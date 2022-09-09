Военный эксперт о неожиданном для оккупантов контрнаступлении ВСУ: «Они не смогли понять замысла украинского командования»

Последние дни неофициально сообщается о контрнаступлении ВСУ сразу по нескольким направлениям: сначала речь шла только об атаках на юге, а во вторник вечером появились сообщения о взятии населенных пунктов на Донбассе и в Харьковской области, в частности у Балаклеи. Официальные лица как в России, так и в Украине или комментируют эти сообщения скупо, или не комментируют вообще, но об атаках сообщают военкоры и телеграм-каналы.

Россияне в целом знали о готовящемся контрнаступлении, но, вероятнее всего, не угадали с местом и с общим планом украинского военного командования, полагает военный обозреватель, координатор группы “Информационное сопротивление” Константин Машовец. В эфире телеканала Настоящее Время он рассказал, можно ли считать наступление ВСУ внезапным для российских войск и почему украинские власти хранят молчание о действиях армии.

— Украинское контрнаступление рассредоточено: нам сообщали о взятии Высокополья на юге в Херсонской области, потом об освобожденном селе Озерное на Донбассе, и вот уже бои в Харьковской области. Как вы можете оценить такую тактику?

— Очевидно, что украинское военное командование проводит серию активных наступательных действий на разных участках линии фронта, связанных единым оперативных замыслом.

— Как вы считаете, появился эффект неожиданности для россиян? В современном мире, учитывая спутники и беспилотники, можно устраивать военным такие сюрпризы?

— Есть несколько способов скрыть свои намерения, свои замыслы. Я думаю, что украинское военное командование их использовало в данном случае.

— Но при этом западные эксперты сообщают, что россияне могли знать о готовящемся украинском контрнаступлении возле Балаклеи, но им вроде как нечем было ответить. Как вы считаете, похоже ли это на правду?

— Есть особенность: они могли знать в общих чертах о каких-то готовящихся действиях. И предыдущие действия российского командования на этом участке фронта говорят о том, что они догадывались о том, что ВСУ готовят какую-то активизацию. Они просто не угадали с участками, с местом.

— То есть предполагалось, что контрнаступление будет на юге, так как оно несколько месяцев анонсировалось украинскими чиновниками?

— Там есть два участка, где могли атаковать ВСУ: южнее Балаклеи и севернее Балаклеи. Они догадывались, они где-то за полторы-две недели до этого пытались перейти в наступление в сторону Харькова – юго-западнее Чугуева, но неудачно. Продвинулись там не больше полутора километров. Во-первых, они не угадали с участком.

Во-вторых, не смогли понять суть самого замысла украинского командования. Для них стал неожиданностью не сам факт активизации, а место.

— Вчера также в телеграм-каналах появлялись сообщения о том, что были освобождены даже два села южнее от Изюма: например, село Довгеньке, где ранее в 2014 году размещался штаб Вооруженных сил Украины. Но потом эти сообщения исчезли. У вас есть какая-либо информация? Что происходит на юге от Изюма?

— Там со свойственной россиянам приверженностью ранее утвержденным планам они продолжают пытаться выйти на ближние подступы к Славянску, даже вне зависимости от событий, которые развиваются на фланговых районах их изюмовской группировки. На Довгеньке, на поселок Долина они пытаются выйти, действуют северо-западнее Богородичного активно возле Яремовки и Пасеки.

Происходит какая-то активизация со стороны изюмовской группировки. Не взирая на то, что у них уже горят фланги и их тыловые коммуникации, они продолжают согласно утвержденному плану пытаться прорваться в сторону Славянска. Это с военной точки зрения выглядит, мягко говоря, опрометчиво.

А село Довгеньке как раз находится в этом районе, оно периодически переходит из рук в руки и является предметом упорных боев двух сторон.

— Как можно при этом оценить такую информационную политику украинского государства? Вчера все заинтриговали: пишет и Маляр, и господин Лещенко о том, что сейчас будут хорошие новости. Появляется обращение Зеленского – там вообще никаких подробностей. Появляется утренняя сводка украинского Генштаба – никаких подробностей. Почему так происходит?

— Значит, так надо.

— Складывается впечатление, что что-то пошло не так, может быть.

— Как и что идет, становится понятно только спустя некоторое время, когда появляются какие-то материалы объективного характера: видеосъемки, спутниковые снимки и так далее. Я не думаю, что сдержанность официальных украинских лиц обуславливается какими-то там неудачами в данном случае, потому что очевидно, что по крайней мере тактическая внезапность была достигнута.

Тем более что по косвенным признакам ситуация явно развивается не в пользу российских войск. Поэтому я не думаю, что официальные украинские лица сдержанность в информационном отношении обуславливают именно тем, что там пошло что-то не так. Я думаю, наоборот, их сдержанность больше аргументируется желанием не навредить действиям Вооруженных сил Украины.