Російські загарбники за чотири місяці втратили майже 30% новоприбулих зеків у Південному окрузі

Південний військовий округ Збройних сил Російської Федерації із січня по квітень 2025 року безповоротно втратив щонайменше 28% новоприбулих військовослужбовців з-поміж засуджених осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З липня 2024 року по кінець квітня 2025 року до Південного військового округу РФ зарахували на службу 14 560 осіб з-поміж засуджених і тих, хто перебував під слідством.

Ці особи підписали контракт з російською армією з метою уникнення кримінальної відповідальності і для заробітку.

“Згідно зі звітами самих російських військ, лише в період із січня по квітень 2025 року безповоротні втрати серед таких “вояків” становили щонайменше 4 212 осіб — загиблих або зниклих безвісти, без урахування поранених. Це понад 28% від загальної кількості новоприбулого “спецконтингенту”, – зазначили в ГУР.

В розвідці підкреслили, що серед загиблих значна кількість осіб віком 18-19 років. Наймолодшим виявився рядовий 111-го стрілецького полку Сергій Саприкін 2006 року народження.

“Ці факти — чергове свідчення цинічної політики Кремля, що перетворює молодь та маргіналізовані групи населення на розхідний матеріал у війні проти України”, — наголосили в ГУР.