В России охрана готовится защищать Путина от переворота с помощью священников, гипнотизеров, астрологов и экстрасенсов

26 октября в центре Москвы появилась боевая техника и вооруженные люди. Некоторые москвичи с надеждой подумали, что происходит военный переворот, но в ФСО поспешили заявить, что «проводятся планово-тактические учения по нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти».

Как выяснили журналисты издания The Insider, тактические учения — лишь небольшая часть спецмероприятий на случай перевода ФСО в режим военного времени. ФСО готовят личный состав к «массированной идеологической атаке», при которой противник использует СМИ, соцсети, религиозные организации, гипноз (!), пси-генераторы (?!) и даже некие «предметы повседневного обихода в подготовленной упаковке». В числе ответных мер генералы планируют контрвнушение, проведение еженедельных политзанятий, коллективный поход в храм и выявление офицеров ФСО с неустойчивой психикой и неадекватной реакцией. За реализацию плана отвечает непосредственно заместитель директора ФСО генерал Александр Комов. По сообщению источника из охраны Кремля, генерал Комов не только отличается повышенной бдительностью, но и внимательно прислушивается к советам астрологов и экстрасенсов.

В распоряжении редакции издания оказался проект секретного «Плана морально-психологического обеспечения перевода Оперативного управления ФСО <далее — ОУ ФСО — The Insider> с мирного на военное время». Это управление является ключевым в кремлевской охране и отвечает не только за безопасность первых лиц, но и выполняет внутри ФСО функции контрразведки. Проект разделен на четыре части:

1) «Мероприятия, проводимые при непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени».

2) «Мероприятия, проводимые при введении степени боевой готовности “Повышенная”».

3) «Мероприятия, проводимые при введении степени боевой готовности “Военная опасность”».

4) «Мероприятия, проводимые при введении степени боевой готовности “Полная”».

В переходный к военному времени период предлагается организовать «выполнение мероприятий по морально-психологическому обеспечению оперативно-служебной деятельности» офицеров ФСО и «подготовку донесений о морально-психологическом состоянии личного состава».

В части «Повышенная боевая готовность» рекомендуется проведение индивидуальных бесед с отдельными офицерами охраны, доведение до личного состава ОУ ФСО внутренней, международной и военно-политической обстановки. Кроме того, предусмотрены посещения в Кремле Зала славы и истории ФСО и экскурсия в собор Казанской иконы Божьей Матери.

В разделе «Военная опасность» предлагается «оперативное информирование и разъяснение задач, стоящих перед подразделением, и проведение занятий по общественно-государственной подготовке (не менее 1 часа в неделю)». В случае военной опасности не исключается эвакуация из Москвы членов семей офицеров кремлевской охраны. Подбадривать и утешать подчиненных поручено командирам подразделений и психологам из Управления кадров ФСО.

С наступлением «Полной боевой готовности» необходимо «разъяснить личному составу требования российского законодательства об ответственности за воинские преступления, о недопущении растерянности и паники среди военнослужащих и членов их семей». И дополнительно привести примеры героизма и мужества офицеров ФСО.

Составители плана заранее предупреждают, что в случае переворота у некоторых защитников Кремля могут возникнуть: подавленность, замкнутость, неуверенность в правильности действий начальства, чувство страха и беспокойство за свою жизнь. В числе ответных мер предлагается использовать «контрвнушение», «контрубеждение», «перехват инициативы», «подмену объектов» и проведение доверительных бесед с молодыми сотрудниками, имеющими склонность к нервно-психической неустойчивости. К наименее устойчивым необходимо прикрепить наиболее политически подкованных офицеров ФСО. Или отправить психологически уязвимых сотрудников в госпиталь.

Авторы из ФСО особо подчеркивают, что враг хитер и коварен и в первую очередь будет добиваться «снижения психологической устойчивости личного состава, его моральной дезориентации и доведения до состояния неготовности оказывать сопротивление». В числе главных угроз они называют телевидение, радио, печатные СМИ, соцсети в интернете, книги, брошюры, листовки и плакаты. Кроме того, агенты иностранных разведок могут задействовать общественные движения, неправительственные и религиозные (псевдорелигиозные) организации и дотянуться до родственников офицеров ФСО. Особый упор делается на неких лиц, «подготовленных для психологического заражения личного состава и обладающих гипнотическими способностями». Правда, что это за лица и каким образом они могут загипнотизировать и психологически заразить вышколенную кремлевскую охрану, в документе не уточняется. Помимо соцсетей и гипноза, как указано в плане, противник намерен применить более изощренные методы: 1) программные и аппаратные закладки, содержащие функции создания звуковых и визуальных эффектов, 2) психокорректирующие игры, 3) химические и биологические рецептуры психологического действия, 4) компьютерные пси-вирусы и программы скрытого воздействия на операторов ЭВТ <электронно-вычислительной техники — The Insider>, 5) пси-генераторы, 6) низкочастотные акустические генераторы, 7) рекламную продукцию, 8) предметы повседневного обихода в подготовленной упаковке. Упоминаемые в секретном плане психокорректирующие игры в основном предназначены для выработки внимания и преодоления страхов у детей дошкольного возраста. Для этих целей детские психологи используют куклы людей или животных. Как это будет выглядеть на практике с участием агентов иностранных разведок и офицеров ФСО, даже трудно себе представить. Компьютерные пси-вирусы, чем бы они ни были, можно смело исключить из методов психологического воздействия на личный состав. Поскольку из-за массового посещения офицерами кремлевской охраны зарубежных порносайтов, особенно в ночное время, доступ в интернет ограничили еще несколько лет назад. А пользоваться сотовыми телефонами и планшетами во время дежурства в Кремле строго запрещено. О пси-генераторе, или, как его называют, генераторе «черной материи», разработка которого якобы велась в секретных центрах ЦРУ, много писалось в желтой прессе, и на подобных публикациях набило себе руку не одно поколение любителей конспирологических версий и псевдонаучных теорий. В Советском Союзе тоже велись работы по созданию психологического оружия, вложили уйму денег, но из-за мизерных результатов секретную программу закрыли. Низкочастотные акустические генераторы вряд ли смогут ослабить моральный дух личного состава, поскольку используются для устранения неполадок и ремонта электронных или электроакустических устройств. Тем более, непонятно, как иностранные агенты собираются пронести и установить в Кремле эти приборы. Остается загадкой также, что подразумевается под «подготовленной упаковкой». Оберточная бумага с надписью «бросай оружие и сдавайся в плен»?

Генерал Комов входит в число особо засекреченных сотрудников ФСО, и открытой информации о нем крайне мало. Сослуживцы за глаза называют его Звездочетом, поскольку он постоянный участник разного рода научных семинаров и дискуссий по изучению космоса. Например, в прошлом году он принял участие в конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», организованной Институтом космических исследований РАН. Источник The Insider в охране Кремля сообщил, что Генерал-Звездочет руководит группой внештатных советников, в которую входят астрологи, черные маги и экстрасенсы. Некоторые из них были консультантами у начальника личной охраны Ельцина Александра Коржакова, затем у следующего — Евгения Мурова, а теперь дают прогнозы и советы нынешнему руководству ФСО. В общении с подчиненными генерал Комов постоянно говорит о кознях западных разведок и призывает не терять бдительность. Тем временем его сын Никита почти каждое лето отправляется на отдых в Европу и уже побывал в княжестве Монако, Германии, Италии и Франции. Три последние страны, как известно, являются членами так ненавистного Кремлю НАТО.

Никита Комов

Что же касается ОУ ФСО, для которого подготовлен план перехода на военное время, то в основные задачи этого секретного подразделения входят противодействие иностранным спецслужбам внутри кремлевской охраны, выявление коррупционных преступлений, хищений бюджетных средств и проверка сведений о доходах и недвижимости офицеров ФСО. Сотрудники управления имеют полномочия проводить негласную слежку за своими сослуживцами, прослушивать их телефоны и участвовать в предварительных допросах с использованием детектора лжи. Как видно по сайту госзакупок, ОУ ФСО (в/ч 38995) закупает детекторы «Пиранья» (поиск и локализация радиопередающих подслушивающих устройств), портативные рентгенотелевизионные установки «Норка-160» (обнаружение взрывных устройств), нелинейные локаторы ST 400 Cayman (перехват информации с мобильных телефонов и SIM-карт) и т.д.

Нелинейный локатор ST 400 CAYMAN

Правда, в большинстве этих устройств стоят зарубежные микрочипы, и после введения против России санкций вопрос их ремонта и обслуживания остается открытым. Возглавляет ОУ ФСО выходец из 3-й службы Управления собственной безопасности ФСБ генерал Сергей Кудинов. В 2019 году он сменил на этом посту Николая Мусинского, знакомого с Путиным еще по работе в Ленинградском УКГБ. Как сообщил источник The Insider в ФСО, с приходом особиста Кудинова в подразделениях охраны началась активная кампания по выявлению неблагонадежных лиц, алкоголиков и наркоманов: «Хватали в коридорах Кремля и сразу отводили на анализ крови и мочи. Потом начинались изнурительные беседы, типа, поддерживаешь ли политическую линию, проводимую президентом Путиным… Или требовали дать оценку подрывной деятельности Навального, Яшина, “Новой газеты” и “Эха Москвы”». По словам всё того же источника, несколько офицеров охраны не прошли проверку и были уволены или понижены в должности. По данным The Insider, еще более жесткие требования политической лояльности предъявляются к Службе безопасности президента (СБП) и Управлению личной охраны (УЛО). Телохранители из СБП имеют непосредственные контакты с Путиным, а офицеры УЛО во время его уличных мероприятий дежурят со снайперскими винтовками на крышах домов.

Автор: Сергей Канев; The Insider