Звірства російських загарбників в Бучі. Закатований полковник СБУ

Журналістам Радіо Свобода вдалося встановити російських військових, які, ймовірно, причетні до викрадення, знущань, катувань та вбивства полковника Служби безпеки України Олексія Теліженка під час окупації Бучі у березні 2022 року.

Ймовірних відповідальних вдалося знайти завдяки викраденим нагородам полковника Теліженка, які зараз, ймовірно, експонуються в так званому музеї бойової слави спецназу Росгвардії «Кузбас», та професійним провалам високопоставлених псковських розвідників, які використовували телефон вбитого полковника СБУ для координації своїх дій на окупованій Київщині у березні 2022 року.

Про це йдеться в документальному проєкті кореспондента Радіо Свобода Дмитра Джулая. Це перша частина циклу фільмів про масові вбивства, які сталися за час російської окупації в місті Буча на Київщині.

Для створення цього розслідування автор проєкту опитав близько 200 очевидців окупації Бучі, переглянув десятки годин із камер спостереження, ідентифікував закатованих жителів Бучі, які довгий час були поховані як невідомі. А також проаналізував десятки тисяч сторінок в російських соцмережах, ЗМІ та ідентифікував близько 500 військових РФ. Віднайшов досі не опубліковані фото, відео та унікальні російські документи пов’язані з окупацією Бучі.

За даними розслідування Радіо Свобода, 6 березня 2022 року полковника СБУ Олексія Теліженка схопили російські військові на території його будинку в окупованій Бучі. Найімовірніше це вчинили військові 27-го окремого загону спецназу Росгвардії «Кузбас», який дислокується у сибірському місті Кемерово РФ. Згідно зі спогадами свідків, над Теліженком також знущалися та тримали його голим на морозі.

Російські військові викрали з будинку Теліженка його особисті речі, зокрема парадний кітель із військовими нагородами. Як виявили журналісти Радіо Свобода, ідентичні нагороди експонуються зараз в так званій кімнаті-музеї бойової слави 27-го окремого загону спецназу Росгвардії «Кузбас» в сибірському місті Кемерово.

Згідно з розслідуванням Радіо Свобода, в цьому ж російському музеї перебувають й інші речі, які також, ймовірно, належали Олексію Теліженку.

Невдовзі після затримання полковника СБУ Теліженка вивезли до лісосмуги на околиці Бучі та кинули зв’язаним до ями. Там його продовжили допитувати та катувати військові з іншого російського підрозділу. Внаслідок отриманих важких травм Теліженко невдовзі загинув.

На основі свідчень очевидців, неопублікованих раніше російських документів, верифікації архівних фото та відео матеріалів, а також отриманих від джерел в українських спецслужбах даних трафіку та моніторингової інформації мобільного телефону Теліженка, журналісти Радіо Свобода встановили, що до вбивства полковника СБУ ймовірно причетні високопоставлені російські військові зі 175-го окремого розвідувального батальйону із Пскова, що входить до 76-ї десантно-штурмової дивізії, а саме:

заступник командира 175-го ОРБ, капітан Каскулов Аслан Юрійович ;

; заступник начальника штабу 175-го ОРБ, капітан Глушенков Ярослав Олександрович ;

; начальник РЕБу 175-го ОРБ, капітан Дрога Сергій Федорович.

Журналісти Радіо Свобода намагалися декілька разів зателефонувати до Каскулова та Дроги, щоб дізнатися їхню позицію, але жодного разу вони не взяли слухавку. Інший офіцер, який теж, ймовірно, причетний до вбивства Теліженка, капітан Глушенков загинув у вересні 2022 року на окупованій Херсонщині.

Закатоване тіло полковника СБУ Теліженка знайшли у вересні 2022 року в лісосмузі на околиці Бучі.

Ця лісосмуга, згідно з розслідуванням Радіо Свобода, стала частиною системи насильства, яку влаштували російські військові під час окупації Київщини у лютому-березні 2022 року. Загалом там було знайдено дев’ятьох вбитих чоловіків, майже всі ‒ цивільні.

Олексій Теліженко із 2006 року працював в Національній академії СБУ у Києві. Пройшов шлях від курсового офіцера, який опікувався підготовкою майбутніх співробітників СБУ, до помічника ректора.

У 2016 році Теліженко добровільно пішов в АТО. Працював над поверненням українських громадян, котрі добровільно відмовились від своєї подальшої діяльності в угрупованнях «ЛДНР».

У 2017, 2018 та 2021 роках полковник Теліженко готував курсантів Національної академії СБУ до військових парадів з нагоди Дня Незалежності України.

Загалом Олексій Теліженко провів на військовій службі 27 років. Відзначений різноманітними військовими нагородами, зокрема відзнакою президента України «За участь в АТО».

У некролозі опублікованому на сайті Національної академії СБУ, де довгий час працював Теліженко зазначено, що він «до останньої хвилини життя залишився вірним військовій присязі та Україні».

У розслідуванні Радіо Свобода щодо вбивства полковника СБУ Теліженка вперше публічно оприлюднена інформація про ймовірну причетність 27-го окремого загону спецназу Росгвардії «Кузбас» та 175-го окремого розвідувального батальйону до масових вбивств людей у Бучі.

За даними Офісу генпрокурора, під час окупації російська армія скоїла в Бучанському районі Київської області понад 9 000 воєнних злочинів, більше ніж 1 700 цивільних осіб загинуло, із них близько 700 у Бучі.

Джерело: Радіо Свобода