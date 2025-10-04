Подвійний агент. Білоруська компанія, пов’язана з трьома “гаманцями” Лукашенка,возила в Росію заборонений розчинник, який використовують у хімічній зброї

Білоруська компанія постачала Росію підсанкційним розчинником через фірми-прокладки в Киргизстані та Вірменії. Цю речовину можна використовувати як у мирній промисловості, так і для створення хімічної зброї. БРЦ з’ясував, що до ланцюжка незаконних поставок мають стосунок наближені до Олександра Лукашенка бізнесмени. Розслідування підготовлено спільно з виданнями All Eyes on Wagner, “Важливі історії”, Слідство.Інфо, OCCRP, за підтримки “Кіберпартизан”. Осінь 2024 року. Барселона. Термінал порту. Два десятки митників і озброєних поліцейських оглядають вантажні контейнери. Навантажувач витягує з них металеві бочки. Чоловік у рукавичках і протигазі розкриває заливний отвір і бере пробу вмісту в скляну пляшечку. Це – операція “Пробірка”, яка розпочалася ще 2022-го. Іспанські правоохоронці повідомили, що розкрили канал поставок у Росію підсанкційного хімікату та вилучили 13 тонн речовини. Цей реактив може бути прекурсором для виготовлення хімічної зброї, припустили в нацполіції Іспанії. Журналісти “Радіо Свобода” висловлювали іншу версію: він придатний для виробництва міжконтинентальних балістичних ракет і акумуляторів для надсекретного російського підводного човна “Лошарик”. БРЦ спробував розібратися, хто, кому і навіщо відправляв хімікати, і знайшов у цій історії білоруський слід. Ми з’ясували, що до поставок причетна компанія, пов’язана одразу з трьома “гаманцями” Олександра Лукашенка. Універсальний хімікат На відео з місця вилучення забороненого вантажу, опублікованому іспанською поліцією, видно, що на бочках є етикетки з написом “NMP”. Це скорочена назва потужного безбарвного розчинника N-метил-2-піролідону з високою хімічною і термостабільністю. Речовина використовується для виробництва агрохімікатів, фарб і подібних покриттів, клею, герметиків, для очищення провідників в електроніці, у фармацевтиці та інших сферах; Джерело: БРЦ. Зображення створено з використанням ШІ “У нього, мабуть, найширше застосування. … Використовується в нафтохімічній, полімерній та акумуляторній промисловості”, – пояснив у коментарі БРЦ завідувач кафедри органічної хімії Львівського національного університету Микола Обушак. Співрозмовник додав, що NMP можна віднести до товарів подвійного призначення, оскільки цей хімікат застосовують і у військових цілях. Його задіюють, наприклад, у виробництві акумуляторів високої ємності або кевлара – високоміцного волокна, з якого шиють військову форму. Крім того, з його допомогою синтезують небезпечні хімічні сполуки. За словами Миколи Обушака, N-метил-2-піролідон можна використовувати, щоб отримати отруйні речовини для гранат К-51 і РГ-ВО. Застосовувати хімічну зброю у війні заборонено міжнародними конвенціями. Однак українські військові кажуть, що не з чуток знають, як вона працює: “Там такий сморід (у приміщенні, куди потрапляє снаряд із хімікатами – ред.), він просто пече, ріже тобі очі, і ти не можеш там просто перебувати. … Багато моїх товаришів постраждали від цього газу”, – розповів БРЦ Кирило Лазаревич, колишній десантник десантно-штурмових військ України. Із 15 лютого 2023 року до 29 травня 2025 року Генеральний штаб ЗСУ зафіксував 9167 випадків застосування небезпечних хімічних речовин російськими військами. Про це представник відомства повідомивна брифінгу 30 травня 2025 року: “У газових гранатах росіяни використовують іританти сльозогінної дії (CS, CN), які застосовуються поліцією проти порушників на демонстраціях”. Євросоюз заборонив ввозити NMP з його території в Росію навесні 2022 року. Таких заходів Брюссель вжив після того, як весь світ побачив шокуючі кадри з передмістя Києва – Бучі.

Фіктивний замовник

У справі про постачання підсанкційного хімікату в Каталонії поліція затримала дев’ятьох підозрюваних. Троє з них – члени однієї родини з Росії: Марія, В’ячеслав та Ірина Олейникови. Усіх підозрюваних згодом відпустили, але вони залишаються під слідством.

У Барселоні Олейникови 2024 року відкрили ресторан Cavina, у якому пропонують відвідувачам вино і тапас. Також сім’я запустила мережу гастробарів під такою ж назвою в Москві та Санкт-Петербурзі, в яких подають іспанські страви та напої. Але гастрономія і вина – не єдине, що сімейство возило з Іспанії в Росію. Серед закуповуваних товарів виявилися заборонені речовини.

Слідство підозрює, що Марія Олейникова перебувала в центрі передбачуваної схеми, за якою іспанські компанії відправляли хімікати в Росію в обхід санкцій ЄС. Про це нашим партнерам з OCCRP розповіло джерело в іспанській поліції. Олейникова – співвласниця іспанської компанії Catrosa Productos Quimicos SL, якій також належить компанія Complexe Sancu SL в Іспанії, що нею керують її діти – В’ячеслав та Ірина Олейникови, і частка російського ТОВ “Катроса Реактив”. Останнє – кінцевий одержувач підсанкційного розчинника.

Після введення заборони на експорт NMP у Росію, у 2023 році, за даними російської митниці, “Катроса Реактив” купила близько 16 тонн N-метил-2-піролідону. У 2024 році – ще 21,3 тонни хімічної речовини під тим самим товарним кодом, але без зазначення найменування товару. З них 16 тонн прийшло від Complexe Sancu SL. Решту 5 тонн розчинника доставило білоруське ТОВ “ВЛАТЕ Логістик”.

Ми отримали митні дані, які вказують, що “ВЛАТЕ Логістик” постачала хімреактив за дорученням киргизької компанії ТОВ “НК Мурас” і вірменської ТОВ “Авінекс”. Обидві з’явилися після початку повномасштабної війни і запровадження західних санкцій проти Росії: першу зареєстрували в лютому 2023 року, другу – у березні 2022-го.

Країнами-торговцями в митних деклараціях зазначено Киргизстан і Вірменію, проте місцем відправлення товару вказано Білорусь. Схоже, що підсанкційний хімікат формально призначався для Бішкека і Єревана, але за фактом у Білорусі його перенаправляли в Росію.

Нашу гіпотезу підтверджують дані іспанської поліції. У лютому 2025 року вона повідомила, що для переправлення розчинника реальному споживачеві в Москві використовували підставні компанії саме з Киргизстану та Вірменії.

Хто купець

Російська “Катроса Реактив”, за наявними в нас даними, у 2023-му отримала від “ВЛАТЕ Логістик” приблизно 15 тонн N-метил-2-піролідону на приблизно $330 тис. Це практично весь обсяг розчинника, завезений для “Катроса Реактив” того року. Загалом за товарним кодом, до якого входить і NMP, у 2023-2024 роках російській компанії поставили 74 тонни хімікатів приблизно на $800 тис. Однак не можна стверджувати, що це все – саме NMP, тому що під цим самим кодом проходять і інші хімічні речовини. Крім того, є ймовірність, що наші дані про обсяги та вартість поставок неповні.

Кому російська компанія продавала речовину, яка і фарбу розчиняє, і для виробництва хімзброї годиться? “Катроса Реактив” у 2023-2024 роках, за даними банківських операцій, поставила NMP на $1,3 млн фармацевтичній компанії ЗАТ “Фармфірма “Сотекс”” та ФДУП “Московський ендокринний завод”. У документах зазначено тільки суми угод без маси хімікату, тому ми не можемо точно визначити, скільки тонн речовини фактично купили фармкомпанії.

Серед покупців “Катроса Реактив” у 2022-2024 роках є й організації, пов’язані з оборонним сектором Росії. Зокрема, 18 Центральний науково-дослідний інститут, пов’язаний з військовою розвідкою. У списку замовників також Науково-дослідний інститут прикладної акустики, який потрапив під санкції США за закупівлі хімікатів, придатних для створення бойових отруйних речовин, і Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології, який США і ЄС називають розробником “Новачка” – речовини, сліди якої знайшли в крові Олексія Навального після отруєння. Ми не можемо стверджувати, що всі вони купували саме NMP, оскільки в банківських документах не завжди вказано, які саме реактиви вони купували. Загалом “Катроса Реактив” поставила хімікатів приблизно на $65 тис.

БРЦ надіслав запити на електронну пошту компанії “Катроса Реактив”, щоб уточнити, чи знають там, для яких цілей кінцеві покупці купували NMP і що ввезення речовини на територію Росії порушує санкційне законодавство. На момент входу розслідування відповіді ми не отримали.

Не тільки розчинник

NMP – не єдиний товар, який “ВЛАТЕ Логістик” поставляла Росії. Лише в розслідуваннях БРЦ, що стосуються схем обходу санкцій, компанія фігурувала щонайменше тричі: вона займалася реекспортом до РФ голландських квітів, німецького пива, вуглеводню й автозапчастин, а також має стосунок до білоруського офшору.

Крім цього, “ВЛАТЕ Логістик” за дорученням згаданої вище “НК Мурас” у 2024 році завезла в Росію модифіковані крохмалі з Австрії, які використовують для виробництва будівельних сумішей, на $311 тис. Євросоюз заборонив їхній експорт до РФ у лютому 2023-го.

За допомогою “ВЛАТЕ Логістик” Росія у 2023 році отримала партію навантажувачів французького виробника Manitou. Вона нібито везла техніку через Білорусь казахстанському ТОВ “Агрономіка”, яке зареєстрували у квітні 2022 року, за місяць після того, як ЄС заборонив експорт навантажувачів до Білорусі. Однак ця компанія змінила місце призначення товару і доручила білоруській фірмі доставити його в Брянську область. ТОВ “Технодом” – кінцевий одержувач техніки, поставленої через казахстанську компанію-прокладку в Росію, – за цією схемою придбав навантажувальних машин на $1,8 млн.

На $196 тис. завдяки “ВЛАТЕ Логістик” Росія 2023 року отримала підсанкційних вантажівок Volvo і DAF зі Швеції та Нідерландів. У цьому випадку ланцюжок заборонених поставок проходив через Вірменію. У митних деклараціях, які є в нашому розпорядженні, відправником вказано вірменське ТОВ “Транспортер”. Але нам не вдалося знайти в цій країні таку фірму. Можливо, “ВЛАТЕ Логістик”, щоб обійти обмеження, вказала неіснуючу вірменську компанію.

Загалом у 2023-2024 роках, за нашими підрахунками, через “ВЛАТЕ Логістик” за дорученням вірменських, киргизьких і казахстанських компаній до РФ доправили заборонених товарів більш ніж на $15 млн.

Ланки у верхівці

Єдиним власником “ВЛАТЕ Логістик” з травня 2017 року по грудень 2020-го було ТОВ “Бреміно Груп”. Це та сама компанія, яка отримувала ділянки на будівництво митно-логістичних центрів поруч із головними вантажними прикордонними переходами Білорусі та Польщі – Берестовицею і Брузгами. Назва “Бреміно Груп”, за однією з неофіційних версій, походить від місць народження або проживання її екс-власників: трьох “гаманців” Олександра Лукашенка – бізнесменів Олександра Зайцева, Олексія Олексіна та Миколи Горобця.

Перші три літери в назві “Бреміно Груп” походять від Брестської області, де народився Олександр Зайцев, “мі” – значить Мінськ, там живе Олексій Олексін, а “но” фірмі дісталося від Новополоцька, де починав свій бізнес Микола Воробей, ішлося в матеріалі телеканала “Белсат”.

У 2020-му власниками компанії “ВЛАТЕ Логістик” стали кілька непублічних фізосіб, проте Зайцев, Олексін і Воробей усе ще мають до неї стосунок. Нові господарі пов’язані з бізнесменами.

На момент виходу розслідування “ВЛАТЕ Логістик” належить білорусам Олегу Герасиму, Олегу Петрову, Ірині Колесниковій, Олегу Барабанову, Дмитрові Замулевичу та Володимиру Аркадьєву.

Герасим і Петров значилися топ-менеджерами готельно-ресторанного комплексу “Сябри”, що належить компанії Олексія Олексина. Барабанов – директор “ВЛАТЕ Логістик”. Замулевич був директором у компанії “Інтерсервіс”, якою володіє Микола Воробей.

Влітку 2021 року “Бреміно груп” потрапила під західні санкції через підтримку інтересів Олександра Лукашенка. А наприкінці 2024-го в списку санкцій ЄС і США опинилася і “ВЛАТЕ Логістик”. Юридично постачання заборонених товарів до Росії за цією схемою, пов’язаною з білоруськими бізнесменами, вдалося перекрити. Але, як буває в історіях з обходом ембарго, один канал перекривають – з’являється новий;

Ми перевірили людей і компанії, пов’язані з “ВЛАТЕ Логістик”, і знайшли потенційних учасників нового обхідного ланцюжка.

З 2019 року у “ВЛАТЕ Логістик” працює Анна Єлпаєва. Їй із серпня 2023 року належить ТОВ “Торговий Дім Експортторг” – компанія, що займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. З травня 2021-го до серпня 2023-го часткою в ній володів Євген Крохотін. Він же мав частку у “ВЛАТЕ Логістик”. А ще раніше власником компанії “Торговий Дім Експортторг” був згаданий вище екс-співвласник “ВЛАТЕ Логістик” Олександр Зайцев.

“Торговий Дім Експортторг”, як і “ВЛАТЕ Логістик”, постачає РФ забороненими товарами і технологіями. Наприклад, у листопаді 2024-го ми розкрили схему поставок мікросхем цією компанією. За нашими підрахунками, “Торговий Дім Експортторг” ввіз до Росії щонайменше 825 мікросхем американського і європейського виробництва. Закуповували їх у тому числі в Туреччині.

З лютого 2022-го по серпень 2024-го завдяки цій компанії Росія отримувала американські процесори для комп’ютерів, різне телекомунікаційне обладнання, автозапчастини та інший товар, що підпадає під експортні обмеження США. Його загальна вартість – понад $450 тис. При цьому “Торговий Дім Експортторг” досі не потрапив до санкційних списків ні Євросоюзу, ні США. А отже, може продовжувати доставляти в РФ компоненти, необхідні, зокрема, і для виробництва зброї.

Ми надіслали запити в “Торговий Дім Експортторг” і “Бреміно Груп”, щоб уточнити, як ці компанії пов’язані між собою. Також ми попросили прокоментувати їхню участь у постачанні санкційних товарів у Росію, однак на момент виходу матеріалу відповідей не отримали.

Автор: Олексій Алексєєв

Джерело: Білоруський розслідувальний центр