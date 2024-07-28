Почему Украину защитит не ПВО, а разрешение наносить удары по целям в РФ: стрелять нужно по лучникам, а не по стрелам

В июле Украина получила от Германии еще один зенитный ракетный комплекс Patriot. Предоставленные западными партнерами системы составляют основу украинской сети ПВО дальнего и среднего радиуса действия, отмечает издание The Insider.

Спектр их достаточно широк, однако реальные потребности Украины в разы больше. И даже если все обещанные Киеву батареи будут поставлены, для успешного противостояния российской угрозе этого арсенала будет недостаточно, считает военный аналитик Колби Бэдвор. Чтобы уверенно пресекать российские атаки, ВСУ должны иметь возможность использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории противника. У администрации Джо Байдена на принятие этого важного политического решения остается не так много времени.

В 1988 году известный журналист The New York Times Стивен Энгельберг процитировал в своей колонке слова офицера ВМС США: «Стрелять нужно по лучникам, а не по стрелам». Неназванный офицер использовал это выражение, чтобы проиллюстрировать Энгельбергу принцип доктрины противовоздушной и противоракетной обороны ВМС, а тот от себя пояснил:

«Поскольку ракеты могут быть выпущены задолго до того, как несущий их самолет окажется в поле зрения, американская военная доктрина предписывает капитану защищать свой корабль, сбивая вражеские самолеты, как только он сочтет, что его атакуют».

Интуитивно это вполне понятно: проще и безопаснее сбить самолет, несущий ракету, чем саму ракету, выпущенную по вашему кораблю. Это справедливо и в отношении наземной противовоздушной обороны. Продолжающиеся налеты российских беспилотников и ракетные удары по Украине по-прежнему держат в напряжении украинскую противовоздушную и противоракетную оборону.

Ракеты ПВО неизменно дороже целей, которые они пытаются перехватить. Обеспечение Украины достаточным количеством боеприпасов для отражения каждой угрозы с российской стороны — серьезная проблема.

Любое возможное решение потребует честной оценки краткосрочных и долгосрочных потребностей Украины в системах ПВО, возможностей Запада и стратегии по устранению разрыва между этими переменными. Западные правительства, в частности администрация Байдена в США, до сих пор отвечали расплывчато и уклончиво, предпочитая не брать на себя твердых обязательств по решению фундаментальных проблем. Если Украина хочет иметь хоть какую-то надежду на победу, ситуация должна измениться.

Украина получила от западных партнеров широкий спектр средств противовоздушной обороны — от дополнительных устаревших советских систем, таких как единственная имевшаяся у Словакии батарея С-300ПМУ, до совершенно новых ЗРК средней дальности IRIS-T из Германии и американских Patriot. Этот список слишком велик, чтобы приводить его целиком, отметим лишь основные заслуживающие внимания системы:

NASAMS — 12 полных батарей были обещаны США (восемь будут поставлены к концу этого года); еще одна батарея обещана Канадой; большое количество компонентов обещала предоставить Норвегия;

IRIS-T SLM — 12 батарей обещано Германией (на сегодняшний день поставлено четыре);

SAMP/T — две батареи обещаны (а одна уже поставлена) совместно Италией и Францией;

Patriot — четыре огневые единицы/батареи (три из Германии и одна из США) поставлены, еще несколько недавно обещаны рядом доноров, включая США, Румынию и Нидерланды.

Эти системы составляют большую часть украинской сети ПВО дальнего и среднего радиуса действия. И хотя этот список не так уж и мал, для покрытия всех потребностей Украины его, очевидно, недостаточно.

Этой весной президент Зеленский заявил странам — членам НАТО, что Украине срочно требуется еще как минимум семь дополнительных батарей Patriot или их эквивалентов. С тех пор Германия поставила третью ранее обещанную огневую единицу, и названное Зеленским число, таким образом, уменьшилось до шести. Если добавить огневую единицу Patriot из США, вторую SAMP/T, один Patriot из Румынии и еще один, обещанный совместно нидерландцами и неизвестным донором, то НАТО будет близка к удовлетворению запроса украинского лидера.

Сообщалось также, что Испания может предоставить еще одну огневую единицу, и если это произойдет, то потребность Украины сократится до одной единицы. Однако все это требует времени. Необходимо обучить дополнительные экипажи не только эксплуатации, но и обслуживанию новых «Патриотов». Увеличится нагрузка на систему снабжения. Установки нужно постоянно снабжать боеприпасами и запасными частями, причем последнее достаточно проблематично.

Генеральный инспектор Минобороны США обнаружил множество проблем с обслуживанием Patriot. Хорошей новостью является то, что США все еще располагают большими запасами перехватчиков Patriot: с 1980 года было закуплено более 10 тысяч ракет. Причиной нехватки перехватчиков ПВО, с которой до сих пор сталкивалась Украина, был не физический дефицит, а скорее проблемы с поставками, вызванные политической ситуацией в Вашингтоне.

Политика, конечно, главная проблема для Киева с самого первого дня. Прошло два года с начала войны, а западные столицы так и не смогли поставить Украине даже минимального количества необходимых ей средств ПВО. Картина становится гораздо мрачнее, если принять во внимание средне- и долгосрочные потребности страны в области полноценного выстраивания интегрированной сети противовоздушной и противоракетной обороны.

Если исходить из довоенной структуры сил ПВО Украины, не учитывая возможное расширение, то для полного оснащения всех подразделений им требуется огромное количество средств. 30 батарей мобильных систем ПВО очень малой дальности (M-VSHORAD) 9K35 «Стрела-10», 30 батарей мобильных систем ПВО малой дальности (M-SHORAD) 9K33 «Оса» и 9K330 «Тор», 30 батарей мобильных систем ПВО средней дальности (M-MRAD) 9K37 «Бук» и 30 батарей систем ПВО большой дальности С-300П/В должны быть заменены на западные аналоги.

Сравнение этого перечня с тем, что Украина получила на данный момент, выявит сильное несоответствие. «Стрелу» можно сравнить с AN/TWQ-1 Avenger, которых США поставили всего 20 единиц, — этого хватит лишь для трех–пяти батарей. «Оса», «Тор» и «Бук» должны быть заменены на NASAMS и IRIS-T на высокомобильных платформах.

Насколько нам известно, ни одна из украинских систем NASAMS или IRIS-T не имеет такой конфигурации, чтобы обеспечить настоящее мобильное покрытие для передовых подразделений. Они развертываются полустационарно для защиты украинских городов. Поэтому для выполнения этого требования понадобится дополнительно выделить Украине 60 новых батарей, предпочтительно на гусеничных платформах.

Наконец, Украине повезет, если к концу года на вооружение поступит 10 из 30 необходимых ей батарей Patriot и SAMP/T. Для сравнения: в армии США сейчас на вооружении находятся 15 батальонов Patriot, в каждом из которых в среднем четыре батареи.

Владимир Зеленский между тем утверждает, что Украине на самом деле необходимо 25 батальонов Patriot по 6–8 батарей в каждом! Получается 150–200 батарей, а это значительно больше совокупного количества батарей, находящихся в эксплуатации операторов «Патриотов» по всему миру.

Учитывая пугающий масштаб украинских потребностей, обеспечение их исключительно из имеющихся запасов абсолютно невозможно. Это касается всех систем и боеприпасов, но особенно ПВО. Администрация Байдена провела тендер на закупку для Украины многих систем, включая, в частности, те самые 12 NASAMS, однако установки Patriot в этом списке отсутствовали.

Несмотря на постоянные просьбы украинского руководства, американцы отказались разместить для Украины какие-либо заказы на новые огневые единицы Patriot. Для этого было достаточно и времени, и денег, но за почти два с половиной года войны компания Raytheon не получила ни одного контракта на производство Patriot для Украины. Это не поддающееся объяснению решение, и СМИ так и не смогли получить от администрации президента внятного комментария (насколько мне известно, данный вопрос никогда и не ставился таким образом, чтобы добиться четкого ответа).

В апреле помощник министра обороны США Селеста Валландер на слушаниях в Конгрессе предположила, что в случае выделения Конгрессом дополнительных средств (что впоследствии и произошло) можно будет рассмотреть вопрос о поставке новых Patriot по контракту. Никаких реальных шагов в этом направлении не последовало.

За день до слушаний стало известно, что компания Raytheon может производить до 12 огневых единиц в год. Однако для достижения таких темпов потребуются значительные инвестиции, время и крупные контракты, чтобы усилия были оправданы. Фактическое производство, вероятно, поддерживается на минимальном уровне, достаточном для выполнения нескольких текущих скромных контрактов с иностранными заказчиками, такими как Швейцария.

Любые заказы на Patriot, размещенные сейчас, окажутся в хвосте растущей очереди из международных клиентов, которые могут откликнуться на просьбу уступить свое место Украине, а могут и не откликнуться. Даже при самом благоприятном сценарии, пройдет, по-видимому, не менее года, прежде чем украинцы смогут получить новую огневую единицу.

Альтернативный сценарий предполагал бы, что администрация Байдена использует все $8 млрд финансирования в рамках USAI, выделенные Конгрессом еще в мае 2022 года, для заказа двух десятков установок Patriot для Киева, а также призовет союзников разместить заказы как для себя, так и для Украины. Это позволило бы компании Raytheon инвестировать средства для максимального увеличения темпов производства, чего реально было бы достичь в течение двух лет.

Поскольку этот путь так и не был пройден, мы должны подумать о том, что можно сделать сейчас, чтобы устранить огромный пробел между возможностями Украины и России. Реализация еще одного решения, которое слишком долго откладывалось, — поставка F-16 украинским ВВС — должна начаться этим летом.

Самолеты F-16 — важное дополнение к арсеналу Украины, но они не решат все проблемы в одночасье. Да, они способны выполнять оборонительные противовоздушные задачи по перехвату беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, но это лишь половина от всех угроз. F-16 не смогут сбивать баллистические ракеты. Кроме того, пройдут годы, прежде чем парк F-16 вырастет до значительных размеров, поэтому наземным средствам ПВО все равно придется принять на себя основную тяжесть задач по защите от российских ракет. В чем-то истребители помогут, но фундаментально изменить расклад в ПВО им не удастся. При этом никакая комбинация систем не позволит Украине бесконечно играть «в догонялки» с российскими ракетами. Чтобы победить, Украина должна иметь возможность нанести по России ответный удар.

Здесь Киев сталкивается еще с одной проблемой, созданной несговорчивыми западными лидерами, в первую очередь президентом Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем. Украинская сторона упрашивала администрацию Байдена разрешить использовать переданное ей западное оружие для ударов по стратегическим целям на территории России с тех самых пор, как начала это оружие получать.

Президент Байден, опасаясь эскалации напряженности, запретил Украине это делать — причем не только американским, но и любым другим безвозмездно предоставленным оружием. В майском интервью The Guardian Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на сигналы из Великобритании о том, что Украина может защищать свою территорию так, как считает нужным, крылатые ракеты Storm Shadow не могут использоваться для нанесения ударов по России без одобрения еще и Вашингтона. А в интервью Reuters Зеленский подчеркнул, что Украина соблюдает все условия, выдвинутые западными донорами, ведь если бы она этого не делала, то «под угрозой оказался бы весь объем вооружений».

Администрация Байдена находится под растущим давлением обеих партий Конгресса, требующих отменить эти ограничения, но пока не идет на уступки. Российские «лучники» спокойно сидят за невидимой стеной, возведенной президентом Байденом и ограждающей их от украинского возмездия. Мы видели, насколько эффективно ATACMS M39 и M39A1 с кассетными боеприпасами уничтожают системы С-300 и С-400, которые одновременно защищают контролируемое Россией воздушное пространство и запускают ракеты по украинским городам. Storm Shadow / SCALP-EG отогнали Черноморский флот от берегов Крыма.

Однако Россия может безопасно базировать эти средства на своей территории. Снятие с Украины оставшихся ограничений поставит под угрозу все авиабазы, все логистические узлы и прочие стратегические цели в радиусе нескольких сотен километров от украинской границы. Окажутся под угрозой и российские истребители-бомбардировщики, огонь по которым, по сомнительному утверждению администрации Байдена, никогда не был запрещен.

Панацеи, конечно, не существует. Открытие российской территории для неограниченных ударов сейчас будет иметь менее серьезные последствия, чем могло бы в тот период, когда Россия еще как следует не встала на военные рельсы. И все же это создаст российским вооруженным силам значительные проблемы, особенно в области логистики и тактической авиационной поддержки. Переброска на передовую дополнительных установок Patriot с ракетами PAC-2, которыми теперь разрешено поражать российские истребители, поможет украинцам защитить свои войска от разрушительных атак планирующих бомб.

В принципе, нельзя ждать от Украины успеха на поле боя, когда Россия может безнаказанно наносить удары в любой точке на ее территории, а ВСУ не могут ответить той же монетой. Давно назревший шаг поможет выровнять ситуацию и приведет к столь необходимому сейчас подъему боевого духа. Еще многое предстоит сделать, чтобы склонить чашу весов в пользу Украины, но снятие ограничений на использование западного оружия против военных целей внутри российских границ — самое простое решение.

Президенту Байдену, отказавшемуся от участия в ноябрьских выборах, нужно решить, какое наследие он оставит после себя. У него еще есть время, чтобы изменить курс и стать настоящим борцом за победу Украины. В противном случае его запомнят как деятеля, приложившего абсолютный минимум усилий — просто для поддержания Украины на плаву — и полностью уступившего инициативу россиянам. Ему пора взобраться с колчаном на парапет — и позволить Украине стрелять по лучникам, а не по стрелам.

Автор: Колби Бэдвор, независимый военный аналитик

Источник: The Insider