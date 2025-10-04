Подвійний агент. Білоруська компанія, пов’язана з трьома “гаманцями” Лукашенка,возила в Росію заборонений розчинник, який використовують у хімічній зброї
Білоруська компанія постачала Росію підсанкційним розчинником через фірми-прокладки в Киргизстані та Вірменії. Цю речовину можна використовувати як у мирній промисловості, так і для створення хімічної зброї. БРЦ з’ясував, що до ланцюжка незаконних поставок мають стосунок наближені до Олександра Лукашенка бізнесмени.
Розслідування підготовлено спільно з виданнями All Eyes on Wagner, “Важливі історії”, Слідство.Інфо, OCCRP, за підтримки “Кіберпартизан”.
Осінь 2024 року. Барселона. Термінал порту. Два десятки митників і озброєних поліцейських оглядають вантажні контейнери. Навантажувач витягує з них металеві бочки. Чоловік у рукавичках і протигазі розкриває заливний отвір і бере пробу вмісту в скляну пляшечку. Це – операція “Пробірка”, яка розпочалася ще 2022-го. Іспанські правоохоронці повідомили, що розкрили канал поставок у Росію підсанкційного хімікату та вилучили 13 тонн речовини.
Цей реактив може бути прекурсором для виготовлення хімічної зброї, припустили в нацполіції Іспанії. Журналісти “Радіо Свобода” висловлювали іншу версію: він придатний для виробництва міжконтинентальних балістичних ракет і акумуляторів для надсекретного російського підводного човна “Лошарик”.
БРЦ спробував розібратися, хто, кому і навіщо відправляв хімікати, і знайшов у цій історії білоруський слід. Ми з’ясували, що до поставок причетна компанія, пов’язана одразу з трьома “гаманцями” Олександра Лукашенка.
Універсальний хімікат
На відео з місця вилучення забороненого вантажу, опублікованому іспанською поліцією, видно, що на бочках є етикетки з написом “NMP”. Це скорочена назва потужного безбарвного розчинника N-метил-2-піролідону з високою хімічною і термостабільністю. Речовина використовується для виробництва агрохімікатів, фарб і подібних покриттів, клею, герметиків, для очищення провідників в електроніці, у фармацевтиці та інших сферах;
Фіктивний замовник
У справі про постачання підсанкційного хімікату в Каталонії поліція затримала дев’ятьох підозрюваних. Троє з них – члени однієї родини з Росії: Марія, В’ячеслав та Ірина Олейникови. Усіх підозрюваних згодом відпустили, але вони залишаються під слідством.
У Барселоні Олейникови 2024 року відкрили ресторан Cavina, у якому пропонують відвідувачам вино і тапас. Також сім’я запустила мережу гастробарів під такою ж назвою в Москві та Санкт-Петербурзі, в яких подають іспанські страви та напої. Але гастрономія і вина – не єдине, що сімейство возило з Іспанії в Росію. Серед закуповуваних товарів виявилися заборонені речовини.
Слідство підозрює, що Марія Олейникова перебувала в центрі передбачуваної схеми, за якою іспанські компанії відправляли хімікати в Росію в обхід санкцій ЄС. Про це нашим партнерам з OCCRP розповіло джерело в іспанській поліції. Олейникова – співвласниця іспанської компанії Catrosa Productos Quimicos SL, якій також належить компанія Complexe Sancu SL в Іспанії, що нею керують її діти – В’ячеслав та Ірина Олейникови, і частка російського ТОВ “Катроса Реактив”. Останнє – кінцевий одержувач підсанкційного розчинника.
Після введення заборони на експорт NMP у Росію, у 2023 році, за даними російської митниці, “Катроса Реактив” купила близько 16 тонн N-метил-2-піролідону. У 2024 році – ще 21,3 тонни хімічної речовини під тим самим товарним кодом, але без зазначення найменування товару. З них 16 тонн прийшло від Complexe Sancu SL. Решту 5 тонн розчинника доставило білоруське ТОВ “ВЛАТЕ Логістик”.
Ми отримали митні дані, які вказують, що “ВЛАТЕ Логістик” постачала хімреактив за дорученням киргизької компанії ТОВ “НК Мурас” і вірменської ТОВ “Авінекс”. Обидві з’явилися після початку повномасштабної війни і запровадження західних санкцій проти Росії: першу зареєстрували в лютому 2023 року, другу – у березні 2022-го.
Країнами-торговцями в митних деклараціях зазначено Киргизстан і Вірменію, проте місцем відправлення товару вказано Білорусь. Схоже, що підсанкційний хімікат формально призначався для Бішкека і Єревана, але за фактом у Білорусі його перенаправляли в Росію.
Нашу гіпотезу підтверджують дані іспанської поліції. У лютому 2025 року вона повідомила, що для переправлення розчинника реальному споживачеві в Москві використовували підставні компанії саме з Киргизстану та Вірменії.
Хто купець
Російська “Катроса Реактив”, за наявними в нас даними, у 2023-му отримала від “ВЛАТЕ Логістик” приблизно 15 тонн N-метил-2-піролідону на приблизно $330 тис. Це практично весь обсяг розчинника, завезений для “Катроса Реактив” того року. Загалом за товарним кодом, до якого входить і NMP, у 2023-2024 роках російській компанії поставили 74 тонни хімікатів приблизно на $800 тис. Однак не можна стверджувати, що це все – саме NMP, тому що під цим самим кодом проходять і інші хімічні речовини. Крім того, є ймовірність, що наші дані про обсяги та вартість поставок неповні.
Кому російська компанія продавала речовину, яка і фарбу розчиняє, і для виробництва хімзброї годиться? “Катроса Реактив” у 2023-2024 роках, за даними банківських операцій, поставила NMP на $1,3 млн фармацевтичній компанії ЗАТ “Фармфірма “Сотекс”” та ФДУП “Московський ендокринний завод”. У документах зазначено тільки суми угод без маси хімікату, тому ми не можемо точно визначити, скільки тонн речовини фактично купили фармкомпанії.
Серед покупців “Катроса Реактив” у 2022-2024 роках є й організації, пов’язані з оборонним сектором Росії. Зокрема, 18 Центральний науково-дослідний інститут, пов’язаний з військовою розвідкою. У списку замовників також Науково-дослідний інститут прикладної акустики, який потрапив під санкції США за закупівлі хімікатів, придатних для створення бойових отруйних речовин, і Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології, який США і ЄС називають розробником “Новачка” – речовини, сліди якої знайшли в крові Олексія Навального після отруєння. Ми не можемо стверджувати, що всі вони купували саме NMP, оскільки в банківських документах не завжди вказано, які саме реактиви вони купували. Загалом “Катроса Реактив” поставила хімікатів приблизно на $65 тис.
БРЦ надіслав запити на електронну пошту компанії “Катроса Реактив”, щоб уточнити, чи знають там, для яких цілей кінцеві покупці купували NMP і що ввезення речовини на територію Росії порушує санкційне законодавство. На момент входу розслідування відповіді ми не отримали.
Не тільки розчинник
NMP – не єдиний товар, який “ВЛАТЕ Логістик” поставляла Росії. Лише в розслідуваннях БРЦ, що стосуються схем обходу санкцій, компанія фігурувала щонайменше тричі: вона займалася реекспортом до РФ голландських квітів, німецького пива, вуглеводню й автозапчастин, а також має стосунок до білоруського офшору.
Крім цього, “ВЛАТЕ Логістик” за дорученням згаданої вище “НК Мурас” у 2024 році завезла в Росію модифіковані крохмалі з Австрії, які використовують для виробництва будівельних сумішей, на $311 тис. Євросоюз заборонив їхній експорт до РФ у лютому 2023-го.
За допомогою “ВЛАТЕ Логістик” Росія у 2023 році отримала партію навантажувачів французького виробника Manitou. Вона нібито везла техніку через Білорусь казахстанському ТОВ “Агрономіка”, яке зареєстрували у квітні 2022 року, за місяць після того, як ЄС заборонив експорт навантажувачів до Білорусі. Однак ця компанія змінила місце призначення товару і доручила білоруській фірмі доставити його в Брянську область. ТОВ “Технодом” – кінцевий одержувач техніки, поставленої через казахстанську компанію-прокладку в Росію, – за цією схемою придбав навантажувальних машин на $1,8 млн.
На $196 тис. завдяки “ВЛАТЕ Логістик” Росія 2023 року отримала підсанкційних вантажівок Volvo і DAF зі Швеції та Нідерландів. У цьому випадку ланцюжок заборонених поставок проходив через Вірменію. У митних деклараціях, які є в нашому розпорядженні, відправником вказано вірменське ТОВ “Транспортер”. Але нам не вдалося знайти в цій країні таку фірму. Можливо, “ВЛАТЕ Логістик”, щоб обійти обмеження, вказала неіснуючу вірменську компанію.
Загалом у 2023-2024 роках, за нашими підрахунками, через “ВЛАТЕ Логістик” за дорученням вірменських, киргизьких і казахстанських компаній до РФ доправили заборонених товарів більш ніж на $15 млн.
Ланки у верхівці
Єдиним власником “ВЛАТЕ Логістик” з травня 2017 року по грудень 2020-го було ТОВ “Бреміно Груп”. Це та сама компанія, яка отримувала ділянки на будівництво митно-логістичних центрів поруч із головними вантажними прикордонними переходами Білорусі та Польщі – Берестовицею і Брузгами. Назва “Бреміно Груп”, за однією з неофіційних версій, походить від місць народження або проживання її екс-власників: трьох “гаманців” Олександра Лукашенка – бізнесменів Олександра Зайцева, Олексія Олексіна та Миколи Горобця.
Перші три літери в назві “Бреміно Груп” походять від Брестської області, де народився Олександр Зайцев, “мі” – значить Мінськ, там живе Олексій Олексін, а “но” фірмі дісталося від Новополоцька, де починав свій бізнес Микола Воробей, ішлося в матеріалі телеканала “Белсат”.
У 2020-му власниками компанії “ВЛАТЕ Логістик” стали кілька непублічних фізосіб, проте Зайцев, Олексін і Воробей усе ще мають до неї стосунок. Нові господарі пов’язані з бізнесменами.
На момент виходу розслідування “ВЛАТЕ Логістик” належить білорусам Олегу Герасиму, Олегу Петрову, Ірині Колесниковій, Олегу Барабанову, Дмитрові Замулевичу та Володимиру Аркадьєву.
Герасим і Петров значилися топ-менеджерами готельно-ресторанного комплексу “Сябри”, що належить компанії Олексія Олексина. Барабанов – директор “ВЛАТЕ Логістик”. Замулевич був директором у компанії “Інтерсервіс”, якою володіє Микола Воробей.
Влітку 2021 року “Бреміно груп” потрапила під західні санкції через підтримку інтересів Олександра Лукашенка. А наприкінці 2024-го в списку санкцій ЄС і США опинилася і “ВЛАТЕ Логістик”. Юридично постачання заборонених товарів до Росії за цією схемою, пов’язаною з білоруськими бізнесменами, вдалося перекрити. Але, як буває в історіях з обходом ембарго, один канал перекривають – з’являється новий;
Ми перевірили людей і компанії, пов’язані з “ВЛАТЕ Логістик”, і знайшли потенційних учасників нового обхідного ланцюжка.
З 2019 року у “ВЛАТЕ Логістик” працює Анна Єлпаєва. Їй із серпня 2023 року належить ТОВ “Торговий Дім Експортторг” – компанія, що займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. З травня 2021-го до серпня 2023-го часткою в ній володів Євген Крохотін. Він же мав частку у “ВЛАТЕ Логістик”. А ще раніше власником компанії “Торговий Дім Експортторг” був згаданий вище екс-співвласник “ВЛАТЕ Логістик” Олександр Зайцев.
“Торговий Дім Експортторг”, як і “ВЛАТЕ Логістик”, постачає РФ забороненими товарами і технологіями. Наприклад, у листопаді 2024-го ми розкрили схему поставок мікросхем цією компанією. За нашими підрахунками, “Торговий Дім Експортторг” ввіз до Росії щонайменше 825 мікросхем американського і європейського виробництва. Закуповували їх у тому числі в Туреччині.
З лютого 2022-го по серпень 2024-го завдяки цій компанії Росія отримувала американські процесори для комп’ютерів, різне телекомунікаційне обладнання, автозапчастини та інший товар, що підпадає під експортні обмеження США. Його загальна вартість – понад $450 тис. При цьому “Торговий Дім Експортторг” досі не потрапив до санкційних списків ні Євросоюзу, ні США. А отже, може продовжувати доставляти в РФ компоненти, необхідні, зокрема, і для виробництва зброї.
Ми надіслали запити в “Торговий Дім Експортторг” і “Бреміно Груп”, щоб уточнити, як ці компанії пов’язані між собою. Також ми попросили прокоментувати їхню участь у постачанні санкційних товарів у Росію, однак на момент виходу матеріалу відповідей не отримали.
Автор: Олексій Алексєєв
Джерело: Білоруський розслідувальний центр