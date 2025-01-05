Українські розвідники розповідають про диверсійні операції проти рашистів у Торецьку: “Як ми “Кентавра” склали”

Незважаючи на діджиталізацію лінії фронту і використання для розвідки дронів, і в російській, і в українській армії зберігаються і класичні розвідгрупи. Потрапити туди непросто, але саме ці люди виконують найскладніші завдання на лінії фронту, за які не беруться ні піхотинці, ні оператори дронів.

Кореспондент “Настоящего Времени” Борис Сачалко поговорив із двома українськими розвідниками, які воюють у Торецьку: це місто зараз штурмує армія РФ, там тривають вуличні бої.

“Позивний у мене “Лондон”, – коротко представляється один із розвідників. На запитання, чому саме такий, розповідає, що поїхав на роботу до Великої Британії за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Коли почалася повномасштабна війна, він одразу ж захотів повернутися на батьківщину. Друзі його вмовляли залишитися.

“Я дзвоню друзям, вони кажуть: “Сиди там, ми зараз пару місяців – і все закінчимо”. А потім уже дивишся: рік минув, – розповідає український військовий. – У мене багато думок було в голові, правильно чи неправильно я роблю? А потім подумав: а як ти будеш хлопцям в очі дивитися? Я сів у маршрутку, 150 фунтів – і я у Львові”.

“Лондон” розповідає, що його батьки були різко проти його повернення в Україну і того, щоб він ішов воювати. Хлопцеві тоді було лише 23 роки, за українськими законами він не підпадав під призов, який починається з 25 років. Але “Лондон” домігся свого. За останній рік він пройшов Вугледар, був поранений. А тепер він розвідник 21-го окремого батальйону спецпризначення Президентської бригади і про життя в Англії згадує нечасто.

“Англія – це Ессекс і невеликі міста. Лондон – це вже United Kingdom (Сполучене Королівство), – міркує він. – Багато різних національностей, англійська культура відходить на другий план”.

На запитання, який виїзд він запам’ятав найбільше, “Лондон” відповідає: “Як ми “Кентавра” склали”.

“Кентавр” – це п’ятиповерховий будинок у Торецьку, який зайняли російські військові.

“Нам було поставлено завдання – заїхати, просочитися в будинок, встановити вибухівку, відійти, – розповідає розвідник. – Піхота не робить такі завдання, а ми такі завдання робимо. Третій [під’їзд] тоді повністю пішов, а в четвертому вибухова хвиля пішла на дах, і шансів вижити там не було”.

Розвідник із позивним “Китаєць” теж був на цьому завданні. Він ще молодший за “Лондона”, йому лише 19 років.

“Я хотів піти в армію ще у 18, але батьки не відпускали, – ділиться він. – А тепер пішов. Вважаю, що я тут потрібен, щоб знищувати ворога. Я молодий, сильний і так далі. Потрібна молодь”.

Знищення “Кентавра” – не перше подібне завдання розвідників. Командир їхнього підрозділу каже, що сучасна війна така, що дрони вже частково замінили класичну розвідку: саме за їхньою допомогою сьогодні здебільшого відслідковують переміщення техніки та живої сили противника. Але є завдання, які вимагають присутності людини на місці: дронами такі завдання не виконати, а піхота за таке навіть не береться. Саме тому розвідникам потрібно володіти великою холоднокровністю.

“Ми так з однієї точки на другу тихенько зайшли. Фактично ми встановлювали вибухівку в них через стінку, було їх чутно, – діляться українські розвідники. – Страшно було. Але я намагаюся не думати про це. Є завдання – потрібно його виконати. Не потрібно думати про погане, тільки про хороше”.

“Як завжди, потрібно себе тримати в нормі. Хвилювання, переживання, зрозуміло, є свої специфічні внутрішні переживання, але загалом – ні, все в нормі”, – погоджується з колегами “Алладін”. Він один із нових розвідників у підрозділі, сьогодні з групою в нього перший бойовий вихід. Де він служив раніше, не розповідає, але каже, що не тільки в Україні і досвіду йому вистачає.

Українські експерти називають Торецьк другим за важливістю населеним пунктом для ЗСУ після Покровська: у разі захоплення він відкриває оперативний простір для наступу Росії на Костянтинівку. Нині Кремль кидає на Торецьк усе нові й нові сили, і це дає результат – російська армія просувається в місті.

“Був один полонений, Колюнчик. Хлопець намагався штурмувати наші позиції на милицях, – розповідають українські військові. – Його командири наказали йому йти на милицях! І йому погрожували FPV (дроном), якщо він не піде: вони знали, де він перебуває”.

“Лондон” каже, що не сумнівається, що в України все вийде на фронті, і будує амбітні плани на мирне життя.

“Я бар свій відкрити хочу. Англійський паб в Україні, – розповідає він. – Щоб стиль, як в Англії: дерев’яна барна стійка, килими, фіш-енд-чіпс і хороший англійський лагер”.

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Джерело: “Настоящее время”