Семья из Казахстана обвиняет ЧВК “Вагнер” в похищении сына-студента: “Напоролись на непростого казаха”

В конце марта неизвестные похитили 23-летнего гражданина Казахстана Маргулана Бекенова, студента Томского госуниверситета. Позже мать с трудом нашла его на краснодарском хуторе Молькино на базе ЧВК “Вагнер” и выяснила, что никакого контракта он не подписывал. Мужчины в военной форме не позволили Альмире Бекеновой увезти сына, а через несколько дней выяснилось, что Маргулан – в зоне боевых действий в Украине.

Заявления в военные прокуратуры, МВД и Минобороны обеих стран не принесли результата, говорят родные студента, среди которых юристы и высокопоставленные военные. После резонанса в СМИ ЧВК опубликовала видео с Маргуланом Бекеновым, на котором он утверждает, что отправился на войну добровольно. Его семья уверена, что Бекенова-младшего заставили сказать это на камеру, отмечает издание Сибирь.Реалии.

“Мать чудом нашла его”

В конце марта жительница Казахстана Альмира Бекенова потеряла сына: студент четвертого курса Томского госуниверситета вдруг пропал со связи. Только через неделю прислал смс: жив-здоров, но позвонить не могу. Альмира поняла, что ее Маргулан не в Томске.

ЧВК “Вагнер” – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе – во внесудебных казнях. Создатель и спонсор ЧВК Евгений Пригожин не отрицает их, хотя прямо и не признаёт.

С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что ЧВК “Вагнер” вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Как это оформляется юридически, до сих пор неизвестно. Кремль заявил, что эта информация засекречена. Позже основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что прекращает набор заключенных в колониях, вскоре формирование начало набор добровольцев в спортивных залах.

“Заявление. Примерно 18 марта 2023 года неизвестные лица похитили гражданина Республики Казахстан БЕКЕНОВА Маргулана Аскаровича, 30 января 2000 года рождения, студента Томского государственного университета, 4 курс.

По сведениям, он находится в п. Молькино Краснодарского края РФ на базе подготовки Частной военной компании “Вагнер”. Прошу оказать помощь и содействие в розыске и возвращении его на Родину в Республику Казахстан”.

Десятки аналогичных заявлений мать Маргулана Бекенова Альмира, ее муж и братья рассылали с конца марта по всем инстанциям и ведомствам РФ и РК. Безрезультатно.

Когда у сокурсника сына Бекенова выпытала, что Маргулан находится в Краснодарском крае, то поняла, что дело серьезное, и поехала в Россию.

– Неделю, грубо говоря, не было с ним связи. Альмира через одного его друга, студента в Томске, через ту девушку, ради которой якобы Маргулан уехал на Кубань, каким-то образом выведала какие-то моменты, какие-то детали, сопоставила и из этих паззлов сложила картинку, после чего уже озвучила ее этим ребятам, и они сдались и раскрыли то, что она предполагала, где он, как и что он. Уже дальше детали. Она сломя голову помчалась туда, в Краснодарский край, – рассказывает военный пенсионер МО РК, ветеран ВС РК, полковник Магжан Кахарманов, дядя Маргулана. – Зная, что такое эта организация [ЧВК “Вагнер”], ходила, бродила, оббивала пороги вокруг этого учебного центра. Ей категорически заявляли: “Такого здесь нет, извините, мадам”. Потом, насколько я понимаю, через кого-то, кто свободно передвигается по территории этого учебного центра, узнала (подкупила его – то ли что-то преподнесла в виде презента, то ли деньгами), что сын там – показала ему фотографию Маргулана: “Посмотри”. Этот мужичок сходил, посмотрел и потом ей доложил, что такой есть, находится там-то, там-то, в такой-то роте. Надо отдать должное ее смекалке, сообразительности, она сумела негласно разведать, где сын. Официальные запросы так ничего и не принесли.

Как именно добилась Альмира встречи, Бекеновы не раскрывают. Но 9 апреля, по их словам, мать встретилась с пропавшим сыном на контрольно-пропускном пункте в хуторе Молькино вблизи города Краснодар.

– Его привезли на автомашине в сопровождении его непосредственного командира. Дали пять минут на разговоры. Разговаривать толком не дали. Его командир все время вмешивался в разговор. Альмира успела у него узнать, что он контракт не подписывал. И гражданство не менял, – говорит дядя похищенного. – При этом с ним находился надзиратель. Если в обычной армии это был бы его командир, а у наемников как называется, я не могу сказать. Мордоворот, короче, который не дал им нормально пообщаться, встревал в разговор, запрещал определенные моменты озвучивать, говорить. То есть у них сбивчивый и спонтанный разговор получился, где через каждые два слова этот мужик вставлял свои пять копеек. Хотя, по признанию его же самого, он, оказывается, наш земляк – из Караганды.

– Этот надзиратель не военный и не госслужащий России, почему мать не могла забрать своего сына, гражданина Казахстана, на родину?

– Вы, видимо, слабо себе представляете, что представляет это формирование. Ей никто не дал это сделать. Физически. Это равносильно, как заключенного с надзирателем привезли под конвоем, то же самое. Хотя официально, да, никто не имеет права препятствовать, если она попыталась бы его забрать. Он гражданин другой страны, это не его война, ему там делать нечего. Я уже не говорю за политические аспекты. Как вижу я: это все незаконно, незаконное удержание, незаконное привлечение его к этому наемничеству.

По словам Альмиры, на встрече она заметила, что сын изможден, в плохом состоянии, не по погоде одет. 12 апреля матери удалось узнать, что Маргулана увезли в район боевых действий. Только после этого семья рассказала о произошедшем СМИ.

Сама Альмира не отвечает на вопросы редакции. Ее родственник объясняет это тем, что мать верит устным обещаниям представителей ЧВК, что Маргулана “увезут из зоны боевых действий”.

– Это первый случай в моей жизни, когда я оказался бессильным чем-либо помочь близким людям, хотя и подключил свои связи, хотя и брат (отец Маргулана) – профессиональный адвокат – обратился в Генпрокуратуру, МИД, КНБ, МВД, Уполномоченному по правам человека и на имя президента РК, – признается дядя похищенного. – Альмира обращалась в военную прокуратуру Краснодарского гарнизона, где ей “порекомендовали” обратиться в прокуратуру Невского района Санкт-Петербурга в связи с тем, что главный офис самого ЧВК-Центра находится именно в Санкт-Петербурге (Штаб ЧВК “Вагнер”). Обращалась в ведомства Казахстана: “МВД поручило ДВД Петропавловска возбудить уголовное дело. УД возбуждено”. Брата вызывали на опросы в качестве заявителя в ДП и в ДКНБ. МИД в лице посольства проявил полную импотенцию. Если эти отписки можно посчитать за ответы, написанные под копирку и с футболом в ворота МВД, то вот мне их сейчас брат скинул. На этом все!

Магжан Кахарманов не верит, что замалчивание может помочь племяннику, напротив, считает – нужна максимальная огласка похищения.

– Это только мои предположения, догадки, гипотезы, без проверенной основы. Мне кажется, причина такого беспредела в том, что после того, как Пригожин рассорился с Минобороны, ему перекрыли кислород и запретили поставку зэков [в ЧВК]. 7 тысяч зэков он уже уложил на Донбассе, сейчас на замену ему ничего не дают, он вынужден запускать своих вербовщиков по всем городам России и не только. По неподтвержденным источникам, в нескольких городах Казахстана часть его вербовщиков катаются. В первую очередь по России, конечно. Кого они цепляют? Самых неустроенных людей, плюс выходцев из Центральной Азии, гастарбайтеров, студентов, еще каких-нибудь неприкаянных бродяг. Помните, сколько было случаев, когда таджиков постреляли в учебном центре, киргизы пропадали. То есть люди от безысходности оказались там, никто не спрашивал, никто за них не заступился. Но сейчас люди Пригожина “взяли” не того казаха.

Посулами, уговорами вербуют. И, я допускаю, воздействуют на психику людей НЛП. Иначе зачем благополучному студенту из Томска к черту на кулички ехать в Краснодарский край? Пол-России, считай, отмахать. Ради чего? Ради того, чтобы поставить себя на мясо? Я не поверю никогда. Парень тем более в армии не служил, далек от всего этого. Студент выпускного курса. Оно ему надо?

– У Маргулана не было финансовых проблем?

– Абсолютно никаких. Он в Томске к тому же работал на оборонном предприятии, устроился сам по своей специальности, программист. У него была нормальная надежная подработка. Вполне допускаю, что вербовщики пришли прямо на оборонное. Я не могу знать достоверно, это только предположение.

А сейчас остается одна надежда – на огласку. И это видео, которое они с перепугу записали вчера, фактически подтвердило, что Маргулан у них [в ЧВК] находится. Надеюсь, оно будет гарантией, что они не убьют его где-то по-тихому, что он вернется. Иначе все вопросы будут к ним, все видели, что он у них.

На видео молодой парень, в котором родные опознали Маргулана Бекенова, говорит, что добровольно участвует в военных действиях на стороне российской армии. При этом он не говорит, в каком именно формировании.

Родные Маргулана уверены, что его заставили сказать это на камеру, потому что в личной беседе с матерью он ничего такого не говорил.

– Сестра поверила им, думает, что без огласки быстрее сына вернет. Но я считаю, что все, раз уж все связи не помогли, значит, пропал наш пацан, и вряд ли мы его когда-то увидим в живых… – говорит другой дядя Маргулана, Дулат Бекенов. – Предупредите своих родственников, чьи дети учатся в России! Они в опасности, в любой момент их могут так же завербовать и отправить на смерть. Будь проклят этот грёбаный путлеровский “русский мир”!

“Из военных сделали наемников”

Это не первый случай насильной вербовки в ЧВК “Вагнер”, сообщают родные российских военных. В апреле шестерых мобилизованных из Якутии без их согласия включили в состав “частных военных компаний” и отправили в Бахмут, где продолжаются бои с ВСУ.

Факт принуждения мобилизованных к контракту с ЧВК “Вагнер” подтвердил родственник Степана Назарова, мобилизованного из якутского села Бютейдях.

– Степан звонил, сказал, что их угрозами заставили подписать новый контракт, и, по сути, они стали вагнеровцами, а не российскими военными, – говорит Григорий Назаров. – Сначала они сильно не возмущались, но потом им прямо сказали, что кидать будут на самые опасные участки. И не просто так от бригады, к которой их приписали, осталась четверть бойцов.

По его словам, среди незаконно переведенных в ЧВК еще минимум пятеро жителей Якутии из Хангаласского, Верхоянского и Среднеколымского улусов.

– По словам Степана, с ним “приписали” Чукрова Феофана Феофановича, Маркова Александра Валерьевича, Саввинова Айала Николаевича, Павлова Дмитрия Васильевича, Ефремова Николая Николаевича. Все они были мобилизованы, оформлены в 64-ю бригаду, а после пятерых, включая Степана, незаконно, без согласия включили в отряд ЧВК “Ветеран”, а Ефремова Николая – в ЧВК “Вагнер”. Их увезли в Бахмут Донецкой области, – говорит Назаров.

Под ЧВК “Ветеран”, вероятно, подразумевается так называемая “Отдельная Диверсионная Штурмовая Бригада “Ветераны”, в которой собраны участники войны в Донбассе в 2014–2015 годах. Информацию об этом в своем телеграм-канале подтвердил депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов.

По словам Тумусова, ему об инциденте сообщила Октябрина Кулешова – ответственная за работу с семьями мобилизованных в Мегино-Кангаласском улусе. Назаров также успел позвонить Кулешовой и сообщить о незаконном “переводе” в ЧВК.

Тумусов отметил, что обратился в военную прокуратуру и Минобороны. “Потом я подошел с этим вопросом к председателю Комитета ГД по обороне генерал-полковнику Андрею Валериевичу Картаполову. Он сказал, что такого быть не может, и он со своей стороны обязательно разберется”, – написал депутат.

Однако, по словам родных Назарова, он и его сослуживцы по-прежнему находятся в Донецкой области в составе ЧВК.

Джерело: Сибирь.Реалии