Яку територію затопить у разі підриву російськими окупантами Каховської ГЕС (карта)

За даними мапи німецької газети, через підрив греблі може затопити значну частину Херсонської області та сотні тисяч людей постраждають.

“Мінування дамби як зброя війни – це жахлива загроза масових вбивств. Те, що Росія робить там на Дніпрі, – це метод, який “Ісламська держава” вже використала на Євфраті”, – наводить Bild слова лідера німецької партії “зелених” Оміда Нуріпура.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.