В России заявили, что будут сбивать спутники. Что не так с этой угрозой?
Кремль угрожает сбивать спутники коммерческих компаний, которые помогают Украине. Эти намерения на заседании комитета Генассамблеи ООН озвучил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов.
Что случилось
На заседании комитета Генассамблеи ООН замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что американские коммерческие спутники, работающие на Украину, могут стать законной целью для российской армии. Он добавил, что США и их союзники «пытаются использовать космос для усиления западного господства».
«Отдельно хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах, — сказал Воронцов. — Квазигражданская инфраструктура может быть законной целью для ответного удара».
Как сбивали спутники
В истории еще не было случаев, когда во время войны одна из сторон конфликта сбивала спутники. Но Россия отрабатывала это во время учений. В ноябре 2021 года был сбит старый советский спутник. США объявили, что после учений в космическом пространстве могло остаться более 1,5 тысячи осколков.
Тогда глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что этот космический мусор «теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, жизненно важным для безопасности, экономики и научных интересов всех стран». Такие осколки также угрожают МКС и другим космическим аппаратам разных стран. Впрочем, подобные испытания проводили и другие страны: Индия, Китай и США.
В российской государственной программе вооружений до 2027 включена разработка ударного противоспутникового комплекса «Рудольф». А еще в 2004 году Россия запустила спутник «Космос-2499». Как пишет CNN, он носит неофициальное название «Камикадзе» и способен сбивать другие спутники, меняя их орбиту.
Как Украина получила превосходство в космосе
С начала войны компания SpaceX Илона Маска предоставила Украине доступ к системе спутникового интернета Starlink. Благодаря этой связи в стране поддерживается работа важных энергетических и телекоммуникационных объектов, здравоохранительных учреждений, а военные используют ее для координации подразделений, управления дронами и корректировки артиллерийского огня. Украина получила 20 тысяч терминалов (спутниковых антенн – Прим. ред.) Starlink от компании Маска Space X.
Помимо Starlink Украине помогают спутники американских компаний Maxar, Planet Labs и BlackSky. Власти США закупают у компаний фотографии для украинской стороны. Как пишет издание DefenseNews, аналитики разведки Украины сотрудничают с сотрудниками этих предприятий. Еще в начале войны Россия с помощью хакеров стала атаковать спутниковые системы.
У российской армии таких возможностей нет. Военный эксперт Павел Лузин рассказал «Важным историям», что у России практически отсутствует оптическая космическая разведка. «Там максимум пара аппаратов с неясными возможностями. Ничего близкого по возможностям к Maxar и Planet Labs у России нет и уже никогда не будет, — говорит он. — Украина, безусловно, имеет превосходство над Россией в космической разведке и связи — именно за счет доступа к западным коммерческим системам».
По словам популяризатора космонавтики, блогера Виталия Егорова («Зеленый кот»), Россия делает снимки с помощью спутников «Конобус» и белорусских БКА (Белорусский космический аппарат). «Они похуже американских снимают. Но у России просто выбора нет, поэтому пользуются тем что есть», — отмечает Егоров.
Почему Россия не может сбить американские спутники
Как говорят эксперты, опрошенные «Важными историями», Россия не может сбить все спутники, потому что их слишком много. «Технически — один-два [спутника можно сбить] с помощью новых ракет ПРО», — говорит Лузин.
Егоров уточняет, что, например, у компании Planet Labs спутники очень маленькие и их более 100 штук — возможности сбить их все у России нет. Помимо физической невозможности уничтожить все аппараты, есть еще и юридический сдерживающий фактор.
«Они [власти России] говорят, что это „законная цель“. Атака космического аппарата приравнивается к атаке территории страны, которой принадлежит аппарат. И неважно — частный или нет этот американский спутник», — говорит Егоров. Он добавляет, что такое действие со стороны России будет равноценно уничтожению американского самолета, который летает рядом с границей России.
Российские власти не готовы к ответным мерам со стороны США, которые последуют в случае ликвидации их спутников. Как говорит Лузин, последствия и для политики России, и для космической программы страны могут быть катастрофическими. Эксперт считает, что МИД «коллективно бредит».
«Это [атака на американские спутники] будет означать, что Россия может распрощаться со всеми своими спутниками. Если Россия готова отказаться от своей космонавтики, то пусть поменяет свой космос на борьбу с Украиной», — подытожил Егоров.Tweet