Вбивство письменника Володимира Вакуленка російськими загарбниками: Харківський суд почав розгляд справи

Дзержинський районний суд Харкова почав розгляд по суті у справі щодо викрадення, катування і вбивства письменника Володимира Вакуленка і ще трьох людей під час російської окупації, а також викрадення ще одного чоловіка. Обвинувачені — Владислав Нескородьєв та Сергій Удоденко, військові 4 роти 4 батальйону 204 стрілецького полку «ЛНР» 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії Південного воєнного округу Збройних сил Російської Федерації. Перший на той момент був командиром роти, другий — кулеметником у цьому ж підрозділі. Розгляд відбувається заочно.

Українські правоохоронці говорять про участь у вчиненні злочину ще двох представників угруповання «ЛНР», і вже встановили особу та повідомили про підозру одному з них. Розслідування щодо цих людей ведуться в рамках окремих проваджень, зазначає видання Ґрати.

На засіданні 19 грудня прокурор почав зачитувати обвинувальний акт щодо 34-річного Владислава Нескродьєва з позивним Лев.

Він та кулеметник того ж підрозділу 51-річний Сергій Удоденко з позивним Удод обвинувачуються у порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою, поєднаному з умисним вбивством (частина 2 статті 27, частини 1 і 2 статті 28, частини 1 і 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, Нескородьєв координував дії всієї групи і віддавав накази про вчинення злочинів: викрадення цивільних осіб, їхнє катування і вбивство.

Зокрема, згідно з матеріалами справи, 17 березня 2022 року ці військові вдерлися на територію приватної садиби у селі Капитолівка на Харківщині, де жили Володимир Вакуленко разом з неповнолітнім сином і батьком. Погрожуючи зброєю, вони свавільно затримали письменника і його сина та відвезли до іншого будинку у Капитолівці, де Володимира допитували та вимагали співпрацювати, а після відмови — побили на очах у хлопця.

Після цього обох відпустили, але за кілька днів, 22 березня, Нескородьєв, Удоденко та ще двоє військових із того самого російського підрозділу з позивними Академік та Кір’ян повернулись і знову забрали Володимира Вакуленка, підозрюючи його у співпраці з українськими силами спротиву.

Чоловіка доставили знову до тієї ж будівлі, що й першого разу, де катували, а згодом, за даними слідства, за наказом Владислава Нескородьєва Сергій Удоденко вистрілив у нього кілька разів. Від поранень письменник помер.

Як зазначив прокурор, це підтверджується медико-криміналістичною експертизою від 11 квітня 2023 року, яка виявила на куртці та светрах Вакуленка ушкодження внаслідок трьох пострілів з однієї зброї — пістолету Макарова калібру 9 міліметрів. Із тіла вбитого дістали дві кулі. У нього виявили два сліпих вогнепальних поранення тулуба і лівої руки, а також множинні переломи пальців на цій руці, встановити механізм яких експертам не вдалося.

Окрім цього, за даними слідства, згадана група військових незаконно затримала двох жителів Ізюма Івана Шабельника та Леоніда Тарана, коли ті збирали в лісі шишки, щоб розтопити самовар. Їх близько тижня утримували в погребі у тій самій садибі у Капитолівці, катували, а потім убили: одного застрелили з тієї самої зброї, що й Володимира Вакуленка, інший загинув від побоїв.

Ще одного потерпілого — ветерана Юрія Кавуна — викрали прямо з дому, тиждень тримали в уже згаданому погребі, застосовуючи фізичне насильство, а потім вивезли в лісосмугу і вбили кількома пострілами в голову.

Як встановили правоохоронці, разом із Шабельником та Тараном у погребі утримували та били ще одного цивільного чоловіка Євгена Я. (з міркувань безпеки повного імені потерпілого в матеріалі не називаємо — Ґ.).

За даними слідства, його також викрали з дому у Капитолівці за наказом Владислава Нескородьєва, але у цьому випадку злочинна група мала інший склад: разом із обвинуваченим був його підлеглий із того ж підрозділу з позивним «Вася Бульбаш» (особа невстановлена). Щодо цього чоловіка матеріали також виділили в окреме провадження. 31 березня Євгена звільнили із незаконного місця утримання.

Що відомо про інших фігурантів справи

10 грудня цього року Офіс генерального прокурора оприлюднив підозру у заочному провадженні щодо ще одного фігуранта цієї справи — Дмитра Катькалова із позивним Академік, заступника Нескородьєва. Як зазначається у тексті документа про підозру, під час окупації частини Харківщини Дмитро Катькалов разом із командиром своєї роти Владиславом Нескородьєвим, кулеметником Сергієм Удоденком та невстановленим військовослужбовцем на ім’я Кирило, що мав позивний Кір’ян, свавільно затримували цивільних, яких начебто підозрювали у співпраці з українськими військовими, тримали їх в льоху приватного будинку, катували, а потім вивозили у лісосмугу і вбивали. Вони пересувались на автомобілі «Форд транзит» білого кольору без задніх дверей із написом «Z». Слідчі встановили, що Катькалов був за кермом.

У квітні цього року правозахисна організація Truth Hounds опублікувала своє розслідування обставин вбивства Вакуленка, згідно з яким до цього злочину можуть бути причетні не тільки представники так званого «ЛНР» (усі зареєстровані у Луганську), а й кадрові російські військові.

Правозахисники висловили припущення щодо можливої причетності окремих із них до вбивства письменника. Зокрема, за інформацією Truth Hounds, очевидці розповідають, що Вакуленком особисто цікавився російський військовий, полковник із позивним Уфа, що виконував функції коменданта у Капитолівці, а також був присутній і брав участь у катуваннях цивільних. Дослідники дійшли висновку, що йдеться про командира 856-й самохідного артилерійського полку полковника Олександра Мельникова.

Ініціювала розслідування українська письменниця і документаторка воєнних злочинів Вікторія Амеліна, що загинула внаслідок російської ракетної атаки на Краматорськ влітку минулого року. Вона, зокрема, знайшла щоденник Володимира Вакуленка, який той вів в окупації і сховав, закопавши у саду у себе вдома в селі Капитолівка.

Володимир Вакуленко (відомий як Володимир Вакуленко-К.) — український письменник та громадський діяч, автор книжок для дітей та дорослих, учасник та організатор літературних подій та фестивалів. Лауреат міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка, Лауреат Всеукраїнського конкурсу імені Леся Мартовича, Лауреат міжнародного конкурсу «Коронація слова» (Спеціальна відзнака в номінації «Пісенна лірика»). Нагороджений відзнакою «Срібний тризуб» до 20-ліття Незалежності України за літературні досягнення (2011). На момент початку російського широкомасштабного вторгнення чоловік мешкав у селі Капитолівка на Харківщині, неподалік від Ізюма.

Після деокупації у лісі поблизу Ізюма на Харківщині виявили масове поховання, з якого ексгумували 447 тіл, принаймні 414 з яких належали цивільним. В одній із них знайшли останки чоловіка, які згодом ідентифікували як тіло Володимира Вакуленка.

Матеріал підготовлено за участю кореспондентки у Харкові Юлії Гуш.

Автор: Анастасія Москвичова

Джерело: Ґрати