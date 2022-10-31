В России заявили, что будут сбивать спутники. Что не так с этой угрозой?

Кремль угрожает сбивать спутники коммерческих компаний, которые помогают Украине. Эти намерения на заседании комитета Генассамблеи ООН озвучил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов.

Сбить много спутников российская армия не сможет, а последствия будут катастрофическими, отмечает издание “Важные истории”.

Что случилось

На заседании комитета Генассамблеи ООН замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что американские коммерческие спутники, работающие на Украину, могут стать законной целью для российской армии. Он добавил, что США и их союзники «пытаются использовать космос для усиления западного господства».

«Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах, — сказал Воронцов. — Квазигражданская инфраструктура может быть законной целью для ответного удара».

Как сбивали спутники

В истории еще не было случаев, когда во время войны одна из сторон конфликта сбивала спутники. Но Россия отрабатывала это во время учений. В ноябре 2021 года был сбит старый советский спутник. США объявили, что после учений в космическом пространстве могло остаться более 1,5 тысячи осколков.

Тогда глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что этот космический мусор «теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, жизненно важным для безопасности, экономики и научных интересов всех стран». Такие осколки также угрожают МКС и другим космическим аппаратам разных стран. Впрочем, подобные испытания проводили и другие страны: Индия, Китай и США.

В российской государственной программе вооружений до 2027 включена разработка ударного противоспутникового комплекса «Рудольф». А еще в 2004 году Россия запустила спутник «Космос-2499». Как пишет CNN, он носит неофициальное название «Камикадзе» и способен сбивать другие спутники, меняя их орбиту.

Как Украина получила превосходство в космосе

С начала войны компания SpaceX Илона Маска предоставила Украине доступ к системе спутникового интернета Starlink. Благодаря этой связи в стране поддерживается работа важных энергетических и телекоммуникационных объектов, здравоохранительных учреждений, а военные используют ее для координации подразделений, управления дронами и корректировки артиллерийского огня. Украина получила 20 тысяч терминалов (спутниковых антенн – Прим. ред.) Starlink от компании Маска Space X.

Терминал Starlink в освобожденном Лимане, 7 октября. REUTERS / OLEKSANDR RATUSHNIAK / FILE PHOTO / SCANPIX / LETA

Помимо Starlink Украине помогают спутники американских компаний Maxar, Planet Labs и BlackSky. Власти США закупают у компаний фотографии для украинской стороны. Как пишет издание DefenseNews, аналитики разведки Украины сотрудничают с сотрудниками этих предприятий. Еще в начале войны Россия с помощью хакеров стала атаковать спутниковые системы.

У российской армии таких возможностей нет. Военный эксперт Павел Лузин рассказал «Важным историям», что у России практически отсутствует оптическая космическая разведка. «Там максимум пара аппаратов с неясными возможностями. Ничего близкого по возможностям к Maxar и Planet Labs у России нет и уже никогда не будет, — говорит он. — Украина, безусловно, имеет превосходство над Россией в космической разведке и связи — именно за счет доступа к западным коммерческим системам».

По словам популяризатора космонавтики, блогера Виталия Егорова («Зеленый кот»), Россия делает снимки с помощью спутников «Конобус» и белорусских БКА (Белорусский космический аппарат). «Они похуже американских снимают. Но у России просто выбора нет, поэтому пользуются тем что есть», — отмечает Егоров.

Украина, безусловно, имеет превосходство над Россией в космической разведке и связи — именно за счет доступа к западным коммерческим системам Павел Лузин, военный эксперт

Почему Россия не может сбить американские спутники

Как говорят эксперты, опрошенные «Важными историями», Россия не может сбить все спутники, потому что их слишком много. «Технически — один-два [спутника можно сбить] с помощью новых ракет ПРО», — говорит Лузин.

Егоров уточняет, что, например, у компании Planet Labs спутники очень маленькие и их более 100 штук — возможности сбить их все у России нет. Помимо физической невозможности уничтожить все аппараты, есть еще и юридический сдерживающий фактор.

«Они [власти России] говорят, что это „законная цель“. Атака космического аппарата приравнивается к атаке территории страны, которой принадлежит аппарат. И неважно — частный или нет этот американский спутник», — говорит Егоров. Он добавляет, что такое действие со стороны России будет равноценно уничтожению американского самолета, который летает рядом с границей России.

Российские власти не готовы к ответным мерам со стороны США, которые последуют в случае ликвидации их спутников. Как говорит Лузин, последствия и для политики России, и для космической программы страны могут быть катастрофическими. Эксперт считает, что МИД «коллективно бредит».

«Это [атака на американские спутники] будет означать, что Россия может распрощаться со всеми своими спутниками. Если Россия готова отказаться от своей космонавтики, то пусть поменяет свой космос на борьбу с Украиной», — подытожил Егоров.