Сопротивление русской оккупации. Что известно о партизанах Крыма

В декабре в поселке городского типа Советский в аннексированном Россией Крыму произошел пожар в российской воинской части. В результате погибло два человека. Ответственность за инцидент взяло на себя движение “Атеш”, которое само себя считает движением крымского сопротивления.

Ранее эта группа заявляла о своей причастности к гибели замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова (по официальной версии, погиб в автокатастрофе) и к другим инцидентам. Что известно о крымских партизанах и можно ли их таковыми считать?

Пожар в казарме

Днем 10 декабря в социальных сетях появилась информация о крупном пожаре, якобы охватившем военную часть в поселке Советский – районном центре в восточной части Крыма. В телеграм-каналах (без ссылок на источники) писали о том, что огонь якобы вспыхнул в казарме, где ночевало несколько сотен российских военнослужащих.

Представители местной власти никак не прокомментировали инцидент. Комментариев не последовало и со стороны российского Минобороны. Между тем факт возгорания неофициально признали в оккупационном Совете министров Крыма. По сведениям чиновников, в момент пожара в казарме находились порядка двухсот военных, два человека погибли. Причиной инцидента было названо неосторожное обращение с огнем.

Местные жители в разговоре с корреспондентом Радио Свобода также подтвердили, что в поселке сгорело помещение, где жили военнослужащие. Предпринимательница из Советского Елена Нестеренко сообщила, что в последние месяцы в райцентр прислали несколько тысяч мобилизованных из российских регионов. Их разместили на территории бывшей воинской части, в полуразрушенных казармах, где нет нормальных условий для проживания: в помещениях отсутствует свет, вода и отопление.

“Те, кому повезло, сняли квартиры. У нас поселок маленький, 10 тысяч [человек], поэтому, когда приехало больше 3 тысяч [военнослужащих], ощутилась нехватка жилого фонда. Остальные заселились в казармы без окон и дверей и порослями деревьев внутри, но потихоньку всем миром помогли обустроить более-менее нормальные условия для проживания. Электричество только недавно подключили, и то не везде”, – рассказала Елена Нестеренко.

Другая жительница Советского, попросившая не называть ее имя (оно известно редакции. – Прим. РС), стала непосредственной свидетельницей пожара.

“Началось это все в половине пятого утра. Я услышала шум, вышла и увидела пожар. Было слышно, как от огня лопается шифер. Военная часть находится через дорогу от моего дома. Она в разрушенном состоянии, забор завалился, местные туда водили коров пастись. Я сразу отправила фото и видео [назначенному Россией главе Крыма Сергею] Аксенову в личку, а потом выложила в поселковую группу. Но меня попросили все убрать, пока Минобороны не дало официального подтверждения. Но они так и не дали, решили все это дело замолчать”, – рассказала очевидица.

Пророссийский активист и блогер Александр Талипов сообщил в своем телеграм-канале, что “казарма отапливалась буржуйками, где-то произошло нарушение мер безопасности, как следствие возгорание”. Эту версию возгорания обнародовал и Совмин Крыма.

Украинская сторона о своей причастности к инциденту не заявляла. По мнению главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, пожар мог произойти по чистой случайности: нетрезвые военнослужащие “закурили в нужном месте”.

К вечеру 10 декабря ответственность за произошедшее в Советском взяло на себя движение, которое определяет себя как крымское движение сопротивления – “военное движение украинцев и крымских татар “Атеш”. Участники подполья распространили названное ими официальным обращение в телеграме. “База мобилизованных армии РФ в пгт Советский в украинском Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим “проектом”, и, конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри”, – заявили представители организации. При этом непреложных доказательств своей причастности к пожару члены движения не предъявили.

Что известно об “Атеше”?

Само слово “атеш” в переводе с крымско-татарского языка означает “огонь”. Впервые о существовании движения с таким названием стало известно в конце сентября, вскоре после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. На улицах крымских городов появились тогда листовки с логотипом “Атеш” и фразой “Троянского коня запустили!”. В своем телеграм-канале представители движения объяснили, что это означает. По их словам, предполагая, что аннексированный Россией Крым может быть охвачен мобилизацией, активисты заблаговременно создали движение сопротивления. И теперь его представители якобы внедрились в российскую армию. “Наши побратимы не смогли избежать насильственной мобилизации, но мы не предадим Украину и украинцев… “Атеш” уже в армии РФ. Мы будем передавать информацию для ВСУ, ни один шаг армии РФ не будет незамеченным!” – говорилось в заявлении.

Активисты движения в интернете призывают мобилизованных заниматься саботажем: уничтожать боекомплекты и личные аптечки военнослужащих, портить дизельное топливо и бензин, повреждать военную технику, а также передавать информацию о местонахождении российских войск. Вся эта информация публикуется в телеграм-канале, созданном 25 сентября 2022 года. Сейчас на него подписано более 15 тысяч человек.

В конце ноября сообщалось, что в ряды “Атеша” вступило уже более 800 человек. Среди них якобы есть как те, кто был мобилизован в ряды вооруженных сил РФ, так и те, кто находится в тылу, на территории Крымского полуострова. Подтвердить или опровергнуть эту информацию в условиях военных действий не представляется возможным. В то же время материалы, которые активисты публикуют в своем телеграм-канале, свидетельствуют о том, что с топографией Крыма (и, в частности, Севастополя) они знакомы не очень хорошо – по крайней мере те из них, кто ведет телеграм-канал. В одном из роликов “координатор движения Айсу” просит “передать священный огонь” в Севастополь, на улицу Героев Севастополя, 11, где находится военкомат Ленинского и Нахимовского районов города. При этом в качестве иллюстрации в ролике показано совсем другое здание – штаб Военно-воздушных сил Черноморского флота РФ на улице Гоголя, 39.

Партизанские акции

Еще до пожара в Советском партизаны брали на себя ответственность и за другие акции, направленные против российских военнослужащих и представителей оккупационной власти.

В октябре они сообщили, что им удалось проникнуть в военно-морской клинический госпиталь РФ в Севастополе, куда привозят на лечение раненых российских солдат и офицеров, и устроить над ними “ночь расплаты”. В ноябре, аналогичную акцию члены “Атеша” якобы провели в симферопольском госпитале. Представители движения также заявляли о своей причастности к стрельбе на полигоне в Белгородской области, в результате которой погибли 11 человек. При этом доказательств своей причастности активисты не предоставили.

Самым громким инцидентом, за который партизаны взяли на себя ответственность, является гибель заместителя председателя оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. 9 ноября представители “Атеша” заявили, что именно они стоят за “ликвидацией”, как они выразились, чиновника, который, согласно официальной версии, погиб в ДТП. По словам участников движения, они долго выслеживали Стремоусова в Херсоне, Симферополе, Геническе, Скадовске и на Арабатской Стрелке (песчаная коса, которая является частью Крымского полуострова. – Прим. РС).

В конце октября Стремоусова заметили в симферопольском ресторане “Айвазовский” и обратили внимание на то, что охраны у него стало меньше. Партизаны якобы объявили награду в несколько тысяч долларов за убийство чиновника и утром 9 ноября получили отчет о том, что дело сделано. Это произошло в 10:38 утра – за несколько часов до того, как появились первые официальные сообщения о гибели Стремоусова в ДТП. Партизаны не предоставили доказательств своей причастности к произошедшему, однако ровно за неделю до него они написали в телеграм-канале о том, что “ликвидация Стремоусова только начинается”.

Косвенным доказательством того, что истинные обстоятельства гибели чиновника российские власти могут скрывать, стал видеоролик с соболезнованиями, который записал глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Украинское издание “Обозреватель” обратило внимание на метаданные видеозаписи, из которых следует, что ролик был записан в 14:01 – за два часа до появления первых сообщений о гибели Стремоусова.

Кроме того, прокремлевские пропагандисты и государственные российские СМИ передавали противоречивые сведения о месте аварии. Российское государственное информационное агентство РИА “Новости” сообщило, что это случилось на пересечении автодорог М-14 и Р-47 в Херсонской области, хотя на опубликованных агентством видеокадрах показан другой перекресток – развязка на пересечении трасс М-14 и Т-2210 (он легко идентифицируется по попавшему в кадр указателю расстояний до населенных пунктов).

Информационная борьба

Активист международного движения #LiberateCrimea Руслан Сейдаметов говорит, что, возможно, движение “Атеш” имеет поддержку украинских сил, однако “пока что мы видим расклейку листовок и символов, разведку и взятие на себя ответственности за отдельные сомнительные события, имеющие скорее признаки халатности россиян, чем спланированной акции-диверсии”. По его мнению, “профессиональные диверсанты – это люди, лица которых вы никогда не увидите и имена не узнаете”. Сейдаметов убежден, что при помощи сообщений о партизанских акциях скорее можно повлиять на общество в Крыму: “Одно дело, когда подрыв важного объекта делает Украина, и совсем другое – когда это сделали якобы местные жители, уставшие от оккупации и ведущие борьбу”.

В информационно-аналитическом центре “Сова”, который среди прочего специализируется на изучении проблем политического радикализма, затруднились ответить на вопрос о природе партизанского сопротивления в Крыму и о том, кто может стоять за движениями, подобными “Атешу”. “К сожалению, мы ничего про это не знаем”, – заявил Радио Свобода представитель центра “Сова” Александр Верховский.

Крымский политолог, чье имя известно редакции, но который попросил сохранить его анонимность из соображений безопасности, в беседе с корреспондентом Радио Свобода рассказал, что после заявлений о партизанских акциях в Крыму активизируется работа российских спецслужб, “которые проверят любую возможность функционирования даже намека на такие партизанские группы”.

“Все это может приобрести элементы кампанейщины с негативными последствиями для совершенно невиновных, но граждански несогласных людей. Скажем так: пока такая активность пойдет однозначно не на пользу тем, кто не согласен со специальной военной операцией внутри Крыма, но не ведет открытой публичной деятельности. Усилится мониторинг соцсетей и мессенджеров, расширится количество людей “под колпаком”, – заключил эксперт.

Автор: ; Радио Свобода