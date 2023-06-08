Підрив Каховської ГЕС: Які норми порушила Росія своїми діями та що робити постраждалим?

6 червня 2023 року російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини», що підрив дамби – дуже масштабне екологічне лихо. Його наслідки точно відчує увесь світ і вся Європа.

Які норми порушила Росія своїми діями та що робити постраждалим – практичні поради надали адвокатка та юрист приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в м. Одеса Юлія Лісова та Артем Таукач.

Воєнний злочин

Варто розпочати з юридичної кваліфікації підриву Каховської ГЕС. У Римському статуті Міжнародного кримінального суду надано юридичне визначення «воєнних злочинів», а саме:

a) грубі порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, а саме будь-яке з таких діянь проти осіб або майна, що охороняються згідно з положеннями відповідної Женевської конвенції: IV) умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад призведе до випадкової загибелі чи поранення цивільних осіб або заподіє шкоди цивільним об’єктам чи масштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, яка буде явно надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою;

Більш того, вже з’являються перші реакції європейських політиків.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель приголомшений підривом російськими окупантами Каховської гідроелектростанції в Херсонській області.

«Шокований безпрецедентним обстрілом дамби Нової Каховки. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності», – заявив він.

Отже, немає сумнівів, що підрив греблі Каховської ГЕС – грубе порушення звичаїв війни і є тяжким воєнним злочином.

Як зафіксувати наслідки та навіщо це робити?

Якщо ви постраждали внаслідок затоплення, рекомендуємо це зафіксувати.

Фіксація воєнних злочинів — це дуже важлива складова допомоги Збройним силам України, а також подальшого доведення факту злочину в суді.

Як це зробити?

Письмово, на фото та відео. Окрім власне злочину, фільмуйте середовище для повноти контексту. Покажіть своє обличчя та назвіть прізвище, ім’я, по батькові. Зазначте дату, час і точне місце зйомки (інакше доказ не матиме ваги в суді). Зафіксуйте (якщо можливо) персональні дані свідків, постраждалих від злочину (ПІБ, дата народження, номер телефону, адреса).

Куди подавати докази?

Зараз в Україні вже створено низку цифрових платформ і застосунків, що суттєво спрощують збирання доказів воєнних злочинів РФ:

Що робити тим, хто опинився в небезпечній зоні?

Херсонська міська військова адміністрація надає практичні рекомендації жителям постраждалих громад:

Будь ласка, зберігайте спокій! Вимкніть електроприлади, газові плити, візьміть документи (паспорта, свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, документи про право власності, медичні документи тощо) необхідні речі, запас їжі та питної води. За можливості, допоможіть хворим та людям похилого віку. Сповістить сусідів про одержану інформацію! Окремо звертаємо увагу, якщо ви евакуюєтеся, потурбуйтеся про домашніх тварин: відпустіть з ланцюгів, випустіть з кліток або, за можливості, візьміть із собою. Надалі необхідно діяти відповідно до вказівок місцевих органів з питань цивільного захисту.

Пильнуйте за дітьми! Надайте їм установи, щоб були уважними і не загубилися. Більш того, рекомендуємо дати кожній дитині записку з контактними телефонними номерами батьків\опікунів.

Громадянам, які проживають вздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, необхідно направлятися у наступні безпечні райони:

мешканцям селища Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;

мешканцям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;

мешканцям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;

мешканцям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;

мешканцям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;

мешканцям селища Комишани піднятися до вулиці Центральної;

мешканцям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської.

Якщо вам потрібний порятунок, телефонуйте 101 і 102.

З питань евакуації звертайтеся до органів місцевої влади або ж телефонуйте за номером гарячої лінії кризового реагування Мінреінтеграції: 15-48.

Якщо ваші близькі або знайомі мешкають в районі техногенної катастрофи і не виходять на зв’язок, терміново повідомте про це на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: 0 800 339 247.

Мешканці окупованих територій можуть скористатися Viber або WhatsApp за телефоном: (095) 896-04-21.

Чи можуть отримати статус ВПО постраждалі від підриву Каховської ГЕС?

Люди, проживаючі на затоплених територіях, мають право на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи.

Внутрішньо переміщеною особою (ВПО) є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

По приїзду в нове місце проживання вам необхідно отримати «Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи».

Довідка переселенця дозволить:

отримувати допомогу на провживання ВПО (як її оформити, читайте тут);

переоформити соціальні виплати, пенсію (докладніше тут);

влаштувати дитину в садок/школу (докладніше тут);

отримати доступ до медичного обслуговування (докладніше тут) і багато іншого.

Одеська громадська приймальня УГСПЛ надає правову допомогу постраждалим від війни за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine – USAID Україна) «Права людини в дії», яка виконується Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Дані волонтерів

ZMINA зібрала дані волонтерів.

Підтоплення на Херсонщині. Фото: телеграм-канал “Украина сейчас”

Евакуацію на Херсонщині оголосили, зокрема, у Миколаївці, Ольгівці, Льові, Тягинці, Іванівці, Токарівці, Понятівці, Придніпровському, Садовому та частково в Херсоні. В обласному центрі вже відомо про підтоплення мікрорайонів Гідропарк, Нафтогавань та Корабел.

З населених пунктів області людей евакуюють автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва й інших міст, повідомляли в Мінреінтеграції.

Мешканців закликають зібрати найнеобхідніші речі та очікувати на автобуси. Можна звернутись і до громадських організацій та волонтерів:

“Восток SOS” щоденно проводить безкоштовну евакуацію для всіх бажаючих. Фонд пропонує евакуацію маломобільніх груп населення, сім’ям з дітьми, літнім людям, людям з інвалідністю. Можлива адресна евакуація. Контакти гарячої лінії – 0800 332 614 або у мессенджерах: +38 099 710 48 72 (вайбер); +38 096 108 60 48 (телеграм).

щоденно проводить безкоштовну евакуацію для всіх бажаючих. Фонд пропонує евакуацію маломобільніх груп населення, сім’ям з дітьми, літнім людям, людям з інвалідністю. Можлива адресна евакуація. Контакти гарячої лінії – 0800 332 614 або у мессенджерах: +38 099 710 48 72 (вайбер); +38 096 108 60 48 (телеграм). Save Ukraine : волонтери евакуюють цивільних та тварин з підконтрольної Україні території та окупації. Контакти: 093 69 69 788.

: волонтери евакуюють цивільних та тварин з підконтрольної Україні території та окупації. Контакти: 093 69 69 788. Fight for right : займається евакуацією людей з інвалідністю. Контакти: 0 800 30 66 33.

: займається евакуацією людей з інвалідністю. Контакти: 0 800 30 66 33. CaritasUkraine : займається евакуацією цивільного населення. Контакти: 067 374 91 90.

: займається евакуацією цивільного населення. Контакти: 067 374 91 90. Проєкт Ukrainer і його засновник журналіст, блогер та громадський активіст Богдан Логвиненко : команда проєкту вирушила на Херсонщину з гуманітарною допомогою і вісьмома автівками волонтерів для евакуації цивільного населення.

і його засновник журналіст, блогер та громадський активіст : команда проєкту вирушила на Херсонщину з гуманітарною допомогою і вісьмома автівками волонтерів для евакуації цивільного населення. Helping to leave : евакуює цивільних. Контакти: (093) 177 64 58.

: евакуює цивільних. Контакти: (093) 177 64 58. Евакуацією з острова Корабел займається волонтер Микита Юрійович .

. Евакуацією з прифронтових населених пунктів, зокрема й частин затопленої Херсонщини, займається волонтер Євген Ігорьович .

. Херсонський хаб на базі благодійної організації “Херсон Нескорений” : допомагає цивільним з евакуацією та розміщенням. Контакти в месенджерах: 0 (95) 214 76 05, або 0 (99) 973 11 76, або 0 (95) 346 29 49.

: допомагає цивільним з евакуацією та розміщенням. Контакти в месенджерах: 0 (95) 214 76 05, або 0 (99) 973 11 76, або 0 (95) 346 29 49. Громадська благодійна організація “Жива” допомагає з тимчасовим прихистком і розселенням. Писати на сторінку в інстаграмі.

допомагає з тимчасовим прихистком і розселенням. Писати на сторінку в інстаграмі. UAnimals: евакуює тварин, займається перетримуванням та надає фінансову допомогу. Телефон: 068 810 48 76. Можна писати на сторінки організації у фейсбуку та інстаграмі.

евакуює тварин, займається перетримуванням та надає фінансову допомогу. Телефон: 068 810 48 76. Можна писати на сторінки організації у фейсбуку та інстаграмі. Благодійний фонд Rescue Now – займається евакуацією цивільного населення з деокупованих територій Харківської області та неокупованих міст Донбасу. Волонтери оголосили термінову допомогу жителям Херсонської області. Везуть гуманітарну допомогу: гігієнічні набори, сухпайки, ковдри, питну воду та пластикові пляшки для води. Також в разі необхідності волонтери фонду можуть допомогти з евакуацією.

– займається евакуацією цивільного населення з деокупованих територій Харківської області та неокупованих міст Донбасу. Волонтери оголосили термінову допомогу жителям Херсонської області. Везуть гуманітарну допомогу: гігієнічні набори, сухпайки, ковдри, питну воду та пластикові пляшки для води. Також в разі необхідності волонтери фонду можуть допомогти з евакуацією. Громадська організація “ Nova Ukraine” спільно з іншими зооволонтерськими організаціями вивозять тварин.

Благодійний проєкт “Українські вогнеборці” збирає додаткові мотопомпи для ДСНС Херсона.

збирає додаткові мотопомпи для ДСНС Херсона. Громадська організація ІРЦ “Правовий простір” збирає на мотопомпи та спеціальне спорядження (надувні човни, двигуни, спецодяг). Усе придбане буде передане до ДСНС Херсонської області.

Що брати із собою під час евакуації:

всі документи та їхні копії, коштовні речі та цінні папери;

кредитні картки та невелику кількість готівки;

дублікати ключів від будинку та авто;

одяг на декілька днів, засоби гігієни та речі першої потреби.

Якщо ви маєте тварин і плануєте евакуюватися без них, будь ласка, відв’яжіть і випустіть усіх домашніх улюбленців, щоб у них був шанс на порятунок.

Якщо ви в зоні затоплення і не можете виїхати самостійно, чекайте на евакуацію: