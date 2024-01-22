Трибунал для путіна. 669 днів повномасштабної війни в Чернігівській області: узагальнення подій

У цій публікації подається узагальнення інформації, зібраної громадською організацією «МАРТ» спільно з громадською спілкою «Освітній дім прав людини в Чернігові», у рамках глобальної ініціативи «Трибунал для путіна» про ймовірно скоєні міжнародні злочини за 669 днів повномасштабної російсько-української війни на території Чернігівської області.

Було задокументовано 3945 епізодів за весь період та 13 епізодів – безпосередньо за грудень 2023 р.

Інформація в цій публікації є приблизною, спирається на зібрані активістами дані та потребує уточнення.

1. Інформація про жертви серед цивільного населення

За досліджуваний період у Чернігівській області організацією «МАРТ» спільно з громадською спілкою «Освітній дім прав людини в Чернігові» було зафіксовано загалом 614 епізодів, пов’язаних із людськими втратами чи порушенням прав серед цивільного населення.

Тип втрати чи порушення прав Постраждалих Загибель людини 533 Поранення людини 562 Порушення прав 612 Зникнення людини 46 Усього 1753

1.1. Інформація про загиблих та поранених серед цивільного населення

За даними, які задокументовані в базі, за досліджуваний період у Чернігівській області внаслідок ракетних, мінометних та артилерійських обстрілів, а також внаслідок спрацювання різних вибухових пристроїв загинули щонайменше 533 особи та було поранено щонайменше 562 людини.

2 грудня 2023 року на прикордонні Чернігівщини постраждала сім’я з 4-річною дитиною. Вони приїхали на вихідні провідати свою родичку та потрапили під російський обстріл у той час, як вийшли з будинку на вулицю. Чоловік зі своєю донькою зазнали осколкових поранень, а його 4-річний внук не постраждав.

Фото: поліція Чернігівської області

2. Інформація про житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, що зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій

За даними, які вже задокументовані в базі, у Чернігівській області за досліджуваний період внаслідок переважно ракетних ударів було зруйновано/пошкоджено щонайменше 5323 об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких:

Вид об’єктів Кількість Об’єкти підприємницької діяльності та комерційно-виробничого призначення 267 Будівлі житлово-побутового призначення 3772 Будівлі лікувально-оздоровчого закладу 40 Об’єкти культурно-розважального закладу 19 Будівлі освітньо-виховного закладу 105 Будівля державної установи 43 Об’єкти транспортної інфраструктури 28 Господарчі угіддя, ліси 405 Будівлі культового призначення 23 Об’єкти інфраструктури життєзабезпечення 70 Історичні пам’ятки 23 Мости 19 Транспортні засоби (автомобіль, судно) 508 Гуманітарний конвой 1 Загалом об’єктів 5323

Ось деякі з цих випадків за останній місяць:

26 листопада 2023 року близько 12 години до поліції надійшло повідомлення про підрив трактора на полі біля с. Синдарівське Ніжинського району. Під час прибирання кукурудзи комбайн наїхав на міну. Внаслідок вибуху трактор отримав механічні пошкодження. Водій транспортного засобу травм не зазнав.

6 грудня 2023 року росіяни влучили ударним дроном в авто старости одного із сіл Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині. Цього дня староста допомагав у відновленні електромережі, яку раніше пошкодили через обстріли. За інформацією поліції Чернігівської області, під час обстеження староста вийшов з авто і в цей момент ворог завдав удару з дрона: цивільний автомобіль вибухнув і вщент згорів.

Фото: В’ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)

14 грудня 2024 року внаслідок вибуху (дрон-камікадзе невстановленого типу) в районі н. п. Грем’яч Новгород-Сіверського району пошкоджено трансформаторну підстанцію та лінію живлення насоса водонапірної вежі.

16 грудня 2023 року на територію сільгосппідприємства, яке розташоване у місті Бахмач Ніжинського району, прилетів безпілотник, який був невеликого розміру, начинений вибухівкою та уражуючими елементами (скоріше за все, металеві кульки).

20 грудня 2023 року російські війська протягом доби обстрілювали Семенівську громаду на прикордонні Чернігівщини з гармати БМП та мінометів. Унаслідок обстрілу загорівся нежитловий будинок.

21 грудня 2023 року росіяни атакували з дрона будинок в одному з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району. Внаслідок вибуху оселя загорілася. З людей ніхто не травмувався.

Фото: Поліція Чернігівської області

23 грудня 2023 року російська армія атакувала з дрона жителів одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району, яким привезли хліб. Обстріл стався під час роздачі хліба в центрі села. З людей ніхто не травмувався, осколками пошкодило легковий автомобіль з хлібом.

25 грудня 2023 року російські війська завдали ударів по селу Гірськ Сновської громади на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу знеструмлено понад дві тисячі абонентів.

3. Інформація про типи подій, які були задокументовані за досліджуваний період

За даними, які вже задокументовані в базі, за досліджуваний період у Чернігівській області сталися такі події:

Подія Епізодів Арт. обстріл (бомбардування) 2943 Авіаудар 288 Ракетний удар 53 Касетні засоби ураження 15 Обстріл зі стрілецької зброї 108 Ушкодження транспортним засобом 26 Вибуховий пристрій 99 Катування (тортури), нелюдське поводження 56 Незаконне позбавлення волі 77 Привласнення майна цивільних осіб 113 Напад на склад гуманітарної допомоги, гуманітарний конвой, гуманітарну місію чи коридор 5 Використання цивільного населення як щита 32 Взяття заручників 5 Захоплення цивільної будівлі 27 Інше 24

Аналіз зібраної інформації дає підстави стверджувати, що протягом останнього місяця російські загарбники ведуть щоденні обстріли прикордонних територій Чернігівської області. Ворог застосовує для обстрілів артилерію, міномети, РСЗВ, БПЛА, пуски ракет з гелікоптерів, тощо – все це неминуче призводить до руйнування цивільної та критичної інфраструктури життєзабезпечення, людських втрат серед цивільного населення.

Загалом за останній місяць від ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 5 будинків житлового-побутового призначення, 4 об’єкти інфраструктури життєзабезпечення, 4 автомобілі, 1 об’єкт підприємницької діяльності та комерційно-виробничого призначення. Троє людей зазнали поранення, серед них одна дитина.

Аналіз підготував координатор громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в м. Чернігів, що діє на базі ГО «МАРТ», Дмитро Науменко

Джерело: «Освітній дім прав людини в Чернігові»