Взлом Роскомнадзора: расследование на основе двух терабайтов данных

Переписка сотрудников Роскомнадзора по «Проекту» — лишь малая часть внутренних документов ведомства, к которым получила доступ белорусская группа хакеров «Киберпартизаны». В общей сложности хакеры выкачали более двух терабайтов данных, о чем и сообщили в ноябре: «Взломали внутреннюю сеть ГРЧЦ, выкачали документы, переписки и почты сотрудников, системы слежки за ними, зашифровали рабочие станции». Сам ГРЧЦ, который следит за нарушениями закона в интернете, отвечает за блокировки и работу «суверенного Рунета», признал факт кибератаки, но назвал ситуацию управляемой. В конце декабря киберпартизаны предоставили доступ к утечке сразу нескольким командам журналистов-расследователей. В их числе была и редакция «Агентства».

Обнародованные хакерами документы приоткрывают завесу тайны, которая годами скрывала работу органа, ставшего наравне с пропагандой одним из главных столпов действующей власти. В декабре 2022 года Евросоюз ввел санкции в отношении Роскомнадзора за цензуру и ограничение доступа к информации.

Правительство России определило главные задачи регулятора как контроль за соблюдением законов о СМИ и телекоммуникациях, управление российским сегментом интернета и мониторинг сети на предмет нарушения закона, а также защита детей от «вредной» информации. Однако утечка внутренних документов Роскомнадзора свидетельствует о том, что реальные задачи службы серьезно расходятся с заявленными: она ищет информацию о здоровье Путина, защищает интересы основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина и жены пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и даже собирается создать бот-ферму.

Но главное — из утечки становится понятен масштаб цензуры в Рунете. Как следует из внутренних документов Роскомнадзора, за первые 9,5 месяцев войны в Украине российские власти удалили 150 тысяч публикаций в соцсетях. Всего же ведомство нашло 169 тысяч «фейков» и 40 тысяч призывов к протестам, которые, по мнению властей, нарушают закон. Об этом говорится в документе, озаглавленном «Результаты работы по противодействию попыткам дестабилизации российского общества в контексте специальной военной операции на территории Украины».