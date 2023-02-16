Тростянецькі партизани. Як сумські газовики організували спротив російським окупантам

«Наша головна база розташована в лісі на краю міста, і вже 25 лютого на перехресті біля нас стояв російський танк, автомобіль «Урал» з піхотою, і було влаштовано блокпост окупантів», – розповідає начальник Тростянецького відділення АТ «Сумигаз» Сергій Гончаренко. – Але ще напередодні ми розвезли додому частину оргтехніки, оперативну документацію, а частину службових автомобілів співробітники сховали у дворах».

В умовах окупації тростянецькі газовики працювали за наступною схемою. Місто розбили поквартально, враховуючи, в якому з них чи поруч живуть співробітники: фахівці поетапно обходили свої території зранку. Запишуть всю необхідну інформацію на листочку, потім передають колезі з наступного кварталу. До третьої години вся повна інформація збиралася у Сергія Гончаренка, і розпочиналися необхідні ремонтні роботи. До речі, оперативна інформація щодо пошкодження газопроводів надходила від диспетчерів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.