У пошуках “легких грошей”. Як рашисти роблять диверсантів з українських підлітків

Підпали релейних шаф на залізниці, автомобілів військових, будівель ТЦК, а також гуманітарних хабів у Європі – це системні злочини, за якими стоїть країна-агресор, стверджують правоохоронці. За їхньою допомогою ворог не лише намагається дестабілізувати ситуацію всередині України, але й створити певну “медійну картинку” в інших країнах, щоб розсварити нас із партнерами, які надають допомогу під час війни.

Як для таких злочинів вербують виконавців, чим мотивують і що робиться, щоб їх зупинити, дізнавалася журналіст видання “Цензор.НЕТ“.

У ПОШУКАХ “ЛЕГКИХ ГРОШЕЙ”

Кількість підпалів релейних шаф на залізниці, зросла наприкінці минулого року. І якщо спершу подібні випадки розслідувались як хуліганські дії чи спроби вкрасти якісь елементи обладнання, то дуже швидко стало зрозуміло, що йдеться про сплановані системні злочини на кшталт знищення української енергосистеми.

Оскільки це обладнання забезпечує роботу автоматики і слугує для безпеки залізничного руху, наслідками таких дій злочинців могли стати серйозні аварії, можливо й з жертвами, а також це могло призвести до затримки потягів, зокрема, й тих, які везуть техніку для фронту. І добре, що до трагедій не дійшло, оскільки сама “Укрзалізниця” реагувала на такі ситуації оперативно.

Але на відновлення релейних шаф потрібні чималі кошти і час. А це, з огляду, що війна триває і економічна ситуація складна, ще та задачка.

Як зазначають у Національній поліції, вочевидь ті, хто стоїть за цими підпалами, очікували, що в умовах воєнного стану такі злочини сприятимуть підриву комплексної потужності воєнно-економічної складової сектору безпеки і оборони, порушать нормальну роботу логістичних вузлів на залізниці.

З грудня минулого року і дотепер зафіксовано 42 такі факти. Переважна кількість кримінальних проваджень зареєстрована Національною поліцією, але частина з них передана для розслідування СБУ. Чимало в скоєних злочинах, за словами правоохоронців, свідчить про причетність спецслужб рф, але наразі це таємниця досудового розслідування.

“Зважаючи на системність вчинення злочинів, ми змінили підходи в розслідуванні. Встановили, що до вчинення підпалів здебільшого залучаються неповнолітні, які проживають в різних регіонах країни. Оскільки релейні шафи встановлюються на логістичних перехрестях, це в основному за межами міста, десь у селах. А підпали здійснюються вночі, коли діє комендантська година. Тому особа має бути місцевою, щоб орієнтуватись, як підійти до місця скоєння злочину і як піти звідти, – розповів у коментарі “Цензор.НЕТ” заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Євген Колесник.

– Виконавців вербують через Телеграм-канали, обіцяючи грошову винагороду. Не йдеться про якийсь окремий Телеграм-канал, це можуть бути будь-які, які розміщують між іншим інформацію про те, що нібито можна підзаробити і “перекидають” на відповідне посилання. Якщо підліток переходить за таким посиланням і намагається дізнатися деталі, з ним зв’язується анонімний адміністратор і починається робота соціальної інженерії. Його поступово переконують вчинити цей злочин, розписуючи детально інструкцію про те, як уникати камер, який засіб використовувати для підпалу, з якого ракурсу знімати відео для звіту і т.ін. Він може отримати невелику передоплату, але основну суму винагороди йому обіцяють віддати після того, як він надасть фото і відео з місця злочину”.

За словами Євгена Колесника, обіцяли за такі підпали іноді і тисячу доларів, але насправді здебільшого платять 8-10 тисяч гривень. Чимало випадків, коли не платили взагалі. При цьому для розрахунків використовують криптогаманці, щоб процес розрахунку було складніше відслідкувати. “Важко вирахувати тих, хто переказує і хто отримує кошти, але ми все одно їх встановимо, і цю роботу зараз робимо”, – пояснює Євген Колесник.

Він також розповів, що, інструктуючи неповнолітніх, їхні “наставники” пояснюють, як треба вдягатися, маскувати обличчя, щоб палія не могли встановити, якщо він все ж потрапить на камери автоматичної відеофіксації. Хоч в принципі поява неповнолітнього в комендантську годину на вулиці вже привертає увагу правоохоронців.

“Місцеві поліцейські вже знають, де розташовані ці місця з релейними шафами, шляхи підходу і відходу. І якщо надходить інформація про підпал, одразу реагують, розуміючи, куди направляти наряди для того, щоб виявляти таких осіб”, – каже Євген Колесник.

Найчастіше виконавець один. Але є випадки, коли їх кілька. Наприклад, правоохоронці встановили особи чотирьох хлопців від 14 до 19 років, які підпалили релейні шафи в Борисполі, чим завдали залізниці збитків на 2 млн грн. Їх затримали, оголосили підозри. Наразі обвинувальні акти вже скеровані до суду.

У Нацполіції також повідомили, що кримінальні провадження по таких фактах реєструють за ч.2. статті 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна), але тут розглядається також і варіант диверсії (стаття 113) чи теракту (стаття 258) на замовлення російської федерації. Відповідно провадження і розслідуються залежно від підслідності Національною поліцією чи Службою безпеки України.

Санкції в цих статтях різні – від 10 років ув’язнення до довічного терміну.

Наприклад, за підслідною Нацполіції 194-ю статтею Кримінального кодексу покарання у десять років позбавлення волі загрожує двом студентам 17 та 20 років з Тернопільської області, які вирішити підробити на підпалах релейних шаф. Це провадження теж направлено до суду.

Загалом за скоєні підпали релейних шаф на залізниці підрозділами Нацполіції затримано 12 осіб.

“Робота правоохоронних органів і розголос у ЗМІ щодо розкритих злочинів певною мірою вплинули на те, що таких підпалів релейних шаф останнім часом стало менше, але батькам варто звертати увагу на те, чим займаються їхні діти, більше з ними спілкуватись, попереджати їх про те, до чого можуть призвести такі спроби підзаробити”, – наголосив заступник начальника ГСУ.

А от кількість підпалів автомобілів, які належать військовослужбовцям, військовим частинам чи волонтерам поки що росте. Лише цього року зареєстровано 59 таких фактів. При цьому у червні зареєстрували 21 таке кримінальне правопорушення, стільки ж зареєстрували за пів місяця липня.

І як зазначають у Національній поліції, причина росту таких злочинів – диверсійно-підривні та інформаційні атаки росіян для зниження обороноздатності України. Зокрема, це спроба зірвати мобілізаційні заходи. Таким чином рф намагається створити для російських ЗМІ “медійну картинку” про нібито існуюче “антиукраїнське підпілля”.

Але такого підпілля насправді не існує, переконують правоохоронці. А ці підпали – знову-таки про пошук “легких грошей” через Телеграм-канали. І для цього теж часто вербують саме неповнолітніх, розраховуючи на те, що ними простіше маніпулювати.

За словами Євгена Колесника, як і в ситуаціях із релейними шафами, виконавці отримують чіткі інструкції. “Розписується, які автомобілі треба підібрати, яким чином уникати камер, в якій частині палити. Наприклад, радять не підпалювати автомобіль у задній частині, бо там може швидко згаснути полум’я і не буде бажаного ефекту.





Їм розповідають, де двигун, що треба облити, а також з якого ракурсу знімати, як горить. Потім відео треба перекинути замовнику і лише після цього їм, можливо, заплатять, – каже він і додає, що теж не завжди виконавцям вдається отримати ту суму, яку їм пообіцяли. – Підбирають автомобіль за кольором або ж бачили, що на ньому їздить військовий. Чи знають, що машина належить військовій частині. Був випадок, коли військова використовувала автомобіль сірого кольору на номерах іноземної реєстрації. Він переданий як гуманітарна допомога. Вона на ньому їздила на “нулі”, а коли пригнала для ремонту на СТО, там його підпалили. З’ясувалось, що доступ до СТО був вільний.

В основному автомобілі, які вдалося підпалити, припарковані у дворах будинків, до них теж був вільний доступ. Тому бажано, щоб автівки військових перебували на загородженій території, яка охороняється”.

У Нацполіції розповідають, що у випадках підпалів автівок військових організатори таких злочинів задіюють не лише підлітків, але й дорослих, які хочуть підзаробити. Наприклад, у Києві затримали безробітну мешканку Чернігівської області та її 14-річного сина (учня 9 класу) під час спроби підпалу автомобіля військовослужбовця. Вони спеціально приїхали в столицю, щоб палити автівки військових на замовлення.

У Нацполіції також зазначають, що є випадки, коли виконавці не отримали оплату взагалі або отримали набагато менше. Наприклад, у Кіровоградській області виконавцю обіцяли 10 тисяч гривень, однак кошти він не отримав. А в Дніпропетровській області виконавцям пообіцяли 3 тисячі доларів, а заплатили всього 9 тисяч гривень.

Наразі Нацполіцією розкрито 12 таких злочинів, виконавців затримано, і їм обрано запобіжні заходи. Частина кримінальних проваджень передана в СБУ і там теж є результати. Наприклад, нещодавно у Львівській області по трьох епізодах встановили особи двох виконавців.

Але на цьому росіяни, які використовують підпали, як один з елементів ведення війни, схоже, не планують зупинятись. Бо з квітня цього року правоохоронцями розслідуються ще три підпали СП і ТЦК – У Харкові, Вінниці і Львові. Два з цих злочинів розкриті. “В інструкціях таким паліям розповідають, як виготовити коктейль Молотова. Один має підпалити і кинути пляшку у будівлю, інший в цей час знімає відео для звіту”, – каже Євген Колесник. – Методи вербовки виконавців ті самі”.

ЗВОДИЛИ ОСОБИСТІ РАХУНКИ, ЗАМОВЛЯЮЧИ ПІДПАЛИ МАЙНА

Працюючи над розкриттям підпалів всередині країни, правоохоронці виявили ще одну групу, яка заробляла на підпалах. Але цього разу організатори створили для замовлень окремий Телеграм-канал.

“Коли ми побачили, що це непоодинокі підпали приватних будинків і квартир, а системні, які скоєні в семи областях країни, що підготовка до злочину і його вчинення відбувалась у всіх випадках однаково, ініціювали перед Офісом Генпрокурора питання про визначення підслідності за Головним слідчим управлінням і об’єднали ці факти в одне кримінальне провадження, – розповів у коментарі “Цензор.НЕТ” заступник начальника ГСУ Нацполіції Артем Шевчишен.

– Проаналізувавши усі випадки, встановили, що діє одна група. Почали проводити комплекс відповідних заходів і вийшли на Телеграм-канал, де робилися замовлення. Він, за нашою інформацією, діяв приблизно пів року – десь із серпня минулого року по березень цього.

У березні цього року ми провели одночасні обшуки і повідомили про підозру 11 особам. В тому числі двом співорганізаторам. Кваліфікували їхні дії за ч. 2 ст. 194 КК. (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). З кваліфікуючою ознакою – в складі організованої групи. Тому що чітко було встановлено, хто керує групою, яким чином це відбувається”.

Щоб встановити замовників, правоохоронці почали дивитися, хто потерпілі. “Ми одразу висунули декілька версій. Одна з версій була – діяльність спецслужб російської федерації. Щоб перевірити її, залучили СБУ. Вони нам допомогли отримати інформацію в тому числі шляхом використання сучасних методів і засобів, з середини цієї групи. І ми зрозуміли, що там жодного російського сліду немає. Тому далі почали вже працювати по конкретних замовленнях, – пояснює Артем Шевчишен. – Потерпілі в цих провадженнях – це звичайні громадяни. Фізичні особи – підприємці, фермери, і вони не пов’язані будь-яким видом діяльності. Тут ідеться більше про зведення особистих рахунків”.

За словами Артема Шевчишена, створив цей Телеграм-канал чоловік, який виїхав через декілька місяців від початку повномасштабної війни за кордон. Він приймав замовлення, а на території України діяв співорганізатор, який і підбирав виконавців. Вік виконавців – від 17 до 27 років.

Замовлення на підпал коштувало від 500 до 3000 доларів. Злочини добре планувалися, проводилася розвідка. При цьому коктейлі Молотова закидалися в приміщення і тоді, коли там були люди. На щастя, ніхто не постраждав.

Слідчими Нацполіції зафіксовано і задокументовано в кримінальному провадженні 9 таких епізодів. Це п’ять будинків і чотири квартири. В семи областях нашої держави. Це Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Запорізька, Миколаївська і Львівська області.

Як тільки правоохоронці почали активно працювати, організатори Телеграм-каналу його видалили, але діяльність продовжили. Тобто далі це вже діяло як сарафанне радіо.

Щодо розрахунку, то, за словами Артема Шевчишена, організатор отримував від замовника одразу всю суму. А з виконавцями розраховувались після вчинення злочину.

Обов’язковою умовою розрахунку з виконавцем була наявність відео. Знімали відео під час вчинення злочину, скидали організатору, той замовнику і, якщо останній був задоволений, то винагорода виплачувалась. Але були випадки, наприклад, у Чернігівській області, коли замовник не був задоволений, тому підпал одного і того самого об’єкту здійснювали двічі.

А в деяких ситуаціях виконавцям, попри ретельну підготовку, не вдавалося здійснити підпал. “Був випадок, коли надійшло замовлення в прифронтове місто Запорізької області, – розповідає Артем Шевчишен. – Виїжджає туди виконавець, заїжджає на АЗС, купує бензин. Готує коктейлі Молотова. Приїжджає у прифронтове місто. А потім повідомляє організатору, що там на кожній вулиці, біля кожного будинку військові. І він не може виконати завдання. У нас це теж зафіксовано. Він вчинив замах, вчинив усі дії, які вважав за потрібне, але через обставини, які не залежали від нього, не зміг довести цей злочин до кінця”.

Всі виконавці затримані, кримінальне провадження вже в суді. Матеріали щодо організатора направлено до Інтерполу для оголошення його в міжнародний розшук, а місце знаходження співорганізатора, який, тікаючи, виїхав за кордон, вже встановлено, і наразі вчиняються дії для його екстрадиції. А слідчі працюють далі, щоб встановити усіх замовників підпалів.





Як у всіх інших випадках з підпалами, оплата цією групою здійснювалась через криптогаманці. А від замовника до організаторів і виконавців кошти надходили через так звані міксери. Тому встановити, хто кому платив, дуже складно. “Але немає ідеального злочину, сліди все одно залишаються, – вважає Артем Шевчишен. – З початком повномасштабного вторгнення, завдяки нашим міжнародним партнерам, у нас взагалі дуже розширилися можливості. Наші підрозділи криміналістичного забезпечення забезпечені сучасними технологіями. Це і прилади швидкісної ідентифікації ДНК-профілю людини, які дають можливість його встановити протягом 90-120 хвилин, і багато іншого. Тому ми продовжуємо наше розслідування щодо організаторів і вже маємо позитивні напрацювання, працюємо далі”.

ПІДПАЛЮВАЛИ ГУМАНІТАРНІ ХАБИ І ТОРГОВЕЛЬНІ ЦЕНТРИ В ЄВРОПІ

Але вербують паліїв не лише через Телеграм-канали. Нещодавно Національною поліцією проведено спецоперацію, в результаті якої затримано групу, яка за вказівкою російських спецслужб організовувала підпали торгівельних і гуманітарних хабів і торговельних центрів в Європі.

“Виконавцями здійснювалася розвідка місцевості, обиралися об’єкти, які б могли зацікавити кураторів. До вказаних об’єктів могли входити торговельно-розважальні центри, складські приміщення-хаби, в яких зберігалася гуманітарна допомога для України, супермаркети, бензовози, а також інші об’єкти, – розповів в коментарі “Цензор.НЕТ” перший заступник начальника Головного слідчого управління Сергій Пантелеєв.

– В подальшому куратор аналізував отриману інформацію, і якщо об’єкти були “цікаві”, а їх пошкодження могло призвести до великого резонансу – тоді виконавцям виділялися на це кошти. Головний критерій, що впливав на вартість “завдання” – масштаби, розміри збитків та значний розголос.

У разі, якщо роль та значення об’єктів були несуттєвими, то куратори надавали виконавцям свої варіанти для реалізації злочинних намірів.

Спосіб реалізації злочину залишався за безпосереднім виконавцем, враховуючи його здібності та “креативність””.

За словами Сергія Пантелеєва, – встановлено, що головним фігурантом злочинної групи був уродженець Луганської області, який мав статус внутрішньо переміщеної особи та з початку повномасштабного вторгнення переїхав до міста Івано-Франківськ. І ще з 2014 року контактував з представниками ворожих спецслужб та фактично був ними завербований.

Інші вербувальники і виконавці теж підбиралися за тими ж критеріями, що і головний фігурант. А так як останній ще й мав судимості, – перевага надавалася особам з кримінальним минулим, адже з такими кадрами легше домовлятися.

Головна мета ворожих спецслужб була і залишається незмінною – дискредитувати Україну та її громадян у світі, зіпсувати дружні стосунки з нашими партнерами та державами, що підтримують нашу боротьбу проти ворога, і як наслідок цього – припинення будь-якої допомоги Україні. І вони намагаються для цього використовувати будь-які засоби.

“Розрахунок вочевидь був на те, що правоохоронці країни, де організовано підпал, не без “допомоги” тих же кураторів, швидко виходять на слід зловмисників і встановлюють, що вони є громадянами України. Відповідно в місцевих та національних ЗМІ публікується така інформація, а правоохоронними органами акцентується увага громадськості саме на громадянстві (України) встановлених або затриманих членів злочинної групи.

Тому нами як одна із робочих версій розглядається дестабілізація відносин України з країнами європейської співдружності. Бо європейцям тяжко зрозуміти чому українці, яким вони допомагали з початку повномасштабного вторгнення, надавали притулок, статус біженців, соціальний захист, раптом завдають шкоду країні, яка їх прихистила.

Це, на їхню думку, звичайний терористичний акт, який не має логічного пояснення. Негативність ситуації також підсилює армія російських ботів, які через підконтрольні російській федерації телеграм-канали і ЗМІ розкручують і ширять серед європейців наративи про призупинення соцвиплат українським біженцям, їхнє видворення з європейських країнах, припинення допомоги Україні”, – повідомив Сергій Пантелеєв.

Була організована і схема вивозу завербованих чоловіків до Європи. Для того, щоб виконавці безперешкодно могли перетнути кордон, для них виготовлювали підроблені документи, серед яких і так звані “білі квитки” (тобто, людина визнається непридатною для військової служби і може виїжджати за кордон).

Сергій Пантелеєв зазначив, що підпали здійснювалися групами, до яких входили кілька чоловіків.

“Площі об’єктів підпалів були великими, тому виконавцям треба було з’ясовувати, де розміщено усі камери, щоб на них не потрапити, продумувати план підходу та відходу, та й ще встигнути відзняти відео до приїзду на місце правоохоронців. Фактично повноцінно готуватися до злочину”, – пояснює він.

Як повідомили в Нацполіції, оплата за виконану роботу здійснювалася частинами – спочатку аванс, а решта грошей переказувалася кураторами після фактичного підтвердження здійснення підпалу через публікації новини у засобах масової інформації. Для ускладнення процесу відслідковування транзакцій, усі грошові перекази відбувалися на криптогаманці так званих мулів, які за невелику фінансову винагороду надавали свої рахунки.

За оперативними даними правоохоронців, найближчим часом планувалося знищити центр гуманітарної допомоги для українців у Польщі. Тож для знешкодження діяльності злочинної групи, що діяла під кураторством російського фсб, і була проведена спецоперація.

Після опрацювання отриманої оперативної інформації співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції встановили групу осіб, які здійснювали в Україні ретельний підбір проросійських громадян для виконання завдань кураторів від фсб за кордоном. 18 липня співробітники ДСР, ГСУ, ДВБ Нацполіції, контррозвідки СБУ за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели 40 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів на території шести областей України, де були знайдені докази, що свідчать про зв’язок учасників злочинної організації з представниками російських спецслужб.

Під час слідчих дій знайшли підроблені документи, серед яких були свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водіїв та дипломи про освіту; печатки, штампи та інші заготовки, які використовувалися для виготовлення підробок; банківська документація, квитанції та чеки про оплату поштових послуг з розсилки документів; комп’ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти та чорнові записи.

Цього ж дня на території Івано-Франківської області поліцейські затримали організатора-вербувальника та його двох пособників. Відповідно до рольової участі кожного з фігурантів, їм за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

У поліції зазначили, що наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності, а також збір доказової бази щодо перевірки фігурантів до інших епізодів пожеж у торговельних центрах на території країн ЄС. Вже відомо, що окрім Польщі, підпали також здійснювались на території країн Балтії.

“У Литві затримали двох наших громадян з Херсонської області. Вони потрапили в окупацію, потім їх вивезли в російську федерацію, завербували, а далі, використовуючи їхні закордонні паспорти, перемістили в Європу, де вони здійснили підпал торговельного центру. Там же вони були й затримані”, – розповідає перший заступник начальника ГСУ.

У Нацполіції підкреслюють, що наразі працюють у комунікації з колегами з європейських країн, щоб виявляти і попереджати нові злочинні схеми спецслужб ворога.

Автор: Тетяна Бодня

Джерело: censor.net