на яке скидувалися міжнародні донори і місцеві громади, продовжують потрощити заводи. Всім цим займаються саме військові.
— Наскільки все ж реальним може бути сценарій підриву окупантами Каховської ГЕС?
Важко зрозуміти, що відбувається у їхніх сутінкових мізках. Але можна констатувати, що внаслідок підриву постраждає саме окупований ними лівий берег Дніпра. Ще одне – вода з Каховського водосховища постачалася не лише до Криму, а й по всьому нині окупованому півдню, доходила включно до Бердянська. Там була ціла мережа каналів. Якщо з водосховища спустять воду, його рівень знизиться, вода перестане поступати не лише до Криму, а й по всіх регіонах на півдні, які вони окупували. Фактично, це буде постріл окупантів собі у ногу.
— Які цілі переслідують окупанти цим виселенням?
Думаю, що як завжди у них кілька цілей. Так, вони не можуть зламати опір людей на окупованих територіях, тому хочуть виселити всіх, можливо, змінити етнічний склад населення. Замінити українців на завезених росіян. Паралельно це демонстрація себе як захисників ними ж окупованого населення. Зробити людей заручникам, аби вони сприймали російську армію як таку, що їх захищає.
Ще одна мета – створити живий щит з цивільних для перекидання російських військових. Ну і якщо вже справи у окупантів підуть зовсім погано і їм доведеться тікати, то щоб це не виглядало геть погано, як це було на Харківщині, а прикритись якоюсь пропагандистською історією з типу рятування людей. Плюс, не можна виключати планів завдання тактичного ядерного удару по наступаючим українським частинам. Повторюся, важко зрозуміти, що робиться у їхніх мізках.
Чим може обернутися підрив Каховської дамби
Інтерактивні мапи наслідків можливого прориву Каховської дамби, які публікують різні медіа, показують: затоплять великі території, насамперед на лівому, пологому березі Дніпра, який перебуває під контролем російської армії, зазначає Бі-Бі-Сі.
Фахівці-гідрологи описують приблизно той самий сценарій. Є розбіжності у прогнозах масштабів лиха, але у загальній картині сумніватися немає підстав.
Якщо це станеться зараз, то мільйони кубометрів води хлинуть з Каховського водосховища у напрямку Херсона й Дніпровської затоки і знесуть усі тимчасові переправи, що слугували логістичними шляхами для російських військ на правому березі.
Частину російського угруповання між Дніпром і лівим берегом річки Інгулець відріжуть відразу. Першими закінчаться запаси паливно-мастильних матеріалів, потім боєприпаси для важкого озброєння, а невдовзі й інше.
Підрозділи на правому березі Інгульця будуть в такому ж положенні, але в них залишиться варіант швидкого відходу до Херсона, перетворення міста на фортецю та облаштування кругової оборони.
Забезпечувати оточене місто можна буде лише повітрям, надавати вогневу підтримку буде важко, оскільки рівнини на південь від Херсона опиняться під водою.
Але чи зацікавлена у такому розвитку подій українська армія?
З початку вересня, коли ЗСУ перехопили ініціативу й почали наступати за різними напрямами, військові експерти звернули увагу на особливості тактики українських військ. Її навіть назвали “почерком Залужного” – не влаштовувати криваву бійню там, де її можна уникнути, а змушувати супротивника відступити або здатися в полон під загрозою оточення з подальшим знищенням.
Українці фактично дали вийти російським військам з Ізюма й Лимана. Нехай не всім, але виглядає як така собі джентльменська угода. Можливо, це не тактика, а стратегія.
Перевага ЗСУ, коли вони не поспішають замкнути кільце оточення, полягає в тому, що втрати зводяться до мінімуму, території швидко звільняються, супротивник змушений відходити, кидаючи важку техніку і боєприпаси, він вимотаний, деморалізований і часто не встигає облаштувати нові оборонні рубежі, що дозволяє українцям рухатися далі, не гаючи часу та людські резерви на ліквідацію оточених російських підрозділів.
Сценарій з підривом дамби Каховської ГЕС не вписується в тактику (або стратегію) ЗСУ. Доведеться розбиратися з угрупованнями в Херсоні та Бериславі – влаштовувати ту саму криваву бійню, то ще й усі наступні наступальні рухи будуть паралізовані.
Як можна планувати наступальні операції, якщо територія на південь від Дніпра перетвориться на болото? Звісно, було б нерозумно зводити перешкоди на своєму шляху, зазначає Бі-Бі-Сі.