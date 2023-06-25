Путинюгенд. Как путинский режим распробовал детей

Об устройстве пропаганды в российских школе и судьбах тех, кто не желает принимать участие в прославлении путинского культа смертирассказываетиздание Продолжение следует.

Жажда свободы неутолима,

Путь к ней тернист и всегда многотруден.

Русь поднимали неустрашимо

Невский, Суворов, Сталин и Путин.

Как вы думаете, откуда эти стихи? Нет, это не несмешной анекдот из пабликов. Это стихи, которые сейчас читают дети в российских школах!

Или есть ещё один пример, просто, на мой взгляд, страшный:

Родина, дай мне оружие,

В строй призови меня!

Клянусь своей русской кровью –

Не дрогнет моя рука,

Если придётся – закрою

Телом путь для врага.

Клянусь быть достойным славы.

А если погибну в бою –

Сотню жизней кровавых

Возьму у врага за свою.

Это стихотворение стало известным из-за видео, в котором мальчик семи лет в военной форме читает его на фоне фотографий убитых военных. И это всё – в школе!

После начала полномасштабной войны в Украине в российских школах многое изменилось. Теперь по всей стране дети по понедельникам под звуки гимна поднимают российский флаг и слушают «Разговоры о важном». А еще – встречаются с вернувшимися с фронта военными, танцуют с автоматами, вяжут маскировочные сети и носки солдатам.

Российская власть долго не обращала внимания на детей, но теперь распробовала и их. Школьникам объясняют, как правильно жить и думать, кого любить и кого ненавидеть, почему воевать – это интересно и почетно, а умирать – не так уж и страшно. При этом четкая система военно-патриотического воспитания в России пока еще не сложилась. Есть обязательные мероприятия, которые учителя не всегда хотят проводить, а есть – инициативы снизу. Чаще всего – безумные, но очень в духе времени. Как устроена пропаганда в школе, как на нее реагируют дети и учителя и что бывает с теми, кто не хочет принимать участие в прославлении культа смерти?

Есть ли среди зрителей те, кто помнит уроки ОБЖ, где учили надевать противогаз? Или физ-ру, где сдавали норматив по метанию гранаты? Так что какие-то элементы так называемого военно-патриотического воспитания для российской школы – штука не новая.

Кроме того, десятилетиями, ещё с советских времен, в классы на 9 мая приходили ветераны Великой Отечественной войны, «дети войны», жители блокадного Ленинграда – лишь в нулевые эта традиция сошла на нет по естественным причинам. Хотя уже и тогда «ветеранами» часто оказывались липовые фронтовики или нквдшники. Примерно как на этом фото, когда к Путину посадили подставных ветеранов.

Впрочем, всерьёз пропагандой и милитаризацией до недавнего времени никто не занимался. Теперь власть пытается это изменить. И начинает совсем с малышей.

После 24 февраля война, как ядовитый газ, начала просачиваться в детские сады. Мальчики и девочки 5–6 лет, которые ещё толком не умеют читать и писать, уже участвуют в военных соревнованиях «Зарничка». В начале мая в «Зарничку» играли малыши из Архангельской области. Победили команда «Спецназ» из детского сада «Ладушки» и «Пехотинцы» из детсада «Алёнушка».

Малыши, одетые в военную форму, маршировали по плацу, проходили на время полосу препятствий с игрушечными автоматами, показывали умение различать военную технику, бинтовали друг другу воображаемые раны. Организаторы игры утверждают, что её цель – это подготовка к службе в армии, популяризация профессии военных и подготовка к преодолению трудностей. Интересно, какие трудности научатся преодолевать дети, отрабатывая строевой шаг? И не разумнее ли вместо армии готовить шестилеток к школе?

Или вот в Ейске Краснодарского края на местном стадионе прошёл военный парад детсадовцев. Пока дети в форме маршировали перед чиновниками и ветеранами, ведущий парада говорил в микрофон, что малышей в Ейске учат познавать мир и делают их жизнь интересней и содержательней. А глава района Роман Бублик выразил надежду, что «военный парад малышей» станет традицией. Дети маршировали ещё в Южно-Сахалинске, Нижнекамске и Йошкар-Оле.

Здесь важно отметить, что детские сады чаще всего сами бегут впереди пропаганды. Всё-таки участие в «Зарничках» и других детсадовских «патриотических» мероприятиях в России пока не обязательное. Да и парад в Ейске – это была местная инициатива, хотя и подхваченная потом другими регионами.

Другое дело – школа, где военно-патриотическое воспитание уже пытаются поставить на поток. И здесь очень старается министр просвещения Сергей Кравцов. Это ему надо сказать «спасибо» за обязательное поднятие флага в школах и классные часы «Разговоры о важном». По его словам, всё это развивает у детей патриотизм и защищает их от последствий информационной войны. На сайте Министерства просвещения подробно расписаны темы «Разговоров о важном».

Например, о патриотизме с детьми надо говорить в рамках урока «Наша страна – Россия». Первые классы должны слушать песню «С чего начинается Родина?» и обсуждать, что Родина – я цитирую – это «колыбельная песенка», «дорожка, по которой все гуляют» и «Букварь». А пятые-седьмые классы должны письменно ответить на вопрос: «Что я хочу и могу сделать для Родины?» Потом листочек с ответом надо прикрепить к берёзке, которая является символом России. Я не шучу, такое задание реально существует.

Неудивительно, что учителя, многие из которых сформировались в свободные 90-е, не понимают, зачем нужны «Разговоры о важном» и проводят их формально или вообще саботируют: кто-то устраивает обычный классный час, а кто-то и вовсе разрешает детям заниматься своими делами. Глава «Альянса учителей» Даниил Кен рассказал Русской службе Би-Би-Си, что преподаватели ещё до введения «Разговоров о важном» уже звонили ему и спрашивали, как от них отделаться.

Ну, а раз учителя оказались не самыми надежными помощниками государства в воспитании патриотизма, оно возложило свои надежды на тех, кто воевал в Украине: мобилизованных, добровольцев и даже бойцов ЧВК «Вагнер». Их стали приглашать в школы и колледжи вести так называемые «Уроки мужества», на которых они рассказывают, как воевали. Как утверждают организаторы, одна из основных задач этих уроков – это «включение обучающихся в социально-полезную деятельность, используя примеры “горячих сердец” России». Но на самом деле, это просто пропаганда войны и насилия.

В Нижегородском колледже малого бизнеса на таком вот «Уроке мужества» одно из «горячих сердец» – мужчина в военной форме – показал студентам фотографию мёртвой свиньи, накрытой украинским флагом. В это время он рассказывал детям про военных ВСУ. На видеозаписи этой встречи, попавшей в интернет, слышно, как одна из студенток тихо говорит другой: «Не смотри туда!».

В республике Коми «Урок мужества» провели вместо русского языка. Военнослужащий Эмиль Вайеровский показывал детям видео с передовой, говорил, что русские – очень добрый народ, и вспоминал, как на фронте «из пулемета разносил в щепки всё, что шевелится».

В Чувашии доброволец Сергей Голицын давал детям, в том числе ученикам младших классов, прицелиться из автомата. Он рассказывал школьникам, будто украинцы – это фашисты, которые ненавидят русских. А ВСУ якобы расстреливают своих же солдат, если те не хотят воевать с россиянами, и хоронят их в хлеву для свиней.

Сейчас в рамках «Уроков мужества» военные приходят в школы децентрализованно, без какого-либо плана, спущенного сверху. Но в будущем солдаты, которые окончат крошечный дистанционной курс переподготовки – всего 256 академических часов – будут прикреплены к школам и начнут уже на постоянной основе заниматься патриотическим воспитанием детей и военными тренингами. При этом никто, похоже, не задумался, а можно ли вообще пускать к детям мужчин без педагогического образования, зато с колоссальным опытом насилия? Чему они их вообще могут научить?

Пропаганда войны продолжается и на обычных уроках. Например, на ОБЖ. Минпросвещения уже утвердило новую программу, в которой будет модуль начальной военной подготовки. Школьники будут изучать автомат Калашникова и ручные гранаты, учиться отдавать честь и строить блиндажи. Говорить о войне в Украине начнут и на уроках истории.

С 1 сентября ученики 11 классов получат новый учебник, в котором будет раздел о «специальной военной операции» и о её причинах. Один из авторов учебника – бывший министр культуры Владимир Мединский. Вопросы о войне появятся и в ЕГЭ по истории. Так что многим из нас, видимо, придётся не только самостоятельно рассказывать детям, «как всё было на самом деле», но ещё и учить их врать, отвечая на экзаменах. Опять-таки, спасибо Мединскому.

Пока «правильных» учебников в России ещё нет, деятели просвещения без устали редактируют старые, так сказать, неправильные учебники. Как выяснила «Медиазона», из пособий по окружающему миру уже убрали все упоминания Киева. Теперь князь Владимир крестил Русь не в Киеве, а просто «в столице». А Русь была не Киевская, а средневековая.

Война приходит в школы не только через беседы и учебники. В классах открывают так называемые «парты героев», посвящённые «заслуженным людям». Это такой проект от «Единой России». Чаще всего парты устанавливают в память вчерашних школьников, погибших в Украине. Например, в читинской школе № 27 появились сразу две «парты героев» в честь бывших учеников: один погиб на войне в 21 год, второй – в 28. Правда, бывают и исключения.

В одной из школ Ростова-на-Дону появилась парта, посвящённая вполне себе здравствующему депутату-единоросу Максиму Геласу, который сходил на СВО добровольцем. Он же сам эту парту и открыл. Сказал ребятам: «Садясь за эту парту, надо не обо мне думать, а о тех, кто сегодня защищает нашу Родину». Такой вот скромный герой.

Но рассказать детям о «подвигах» русского солдата и о Родине, которой ты всем обязан – это ещё полдела. Важно объяснить, что война – это интересно и даже иногда весело. Для этого подростков заставляют участвовать в безумных мероприятиях. Например, в Магнитогорске школьники плавали в бассейне в камуфляже и с автоматами. В Иркутской области – танцевали с автоматами. В Ульяновске дети участвовали в инсценировке боя между солдатами Вермахта и Советской армии.

Дети стреляли друг в друга, шли в атаку, уносили раненых. В Кемеровской области воспитанники детского дома «Росток» учились наматывать портянки, пришивать пуговицы и складывать треугольные письма. В администрации госучреждения отметили, что эта «интерактивная игра «окунула» ребят в повседневный быт солдата». На Кубани детей в честь 9 мая наряжали в костюмы в виде танков, самолетов и пушек.

Так, шаг за шагом, война превращается просто в игру, где нет места боли, крови и смерти. Зато есть героизм и непрерывные победы, ведь Россия, если верить милитаристским урокам, никогда не проигрывает. Школьники не представляют, что на войне именно они, а не кто-то другой, могут погибнуть, стать в одном лице жертвой и убийцей.

Из детей уже сегодня буквально делают соучастников войны. Их заставляют вязать маскировочные сети на фронт и носки для военных, собирать посылки, сушить сухари и шить нарукавные повязки для мобилизованных. Но и этого государству, кажется, мало.

В апреле Госдума приняла поправку, которая позволяет 18-летним сразу после окончания учебы заключать контракт на военную службу. И тут же в школах началась агитация. Администрация петербургской школы № 569 вывесила в своей группе во «ВКонтакте» брошюру, которая рекламирует службу по контракту. А рядом призыв:

«Контрактная служба – это во­зможность проявить свою гражданскую пози­цию, стать частью Во­оруженных Сил России, которые ведут борь­бу с нацизмом в рамк­ах специальной военн­ой операции».

В брошюре написано, что контрактники будут получать от 200 тысяч рублей в месяц и ещё почти 700 тысяч – единовременно. Такие же буклеты появились и в школах в других регионах. Эта агитация рассчитана на выпускников, которые не смогут поступить в колледжи и университеты. И школы показывают им другую перспективу. От этого становится по-настоящему жутко.

Только представьте: 10 лет учителя учат детей, ставят им оценки, хвалят, возят на экскурсии, смотрят, как они растут, общаются с их родителями, а потом по указу сверху предлагают им идти на смерть. Как это вообще стало возможно? Давайте здесь просто остановимся и осознаем: наше государство убивает не только украинцев, но и нас с вами.

Конечно, не все школьники согласны слушать про войну и участвовать в якобы патриотических мероприятиях. Но к сожалению, за антивоенную позицию даже детям сейчас можно пострадать. В Москве двум ученицам лицея ВШЭ пришлось извиниться на камеру за то, что во время «Разговоров о важном» они не встали под гимн России, а включили на телефоне гимн Украины.

Видео с поступком девочек попало в интернет и их затравили в пророссийских телеграмм-каналах. В Москве полиция прямо с урока забрала в отдел пятиклассницу из-за жёлто-синей аватарки и пропусков «Разговоров о важном». Потом оказалось, что на девочку донесла директор школы.

В Пермском крае учительница назвала школьника предателем и ублюдком за то, что он опоздал на конкурс ко дню защитника отечества. А в Карелии учительница заставила школьника, который пришёл в толстовке с американским флагом, просидеть весь урок спиной к доске. Она не хотела видеть флаг США.

За антивоенную позицию наказывают и учителей. В Пензе преподавательницу английского языка Ирину Ген приговорили к пяти годам условно за антивоенную речь. Её дети записали на диктофон. Похожая история произошла в Курске, где девятиклассник передал в полицию диктофонную запись своего учителя, который высказался против войны.

В Ульяновске учительницу лишили классного руководства за то, что она предлагала назвать школу в честь своего умершего мужа – он работал там около 50 лет и его все любили. Но зато учебному заведению присвоили имя погибшего на войне майора. Вдобавок другие учителя назвали учительницу предательницей, потому что её класс не участвовал в сборе посылок для военных.

По словам политолога Екатерины Шульман, появление пропаганды в школе – это тревожный знак. И означает он трансформацию режима от авторитарного к тоталитарному. Не концлагеря и не массовые расстрелы делают государство тоталитарным, а искренняя вера граждан в то, что государство во всем право, и оно должно карать инакомыслящих.

Один из отличительных признаков именно тоталитаризма – это идеологизация образования и насаждение представлений о единственно верной истине. Попытки прийти к этому мы видим сейчас в России. Правда, есть и хорошая новость. И здесь я вновь процитирую Екатерину Михайловну:

«В России пока нет цельной идеологии, которую предполагается насаждать. То есть насаждение есть, а что насаждать – нет».

Именно отсюда все эти безумные псевдопатриотические попытки одеть детей в костюмы танков, заставить их маршировать, плавать или танцевать с автоматом. Зачем? Во имя чего? И даже пропагандистские «Разговоры о важном» или «Уроки мужества» не дают ответ на этот вопрос. Я вижу здесь только одну цель – приучить детей к тому, что война – это правильно и нормально. Но даже этой мысли, пусть и ужасной, мало для формирования цельной идеологии. Идею постоянной войны будет очень трудно продать людям. Ради чего вечно воевать? С кем? И что будет потом?

Конечно, идеологию можно постепенно вылепить, как это уже было, например, в Советском Союзе. Но получится ли это сегодня – большой вопрос. Многое будет зависеть именно от школы. Согласятся ли учителя послушно вбивать в головы своих учеников пропаганду или будут подходить к делу спустя рукава и хотя бы без энтузиазма? Что скажут родители? И поверят ли взрослым сами дети? Посмотрим. Ну и, конечно, будем помнить, что ответы на них зависят от каждого из нас. Меня и вас, наших дел.

А пока – продолжение следует.

Источник: Продолжение следует. Разборы