Російські загарбники за чотири місяці втратили майже 30% новоприбулих зеків у Південному окрузі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
З липня 2024 року по кінець квітня 2025 року до Південного військового округу РФ зарахували на службу 14 560 осіб з-поміж засуджених і тих, хто перебував під слідством.
Ці особи підписали контракт з російською армією з метою уникнення кримінальної відповідальності і для заробітку.
“Згідно зі звітами самих російських військ, лише в період із січня по квітень 2025 року безповоротні втрати серед таких “вояків” становили щонайменше 4 212 осіб — загиблих або зниклих безвісти, без урахування поранених. Це понад 28% від загальної кількості новоприбулого “спецконтингенту”, – зазначили в ГУР.
В розвідці підкреслили, що серед загиблих значна кількість осіб віком 18-19 років. Наймолодшим виявився рядовий 111-го стрілецького полку Сергій Саприкін 2006 року народження.
“Ці факти — чергове свідчення цинічної політики Кремля, що перетворює молодь та маргіналізовані групи населення на розхідний матеріал у війні проти України”, — наголосили в ГУР.