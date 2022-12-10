Страны Запада одна за другой признают Россию «спонсором терроризма». Как это должно осложнить жизнь Кремлю?

В последние несколько месяцев Россия уже не раз была признана страной — спонсором терроризма. Такое или сходное решение вынесли Парламентские ассамблеи НАТО и Совета Европы, страны Балтии, Польша и другие. Однако наибольший резонанс вызвала резолюция Европейского парламента, принятая 23 ноября.

В ходе голосования решение признать Россию страной — спонсором терроризма поддержали 494 евродепутата. Против выступили 58, воздержались 44. Хотя никаких юридических последствий этот статус не несет, резолюцию называют важным политическим шагом. Его последствиями могут стать как принятие более радикальных антивоенных мер, так и выработка странами — участниками ЕС консолидированной и последовательной позиции в отношении России.

Корреспондентка «Новой-Европа» поговорила с экспертами и депутатами Европарламента о том, как в Брюсселе принимали резолюцию, кто и почему проголосовал против нее и как на это отреагировали в России.

«Что это, если не терроризм»

Как рассказывает Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента от Литвы и один из инициаторов резолюции, на решение начать обсуждение статуса России повлияла агрессивная реакция Кремля на осенние поражения российской армии (отступление военных с территорий Харьковской и Херсонской областей). 10 октября, после взрыва на Крымском мосту, в котором Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы, Россия начала массированные обстрелы украинских городов, в частности объектов критической инфраструктуры. С тех пор атаки регулярно оставляют без электроэнергии миллионы человек, а результатом обстрела 23 ноября, произошедшего через несколько часов после принятия резолюции, стало временное отключение электричества по всей стране. За полтора месяца российская кампания практически привела Украину к гуманитарной катастрофе: жители страны готовятся к тому, что зимой они могут остаться без света, тепла и связи.

Андрюс Кубилюс. Фото: Wikimedia Commons, European People’s Party. EPP EaP Leaders’Meeting 2017, CC BY 2.0

— Россия начала атаковать гражданских, гражданские предприятия. Что это, если не терроризм? Я считаю, что это чистый терроризм, — замечает Кубилюс, представляющий «Европейскую народную партию». — До этого были видны признаки терроризма, убийства гражданских людей, изнасилования женщин. Но в октябре стало понятно, что этот вопрос надо обсуждать на уровне Европарламента и готовить на пленарных дискуссиях резолюцию [о статусе России]. Сама идея резолюции возникла не из воздуха: после начала полномасштабный войны Россия уже получала статус страны — спонсора терроризма или похожий на территории Европы и за ее пределами.

В частности, 13 октября российский режим признала террористическим Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, призывающую членов блока признать Россию «террористическим государством при нынешнем режиме». В разное время к такому же или похожему решению пришли национальные парламенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Чехии. На следующий день после принятия резолюции в ЕП к ним присоединились и Нидерланды. Резолюцией о признании России страной — спонсором терроризма занялись сразу пять групп Европарламента из семи существующих. Каждая подготовила собственный вариант документа.

В общих чертах проекты были схожи. Депутаты отмечали масштаб трагедии, происходящей на территории Украины из-за действий российской армии, говорили о необходимости расширить санкции против России и поддержки Украине. Бóльшая часть депутатов высказалась за ужесточение ограничений, направленных против ЧВК «Вагнер» — парамилитари-организации Евгения Пригожина. Но были и более категоричные предложения.

К примеру, «Европейская народная партия» призвала Евросоюз включить в список террористических организаций не только отдельные вооруженные формирования, но также Вооруженные силы РФ и политические партии, представленные в Госдуме. «Зеленые — Европейский свободный альянс» потребовал ввести эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и урана, а также полностью отказаться от трубопроводов «Северного потока». «Европейские консерваторы и реформисты» предложили Европейскому совету и странам — членам ЕС прекратить всякое сотрудничество с Россией, заморозить контакты с ее представителями и исключить участие российских дипломатов в международных организациях и форумах, в том числе в Совете безопасности ООН и G20.

— Беслан, Дубровка, Грозный, Анна Политковская, Немцов, Литвиненко, Скрипали, Грузия, скорее всего, Смоленск, потом Крым, Донбасс, Луганск и теперь вся территория Украины, включая АЭС. Нужны ли нам дополнительные доказательства? Я всецело поддерживаю признание России в качестве террористического государства, несмотря на трудности, над которыми нам предстоит работать, — говорила на дебатах 18 октября польский евродепутат от «Европейских консерваторов и реформистов» Анна Фотыга. Однако, как замечает Андрюс Кубилюс, несмотря на поддержку самой идеи значительной частью депутатов Европарламента, обсуждение итогового проекта велось очень долго и перед голосованием его поддерживали не все группы, участвовавшие в подготовке документа.

Ультраправое «против» На пленарном заседании ЕП 23 ноября резолюция была принята подавляющим большинством голосов. Тем не менее некоторые депутаты Европарламента отказались воспринимать Россию как террористическое государство. Против выступили 58 евродепутатов из 705. Как заметили издание «Полигон медиа» и телеграм-канал «Можем объяснить», в основном это были ультраправые политики, которые и раньше имели связи с Кремлем.

Так, не поддержали документ евродепутаты от французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, Аурелия Бенье, Катрин Гризе и Виржини Жорон. В 2020 году они по приглашению Общественной палаты были наблюдателями на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию и никаких нарушений не заметили. В числе проголосовавших против резолюции оказалась и евродепутат от Латвии Татьяна Жданок, в 2014 году «наблюдавшая» на «референдуме» в Крыму, по результатам голосования аннексированном.

Против резолюции также выступили депутаты, достаточно откровенно продвигающие в Европе интересы России: Жан Лакапель, Тьерри Мариани, Гуннар Бек. Последний прилетал в Россию в качестве наблюдателя на думские выборы 2021 года и тоже не заметил никаких нарушений. При этом его визит оплачивала Госдума. «Новая газета Европа» обратилась за комментариями к депутатам, которые не поддержали резолюцию, в том числе к Татьяне Жданок, Катрин Гризе, Аурелии Бенье и Кристин Андерсон. К моменту публикации материала на сообщения они не ответили.

Антон Шеховцов. Фото: Wikimedi Commons, Wszechnica FWW, CC BY 3.0

— Наличие в Европарламенте пророссийского блока удивления не вызывает, мы наблюдаем это явление с 2014 года. Их присутствие в парламенте было заметно даже во время принятия этой весной резолюции против войны в Украине. Тогда их голосовало меньше, но всё же они были (весной резолюцию против войны не поддержали 13 человек. — Прим. ред.). Так что блок сохраняется, — говорит директор Center for Democratic Integrity в Вене Антон Шеховцов. — Эти депутаты получают поддержку своего электората и попадают в парламент. Чаще их поддерживают даже не по внешнеполитическим вопросам, а по внутриполитическим. В отношении самых одиозных принимают меры, например, власти Франции сейчас ведут расследование против французского евродепутата Тьерри Мариани в том числе из-за связей с Россией. Но остальных пока никто карать не собирается: свобода слова.

Плакаты на дверях кабинетов: «Своим голосом я поддерживаю терроризм». Фото: Twitter

Но общественная реакция на их решения иногда всё же возникает. После принятия резолюции на дверях кабинетов евродепутатов, не поддержавших документ, появились плакаты с надписью «Своим голосом я поддерживаю терроризм». Кто их развесил, неизвестно.

Политика вместо права В итоговом тексте резолюции Европарламент призвал к международной изоляции России, а также поставил вопрос об использовании замороженных российских государственных и частных активов для компенсации «за террористические акты, совершенные Россией или от ее имени, в частности в Украине». Российские парамилитари структуры, в частности ЧВК «Вагнер» и 141-й спецполк имени Ахмада Кадырова, предложено внести в список террористических организаций. И это только часть требований — всего их в документе восемнадцать. Никаких юридических последствий на данный момент резолюция не несет: Европарламент может накладывать обязательства только на страны — участницы ЕС, а Россия никакого отношения к Евросоюзу не имеет. Понимают это как в самом Европарламенте (на заседании еврокомиссар Илва Йоханссон сразу указала на эту проблему), так и в Кремле. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал резолюцию эмоциональным решением и добавил, что Москва «близко к сердцу» его не принимает.

Тамилла Иманова. Фото: Марина Меркулова

Однако юристка ЦЗПЧ Тамилла Иманова считает, что резолюция всё же имеет политический вес. — В документе многие пункты как раз прописаны для стран Евросоюза. Европарламент — крупный политический орган, фактически он является главным законодательным органом ЕС, — объясняет Иманова. — Статус страны — спонсора терроризма в Европе на таком высоком уровне дается впервые. В голосовании участвовали представители всех 27 стран-участниц и поддержали решение превалирующим большинством. Так что это еще раз подчеркнуло, что Европа выступает на стороне Украины, готова ее поддерживать и осуждать преступления, которые совершаются против ее граждан. Как объясняет Антон Шеховцов, приняв резолюцию, ЕП подтолкнул отдельные страны к выработке более радикальных антивоенных мер. Кроме того, этот документ может стать основой для обсуждения решений на уровне национальных парламентов — в основном именно они квалифицируют отдельных людей или организации как террористические. — Парламентариям конкретной страны важно продемонстрировать свое отношение к России и к происходящему. Они народные избранники, им важно высказаться, ведь избиратели смотрят на то, что говорит их конкретный парламент, их депутаты. Любое публичное высказывание парламента влияет в том числе и на будущее голосование в стране, — говорит юристка ЦЗПЧ «Мемориал» Татьяна Глушкова.

Случай с кувалдой Хотя практических последствий резолюция пока не несет, в Европарламенте ноябрьское заседание вызвало бурную реакцию. Уже через несколько часов после принятия резолюции англоязычная версия сайта Европейского парламента подверглась DDoS-атаке. Сотрудники пресс-службы ЕП в разговоре с «Новой газетой Европа» назвали атаку «изощренной» и добавили, что ответственность за нее взяла на себя прокремлевская хакерская группа. — Как говорил в одной из передач с [юристом Марком] Фейгиным [советник главы офиса президента Украины] Алексей Арестович, документ, принятый Европарламентом, — это политическая ядерная бомба. Кибератака со стороны Кремля только подтверждает силу нашего политического шага, — уверен Кубилюс. Незамедлительно последовала реакция и от другого косвенного «фигуранта» документа — владельца ЧВК «Вагнер» и бизнесмена, близкого к Путину, Евгения Пригожина. После требования включить ЧВК в список террористических организаций бизнесмен якобы отправил в Европарламент «информационный кейс» — «окровавленную» кувалду в футляре. За неделю до этого в телеграм-канале, аффилированном с ЧВК «Вагнер», появилось видео, на котором заключенного Евгения Нужина, завербованного в ЧВК, кувалдой забивают. «Сегодня я провел совещание командиров ЧВК «Вагнер» и сообщил им это печальное известие, — прокомментировал бизнесмен требование включить группу «Вагнер» в список террористических организаций. — Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но, по нашему законодательству, с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде чем данная процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс».

Российскую аудиторию, знакомую с деятельностью Евгения Пригожина, таким «перформансом» удивить сложно. К примеру, в 2018 году к зданию редакции «Новой газеты» подбросили похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова — автора криминальных расследований об империи «кремлевского повара» Евгения Пригожина и деятельности российских частных военных компаний. Позже у редакции неизвестные оставляли корзину с отрезанной головой барана и клетки с овцами. Шеховцов и Кубилюс уверены, что бизнесмен и сейчас делает заявления скорее для России, чем для Европы. — Нас это не удивляет, даже не добавляет нам нервозности, — спокойно говорит Кубилюс. — Своей аудитории Евгений Пригожин пытается показать, какой он крутой, как он ничего не боится, как может кувалдой кого-то убивать и посылать ее дальше. Правда, ни в Страсбурге, ни в Брюсселе мы этой кувалды пока не видели, почта не приносила. А лучший ответ на это дал министр иностранных дел Эстонии [Урмас Рейнсалу], который отправил [в Международный уголовный суд в Гааге] наручники для Пригожина. Кубилюс уверен, что в скором времени Евросоюз всё же внесет ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Их перечень был открыт ЕС после теракта 11 сентября и пересматривается каждые шесть месяцев. Сейчас в него включены 13 человек и 21 организация, в том числе ХАМАС, Рабочая партия Курдистана (РПК), Национально-освободительная армия Колумбии (НОА) и военное крыло Хизбаллы. Для пересмотра списка необходимо согласие всех 27 стран — участниц ЕС. — Думаю, что вероятность включения ЧВК «Вагнер» в список большая, потому что другие институции, ответственные за внесение, видят единение в Европарламенте по этому вопросу. Никто не желает ссориться с парламентом, особенно когда там есть такое большинство, — замечает Кубилюс. Шеховцов называет реакцию Пригожина лишь символическим актом устрашения. — Сложно представить, что возможны какие-то реальные угрозы для членов Европарламента, для тех, кто голосовал за эту резолюцию. Мне кажется, Кремль тоже уже давно смирился с критическим отношением к собственной политике со стороны, — замечает политолог. Не беспокоятся о возможном новом статусе террористов и сами бойцы ЧВК «Вагнера». Трое вагнеровцев, с которыми поговорила «Новая газета Европа», все как один твердят, что решение ЕП — просто политика, которая к реальной жизни отношения не имеет. «А почему только «Вагнера»? Пусть свою Академи и прочие ЧВК признают террористами». «Мы — за свою страну и против ее врагов. Мы для них террористы. Они — для нас», — твердят наемники. — Признают и признают. На моей жизни это не скажется вообще. Я за границей был только в командировках. Они там что угодно могут говорить, мне вообще ровно. С России выдачи не будет. Лично за мной ЦРУ охотиться не станет, — уверен один из бойцов ЧВК.

Что дальше Реализовать — пусть даже не все — требования Евродепутатов еще только предстоит. Кубилюс надеется, что в ближайшее время на уровне ЕС будет принято законодательство, схожее с тем, что уже существует в США: там на страны, которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма (сейчас в список входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия), распространяются финансовые санкции, в том числе ограничения по предоставлению иностранной помощи. Кроме того, им запрещено продавать оружие, а экспорт технологий двойного назначения контролируется.

Сергей Лагодинский. Фото: Wikimedia Commons, Savenoknok, CC BY-SA 4.0