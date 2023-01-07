Врачи на передовой: Российские медики не подготовлены и творят какую-то дичь, а украинские действуют по западным протоколам

Вообще уровень врачей на местах достаточно плохой, а хороших опытных военных врачей они не могут отправить, потому что у них на своих местах огромная нагрузка, так что наиболее квалифицированные — в Москве и Питере. Отправили врачей достаточного низкого уровня, которые творят какую-то абсолютную дичь, отсюда очень большое количество потерянных жизней и конечностей, которые потенциально могли бы быть предотвращены, если бы медицинская помощь была организована нормально.

Мой знакомый показывал видео работы украинцев: они там настолько профессионально работают, что их явно инструктировали США или Израиль, по своим протоколам натаскали. Там есть протоколы, которые у них доведены до автоматизма: что делать с тяжелым раненым, чтобы он быстро не умер, как остановить кровотечение и разрешить жизнеугрожающие проблемы, из-за которых солдат может умереть в течение ближайших минут и часов, а потом в таком состоянии доставить его до высококвалифицированного стационара. Это чисто выполнение алгоритма и наличие большого количества хороших расходных материалов. Видно, что у украинской стороны это есть и что их обучили, потому что вряд ли они умели это сами. Очень хорошие тренинги.

У тех медиков, с которыми я общался, есть оружие. Они бой не ведут, оружие на всякий случай у них есть. Они могут пострелять до тех пор, пока не начинается первый раненый, с которым они начинают работать. Этот мой знакомый в мирное время — детский реаниматолог, который работал в обычной детской больнице в Москве. У него какие-то патриотические чувства взыграли, он решил пойти сыграть в войнушку, и он ездит туда фактически добровольно. Это даже не вопрос денег, ему просто все это очень нравится.

Ему лет 45 лет, мозги промыты, рассказывает, как надо уничтожать «хохлов и пиндосов», а потом сам же показывает ролики, как у них все хорошо организовано, а у нас плохо. А если спросить его — зачем тогда нам нести русский мир туда, а не наоборот — нам их, у него готов ответ сразу: «У них все хорошо, потому что они 8 лет готовились к войне, в отличие от нас. Мы-то не знали, что будем воевать». Он достаточно профессиональный в медицинском плане, но с абсолютно промытой головой на тему войны. В целом те, с кем я говорил, настроены пессимистично, но не в том смысле, что мы проиграем, а в том, что война будет очень долгой. Как они психологически справляются с происходящим, я точно не знаю, но мой знакомый выглядит так, как будто регулярно выпивает.